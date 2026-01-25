Școlile decid dacă lecțiile de luni se vor desfășura online sau cu prezență fizică
TVR Moldova, 25 ianuarie 2026 22:20
Ministerul Educației și Cercetării recomandă școlilor să decidă înseși dacă pentru ziua de mâine, 26 ianuarie 2026, este nevoie de un regim special de desfășurare a lecțiilor - de exemplu online.
Acum 2 ore
22:20
22:00
La Sirota, Orhei, o autospecială a derapat și a intrat într-un șanț de pe marginea drumului # TVR Moldova
Duminică seară, la intrarea în satul Sirota din raionul Orhei, o autospecială antrenată în lucrări de întreținere a drumului a derapat de pe carosabilul alunecos și a fost proiectată în șanțul de pe marginea drumului.
21:50
România investește în cultura R. Moldova. Lista cuprinde obiective emblematice pentru Chișinău # TVR Moldova
România rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova şi în domeniul culturii. De la investiții în infrastructură, până la susținerea marilor evenimente artistice, sprijinul de peste Prut se reflectă în teatre modernizate, festivaluri internaționale, care aduc emoție pentru publicul de la Chișinău și din întreaga ţară.
Acum 4 ore
20:10
Acum 6 ore
19:10
Poduri, drumuri și autostrada Unirii: Proiectele strategice care leagă strâns România și R. Moldova # TVR Moldova
Cooperarea dintre România şi Republica Moldova în domeniul infrastructurii a prins contur în ultimii ani şi prin proiecte strategice. Vorbim aici despre drumuri, poduri și conexiuni esențiale pentru dezvoltarea economică și mobilitatea regională. Lucrările la podul de la Ungheni, semnarea acordurilor pentru construcția a patru noi poduri peste Prut, a primilor kilometri din autostrada Unirii, pe partea din Republica Moldova, dezvoltarea rețelei de apă și canalizea. Sunt doar câteva dintre proiectele de anvergură realizate cu sprijinul României.
19:00
„Situația extrem de dificilă”: Flux extrem de mare de pacienți la Institutul de Medicină Urgentă # TVR Moldova
Un flux extrem de mare de pacienți, majoritatea cu traumatisme, se înregistrează la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile.
18:30
Unirea Principatelor, sărbătorită la Iași cu participarea oficialilor și primarilor din R. Moldova # TVR Moldova
Sărbătoarea dedicată Unirii Principatelor Române a fost celebrată la Iaşi printr-o serie de evenimente culturale şi artistice, la care au participat şi mulţi oficiali din Republica Moldova. Primari de pe ambele maluri ale Prutului, care au şi acorduri de înfrăţire cu localităţi din România, au luat parte la manifestări dedicate acestei zile istorice - întâlniri care consolidează legăturile culturale şi economice dintre cele două state.
17:50
Protest la Comrat împotriva Chișinăului, la două zile după vizita ambasadorului rus Ozerov # TVR Moldova
La Comrat, aproximativ 200 de persoane s-au adunat în piața centrală a municipiului pentru a-și exprima dezacordul față de insistența Chișinăului în legătură cu implementarea de către autoritățile autonomiei a prevederilor noului cod electoral, în special cele care urmăresc prevenirea corupției electorale. Manifestația are loc la două zile după vizita ambasadorului Rusiei în regiune.
Acum 8 ore
17:10
Moscova recunoaște că nu are soluții pentru alimentarea stabilă cu gaze a Transnistriei # TVR Moldova
Un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, A. Polișciuk, a declarat pentru presa rusă de stat că Moscova nu are alte soluții pentru asigurarea constantă cu gaze a regiunii transnistrene și lansează acuzații asupra Ucrainei pentru situația social-economică precară de pe malul stâng al Nistrului.
15:50
Fostul cancelar german Gerhard Schroeder a cerut să nu fie demonizată Rusia, ci să se reia cooperarea energetică cu aceasta. El a scris despre acest lucru într-un articol pentru Berliner Zeitung, citat de Die Zeit.
Acum 12 ore
15:20
Astăzi, în raionul Orhei, au fost înregistrate cinci accidente rutiere din cauza condițiilor meteo nefavorabile, transmite Inspectoratul General al Poliției. La Sângera, municipiul Chișinău, s-a răsturnat un autoturism din cauza neechipării adecvate.
14:10
În SUA, Minneapolis, agenții federali au împușcat mortal un bărbat, sâmbătă. Acesta este a doua persoană omorâtă în oraș în timpul represiunii administrației Trump împotriva imigrației în această lună, potrivit bbc.com.
