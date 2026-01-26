Republica Moldova înregistrează o creștere constantă a numărului de locuri de muncă în sectorul energiilor regenerabile
Radio Chisinau, 26 ianuarie 2026 17:45
Republica Moldova înregistrează o creștere constantă a numărului de locuri de muncă în sectorul energiilor regenerabile, potrivit unui raport elaborat de Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA).
18:10
Nicușor Dan: „Istoria ne cheamă să o revizităm pentru a-i înțelege lecțiile. Regimul antonescian nu trebuie uitat” # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan a transmis luni, 26 ianuarie, un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului și al memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din București din ianuarie 1941, subliniind importanța apărării valorilor fundamentale și a combaterii antisemitismului și extremismului.
18:00
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat circa 24,5 milioane de lei pentru salariile pe luna decembrie ale medicilor rezidenți.
17:45
17:30
Un spațiu public din orașul București, capitala României, ar putea fi denumit „Piața Ilie Ilașcu”. Un proiect care prevede acest lucru urmează a fi examinat la ședința Consiliului Local al Municipiului București, joi, 29 ianuarie.
17:20
Un cetățean al R. Moldova, căutat de autoritățile bulgare pentru trafic de migranți, a fost depistat la PTF Albița # Radio Chisinau
Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 23 de ani, căutat de autoritățile din Bulgaria pentru executarea unei pedepse cu închisoarea, a fost depistat de polițiștii de frontieră în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, România.
17:10
Opt oferte au fost depuse pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii Unirii A8, care va conecta România cu Republica Moldova # Radio Chisinau
Au fost depuse opt oferte pentru proiectarea și execuția tronsonului final al Autostrăzii Unirii A8, pe relația Târgu Neamț–Iași–Ungheni, sector care va asigura legătura rutieră cu Republica Moldova. Proiectul prevede continuarea autostrăzii și pe teritoriul Republicii Moldova, prin conexiunea cu Podul de Flori peste Prut, de la Ungheni.
17:00
16:55
La 26 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un avocat de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență (patru episoade).
16:40
Toate instituțiile de învățământ din Chișinău revin marți, 27 ianuarie, la programul normal de activitate. Direcția municipală educație, tineret și sport precizează că decizia a fost luată după evaluarea situației din teritoriu și a condițiilor de siguranță.
16:25
Consultări publice privind rezultatele evaluării și reevaluării bunurilor imobile: Fiecare cetățean își poate verifica valoarea bunului imobil # Radio Chisinau
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru și Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile” au finalizat procesul de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile la nivel național și au lansat astăzi consultări publice pentru verificarea rezultatelor preliminare. Cetățenii sunt îndemnați să-și verifice valoarea bunului imobil, prin accesarea site-ului geodata.gov.md.
16:05
Un angajat al Serviciului Vamal a fost depistat cu o avere nejustificată de circa 480.000 de lei # Radio Chisinau
Un inspector principal din cadrul Serviciului Vamal este vizat într-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate (ANI), care indică o diferență de aproape 480.000 de lei între veniturile obținute și averea deținută.
15:50
15:50
Maia Sandu: Extinderea UE nu este un act de generozitate, ci o investiție în securitate # Radio Chisinau
Extinderea UE nu este un act de generozitate, ci o investiție în securitate, a declarat Maia Sandu, aflată astăzi într-o vizită oficială în Polonia. Într-o conferință de presă comună, președintele polonez Karol Nawrocki, a reiterat sprijinul ferm al țării sale pentru parcursul european al R. Moldova, transmite Radio Chișinău.
15:40
Subvenții pentru agricultori: AIPA a autorizat spre plată 680 de mii de lei sub formă de plată în avans # Radio Chisinau
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat spre plată, săptămâna trecută, o sumă totală de 680 de mii de lei sub formă de plată în avans pentru agricultori.
15:25
Ion Tăbârță: Polonia este unul dintre cei mai consecvenți susținători ai parcursului european al Chișinăului # Radio Chisinau
Vizita președintei Maia Sandu în Polonia are o dublă semnificație, atât în planul integrării europene a Republicii Moldova, cât și în contextul geopolitic regional, transmite Radio Chișinău.
