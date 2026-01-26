LIVE TEXT/ Rusia a atacat noaptea trecută regiunea Sumî, victime nu au fost înregistrare. Război în Ucraina, ziua 1433
Ziarul de Garda, 26 ianuarie 2026 10:00
UPDATE 9:50 În noaptea de 26 ianuarie, forțele ruse au atacat regiunea Sumî, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență. Loviturile au fost îndreptate asupra sectorului rezidențial și a unei instituții de învățământ. Salvatorii au lichidat toate incendiile provocate de atac și au inspectat zona. Preliminar, nu au fost înregistrate victime. UPDATE 8:35 În noaptea...
Deputata PAS Anastasia Nichita renunță la mandat: „Aleg să fiu mamă cu toată inima și sportivă cu aceeași credință” # Ziarul de Garda
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Anastasia Nichita, renunță la mandatul de parlamentară, a anunțat sportiva printr-o postare pe Facebook. „Funcția de deputat cere prezență totală, dedicare deplină și o energie pe care, în acest moment, nu o pot oferi așa cum merită oamenii care m-au ales.” „În ultima perioadă am încercat să duc, în...
Carnea de pasăre din Ucraina, precum și produsele derivate din aceasta, nu mai pot fi importate temporar în R. Moldova. Decizia a fost anunțată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) pe 26 ianuarie. Instituția precizează că măsura a fost adoptată „în baza principiului precauției”, după depistarea metronidazolului în loturi de furaje importate din Ucraina,...
Un polițist al IP Fălești a decedat în urma unui grav accident rutier în timp ce se deplasa spre serviciu # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de luni, 26 ianuarie, un angajat al Inspectoratului de Poliței Fălești, în vârsta de 30 de ani, a decedat în urma unui grav accident rutier în raionul Fălești, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit informațiilor, în timp ce se deplasa spre serviciu cu mașina personală de marcă Opel, din cauza condițiilor...
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată noaptea trecută cu aproape 140 de drone, iar apărarea antiaeriană a doborât 110. Război în Ucraina, ziua 1433 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:35 În noaptea de 26 ianuarie, armata rusă a atacat cu 138 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de UAV-uri, lansate din direcțiile: Kursk, Oriol, Breansk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk, precum și din teritoriul temporar ocupat al Donețkului, a raportat „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene,...
Peste 250 de persoane au ajuns la traumatolog într-o singură zi, din cauza poleiului. IGP: „Numărul persoanelor traumatizate este în creștere constantă” # Ziarul de Garda
270 de pacienți au fost deserviți duminică, 25 ianuarie, până la ora 18:00, dintre care 250 au solicitat consultația medicului traumatolog, a anunțat Institutul de Medicină Urgență (IMU). Potrivit IMU, din cauza formării poleiului pe majoritatea străzilor și traseelor, carosabilul este deosebit de alunecos, a dus la un număr crescut de accidente și căderi. „Personalul...
Instituțiile de învățământ din Chișinău vor fi închise luni, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo. MEC a recomandat evaluarea situației în toate școlile din țară # Ziarul de Garda
Toate instituțiile de invățământ din municipiul Chișinău vor fi închise luni, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, anunță primarul capitalei, Ion Ceban. Decizia vine în urma recomandării Ministerului Educației și Cercetării, prin care autoritățile locale de specialitate în domeniul învățământului, în urma evaluării situației specifică fiecărei școli, să decidă dacă pentru ziua de mâine,...
LIVE TEXT/ O dronă rusească a lovit o clădire înaltă din Harkiv. Au fost raportate victime. Război în Ucraina, ziua 1432 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:10 O dronă rusească a lovit o clădire rezidențială înaltă din Harkiv, rănind persoane. Primarul din Harkiv, Ihor Terehov, a relatat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform. „În urma unui atac rus asupra unei clădiri înalte, există persoane rănite”, a scris Terehov. Anterior, el a raportat că o dronă a lovit un centru comercial...