12:30
Șeful Armatei române: În România urmează să fie dislocat un detașament de soldați americani # TVR Moldova
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului-Major al Apărării, a explicat pentru TVR că NATO va continua să contribuie cu forțe pentru apărarea României. Totodată, Statele Unite vor îmbunătăți calitatea și letalitatea forțelor dislocate în țara noastră, potrivit TVRINFO.RO.
12:00
„Principala țintă este sectorul energetic”: Rusia a lansat peste 1.700 de drone într-o săptămână # TVR Moldova
În ultimele șapte zile, armata rusă a lansat peste 1.700 de drone de atac, 1.380 de bombe aeriene ghidate și 69 de rachete de diferite tipuri, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.
10:30
Poliția informează că pe majoritatea drumurilor s-a format polei, iar în zona de sud a Republicii Moldova se circulă în condiții de ceață, vizibilitatea fiind redusă. Carosabilul este alunecos, în special pe poduri, curbe și pante. Inspectorii de patrulare monitorizează permanent traficul și intervin pentru prevenirea accidentelor.
Acum 24 ore
10:20
Ucraina a încheiat pe 24 ianuarie a doua rundă de discuții de pace trilaterale cu Rusia și Statele Unite în Emiratele Arabe Unite, încheind două zile de negocieri într-un efort reînnoit condus de SUA pentru a ajunge la o soluționare a războiului la scară largă purtat de Rusia.
Ieri
21:10
O nouă escrocherie telefonică în capitală: o persoană a fost înșelată cu circa 100.000 de lei # TVR Moldova
Un nou caz de escrocherie telefonică a fost înregistrat în Chișinău. Victima a fost contactată de o femeie necunoscută, care s-a prezentat drept reprezentant al unor instituții de drept și a invocat implicarea unei rude într-un accident rutier.
20:50
Rectorul UTM: Studiile și programele de la universitatea din Cahul vor continua fără modificări # TVR Moldova
Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul se află în mijlocul unui vârtej de controverse. Guvernul propune integrarea instituției în structura Universității Tehnice a Moldovei, argumentând eficiența administrativă și resursele suplimentare. Mai multe cadre didactice, studenți și primarul orașului cer păstrarea autonomiei și atrag atenția asupra riscului de pierdere a identității locale. Unii studenți și profesori văd, însă, oportunități în colaborarea cu o universitate mai mare.
20:40
Educația este una dintre cele mai solide punți zidite intre România și Republica Moldova. România susține constant modernizarea și dezvoltarea sistemului educațional, investind în oameni, cunoaștere și viitor. Zeci de proiecte educaționale sunt sustinute in fiecare an prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.
18:40
Unirea Principatelor Române de la 1859 a fost celebrată şi la Chişinău. Tradiţional, de dimineaţă, zeci de localnici şi reprezentanţi ai unor partide unioniste au venit la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din sectorul Botanica pentru a depune flori şi pentru a discuta despre importanţa acestui eveniment istoric.
17:30
De Ziua Unirii Mici, Mitropolitul Basarabiei îndeamnă la rugăciune și responsabilitate istorică # TVR Moldova
Mitropolitul Basarabiei a transmis un cuvânt de felicitare și binecuvântare cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, subliniind că 24 ianuarie este un simbol al unității poporului român de pe ambele maluri ale Prutului și un îndemn la păstrarea identității, credinței și continuității istorice a neamului.
17:20
Ioan-Aurel Pop și Ion Tighineanu: Aderarea R. Moldova la UE întărește relația cu România # TVR Moldova
Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop și președintele Academiei de Științe a Moldovei, Ion Tighineanu, au transmis, sâmbătă, un mesaj comun în care subliniază că o viitoare aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană presupune, încurajează și întărește apropierea celor două maluri ale Prutului, iar acest parcurs european poate crea condiții favorabile pentru 'o unitate reală', construită prin educație, cercetare, cooperare instituțională și asumarea fermă a adevărului istoric.
17:10
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: Peste 1,2 milioane de locuințe fără curent electric # TVR Moldova
Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un nou atac de amploare asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, provocând explozii puternice în Kiev și lăsând peste 1,2 milioane de locuințe fără energie electrică la nivel național.
