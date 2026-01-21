Permisele moldovenești, recunoscute în Franța fără examene suplimentare
Democracy.md, 21 ianuarie 2026 10:10
Cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în Franța vor putea beneficia, în perioada următoare, de proceduri mult mai simple pentru preschimbarea permiselor de conducere. Adunarea Națională a Franței a aprobat în unanimitate acordul bilateral ce prevede recunoașterea permiselor eliberate de autoritățile moldovenești. Acordul urmează să intre în vigoare după promulgarea acestuia de către președintele Franței, Emmanuel […] Articolul Permisele moldovenești, recunoscute în Franța fără examene suplimentare apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 15 minute
10:10
Cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în Franța vor putea beneficia, în perioada următoare, de proceduri mult mai simple pentru preschimbarea permiselor de conducere. Adunarea Națională a Franței a aprobat în unanimitate acordul bilateral ce prevede recunoașterea permiselor eliberate de autoritățile moldovenești. Acordul urmează să intre în vigoare după promulgarea acestuia de către președintele Franței, Emmanuel […] Articolul Permisele moldovenești, recunoscute în Franța fără examene suplimentare apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 24 ore
18:30
Municipiul Bălți va beneficia de o alocare financiară de circa 4 milioane lei pentru implementarea programului „Bălți – Capitala Tineretului”. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului, Alexandr Petkov, în urma unei întrevederi cu delegația Agenției Naționale pentru Tineret, condusă de directorul instituției, Alexandr Petrov. Potrivit edilului, resursele financiare vor fi utilizate pentru realizarea planului […] Articolul Bălți primește 4 milioane lei pentru programul „Capitala Tineretului 2026” apare prima dată în DemocracyMD.
18:00
Echipa de juriști a Partidului Politic MAN a reacționat la declarațiile consilierilor PAS din conferința de presă din 19 ianuarie 2026, acuzând tentativa acestora de a substitui justiția prin afirmații politice manipulatorii. Potrivit MAN, PAS ar fi prezentat informații tendențioase, asociind artificial subiecte distincte și inducând în eroare opinia publică, creând suspiciuni nefondate. Sentința din […] Articolul Partidul MAN: Declarațiile PAS sunt tendențioase și induc în eroare publicul apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament a înregistrat un proiect de lege care scapă primăriile de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit, facilitând accesul la autospeciale, utilaje și echipamente pentru serviciile publice. În prezent primăriile se confruntă de costuri excesive și procedurile birocratice pentru bunurile donate cu titlu gratuit. Chiar și donațiile esențiale pentru comunități […] Articolul Partidul Nostru propune scutirea primăriilor de taxe pentru bunurile donate apare prima dată în DemocracyMD.
17:20
Prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, președintele Franței, Emmanuel Macron, a susținut un discurs în fața liderilor mondiali purtând ochelari de soare, după ce cu câteva zile înainte apăruse în public cu un ochi vizibil iritat. În intervenția sa, liderul de la Palatul Élysée a vorbit despre schimbările majore din ordinea mondială, subliniind […] Articolul VIDEO// Președintele Franței a urcat pe scenă la Davos cu ochelari de soare apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Bărbat din Chișinău, arestat după ce a obținut bani de la o femeie sub pretextul investițiilor # Democracy.md
Polițiștii și procurorii de la Botanica au documentat o schemă de escrocherie în care este implicat un bărbat de 42 de ani. În urma probelor acumulate, oamenii legii au stabilit că suspectul a indus în eroare o femeie de 35 de ani, determinând-o să-i transfere sume considerabile de bani. Acesta i-ar fi promis investiții profitabile, […] Articolul Bărbat din Chișinău, arestat după ce a obținut bani de la o femeie sub pretextul investițiilor apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Primăria Chișinău lansează un proiect de peste 600 de milioane de lei pentru grădinițe # Democracy.md