UE limitează călătoriile diplomaților ruși în spațiul Schengen, începând cu 25 ianuarie # Ziarul de Garda
Măsurile care restricţionează libertatea de circulaţie a diplomaţilor ruşi în Uniunea Europeană intră în vigoare duminică, 25 ianuarie 2026, pentru a proteja blocul comunitar de spionaj şi dezinformări, informează dpa, preluată de Agerpres și G4Media. Când călătoresc în spaţiul Schengen în afara ţării gazdă, diplomaţii şi funcţionarii consulari ruşi, precum şi personalul şi membrii familiilor...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului declară că liderii europeni nu vor putea să i se opună lui Trump # Ziarul de Garda
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică, 25 ianuarie, că actualii politicieni europeni, pe care îi consideră slabi, nu vor putea să se opună președintelui american Donald Trump sau schimbărilor importante care au loc în lume, informează EFE, citat de Agerpres. „Sunt incapabili să reziste presiunilor lui Trump”, a susținut Peskov, la...
Un tânăr originar din R. Moldova a murit în Italia, la câteva zile după un transplant de inimă # Ziarul de Garda
Un tânăr în vârstă de 22 de ani, originar din Abaclia, raionul Basarabeasca, a murit în Italia, la câteva zile după un transplant de inimă, scrie presa din Italia. Cazul a avut loc pe 23 ianuarie, la spitalul Le Scotte, spitalul general al orașului Siena, din Toscana, iar tânărul urmează să fie înmormântat în satul...
Poliția atenționează repetat: „Rămâneți acasă dacă nu aveți o urgență”. Mai multe accidente rutiere au fost înregistrate din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Ziarul de Garda
În contextul condițiilor meteo nefavorabile, duminică, 25 ianuarie, în raionul Orhei au fost înregistrate 5 accidente rutiere, potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP). Un alt accident a avut loc la ieșirea din Sîngera. Astfel, Polițiștii reamintesc cetățenilor să evite deplasările neesențiale, iar șoferilor să manifeste prudență maximă. În raionul Orhei, 4 accidente au fost cauzate...
Furtuna de zăpadă din SUA a lăsat 400 de mii de persoane fără curent electric și a dus la anularea a mii de zboruri # Ziarul de Garda
Peste 400 de mii de persoane din SUA, până în vestul statului Texas, au rămas fără curent electric, iar peste 9600 de zboruri erau așteptate să fie anulate duminică, 25 ianuarie, înainte de o furtună de iarnă care amenința să paralizeze statele estice cu ninsori abundente, potrivit Reuters. Meteorologii din SUA au declarat că zăpada,...
Economia R. Moldova – cât a județului Timiș și de 20 de ori mai mică decât a României # Ziarul de Garda
În ultimul deceniu se observă o apropiere mare a relațiilor comerciale, între R. Moldova și România îndeosebi după ce ambele țări au trecut prin șocul sanitar și suferă încă din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Din punct de vedere economic, cele două economii par să se miște în tandem, dar la niveluri semnificativ...
LIVE TEXT/ În Kiev au fost construite 1300 de adăposturi de urgență. Război în Ucraina, ziua 1432 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:12 În prezent, la Kiev funcționează 1300 de puncte de invulnerabilitate (adăposturi de urgență), iar două centre de încălzire suplimentare mari, fiecare cu o suprafață de 700 de metri pătrați, sunt în curs de amenajare. Potrivit Ukrinform, Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei a relatat acest lucru pe Telegram. Ministrul Afacerilor Interne, Ihor Klymenko, a...
Ucraina a încheiat pe 24 ianuarie a doua rundă de discuții de pace trilaterale cu Rusia și Statele Unite în Emiratele Arabe Unite, încheind două zile de negocieri într-un efort reînnoit condus de SUA pentru a ajunge la o soluționare a războiului la scară largă purtat de Rusia, relatează The Kyiv Independent. Discuțiile dintre cele...
Agenții federali de imigrare din SUA au ucis un alt cetățean american în Minneapolis, declanșând proteste # Ziarul de Garda
Agenții de imigrare americani (ICE) au împușcat și ucis un cetățean american în Minneapolis sâmbătă, 24 ianuarie, au declarat oficialii, ceea ce a provocat proteste și condamnări din partea liderilor locali în al doilea incident de acest gen din această lună, relatează Reuters. Departamentul de Securitate Internă al SUA a caracterizat incidentul drept un atac,...
