Pe drumuri s-a format polei, iar în zona de sud se circulă în condiții de ceață. Poliția vine cu recomandări pentru participanții la trafic

Doi cetățeni străini, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani, suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în comiterea escrocheriilor au fost reținuți, anunță vineri, 23 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit unui comunicat, suspecții ar fi obținut prin înșelăciune suma de 550 de mii de lei de...