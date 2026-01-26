Consultări publice privind rezultatele evaluării și reevaluării bunurilor imobile: Fiecare cetățean își poate verifica valoarea bunului imobil

13:30

Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a efectuat procesul de evaluare și reevaluare a valorii cadastrale a bunurilor imobile din toată țara și a lansat astăzi consultări publice pentru verificarea rezultatelor preliminare. Datele pot fi verificate de cetățeni pe pagina geodata.gov.md, iar proprietarii care nu sunt de acord cu caracteristicile tehnice incluse în evaluare au la dispoziție 90 de zile pentru a depune contestații. Procesul de validare a noilor valori cadastrale va fi definitivat până la finele lunii octombrie, urmând ca acestea să fie puse în aplicare începând cu anul 2027, informează MOLDPRES.