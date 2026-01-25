România investește în cultura R. Moldova. Lista cuprinde obiective emblematice pentru Chișinău

14:30

Colectarea taxelor informale în şcoli şi grădiniţe e o problemă veche, dar încă nerezolvată. Tot mai mulţi părinţi se plâng că li se cer bani pentru procurarea anumitor obiecte pentru clase sau grupe, pentru diverse evenimente sau ore suplimentare. Reprezentanţii societăţii civile spun că, în majoritatea cazuriloe, refuzul de a achita aceste plăţi poate avea consecinţe negative asupra copiilor. De cealaltă parte, responsabilii Direcţiei Educaţie Tineret şi Sport Chişinău spun că, de multe ori, iniţiativa de a colecta bani vine chiar de la părinţi, însă intervin de fiecare dată atunci când sunt sesizaţi despre astfel de abuzuri.