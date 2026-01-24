LIVE TEXT/ Rusia a exportat în 2025 două milioane de tone de cereale din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei, în valoare de 400 de milioane de dolari, declară autoritățile ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1431
Ziarul de Garda, 24 ianuarie 2026 16:10
UPDATE 16:00 Rusia a exportat în 2025 peste două milioane de tone de cereale din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei, în valoare de 400 de milioane de dolari, a declarat Oleh Luhovskii, prim-adjunct al șefului Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, într-un interviu acordat Ukrinform. Cerealele au fost exportate în țară din Africa, Orientul Mijlociu...
Ancheta autorităților din România în dosarul diplomelor false de rezidențiat continuă. Răspunsul primit de ZdG de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a României # Ziarul de Garda
Ancheta autorităților din România în dosarul diplomelor false de rezidențiat continuă. Acest lucru reiese din răspunsul primit de ZdG de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a României, fiind solicitate informații despre investigațiile desfășurate în România pe acest subiect și despre statutul în dosar al unor demnitari din R. Moldova....
„Vârstnicii își doresc discotecă, dar și asistență psihologică, și consiliere socială”. Centre comunitare pentru toate vârstele în mai multe localități din țară # Ziarul de Garda
În mai multe localități din R. Moldova, copiii, tinerii, adulții și vârstnicii au deja sau urmează să aibă spații unde vor învăța, crea și interacționa unii cu alții, vor participa la ateliere de lectură și pictură, cursuri de alfabetizare digitală și educație financiară, cluburi de interese, programe de mentorat pentru tineri și activități de dezvoltare...
Situația din Ucraina, cauzată de atacurile rusești asupra sistemului energetic, este „aproape de o catastrofă umanitară” # Ziarul de Garda
Situația din Ucraina, cauzată de atacurile rusești asupra sistemului energetic, este „aproape de o catastrofă umanitară”, a declarat pentru Reuters Maxim Timchenko, directorul „DTEK”, cea mai mare companie privată de energie din țară. El a subliniat că orice acord de încetare a focului între Rusia și Ucraina trebuie să includă încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice...
LIVE TEXT/ Numărul victimelor bombardamentelor rusești asupra orașului Harkiv a crescut la 27. Război în Ucraina, ziua 1431 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:26 Numărul victimelor bombardamentelor rusești asupra orașului Harkiv în noaptea de 24 ianuarie a crescut la 27, a raportat de Oleg Sinegubov, guvernatorul regiunii Harkiv. În noaptea de 24 ianuarie, armata rusă a lansat un atac masiv asupra orașului Harkiv. Atacul asupra orașului a început în jurul miezului nopții și a durat aproape două...
Focuri de armă în capitală: un tânăr a fost rănit. Două persoane au fost reținute, iar principalul suspect a fugit în stânga Nistrului # Ziarul de Garda
Un tânăr de 26 de ani fost rănit după ce în în curtea unui bloc de pe bd. Dacia din capitalǎ au fost trase focuri de armă. Poliția anunță că două persoane au fost reținut, însă, în urma difuzării premature a unor informații în spațiul public, chiar în momentul în care erau întreprinse acțiuni operative...
Sunt salariile din educație suficiente pentru a atrage sau păstra profesorii buni? Opinii ale cadrelor didactice # Ziarul de Garda
Educația este considerată, constant, prioritate în discursurile politicienilor. Chiar dacă mereu se menționează aprecierea față de munca profesorilor, aceasta nu este mereu demonstrată prin fapte. Deși, potrivit ministrului Educației, Dan Perciun, salariile profesorilor au crescut cu peste 60% în ultimii ani, majoritatea cadrelor didactice continuă să aibă salarii sub media pe economie. În prezent, doar...
Acum câteva zile, cadavrul unui om fără adăpost a fost descoperit într-o suburbie a Chișinăului. Înghețase? Fusese înfometat? A murit de suferință sau a fost omorât? Al cui era cadavrul depistat sâmbătă într-o suburbie a Chișinăului? Nimeni nu ne va răspunde astăzi la această întrebare, pentru că pe nimeni nu interesează de ce o fi...
