Republica Moldova a importat 40 de milioane de metri cubi de gaze lichefiate din SUA

16:10

Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie. El ar fi folosit criptomonede pentru a transfera peste 300.000 de euro pentru desfășurarea unor acțiuni împotriva intereselor Republicii Moldova. Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatului, astăzi, de către magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit dosarului, Cuculescu a […] Articolul Un afacerist din Moldova, condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie apare prima dată în DemocracyMD.