Economia R. Moldova – cât a județului Timiș și de 20 de ori mai mică decât a României

Patru persoane au fost numite în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, la Chișinău, Orhei, Bălți și Ungheni. Patru judecători noi Conform decretului semnat miercuri, 21 ianuarie, de către președinta Maia Sandu, au fost numite în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă, patru persoane dintre cei 51 de candidați...