Cricova: un deținut a evadat după ce a părăsit neautorizat locul de muncă

17:20

Vârsta standard de pensionare pentru femeile din Republica Moldova va crește cu șase luni în anul 2026 și va ajunge la 62 de ani, iar stagiul complet de cotizare necesar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă va fi de 34 de ani. Potrivit Casa Națională de Asigurări Sociale, noua vârstă standard de pensionare pentru […] Articolul Vârsta de pensionare pentru femei va crește la 62 de ani din 2026 apare prima dată în DemocracyMD.