SUA au publicat o nouă strategie națională de apărare, în care Rusia este calificată drept o „amenințare gestionabilă” pentru membrii estici ai NATO # Ziarul de Garda
Rusia rămâne o „amenințare persistentă, dar gestionabilă” pentru membrii estici ai NATO, conform noii Strategii Naționale de Apărare a SUA, publicată de Departamentul Apărării al SUA. După cum notează BBC, spre deosebire de strategia din 2022, care a identificat „amenințarea” reprezentată de China ca fiind principala prioritate de apărare pentru SUA, noul document de 34...
LIVE TEXT/ Zelenski: Nu putem închide ochii la aceste atacuri. Trebuie să răspundem cu forță. Rusia a atacat Ucraina cu 21 de rachete și 370 de drone. Război în Ucraina, ziua 1431 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:50 În timpul unui atac masiv din noaptea de 24 ianuarie, trupele ruse au lansat 21 de rachete și peste 370 de drone de atac asupra Ucrainei, a președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Conform președintelui Ucrainei, atacurile au vizat Kievul și regiunea înconjurătoare, precum și regiunile Sumî, Harkiv și Cernihiv. În capitala Ucrainei sectorul energetic...
De ce durează atât de mult drumul Albaniei spre UE. „Accentul ar trebui să cadă pe calitatea reformelor, nu pe calendar” # Ziarul de Garda
Drumul Albaniei spre Uniunea Europeană este adesea invocat, inclusiv în spațiul informațional din R. Moldova, drept exemplu al unei „așteptări fără sfârșit” și al unei integrări europene blocate structural. Pentru a înțelege de ce acest proces a durat atât de mult și ce factori reali au influențat ritmul aderării, Ziarul de Gardă a discutat cu...
Iranul avertizează că orice atac va însemna „război total”, după ce Trump spus că „armata SUA este pe drum” # Ziarul de Garda
Un înalt oficial din Iran a avertizat că țara va trata orice atac „ca pe un război total împotriva noastră”, în contextul în care președintele american Donald Trump a anunțat că „armata SUA este pe drum”, scrie Reuters. „Această concentrare militară – sperăm că nu este destinată unei confruntări reale – dar armata noastră este pregătită...
În acest an, R. Moldova va fi reprezentată la Eurovision Song Contest de artistul Satoshi. Competiția se va desfășura la Viena, Austria, în perioada 12 –16 mai. Interpretul Vlad Sabajuc (Satoshi) a obținut victoria în cadrul finalei naționale Eurovision 2026, în urma punctajului cumulat acordat de public și de juriu pentru piesa „Viva, Moldova”. Prima...
Militarul care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare a decedat, anunță Ministerul Apărării # Ziarul de Garda
Militarul prin contract care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare, pe 20 ianuarie, a decedat, anunță Ministerul Apărării. Conform sursei citate, militarul a decedat astăzi, 24 ianuarie, la ora 3:50, la spital. Tânărul avea 24 de ani și executa serviciul militar în Armata Națională din 2020. „Ministerul Apărării regretă profund acest caz tragic...
O delegație de primari din R. Moldova va fi prezentă la evenimentul dedicat sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor, organizat la Iași # Ziarul de Garda
O delegație de primari din R. Moldova va fi prezentă la evenimentul dedicat sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor Române, organizat la Iași. Potrivit primarului de Iași, Mihai Chirica, delegația este formată din primari înfrățiți cu municipiul Iași. „Trebuie să demonstrăm tuturor că România este o țară unită. Să arătăm, în special rușilor, că Moldova poate aduna...
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Kievul. O persoană a fost ucisă, iar patru sunt rănite. Există întreruperi la alimentarea cu căldură și apă. Război în Ucraina, ziua 1431 # Ziarul de Garda
8:54 Armata rusă a atacat Kievul în noaptea de 24 ianuarie. Până la această oră există informații că o persoană a fost ucisă și patru sunt rănite. Anunțul a fost făcut de primarul Kievului, Vitali Klitschko, și de șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Timur Tkachenko. Atacul cu drone rusești asupra capitalei ucrainene a început...