Primarul general Ion Ceban a anunțat lansarea unui nou proiect major de eficiență energetică, care va viza 52 de grădinițe din capitală, realizat de Primăria Chișinău în parteneriat cu BERD și BEI. Prima etapă a proiectului prevede modernizarea a 30 de instituții preșcolare. Potrivit edilului, vor fi reabilitate termic cele mai mari grădinițe din oraș, […] Articolul Primăria Chișinău lansează un proiect de peste 600 de milioane de lei pentru grădinițe apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a respins acuzațiile aduse de consilierii PAS împotriva colegilor săi, afirmând că există prezumția nevinovăției. „Sub paravanul unor declarații politice, vin cu acuzații grave și murdare, fapt infirmat de Cristina Burdiumov – consilier municipal MAN”, a spus Ceban. El a mai adăugat că astfel de declarații depășesc liniile roșii […] Articolul Ceban critică „justiția televizată” și declarațiile murdare ale PAS apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Un bărbat aflat în detenție la Penitenciarul nr. 4 – Cricova este căutat de autorități după ce a părăsit neautorizat locul de muncă, anunță Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP). Potrivit informațiilor oficiale, incidentul a avut loc luni, 19 ianuarie 2026, în jurul orei 14:00, la punctul de lucru din satul Goianul Nou, comuna Ciorescu, suburbie […] Articolul Cricova: un deținut a evadat după ce a părăsit neautorizat locul de muncă apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Chișinău și Grecia își consolidează parteneriatul la nivel municipal și interinstituțional # Democracy.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut astăzi o întrevedere cu delegația Republicii Elene, condusă de Dr. Maximos Charakopoulos, deputat în Parlamentul Elen și Secretar General al Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, alături de Excelența Sa, Nikolaos Krikos, Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, oficialii au evidențiat relațiile istorice solide dintre […] Articolul Chișinău și Grecia își consolidează parteneriatul la nivel municipal și interinstituțional apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
Chișinău începe consultările publice pentru un plan de prevenire și combatere a drogurilor # Democracy.md
Primăria municipiului Chișinău a inițiat procesul de elaborare a Planului municipal de prevenire și combatere a consumului de droguri, document care urmează să fie supus consultărilor publice până la data de 30 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban. Potrivit edilului, procesul va avea loc în mai multe etape și va […] Articolul Chișinău începe consultările publice pentru un plan de prevenire și combatere a drogurilor apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procurorilor din municipiul Chișinău, au reținut în dimineața zilei de astăzi un bărbat originar din raionul Șoldănești, bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50000 de euro. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că, împreună cu alte persoane, ar avea influență asupra unor funcționari publici, pe […] Articolul Un bărbat din Șoldănești, reținut de CNA pentru o mită de 50.000 de euro apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
În ultimele 24 de ore (19 ianuarie 2026), prin punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost înregistrate 41.370 de traversări ale persoanelor și 9.733 de traversări ale mijloacelor de transport, potrivit datelor Poliției de Frontieră. Cele mai solicitate puncte de trecere rămân: Totodată, pe sensul de intrare în Republica Moldova, 14 cetățeni străini […] Articolul Peste 41.000 de persoane au traversat frontiera în ultimele 24 de ore apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Republica Moldova a importat, începând cu luna aprilie 2024, aproximativ 40 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate, livrate prin terminalul Alexandroupolis din Grecia. Informația a fost comunicată de Ministerul Energiei, după vizita de lucru a ministrului Dorin Junghietu în Statele Unite ale Americii, unde au fost discutate situația energetică a țării, securitatea […] Articolul Republica Moldova a importat 40 de milioane de metri cubi de gaze lichefiate din SUA apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
16:10