15:05
Săptămâna internațională de prevenire a cancerului de col uterin a fost lansată la Chișinău # Radio Chisinau
15:05
Școlile și-au ajustat programul: ore online, mixte sau recuperate, din cauza vremii nefavorabile # Radio Chisinau
Condițiile meteo nefavorabile au determinat ajustarea modului de desfășurare a lecțiilor în mai multe școli din țară. Peste 300 de instituții au decis să organizeze orele online, în format mixt sau să le recupereze ulterior, pentru siguranța elevilor.
15:00
Săptămâna internațională de prevenire a cancerului de col uterin, lansată la Chișinău # Radio Chisinau
Săptămâna internațională de prevenire a cancerului de col uterin, o campanie care își propune să reducă semnificativ impactul acestei boli în rândul femeilor din Republica Moldova, a fost lansată, luni, 26 ianuarie, la Chișinău. Campania este adresată femeilor din Republica Moldova, inclusiv concetățenelor stabilite peste hotare, și are drept scop informarea despre posibilitatea efectuării screening-ului și a vaccinării împotriva HPV, măsuri esențiale pentru prevenirea cancerului de col uterin.
14:40
Aurul a depășit pentru prima dată pragul de 5.000 de dolari pe uncie, pe fondul politicilor și declarațiilor haotice ale lui Donald Trump, care determină tot mai mulți investitori să caute un refugiu sigur în metalul prețios, relatează The Guardian.
14:25
Avocatul Poporului solicită clarificări în cazul decesului militarului din Florești # Radio Chisinau
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, s-a autosesizat după decesul militarului prin contract, aflat în serviciu într-o unitate din Florești. Decizia a fost luată din cauza gravității cazului și a suspiciunilor că mecanismele de prevenire, suport și raportare a bullyingului, intimidării și violenței, precum și cele de protecție a militarilor, nu au funcționat eficient, transmite IPN.
14:10
Peste 130 de accidente rutiere s-au produs pe teritoriul R. Moldova din cauza poleiului, în ultimele 24 de ore. Număr record de pacienți la urgențe # Radio Chisinau
Condițiile meteorologice și poleiul format pe drumuri au provocat un val de incidente grave pe întreg teritoriul Republicii Moldova – peste 130 de accidente rutiere, numeroase intervenții ale salvatorilor, mii de consumatori deconectați de la energia electrică și un număr record de 374 de pacienți la urgențe. Agenția Națională a Drumurilor a folosit peste 800 de tone de sare tehnică și 150 tone de material antiderapant pe drumurile naționale. În Chișinău, serviciile municipale anunță că au mobilizat sute de angajați pentru a curăța trotuarele și stațiile de troleibuz, transmite Radio Chișinău.
13:50
Poleiul a provocat deconectări de energie electrică în mai multe regiuni ale R. Moldova. Peste 25 de mii de consumatori au rămas fără curent # Radio Chisinau
Peste 25.000 de consumatori din sudul, centrul și nordul Republicii Moldova au rămas temporar fără curent electric în zilele de duminică și luni, din cauza condițiilor meteorologice dificile de polei și ghețuș, care au afectat funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice.
13:45
Istoria unei formații britanice celebre cu o carieră de peste 60 de ani...
13:30
Valorile cadastrale ale imobilelor au fost actualizate. Cetățenii au la dispoziție 90 de zile pentru a depune contestații (VIDEO) # Radio Chisinau
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a efectuat procesul de evaluare și reevaluare a valorii cadastrale a bunurilor imobile din toată țara și a lansat astăzi consultări publice pentru verificarea rezultatelor preliminare. Datele pot fi verificate de cetățeni pe pagina geodata.gov.md, iar proprietarii care nu sunt de acord cu caracteristicile tehnice incluse în evaluare au la dispoziție 90 de zile pentru a depune contestații. Procesul de validare a noilor valori cadastrale va fi definitivat până la finele lunii octombrie, urmând ca acestea să fie puse în aplicare începând cu anul 2027, informează MOLDPRES.