16:10
Valeriu Cojocaru solicită azil politic în Germania, după ce a fost cerută căutarea sa prin Interpol # TVR Moldova
Fostul șef al Direcției 5 Valeriu Cojocaru, a anunțat că a solicitat azil politic în Germania. Informația a fost făcută publică de acesta într-o postare pe Facebook, în care susține că se află în prezent în orașul Berlin, unde ar avea domiciliu și loc de muncă permanent.
15:10
Militarul prin contract al Armatei Naționale, care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare la data de 20 ianuarie, a decedat în această dimineață, la ora 03:50, la spital, anunță Ministerul Apărării.
14:10
Poliția solicită sprijin pentru identificarea unui suspect periculos: Posibil este înarmat # TVR Moldova
Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unui bărbat în vârstă de 28 de ani, suspectat de implicare într-un incident armat produs recent în sectorul Botanica al municipiului Chișinău.
13:10
Decizie definitivă în cazul judecătorului Grigore Dașchevici: Este exclus din sistem pentru șase ani # TVR Moldova
Judecătorul Grigore Dașchevici, fost magistrat al Curții de Apel Centru, a pierdut definitiv dreptul de a contesta rezultatul evaluării externe. Curtea Supremă de Justiție a respins contestația depusă de acesta împotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii, care a acceptat raportul Comisiei de vetting privind nepromovarea evaluării. În consecință, Dașchevici este decăzut din dreptul de a exercita funcția de judecător pentru o perioadă de șase ani.
12:10
„Mai poți ține adevărul în tine?”: Pedepsele pentru omorul lui Segiu Oală, contestate la Apel # TVR Moldova
Curtea de Apel Bălți a decis conexarea dosarelor lui Nicu Gherman și Mihail Cebotari, condamnați la 22 și 17 ani de închisoare pentru uciderea lui Sergiu Oală. Astfel, apelul celor doi va fi judecat împreună. Cei doi au atacat sentințele, cerând reducerea pedepselor. La finalul ședinței, Cebotari l-a confruntat pe Gherman: „Mai poți ține adevărul în tine?”
11:10
În anul 2026 se împlinesc 170 de ani de la apariția primului timbru fiscal românesc, cunoscut sub denumirea de Timbrul Domnesc, un moment important în istoria finanțelor și a fiscalității din spațiul românesc. Aniversarea este marcată printr-o expoziție tematică vernisată la Muzeul de Istorie a orașului Chișinău.
10:10
Creșterea temperaturilor din următoarea perioadă va duce la subțierea și degradarea stratului de gheață de pe râuri, lacuri și iazuri, sporind considerabil riscul producerii incidentelor.
10:00
Ce s-a întâmplat la Moldgres? Responsabilii din domeniul energetic ai regiunii au pornit o anchetă # TVR Moldova
Administrația Centralei Termoelectrice Moldovenești (Moldgres) a demarat o anchetă internă pentru a elucida cauzele celor două avarii care au avut loc în zilele de 22 și 23 ianuarie. Investigațiile preliminare arată că totul a pornit de la un scurtcircuit care a stopat funcționarea blocului energetic 8, care produce electricitate pentru toată regiunea transnistreană.
09:10
În ajunul celebrării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române din 1859, cunoscută drept „Mica Unire”, două localități din Moldova istorică au făcut un pas simbolic spre consolidarea relațiilor dintre ele.
08:40
Marți, 3 februarie, ora 18:00, la Librăria Cărturești la Muzeu - Chișinău (Strada 31 August 1989, Nr. 121 A), Adelin Petrișor va intra în dialog cu Alexandru Cozer, pornind de la volumul În direct din linia întâi, apărut de curând la Editura Polirom.
08:00
24 ianuarie 1859, Unirea Principatelor Române, primul pas către statul național unitar român # TVR Moldova
Din ziua Unirii Moldovei cu Ţara Românească, statul român a intrat în perioada sa modernă, prin reformele începute sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, şi a făcut primul pas important pe calea înfăptuirii statului naţional unitar român.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Pierderile de căldură dintr-o locuință nu sunt mereu vizibile, dar se simt în confortul de zi cu zi și în facturile tot mai mari. Inspecția termografică vine ca o soluție practică pentru a înțelege cum funcționează o casă, din punct de vedere energetic și unde pot fi făcute îmbunătățiri.
20:10
Zeci de sportivi de performanţă din R. Moldova au fost premiaţi astăzi, la Gala Sportului 2025. Luptătoarea Irina Rîngaci şi canoistul Serghei Tarnovschi au fost desemnaţi "sportivii anului", iar Nicolae Juravschi şi Andrei Chiperi au fost nominalizaţi la categoria "antrenorul anului". Câştigătorii spun că 2025 a fost un an greu, cu multe provocări, dar şi o mare concurenţă.