LIVE TEXT/ Aproximativ 1700 de blocuri de locuit din Kiev sunt încă fără încălzire după atacul rusesc. Război în Ucraina, ziua 1432 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:05 Aproximativ 1700 de clădiri de apartamente din capitala Ucrainei, Kiev, erau încă fără încălzire în urma unui atac rusesc cu rachete și drone la începutul acestei săptămâni, a declarat duminică, 25 ianuarie, primarul Kievului, Vitalii Klitschko, potrivit Reuters. Rusia a lansat sâmbătă, 24 ianuarie, un atac vast asupra sistemului energetic al Ucrainei, zguduind...
Pe drumuri s-a format polei, iar în zona de sud se circulă în condiții de ceață. Poliția vine cu recomandări pentru participanții la trafic # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției (IGP) informează că pe majoritatea străzilor și traseelor s-a format polei, iar în zona de sud a R. Moldova se circulă în condiții de ceață, vizibilitatea fiind redusă. În acest contect, autoritățile vin cu recomandări. „Carosabilul este alunecos, în special pe poduri, curbe și pante. Inspectorii de patrulare monitorizează permanent traficul...
VIDEO/ „Partidul aflat la guvernare a câștigat cu o majoritate foarte mare, poate chiar peste propriile așteptări. O mare victorie implică o mare responsabilitate”. Ambasadoarea UE, Iwona Piórko, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, inivitată în cadrul Podcast ZdCe, a discutat cu jurnalista ZdG, Natalia Zaharescu, despre etapa la care se află în prezent negocierile privind integrarea europeană, despre când ar putea deveni R. Moldova parte a UE, despre decuplarea de Ucraina, integrarea în UE cu sau fără regiunea transnistreană și despre...
„A indus victima în eroare și ar fi obținut aproximativ 100 de mii de lei”. Un nou caz de escrocherie în capitală # Ziarul de Garda
Pe 24 ianuarie, Poliția a fost sesizată despre un caz de escrocherie în capitală. O persoană necunoscută ar fi obținut suma de 100 de mii de lei de la victimă, folosind metoda de escrocherie „ruda implicată în accident”, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP). O persoană necunoscută, de gen feminin, a contactat...
LIVE TEXT/ Forțele ruse au atacat regiunea Zaporijjea de 754 de ori în ultima zi, o persoană fiind rănită. Război în Ucraina, ziua 1432 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:05 Pe 24 ianuarie, armata rusă a efectuat 754 de atacuri asupra a 32 de așezări din regiunea Zaporijjea. O femeie în vârstă de 39 de ani a fost rănită în urma unui atacului rus asupra orașului Tavriiske.Șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, a anunțat acest lucru pe Telegram, relatează Ukrinform. Potrivit acestuia,...
Trump amenință Canada cu tarife vamale de 100% dacă încheie acordul comercial cu China # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump a amenințat că va impune o taxă vamală de 100% asupra bunurilor importate din Canada, dacă țara va încheia acordul comercial cu China. Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a declarat că, dacă prim-ministrul canadian Mark Carney „crede că va transforma Canada într-un «port de debarcare» pentru ca China să...
Circa 4,7 milioane de lei au fost alocați pentru implementarea proiectelor de prevenire și control al tuberculozei # Ziarul de Garda
Circa 4,7 milioane de lei din fondul de măsuri preventive al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) au fost alocați pentru implementarea proiectelor de prevenire și control al tuberculozei. Potrivit CNAM, peste trei mii de persoane din mai multe raioane ale R. Moldova au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening și prevenire...
LIVE TEXT/ Rusia a exportat în 2025 două milioane de tone de cereale din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei, în valoare de 400 de milioane de dolari, declară autoritățile ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1431 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:00 Rusia a exportat în 2025 peste două milioane de tone de cereale din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei, în valoare de 400 de milioane de dolari, a declarat Oleh Luhovskii, prim-adjunct al șefului Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, într-un interviu acordat Ukrinform. Cerealele au fost exportate în țară din Africa, Orientul Mijlociu...
