ANSA suspendă importul de carne de pasăre din Ucraina. Chișinăul acuză Kievul de certificate false

18:40

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a început examinarea a noi pretinse ilegalităţi comise în stânga Nistrului. Sunt dosare în care cetăţenii se plâng de privare ilegală de libertate, condiții inumane de detenție și de alte abuzuri la care ar fi supuşi de structurile de forţă de la Tiraspol. Autorităţile de la Chişinău şi din Federaţia Rusă urmează să vină cu explicaţii pe marginea ilegalităţilor invocate de cetăţenii R. Moldova din regiune.