VIDEO/ Detalii despre drona cu explozibil căzută într-o localitate din Ștefan Vodă, trei ani de închisoare pentru Dorin Damir și ce spun autoritățile despre presupusul „agent al serviciilor speciale din R. Moldova” reținut la Moscova | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
O dronă rusească încărcată cu explozibil a căzut într-o curte din raionul Ștefan Vodă. Cum au tratat autoritățile noastre subiectul, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vorbim despre condamnarea la închisoare a lui Dorin Damir, finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, dar și despre presupusul „agent al serviciilor speciale...
LIVE TEXT/ Operatorul rețelei electrice din Ucraina spune că situația energetică s-a înrăutățit „semnificativ”. Război în Ucraina, ziua 1430 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:07 Situația energetică a Ucrainei s-a înrăutățit „semnificativ” vineri, 23 ianuarie, după recentele atacuri aeriene rusești, declanșând pene de curent de urgență în majoritatea regiunilor, a declarat operatorul rețelei electrice din Kiev, potrivit Reuters. Evaluarea sumbră a urmat unei remarci făcute joi, 22 ianuarie, de ministrul Energiei, Denîs Shmîhal, conform căreia sistemul energetic al...
Zelenski declară că a ajuns la un acord cu Trump privind livrarea de rachete Patriot către Ucraina # Ziarul de Garda
La Forumul Economic Mondial de la Davos, președinții Statelor Unite și Ucrainei au convenit asupra furnizării de muniție pentru sistemul de apărare aeriană Patriot, potrivit Ukrinform. Președintele Volodimir Zelenski a declarat aceste lucruri în timp ce discuta cu tinerii de la cel de-al Doilea Forum Național al Tinerilor Talenți, răspunzând la o întrebare despre rezultatele...
Iliana Iotova, prima femeie din istoria Bulgariei care preia funcția de președintă, în urma unei decizii a Curții Constituționale # Ziarul de Garda
Vicepreședinta Iliana Iotova a devenit noua președintă a Bulgariei după ce Curtea Constituţională a decis joi, 22 ianuarie, că mandatul şefului statului, Rumen Radev, a fost încetat înainte de termen, în urma demisiei acestuia, potrivt G4Media. Iliana Iotova este prima femeie din istoria Bulgariei care preia funcţia de preşedinte. Potrivit Constituției, atunci când atribuţiile șefului...
Incendiul de la Crans-Montana: Proprietarul barului a fost eliberat pentru o cauțiune de 200 de mii de franci elvețieni # Ziarul de Garda
Un tribunal din cantonul elvețian Valais a ordonat vineri, 23 ianuarie, punerea în libertate sub cauțiune a lui Jacques Moretti, co-proprietar împreună cu soția sa al barului din stațiunea de schi Crans-Montana unde un incendiu a provocat 40 de morți și 116 răniți în noaptea de Anul Nou, transmite AFP, citat de Agerpres. După achitarea...
Vremea în weekend: „Pe drumuri se va semnala ghețuș”. SHS anunță temperaturi variabile și precipitații slabe # Ziarul de Garda
În weekendul 24-26 ianuarie 2026, temperaturile vor varia -8 grade noaptea și până la +8 grade ziua, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS). Presiunea atmosferică va fi normală pe parcursul intervalului. Cerul va fi predominant noros. Pe 24 ianuarie, în cursul nopții izolat va ninge slab, iar ziua fără precipitații esențiale. Pe 25 ianuarie, izolat,...
Ministrul Energiei vine cu explicații tehnice privind calitatea motorinei reclamate de consumatori # Ziarul de Garda
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu a venit cu precizări privind „incidentele provocate de presupusa calitate nesatisfăcătoare a motorinei comercializate în Moldova”. Într-o postare pe Facebook, acesta menționează că pe parcursul acestei săptămâni, în adresa Inspectoratul de stat pentru supravegherea produselor nealimentare şi protecția consumatorului au parvenit o serie de sesizări din partea cetățenilor, care au s-au...