Ancheta autorităților din România în dosarul diplomelor false de rezidențiat continuă. Răspunsul primit de ZdG de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a României # Ziarul de Garda
Ancheta autorităților din România în dosarul diplomelor false de rezidențiat continuă. Acest lucru reiese din răspunsul primit de ZdG de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a României, fiind solicitate informații despre investigațiile desfășurate în România pe acest subiect și despre statutul în dosar al unor demnitari din R. Moldova....
UPDATE/ Negocierile de pace dintre Rusia, Ucraina și SUA, desfășurate la Abu Dhabi, s-au încheiat. Întâlnirile au avut loc în „diverse formate” # Ziarul de Garda
Negocierile de pace care implică Rusia, Ucraina și Statele Unite au fost reluate în capitala Emiratelor Arabe Unite, relatează Reuters, citând o sursă. Potrivit agenției de știri ruse TASS, întâlnirile au loc în „diverse formate”, deși nu au fost furnizate alte detalii, relatează Kyiv Post. Ieri, 23 ianuarie, a avut loc primul contact direct între...
„Vârstnicii își doresc discotecă, dar și asistență psihologică, și consiliere socială”. Centre comunitare pentru toate vârstele în mai multe localități din țară # Ziarul de Garda
În mai multe localități din R. Moldova, copiii, tinerii, adulții și vârstnicii au deja sau urmează să aibă spații unde vor învăța, crea și interacționa unii cu alții, vor participa la ateliere de lectură și pictură, cursuri de alfabetizare digitală și educație financiară, cluburi de interese, programe de mentorat pentru tineri și activități de dezvoltare...
Situația din Ucraina, cauzată de atacurile rusești asupra sistemului energetic, este „aproape de o catastrofă umanitară” # Ziarul de Garda
Situația din Ucraina, cauzată de atacurile rusești asupra sistemului energetic, este „aproape de o catastrofă umanitară”, a declarat pentru Reuters Maxim Timchenko, directorul „DTEK”, cea mai mare companie privată de energie din țară. El a subliniat că orice acord de încetare a focului între Rusia și Ucraina trebuie să includă încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice...
LIVE TEXT/ Numărul victimelor bombardamentelor rusești asupra orașului Harkiv a crescut la 27. Război în Ucraina, ziua 1431 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:26 Numărul victimelor bombardamentelor rusești asupra orașului Harkiv în noaptea de 24 ianuarie a crescut la 27, a raportat de Oleg Sinegubov, guvernatorul regiunii Harkiv. În noaptea de 24 ianuarie, armata rusă a lansat un atac masiv asupra orașului Harkiv. Atacul asupra orașului a început în jurul miezului nopții și a durat aproape două...
Focuri de armă în capitală: un tânăr a fost rănit. Două persoane au fost reținute, iar principalul suspect a fugit în stânga Nistrului # Ziarul de Garda
Un tânăr de 26 de ani fost rănit după ce în în curtea unui bloc de pe bd. Dacia din capitalǎ au fost trase focuri de armă. Poliția anunță că două persoane au fost reținut, însă, în urma difuzării premature a unor informații în spațiul public, chiar în momentul în care erau întreprinse acțiuni operative...
Sunt salariile din educație suficiente pentru a atrage sau păstra profesorii buni? Opinii ale cadrelor didactice # Ziarul de Garda
Educația este considerată, constant, prioritate în discursurile politicienilor. Chiar dacă mereu se menționează aprecierea față de munca profesorilor, aceasta nu este mereu demonstrată prin fapte. Deși, potrivit ministrului Educației, Dan Perciun, salariile profesorilor au crescut cu peste 60% în ultimii ani, majoritatea cadrelor didactice continuă să aibă salarii sub media pe economie. În prezent, doar...
Negocierile de pace dintre Rusia, Ucraina și SUA au fost reluate. Întâlnirile au loc în „diverse formate” # Ziarul de Garda
Negocierile de pace care implică Rusia, Ucraina și Statele Unite au fost reluate în capitala Emiratelor Arabe Unite, relatează Reuters, citând o sursă. Potrivit agenției de știri ruse TASS, întâlnirile au loc în „diverse formate”, deși nu au fost furnizate alte detalii, relatează Kyiv Post. Ieri, 23 ianuarie, a avut loc primul contact direct între...