13:15
Dor de izvor | Nicolae Palade: „Este altă presiune atunci când ieși singur în fața publicului, dar și în ansamblu sunt provocări” (Audio) # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
13:05
Consumul anual de carne de pasăre în Republica Moldova este de circa 91 de mii de tone, dintre care aproximativ 64 de mii de tone sunt acoperite din producția internă. Restul este asigurat prin importuri, circa 76% din acestea provenind, în ultimii ani, din Ucraina, arată datele Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Contactați de IPN, reprezentanții MAIA au precizat că suspendarea temporară a importurilor de carne de pasăre din Ucraina nu va provoca un deficit pe piața internă.
12:50
Adio, CARBON - welcome, HOTARUL! Un nou hit cinematografic autohton va fi lansat pe marile ecrane (FOTO, VIDEO) # Radio Chisinau
După succesul răsunător al filmului CARBON, cel mai apreciat film autohton din istoria independenței Republicii Moldova, realizatorii acestuia revin cu HOTARUL - un nou proiect cinematografic menit să cucerească publicul prin umor inteligent și autoironie.
12:30
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 27 ianuarie.
12:15
Instanța a dispus aducerea silită a doi martori din partea apărării în dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Este vorba despre fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și despre fosta viceguvernatoare a BNM, Emma Tăbîrță, transmite IPN.
12:00
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 736 milioane de lei la bugetul de stat, timp de o săptămână # Radio Chisinau
Serviciul Vamal anunță în ultima săptămână, încasări la bugetul de stat de peste 736 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 1,88 miliarde de lei.
11:40
Mihai Popșoi merge în vizită de lucru la Strasbourg: va susține un discurs în plenul APCE # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua, în perioada 26-28 ianuarie, o vizită de lucru la Strasbourg, unde va participa la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în calitate de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
11:25
AND: Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de ceață, cu polei și carosabil alunecos # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) atenționează că, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în continuare în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu polei și carosabil alunecos.
11:05
Majoritatea românilor s-ar pronunța favorabil unirii cu Republica Moldova, în eventualitatea organizării unui referendum pe această temă, relevă un sondaj de opinie realizat de CURS la nivel național în luna ianuarie.
10:45
Încasările din impozitul pe venit de la persoanele care dau în chirie locuințe au ajuns, anul trecut, la 95,3 milioane de lei. Suma este cu 27,2% mai mare față de 2024, transmite IPN.
10:30
Anastasia Nichita a anunțat oficial că își retrage mandatul de deputat. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, sportiva a declarat că decizia nu a fost una ușoară și că a venit după „multă reflecție, sinceritate cu sine și respect față de oamenii care i-au oferit încrederea”.
10:15
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a suspendat temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre, originare din Ucraina. Decizia ANSA se bazează pe rezultatele unor investigații complexe, realizate în continuarea anchetei demarate de autoritate, urmare a depistării substanței interzise metronidazol în loturi de furaje importate anterior din Ucraina.
09:55
Pacea din Ucraina – „circumstanțe favorabile” pentru Republica Moldova (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa scrie despre schimbarea abordării Guvernului privind regiunea transnistreană, care decuplează procesul de reintegrare a țării de cel vizând integrarea europeană. Autoritățile de la Chișinău consideră că o pace justă în Ucraina ar crea condițiile pentru retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Lecția Unirii din 1859 în fața provocărilor de astăzi este un alt subiect apărut în presa de astăzi. În fața amenințărilor rusești, unirea cu România este tot mai văzută ca o soluție strategică pentru consolidarea securității și a identității naționale, dar și ca un pas esențial pe drumul integrării în Uniunea Europeană și în Occident.