LIVE TEXT/ Forțele ruse au atacat orașul Kosteantînivka. Mai multe apartamente au fost avariate. Război în Ucraina, ziua 1430 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:23 Forțele ruse au efectuat două atacuri aeriene asupra orașului Kosteantînivka din regiunea Donețk, avariind o clădire de apartamente și o bancă. Șeful Administrației Militare din Kosteantînivka, Serhii Horbunov, a declarat acest lucru pe Facebook, relatează Ukrinform. „Armata rusă continuă să atace cartierele rezidențiale ale orașului nostru. Au fost înregistrate două atacuri aeriene cu...
Gala Sportului 2025: Serghei Tarnovschi și Irina Rîngaci, desemnați sportivii anului. Alte peste 100 de premii au fost oferite pentru performanța sportivă # Ziarul de Garda
Peste 100 de sportivi, antrenori, federații sportive, jurnaliști și veterani ai sportului au fost premiați în cadrul Galei Sportului 2025, organizată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), pe 23 ianuarie 2026. Premiile, pentru care s-au alocat 37 de milioane de lei, au fost acordate pentru performanțele obținute pe parcursul anului competițional 2025, an în care...
UE livrează aproape 500 de generatoare de urgență Ucrainei pe fondul atacurilor rusești: „Nu vom permite Rusiei să înghețe Ucraina până la supunere” # Ziarul de Garda
Comisia Europeană (CE) a anunțat vineri, 23 ianuarie, că a livrat Ucrainei 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane de euro, deoarece peste un milion de ucraineni sunt fără electricitate, apă și încălzire în condițiile temperaturilor sub zero grade din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice, relatează EFE. Comisia a declarat într-un...
După mai bine de un an de așteptare, Vladislav Schibin a fost numit judecător la Curtea de Apel Centru, unde a fost transferat temporar anterior # Ziarul de Garda
Judecătorul Vladislav Schibin a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, acolo unde a fost transferat temporar anterior. Șefa statului a semnat decretul de numire a lui Vladislav Schibin abia peste mai bine de un an de la propunere, la 16 ianuarie. Schibin promovat evaluarea integrității și a câștigat concursul încă...
MAE al Rusiei vrea să oblige cetățenii ruși din afara țării să declare dacă au permis de ședere sau a doua cetățenie, altfel riscând răspundere penală # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse propune obligarea cetățenilor ruși care locuiesc în străinătate să notifice, în termen de 60 de zile, consulatele ruse despre obținerea unui permis de ședere sau a unei a doua cetățenii. Prevederea este inclusă într-un proiect de lege publicat la 30 decembrie 2025. Documentul a fost consultat de publicația „Viorstka”....
CtEDO a comunicat Guvernelor R. Moldova și Rusiei alte cauze privind detențiile și abuzurile din regiunea transnistreană. Detalii despre 18 dintre cazuri # Ziarul de Garda
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a comunicat Guvernelor R. Moldova și Federației Ruse un grup de cauze ce vizează pretinse detenții ilegale și rele tratamente comise în stânga Nistrului. Aceste dosare, depuse la CtEDO de cetățeni din regiune, denunță, în principal, privări ilegale de libertate, condiții inumane de detenție și alte abuzuri (percheziții arbitrare,...
Kremlinul a anunțat că delegația rusă pentru discuțiile cu SUA și Ucraina va fi formată doar din militari # Ziarul de Garda
Kremlinul a oferit vineri după-amiaza mai multe detalii despre reuniunea trilaterală de la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, dezvăluind că echipa sa de negociere va fi alcătuită exclusiv din reprezentanți ai Ministerului rus al Apărării și că delegația va rămâne până sâmbătă pentru discuții, dacă este cazul, scrie CNN. Iuri Ușakov, Consilierul diplomatic al Kremlinului,...