Noi scumpiri la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) sînt tot mai probabile în perioada următoare, datorită creșterii numărului de accidente și a adresărilor către companiile de asigurări. Anunțul a fost făcut de Valeria Rusu, broker în cadrul BAR „AXA broker” SRL. „Ultima majorare a prețurilor la asigurările auto a avut loc în noiembrie […] Articolul Asigurările auto ar putea să se scumpească apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis mulțumiri angajaților și muncitorilor care intervin non-stop pentru deszăpezirea orașului, remarcând efortul constant și nopțile nedormite depuse pentru a asigura circulația în condiții de iarnă. Totodată, edilul a subliniat că, pe alocuri, s-au constatat anumite carențe în desfășurarea lucrărilor. În acest sens, Ceban a cerut ca […] Articolul Primarul Chișinăului cere intervenție strictă pe străzile principale și secundare apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Dorin Damir, cunoscut drept finul de cununie al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru două capete de acuzare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Totodată, instanța l-a achitat pe alte trei capete de acuzare. Sentința a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026. Decizia a […] Articolul Finul lui Plahotniuc, condamnat la închisoare în dosarul angajărilor fictive apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Primăria municipiului Chișinău anunță lansarea unei noi licitații internaționale pentru lucrările de reabilitare a albiei râului Bîc, un proiect major realizat cu sprijinul partenerilor europeni și al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban. Proiectul este unul unic pentru Republica Moldova și vizează modernizarea infrastructurii de gestionare […] Articolul Primăria Chișinău lansează o licitație internațională pentru reabilitarea râului Bîc apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Droguri sintetice în valoare de peste 300.000 de lei au fost depistate asupra unui bărbat de 38 de ani, locuitor al capitalei, în urma unei operațiuni speciale desfășurate de polițiștii sectorului Botanica, cu suportul colegilor din BPDS „Fulger”. În urma unei percheziții autorizate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit aproximativ 500 de grame de […] Articolul Captură majoră de droguri la Chișinău: suspect riscă până la 15 ani de închisoare apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Serviciul Vamal a încasat în ultima săptămână peste 564,5 milioane de lei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii, proiecte sociale. În această perioadă, persoanele fizice au introdus bunuri a căror valoare în vamă depășește limita neimpozabilă, fiind încasate plăți de circa 2,14 milioane […] Articolul Serviciul Vamal a încasat peste 564 de milioane de lei în ultima săptămână apare prima dată în DemocracyMD.
16 ianuarie 2026
18:00
După CARBON, vine HOTARUL: noua comedie moldovenească despre vecini, orgolii și conflicte absurde # Democracy.md
După succesul răsunător al filmului CARBON, cel mai apreciat și de succes film autohton din istoria Moldovei independente, realizatorii acestuia revin cu HOTARUL – un nou proiect cinematografic menit să cucerească publicul prin umor inteligent și autoironie. HOTARUL este o comedie despre vecini, orgolii și granițele care ne despart…și ne aduc împreună. Două familii din […] Articolul După CARBON, vine HOTARUL: noua comedie moldovenească despre vecini, orgolii și conflicte absurde apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
În statul indian Maharashtra, o femeie de 103 ani, pe nume Gangabai, a fost considerată moartă, însă a început să dea semne de viață chiar înainte de înmormântare, relatează publicația Hindustan, citată de Krispmedia.kz. Potrivit sursei, familia pregătise deja ceremonia funerară: un cort a fost instalat în fața casei, iar Gangabai fusese îmbrăcată în sari […] Articolul Miracol în India: femeie de 103 ani revine la viață înainte de înmormântare apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
Elveția oferă 80 de milioane de lei pentru sprijinirea mediului de afaceri din Moldova # Democracy.md
Elveția oferă un sprijin financiar în valoare de peste 80 de milioane de lei pentru consolidarea integrității și transparenței mediului de afaceri din Republica Moldova. Acest lucru va fi posibil după ce astăzi, la Chișinău, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), împreună cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, a semnat Acordul de implementare a […] Articolul Elveția oferă 80 de milioane de lei pentru sprijinirea mediului de afaceri din Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Mişcarea Alternativa Naţională (MAN) acuză guvernarea de o politică „iresponsabilă” în raport cu agricultura şi cere autorităţilor să renunţe la actualul mod de gestionare a domeniului. Formaţiunea solicită evitarea acumulării restanţelor faţă de fermieri, majorarea fondului de subvenţionare cel puţin la nivelul anului precedent, schimbarea mecanismului de acordare a subvenţiilor în baza unor analize profesioniste, […] Articolul Mișcarea Alternativa Națională acuză guvernarea de eșec în agricultură apare prima dată în DemocracyMD.
