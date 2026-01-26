Martorii de astăzi ai lui Plahotniuc sunt Marian Lupu și Serghei Sîrbu. Ce îi leagă de oligarh?

15:30

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Repulicii Moldova confirmă că Victoria Furtună a fost supusă procedurilor standarde de control la traversarea frontierei de stat și că această măsură nu are caracter restrictiv, ci reprezintă o măsură ce asigură cu certitudine securitatea frontierei de stat. Precizările Poliției de Frontieră au fost făcute pe fondul acuzațiilor că Victora Furtună ar fi fost reținută pe Aeroportul Chișinău.