Lukoil-Moldova încă nu a transmis statului infrastructura petrolieră de la Aeroportul Chișinău # Ziarul de Garda
Compania Lukoil-Moldova nu a transmis statului complexul de alimentare cu combustibil de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, deși termenul suplimentar de cinci zile, stabilit de autorități, a expirat. Informația a fost confirmată pentru Moldova1 de directorul general al Agenția Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari. „Până la această etapă, nu avem constatarea că Lukoil...
Mii de copii din mediul rural vor beneficia de programe extrașcolare gratuite. UE a alocat granturi în valoare totală de 500 de mii de euro mai multor organizații # Ziarul de Garda
Mii de copii din comunitățile rurale ale R. Moldova vor beneficia de programe educaționale extrașcolare „calitative și interactive”, oferite de zece organizații ale societății civile, cu sprijinul financiar nerambursabil al Uniunii Europene, în valoare totală de până la 500 de mii de euro. Aceste servicii vor fi accesibile în raioanele Căușeni, Telenești, Cahul, Florești, Călărași,...
Un polițist a fost condamnat la 6 ani de închisoare, dintre care 3 ani cu suspendare și amendat cu 300 de mii de lei pentru că ar fi pretins 500 de euro # Ziarul de Garda
Un polițist a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă, anunță vineri, 23 ianuarie, Procuratura Anticorupție (PA). Conform unui comunicat, aceasta a fost condamnat la 6 ani de închisoare, 3 ani urmând a fi executați în penitenciar de tip semiînchis, ceilalți 3 ani fiind suspendați condiționat, precum și i-a fost aplicată amendă în...
Patru judecători noi – la Chișinău, Orhei, Bălți și Ungheni. Șefa statului a semnat decretul de numire # Ziarul de Garda
Patru persoane au fost numite în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, la Chișinău, Orhei, Bălți și Ungheni. Patru judecători noi Conform decretului semnat miercuri, 21 ianuarie, de către președinta Maia Sandu, au fost numite în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă, patru persoane dintre cei 51 de candidați...
LIVE TEXT/ Atacat în regiunea Donețk: printre cei uciși – un copil de 5 ani. Război în Ucraina, ziua 1430 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:20 Trupele ruse au atacat un sat din apropierea orașului Kramatorsk, regiunea Donețk. Patru civili au fost uciși, iar alți cinci au fost răniți. Informația a fost comunicată de procuratura și poliția din regiunea Donețk. Potrivit anchetei, în seara zilei de 22 ianuarie 2026, la ora 22:50, forțele ruse au atacat cu drone de...
Pe numele lui Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru, condamnați la câte trei ani de închisoare, au fost remise materialele pentru căutare internațională # Ziarul de Garda
Pe numele lui Alexandru Pînzari, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP) în perioada în care Damir a fost „recrutat” în calitate de „agent sub acoperire” și Valeriu Cojocaru, șeful Direcției nr. 5, structura care l-a angajat pe Damir au fost pornite dosare de căutare, au declarat vineri, 23 ianuarie, pentru Ziarul de Gardă reprezentanții IGP...
ULTIMA ORĂ/ Sesizarea depusă de Nicanor Ciochină a fost declarată „inadmisibilă” de Curtea Constituțională # Ziarul de Garda
Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, prin care acesta a invocat neconstituționalitatea unei prevederi din Codul de procedură penală. Decizia a fost adoptată vineri, 23 ianuarie, este definitivă și nu poate fi...
Dosarul Plahotniuc. O nouă ședință fără inculpat. Când va compărea Plahotniuc în fața instanței # Ziarul de Garda
Examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, continuă cu audierea martorilor apărării, tot în lipsa inculpatului Vladimir Plahotniuc. „Se pregătește pentru declarațiile pe care le va face în instanța de judecată”, a argumentat avocatul Lucian Roga absența lui Plahotniuc, menționând că va compărea în fața instanței imediat ce va finaliza procesul de pregătire. Vineri, 23 ianuarie...