15 ianuarie 2026
15:50
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o alertă de călătorie pentru Republica Islamică Iran, recomandând cetățenilor moldoveni să evite orice deplasare în această țară, pe fondul deteriorării situației de securitate. Potrivit MAE, moldovenii care se află deja pe teritoriul Iranului sunt îndemnați să analizeze părăsirea imediată a țării, utilizând rute sigure disponibile. Autoritățile […] Articolul MAE avertizează cetățenii moldoveni să evite călătoriile în Iran apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Culturii și a comemorării marelui poet Mihai Eminescu. Edilul a anunțat că, în mod tradițional, au fost depuse flori la monumentul poetului din scuarul care îi poartă numele. Ion Ceban a reamintit că, anual, la data de 15 ianuarie, este marcată […] Articolul Chișinăul l-a comemorat pe Mihai Eminescu de Ziua Culturii apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
Jumătate de miliard: Wizz Air atinge pragul istoric de 500 de milioane de pasageri transportați # Democracy.md
Wizz Air, una dintre principalele companii aeriene low-cost din Europa, anunță atingerea pragului de 500 de milioane de pasageri transportați de la lansarea operațiunilor. Această realizare marchează un moment-cheie în evoluția companiei și consolidează poziția sa de lider în industria aviatică europeană. Atingerea pragului de 500 de milioane de pasageri nu este doar o cifră […] Articolul Jumătate de miliard: Wizz Air atinge pragul istoric de 500 de milioane de pasageri transportați apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 42.116 traversări, iar cel al mijloacelor de transport 10.374 de traversări. Totodată, 14 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – […] Articolul Situația la frontieră: Peste 42.000 de traversări în ultimele 24 de ore apare prima dată în DemocracyMD.
14 ianuarie 2026
12:10
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de servicii medicale mai calitative și condiții de activitate mai sigure. Guvernul a aprobat un nou Regulament sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale. Proiectul instituie un cadru unitar și aplicabil tuturor prestatorilor de servicii medicale – publici și privați, inclusiv pentru asistența de […] Articolul Guvernul a aprobat reguli noi de igienă pentru instituțiile medicale apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Doi bărbați cu vârstele de 49 și 50 de ani, din raionul Ialoveni, sunt cercetați penal pentru braconaj, în urma unei anchete desfășurate de polițiști și procurori. Potrivit oamenilor legii, în cadrul unor acțiuni speciale de investigație și de urmărire penală au fost efectuate percheziții la domiciliile și în automobilele personale ale suspecților, în localitățile […] Articolul Doi bărbați din Ialoveni, cercetați penal pentru braconaj apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 14 ianuarie 2026. Articolul LIVE// Ședința Guvernului Republicii Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
13 ianuarie 2026
15:20
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj cu ocazia zilei de 15 ianuarie, dată la care este marcată Ziua Culturii și aniversarea nașterii poetului Mihai Eminescu. În mesajul său, Ion Ceban a adresat felicitări tuturor celor care activează în domeniul culturii, menționând artiștii, scriitorii, pictorii, regizorii, actorii și toți cei care […] Articolul Ziua Culturii, marcată pe 15 ianuarie: mesajul primarului Ion Ceban apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Adjunctul bașcanului UTA Găgăuzia, Victor Petrov, a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, după