UPDATE/ 13 localități din centrul și sudul țării au fost deconectate de la energia electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile

Acum câteva zile, cadavrul unui om fără adăpost a fost descoperit într-o suburbie a Chișinăului. Înghețase? Fusese înfometat? A murit de suferință sau a fost omorât? Al cui era cadavrul depistat sâmbătă într-o suburbie a Chișinăului? Nimeni nu ne va răspunde astăzi la această întrebare, pentru că pe nimeni nu interesează de ce o fi...