Acum câteva zile, cadavrul unui om fără adăpost a fost descoperit într-o suburbie a Chișinăului. Înghețase? Fusese înfometat? A murit de suferință sau a fost omorât? Al cui era cadavrul depistat sâmbătă într-o suburbie a Chișinăului? Nimeni nu ne va răspunde astăzi la această întrebare, pentru că pe nimeni nu interesează de ce o fi...
SUA au publicat o nouă strategie națională de apărare, în care Rusia este calificată drept o „amenințare gestionabilă” pentru membrii estici ai NATO # Ziarul de Garda
Rusia rămâne o „amenințare persistentă, dar gestionabilă” pentru membrii estici ai NATO, conform noii Strategii Naționale de Apărare a SUA, publicată de Departamentul Apărării al SUA. După cum notează BBC, spre deosebire de strategia din 2022, care a identificat „amenințarea” reprezentată de China ca fiind principala prioritate de apărare pentru SUA, noul document de 34...
LIVE TEXT/ Zelenski: Nu putem închide ochii la aceste atacuri. Trebuie să răspundem cu forță. Rusia a atacat Ucraina cu 21 de rachete și 370 de drone. Război în Ucraina, ziua 1431 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:50 În timpul unui atac masiv din noaptea de 24 ianuarie, trupele ruse au lansat 21 de rachete și peste 370 de drone de atac asupra Ucrainei, a președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Conform președintelui Ucrainei, atacurile au vizat Kievul și regiunea înconjurătoare, precum și regiunile Sumî, Harkiv și Cernihiv. În capitala Ucrainei sectorul energetic...
De ce durează atât de mult drumul Albaniei spre UE. „Accentul ar trebui să cadă pe calitatea reformelor, nu pe calendar” # Ziarul de Garda
Drumul Albaniei spre Uniunea Europeană este adesea invocat, inclusiv în spațiul informațional din R. Moldova, drept exemplu al unei „așteptări fără sfârșit” și al unei integrări europene blocate structural. Pentru a înțelege de ce acest proces a durat atât de mult și ce factori reali au influențat ritmul aderării, Ziarul de Gardă a discutat cu...
Iranul avertizează că orice atac va însemna „război total”, după ce Trump spus că „armata SUA este pe drum” # Ziarul de Garda
Un înalt oficial din Iran a avertizat că țara va trata orice atac „ca pe un război total împotriva noastră”, în contextul în care președintele american Donald Trump a anunțat că „armata SUA este pe drum”, scrie Reuters. „Această concentrare militară – sperăm că nu este destinată unei confruntări reale – dar armata noastră este pregătită...
În acest an, R. Moldova va fi reprezentată la Eurovision Song Contest de artistul Satoshi. Competiția se va desfășura la Viena, Austria, în perioada 12 –16 mai. Interpretul Vlad Sabajuc (Satoshi) a obținut victoria în cadrul finalei naționale Eurovision 2026, în urma punctajului cumulat acordat de public și de juriu pentru piesa „Viva, Moldova”. Prima...
Militarul care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare a decedat, anunță Ministerul Apărării # Ziarul de Garda
Militarul prin contract care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare, pe 20 ianuarie, a decedat, anunță Ministerul Apărării. Conform sursei citate, militarul a decedat astăzi, 24 ianuarie, la ora 3:50, la spital. Tânărul avea 24 de ani și executa serviciul militar în Armata Națională din 2020. „Ministerul Apărării regretă profund acest caz tragic...
O delegație de primari din R. Moldova va fi prezentă la evenimentul dedicat sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor, organizat la Iași # Ziarul de Garda
O delegație de primari din R. Moldova va fi prezentă la evenimentul dedicat sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor Române, organizat la Iași. Potrivit primarului de Iași, Mihai Chirica, delegația este formată din primari înfrățiți cu municipiul Iași. „Trebuie să demonstrăm tuturor că România este o țară unită. Să arătăm, în special rușilor, că Moldova poate aduna...
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Kievul. O persoană a fost ucisă, iar patru sunt rănite. Există întreruperi la alimentarea cu căldură și apă. Război în Ucraina, ziua 1431 # Ziarul de Garda
8:54 Armata rusă a atacat Kievul în noaptea de 24 ianuarie. Până la această oră există informații că o persoană a fost ucisă și patru sunt rănite. Anunțul a fost făcut de primarul Kievului, Vitali Klitschko, și de șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Timur Tkachenko. Atacul cu drone rusești asupra capitalei ucrainene a început...