ce în martie 2025 i-a fost refuzată intrarea în România. Conform presei din Iași, polițiștii de frontieră i-au refuzat accesul în România după ce au descoperit că acesta se află pe lista persoanelor sancționate de Uniunea Europeană pentru […] Articolul Un politician pro-rus din UTA Găgăuzia a dat în judecată Poliția de Frontieră Iași apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Un român de 46 de ani, stabilit la Padova, a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare pentru șantajarea unui pensionar italian. Potrivit presei locale, bărbatul îi cerea victimei 150.000 de euro, după ce pensionarul a găzduit în locuință un prieten al românului și a întreținut relații cu acesta. Autorul șantajului a […] Articolul Român condamnat în Italia pentru șantajarea unui pensionar cu 150.000 de euro apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
Deputatul Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Autoritățile aplică duble standarde față de agricultori, dar producătorul autohton trebuie să fie prioritar! # Democracy.md
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, a criticat dur politicile statului față de sectorul agricol, acuzând autoritățile de duble standarde și lipsă de transparență privind subvențiile. „Este foarte grav atunci când, pe de o parte, se decapitalizează sectorul agricol, care nu este concurențial și nu-și poate vinde marfa și, concomitent, […] Articolul Deputatul Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Autoritățile aplică duble standarde față de agricultori, dar producătorul autohton trebuie să fie prioritar! apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
Două persoane au fost reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto # Democracy.md
Centrul Național Anticorupție informează că, la data de 13 ianuarie 2026, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a procurorilor din municipiul Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Comrat într-un dosar pornit pe faptul comiterii infracțiunii de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, două persoane sunt bănuite că ar fi pretins și acceptat suma de […] Articolul Două persoane au fost reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Primarul Chișinăului atrage atenția asupra scăderii producției și exporturilor în ultimii ani # Democracy.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a publicat o postare în care a comentat situația economică a Republicii Moldova după cinci ani de guvernare PAS. Potrivit acestuia, economia țării a înregistrat o creștere cumulativă de doar 0,4%, iar prognoza pentru anul 2025 indică o creștere de aproximativ 1%, insuficientă pentru a schimba situația generală. […] Articolul Primarul Chișinăului atrage atenția asupra scăderii producției și exporturilor în ultimii ani apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Locuitorii din localitatea Casamassima, provincia Bari, Italia, au fost luați prin surprindere după ce au auzit un bubuit puternic, însoțit de o lumină intensă pe cer. Imaginile surprinse în zonele rurale, în care se observă un fulger luminos la orizont, au fost rapid distribuite pe rețelele de socializare și au stârnit îngrijorare în rândul populației. […] Articolul VIDEO// Lumină și bubuit în sudul Italiei: ce spun primele ipoteze apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 49.234 de traversări. Totodată, 7 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 16.034 de traversări persoane; PTF Leușeni – 7.752 […] Articolul Situația la frontieră: Peste 49.000 de traversări în ultimele 24 de ore apare prima dată în DemocracyMD.