20:00
19:50
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova, se va afla, pe 25 şi 26 ianuarie, într-o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația președintelui Karol Nawrocki. Din delegația de la Chişinău mai fac parte ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și ministrul Culturii, Cristian Jardan.
19:30
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, ar fi întreprins, vineri, o vizită la Comrat unde a avut discuții cu deputați din cadrul Adunării Populare a regiunii despre problema alegerilor din regiune și ieșirea Republicii Moldova din CSI. Potrivit surselor TVR Moldova, reprezentantul diplomatic rus s-a întreținut cu legislatorii găgăuzi în restaurantul „Duet”, după care părăsit localul fără ca să plătească nota de plată
19:10
18:40
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a început examinarea a noi pretinse ilegalităţi comise în stânga Nistrului. Sunt dosare în care cetăţenii se plâng de privare ilegală de libertate, condiții inumane de detenție și de alte abuzuri la care ar fi supuşi de structurile de forţă de la Tiraspol. Autorităţile de la Chişinău şi din Federaţia Rusă urmează să vină cu explicaţii pe marginea ilegalităţilor invocate de cetăţenii R. Moldova din regiune.
18:10
UE propune suspendarea pe 6 luni a pachetului de 93 de miliarde de euro de retorsiune împotriva SUA # TVR Moldova
Comisia Europeană a anunţat vineri că va propune suspendarea pe termen de şase luni a unui pachet de măsuri comerciale în valoare de 93 de milioane de euro, retorsiuni împotriva Statelor Unite, care urma să intre în vigoare din 7 februarie, transmite tvrinfo.ro, citând Reuters.
17:20
16:30
Victoria Furtună nu a fost reținută pe Aeroportul Chișinău, ci supusă unui control obișnuit # TVR Moldova
Victoria Furtună a fost supusă procedurilor standard de control la traversarea frontierei de stat, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Acest control nu au un caracter restrictiv, potrivit surselor TVR Moldova. Precizările sunt făcute pe fondul acuzațiilor că Victora Furtună ar fi fost reținută pe Aeroportul Chișinău împreună cu fiica sa.
16:20
Un polițist a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă. Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 6 ani, 3 ani urmând a fi executați în penitenciar de tip semiînchis, ceilalți 3 ani fiind suspendați condiționat, precum și i-a fost aplicată amendă în mărime de 300 000 de lei.
15:40
15:30
Poliția de Frontieră infirmă că Victoria Furtună a fost reținută pe Aeroportul Chișinău # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Repulicii Moldova confirmă că Victoria Furtună a fost supusă procedurilor standarde de control la traversarea frontierei de stat și că această măsură nu are caracter restrictiv, ci reprezintă o măsură ce asigură cu certitudine securitatea frontierei de stat. Precizările Poliției de Frontieră au fost făcute pe fondul acuzațiilor că Victora Furtună ar fi fost reținută pe Aeroportul Chișinău.
15:10
Grosu: În această sesiune vom închide „portița” pentru cei care fug în stânga Nistrului # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat, într-o emisiune la ProTV, că autoritățile vor modifica legislația pentru a preveni situațiile în care persoane condamnate în Republica Moldova reușesc să fugă prin regiunea transnistreană.
15:00
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției 5. Cei doi au fost condamnați la câte trei ani de închisoare, împreună cu Dorin Damir, în dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5. Dorin Damir a fost reținut de oamenii legii, iar cei doi nu au fost de găsit după pronunțarea sentinței.
14:30
Banii colectați în școli și grădinițe rămân o problemă nerezolvată. Ce spun autoritățile? # TVR Moldova
Colectarea taxelor informale în şcoli şi grădiniţe e o problemă veche, dar încă nerezolvată. Tot mai mulţi părinţi se plâng că li se cer bani pentru procurarea anumitor obiecte pentru clase sau grupe, pentru diverse evenimente sau ore suplimentare. Reprezentanţii societăţii civile spun că, în majoritatea cazuriloe, refuzul de a achita aceste plăţi poate avea consecinţe negative asupra copiilor. De cealaltă parte, responsabilii Direcţiei Educaţie Tineret şi Sport Chişinău spun că, de multe ori, iniţiativa de a colecta bani vine chiar de la părinţi, însă intervin de fiecare dată atunci când sunt sesizaţi despre astfel de abuzuri.