09:40
România, Polonia și Finlanda vor găzdui „zone automatizate” ale NATO de apărare la granița cu Rusia. Drone, roboți și vehicule de luptă autonome # Radio Chisinau
NATO intenționează să-și consolideze apărarea la granițele europene cu Rusia în următorii doi ani, în special prin crearea unei „zone automatizate” de apărare dotate cu echipamente aproape fără trupe, a declarat un general german citat de La Libre Belgique. Primele elemente sunt deja testate în proiecte pilot din Polonia și România.
09:20
Drone, IA, război asimetric. Care este planul lui Mihailo Fedorov, noul ministru ucrainean al Apărării: „Faceți războiul insuportabil” # Radio Chisinau
Noul obiectiv al Ministerului Apărării este de a provoca lunar până la 50.000 de victime armatei Kremlinului – fără a lua în calcul răniții. Declarația îi aparține lui Mihailo Fedorov, numit recent în funcția de ministru al Apărării.
09:05
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 26 ianuarie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 97 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și un ban.
08:50
IGSU atenționează asupra riscurilor de accidente din cauza poleiului. Recomandările pentru pietoni și șoferi # Radio Chisinau
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează cetățenii cu privire la condițiile meteo nefavorabile caracterizate de polei, care au făcut carosabilul și trotuarele extrem de alunecoase, care creează risc crescut de accidente și traumatisme.
08:30
FOTO | Maia Sandu, vizită la Muzeul masacrului de la Katyn din Varșovia. „Să știm istoria ne ajută să înțelegem și să prețuim libertatea” # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vizitat Muzeul masacrului de la Katyn din Varșovia, înainte de începerea vizitei sale oficiale în Polonia. Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, șefa statului a scris că muzeul este „un loc care te obligă să taci și să asculți istoria așa cum a fost”.
08:05
Flux mare de pacienți cu traumatisme. Săli de așteptare pline la Institutul de Medicină Urgentă # Radio Chisinau
Peste 270 de persoane au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul zilei de duminică, până la ora 18:00. Fluxul de pacienți nu se oprește, sala de așteptare rămâne plină, comunică IMU. Echipele de urgență au fost suplimentate, pentru a face față numărului mare de solicitări, transmite IPN.
20:10
Instituțiile de învățământ din Republica Moldova ar putea aplica un regim special de desfășurare a lecțiilor, inclusiv în format online, pentru ziua de luni, 26 ianuarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice dificile, generate de polei și ghețuș.
17:05
Serviciile municipale de profil, împreună cu Preturile de sector intervin pentru a combate ghețușul format pe traseele și trotuarele din capitală.
17:05
Papa Leon al XIV-lea cere intensificarea eforturilor pentru pace, pe fondul atacurilor din Ucraina # Radio Chisinau
Papa Leon al XIV-lea a condamnat duminică „atacurile continue” din Ucraina, care expun populația la asprimea iernii, avertizând că prelungirea ostilităților „lărgește prăpastia dintre popoare” și îndepărtează tot mai mult posibilitatea unei „păci juste și durabile”.
16:35
Zelenski cere rachete antiaeriene după bombardamente: „Rușii au lansat 1.700 de drone într-o săptămână” # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut duminică aliaților săi mai multe capacități de apărare aeriană ca răspuns la atacurile rusești care au lăsat sute de mii de locuitori ai Kievului fără electricitate și încălzire în toiul iernii.
16:05
Mai multe persoane aflate în etate au fost ajutate de polițiști să coboare scările, să traverseze strada și să se deplaseze. Acțiunile au loc în contextul în care pe unele porțiuni de drum s-a format polei.
15:50
Transferurile de bani din străinătate au crescut la circa 1,66 miliarde de dolari în 2025 # Radio Chisinau
Transferurile de bani din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova au totalizat peste 1,66 miliarde de dolari în 2025, înregistrând o creștere de 60 de milioane de dolari sau 3,8% față de anul precedent.
15:20
Un accidentul rutier a avut loc din cauza poleiului și a neechipării corespunzătoare a unui autovehicul # Radio Chisinau
Un accident rutier a fost înregistrat cu puțin timp în urmă, pe fondul poleiului format pe străzi și trasee, după ce un autovehicul nu era echipat corespunzător pentru sezonul rece.
