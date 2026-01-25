LIVE TEXT/ O dronă rusească a lovit o clădire înaltă din Harkiv. Au fost raportate victime. Război în Ucraina, ziua 1432

15:50

Compania Lukoil-Moldova nu a transmis statului complexul de alimentare cu combustibil de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, deși termenul suplimentar de cinci zile, stabilit de autorități, a expirat. Informația a fost confirmată pentru Moldova1 de directorul general al Agenția Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari. „Până la această etapă, nu avem constatarea că Lukoil...