LIVE TEXT/ Rusia a exportat în 2025 două milioane de tone de cereale din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei, în valoare de 400 de milioane de dolari, declară autoritățile ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1431

10:00

Numele meu este Eduard Dox. De peste 30 de ani, lucrez în Ucraina în calitate de jurnalist internațional pentru publicația israeliană „Ynet”, dar și în calitate de ghid turistic și traducător. Fără falsă modestie, subliniez aici că dețin mai multe premii jurnalistice prin care este apreciată munca mea. Din martie 2022, am activat periodic în...