12 ianuarie 2026
17:40
Ministerul Justiției continuă modernizarea sistemului penitenciar: o nouă închisoare va fi construită până în 2029 # Democracy.md
Construcția unui nou penitenciar este planificată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028, urmând ca instituția să fie dată în exploatare în 2029. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru Moldpres. Potrivit Moldpres, proiectul face parte din efortul de modernizare a întregului sistem penitenciar al […] Articolul Ministerul Justiției continuă modernizarea sistemului penitenciar: o nouă închisoare va fi construită până în 2029 apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Primăria municipiului Chișinău dă asigurări că dezvoltarea orașului va continua, chiar și în condițiile activării pe baza unui buget provizoriu sau în eventualitatea unor blocaje politice. Reprezentanții administrației municipale precizează că toate procesele, proiectele și programele aprobate sunt implementate și se desfășoară conform planificării stabilite, fără întreruperi. Potrivit Primăriei, bugetul provizoriu este o măsură legală, […] Articolul Buget provizoriu la Chișinău: serviciile municipale nu sunt afectate apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie. El ar fi folosit criptomonede pentru a transfera peste 300.000 de euro pentru desfășurarea unor acțiuni împotriva intereselor Republicii Moldova. Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatului, astăzi, de către magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit dosarului, Cuculescu a […] Articolul Un afacerist din Moldova, condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Începând cu 1 ianuarie, Kievul a început să aplice controale stricte de-a lungul frontierei de aproximativ 450 de kilometri cu regiunea separatistă Transnistria, impunând inspecții pentru orice deplasare permisă de mărfuri sau persoane, potrivit ”Euromaidan Press”. În același timp, autoritățile moldovenești au întărit punctele de control și au extins măsurile de securitate la frontieră, folosind […] Articolul Moldova și Ucraina blochează regiunea transnistreană apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Târgul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale va fi prelungit până la data de 25 ianuarie, ca urmare a solicitărilor venite din partea cetățenilor. Autoritățile precizează că decizia a fost luată în contextul în care, în această perioadă, în Republica Moldova se află un număr mare de oaspeți și cetățeni reveniți din diaspora, iar […] Articolul Târgul de Crăciun din PMAN va fi prelungit până pe 25 ianuarie apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Proprietarii de automobile și motociclete electrice înmatriculate în Republica Moldova sunt obligați, începând cu 1 ianuarie 2026, să achite taxa pentru folosirea drumurilor, la fel ca ceilalți participanți la trafic. Prevederea este inclusă într-un proiect privind politica fiscală, publicat în Monitorul Oficial încă din 10 august 2023, și a intrat oficial în vigoare la începutul […] Articolul Șoferii de mașini electrice din Moldova, obligați să achite taxă de drum din 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Noul an începe la Bălți cu un nou proiect de infrastructură rutieră. Alexandr Petkov :„Ne respectăm angajamentele!” # Democracy.md
Primăria municipiului Bălți a finalizat procedurile pentru demararea reparației capitale a străzii 31 August din zona centrală a orașului. Primarul municipiului, Alexandr Petkov (Partidul Nostru), a anunțat astăzi că Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) a alocat 8 milioane de lei pentru finanțarea acestui proiect. Alexandr Petkov s-a aflat luni la Chișinău pentru […] Articolul Noul an începe la Bălți cu un nou proiect de infrastructură rutieră. Alexandr Petkov :„Ne respectăm angajamentele!” apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Primăria municipiului Chișinău a lansat vineri licitația publică internațională pentru contractarea lucrărilor de construcție privind extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân, în sectorul Ciocana. Proiectul vizează construirea unui tronson de aproximativ un kilometru de bulevard, cu două direcții de deplasare. Potrivit documentației, drumul va avea două carosabile cu sens unic, fiecare prevăzut cu câte trei benzi […] Articolul Extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân intră în etapa de licitație apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a depus declarația de avere pentru anul 2025, indicând venituri cu aproximativ 58% mai mari față de anul precedent. Documentul depus la Autoritatea Națională de Integritate include și circa 67.000 de lei, sumă obținută în urma câștigării unui proces de judecată. Potrivit declarației, șefa statului a încasat în 2025 un […] Articolul Maia Sandu declară venituri cu 58% mai mari în 2025 apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova au fost tranzitate de 68.232 de persoane. Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, pe 11 ianuarie, cele mai aglomerate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 20.070 de traversări, urmat de Leușeni – 11.246, Sculeni – 8.934, Palanca – […] Articolul Situația la frontieră: Peste 68.000 de traversări apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Sinteza: ARBI a CNA a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 7 milioane de lei # Democracy.md
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de prevenirii, combaterii corupției și recuperării bunurilor infracționale. Astfel, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA (ARBI) a aplicat sechestre pe active ilicite în sumă de peste 7 170 644 de lei. Printre bunurile indisponibilizate se numără 3 capitaluri sociale, o construcție […] Articolul Sinteza: ARBI a CNA a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 7 milioane de lei apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.