VIDEO/ Detalii despre drona cu explozibil căzută într-o localitate din Ștefan Vodă, trei ani de închisoare pentru Dorin Damir și ce spun autoritățile despre presupusul „agent al serviciilor speciale din R. Moldova” reținut la Moscova | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
O dronă rusească încărcată cu explozibil a căzut într-o curte din raionul Ștefan Vodă. Cum au tratat autoritățile noastre subiectul, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vorbim despre condamnarea la închisoare a lui Dorin Damir, finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, dar și despre presupusul „agent al serviciilor speciale...
LIVE TEXT/ Operatorul rețelei electrice din Ucraina spune că situația energetică s-a înrăutățit „semnificativ”. Război în Ucraina, ziua 1430 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:07 Situația energetică a Ucrainei s-a înrăutățit „semnificativ” vineri, 23 ianuarie, după recentele atacuri aeriene rusești, declanșând pene de curent de urgență în majoritatea regiunilor, a declarat operatorul rețelei electrice din Kiev, potrivit Reuters. Evaluarea sumbră a urmat unei remarci făcute joi, 22 ianuarie, de ministrul Energiei, Denîs Shmîhal, conform căreia sistemul energetic al...
Zelenski declară că a ajuns la un acord cu Trump privind livrarea de rachete Patriot către Ucraina # Ziarul de Garda
La Forumul Economic Mondial de la Davos, președinții Statelor Unite și Ucrainei au convenit asupra furnizării de muniție pentru sistemul de apărare aeriană Patriot, potrivit Ukrinform. Președintele Volodimir Zelenski a declarat aceste lucruri în timp ce discuta cu tinerii de la cel de-al Doilea Forum Național al Tinerilor Talenți, răspunzând la o întrebare despre rezultatele...
Iliana Iotova, prima femeie din istoria Bulgariei care preia funcția de președintă, în urma unei decizii a Curții Constituționale # Ziarul de Garda
Vicepreședinta Iliana Iotova a devenit noua președintă a Bulgariei după ce Curtea Constituţională a decis joi, 22 ianuarie, că mandatul şefului statului, Rumen Radev, a fost încetat înainte de termen, în urma demisiei acestuia, potrivt G4Media. Iliana Iotova este prima femeie din istoria Bulgariei care preia funcţia de preşedinte. Potrivit Constituției, atunci când atribuţiile șefului...
Incendiul de la Crans-Montana: Proprietarul barului a fost eliberat pentru o cauțiune de 200 de mii de franci elvețieni # Ziarul de Garda
Un tribunal din cantonul elvețian Valais a ordonat vineri, 23 ianuarie, punerea în libertate sub cauțiune a lui Jacques Moretti, co-proprietar împreună cu soția sa al barului din stațiunea de schi Crans-Montana unde un incendiu a provocat 40 de morți și 116 răniți în noaptea de Anul Nou, transmite AFP, citat de Agerpres. După achitarea...
Vremea în weekend: „Pe drumuri se va semnala ghețuș”. SHS anunță temperaturi variabile și precipitații slabe # Ziarul de Garda
În weekendul 24-26 ianuarie 2026, temperaturile vor varia -8 grade noaptea și până la +8 grade ziua, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS). Presiunea atmosferică va fi normală pe parcursul intervalului. Cerul va fi predominant noros. Pe 24 ianuarie, în cursul nopții izolat va ninge slab, iar ziua fără precipitații esențiale. Pe 25 ianuarie, izolat,...
Ministrul Energiei vine cu explicații tehnice privind calitatea motorinei reclamate de consumatori # Ziarul de Garda
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu a venit cu precizări privind „incidentele provocate de presupusa calitate nesatisfăcătoare a motorinei comercializate în Moldova”. Într-o postare pe Facebook, acesta menționează că pe parcursul acestei săptămâni, în adresa Inspectoratul de stat pentru supravegherea produselor nealimentare şi protecția consumatorului au parvenit o serie de sesizări din partea cetățenilor, care au s-au...
