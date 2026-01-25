Instituțiile de învățământ din Chișinău vor fi închise luni, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo. MEC a recomandat evaluarea situației în toate școlile din țară

14:30

Peste 400 de mii de persoane din SUA, până în vestul statului Texas, au rămas fără curent electric, iar peste 9600 de zboruri erau așteptate să fie anulate duminică, 25 ianuarie, înainte de o furtună de iarnă care amenința să paralizeze statele estice cu ninsori abundente, potrivit Reuters. Meteorologii din SUA au declarat că zăpada,...