„Erau doi elefanți în acea cameră”. Drona cu explozibil, ignorată la întâlnirea dintre Dodon și ambasadorul Rusiei # Ziarul de Garda
Președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu Oleg Ozerov, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău. Întâlnirea a avut loc pe 22 ianuarie, chiar în ziua în care, în raionul Ștefan Vodă, în grădina unei case nelocuite, a fost depistată o dronă care conținea aproximativ 50...
Escrocherii prin telefon de 550 de mii de lei: doi suspecți reținuți și plasați în arest preventiv # Ziarul de Garda
Doi cetățeni străini, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani, suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în comiterea escrocheriilor au fost reținuți, anunță vineri, 23 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit unui comunicat, suspecții ar fi obținut prin înșelăciune suma de 550 de mii de lei de...
LIVE TEXT/ Ucraina lovește Rusia. Negocieri trilaterale în Emiratele Arabe Unite. Fără cedări teritoriale, fără pace. Război în Ucraina, ziua 1430 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:50 Putin le-a transmis emisarilor americani că „nu are rost să se spere” la pace fără cedări teritoriale din partea Ucrainei Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis delegației americane, în cadrul discuțiilor desfășurate la Moscova pe 23 ianuarie, că fără soluționarea chestiunii teritoriale „nu are rost să se spere” la o încheiere a războiului...
Putin spune că ar putea dona 1 miliard de dolari „Consiliului pentru Pace” al lui Trump dacă SUA deblochează activele rusești # Ziarul de Garda
Președintele rus Vladimir Putin a discutat cu trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner despre posibilitatea donării a 1 miliard de dolari către „Consiliul Păcii” al președintelui Donald Trump, a transmis, vineri, un oficial de la Kremlin, potrivit CNN. „În timpul schimbului de opinii privind Consiliul Păcii, s-a subliniat disponibilitatea noastră de...
Putin le-a transmis emisarilor americani că „nu are rost să se spere” la pace fără cedări teritoriale din partea Ucrainei # Ziarul de Garda
Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis delegației americane, în cadrul discuțiilor desfășurate la Moscova pe 23 ianuarie, că fără soluționarea chestiunii teritoriale „nu are rost să se spere” la o încheiere a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat consilierul de la Kremlin, Iuri Ușakov, fost ambasador al Federației Ruse în SUA, citat de The Kyiv...
Andronachi refuză să depună mărturii în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc # Ziarul de Garda
Fostul deputat Vladimir Andronachi, citat în calitate de martor al apărării în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahontiuc, a refuzat să depună mărturii. Andronachi a motivat decizia invocând dosarul penal conex în care este actualmente cercetat. Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, aflat în arest preventiv, a fost citat de instanță pentru ședința din 23 ianuarie 2026...
SUA s-au retras oficial din OMS: „Amenințările la adresa sănătății nu respectă frontierele” # Ziarul de Garda
Statele Unite s-au retras oficial din Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Joi, 22 ianuarie, a fost pus în aplicare un ordin semnat de președintele american Donald Trump încă în prima zi a mandatului său, prin care acesta își asuma ieșirea din organizația internațională care asigură cadrul de cooperare internațională pentru gestionarea riscurilor de sănătate publică....
Șefa statului, ministrul de Externe și mai mulți deputați vor participa la sesiunea de iarnă a APCE, la care vor fi discutate amenințările la adresa ordinii internaționale # Ziarul de Garda
Delegația Parlamentului R. Moldova va participa la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), anunță Legislativul într-un comunicat de presă. Din delegație fac parte vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, șeful delegației naționale la APCE, deputatul Ion Groza, precum și membrii delegației, deputații Veronica Roșca, Renato Usatîi și Igor Dodon. În cadrul reuniunii, președinta...
Cititorul de gardă/ O scrisoare, un rechizitoriu și o acreditare jurnalistică de la MAE, nerecunoscută de un polițist de frontieră # Ziarul de Garda
Numele meu este Eduard Dox. De peste 30 de ani, lucrez în Ucraina în calitate de jurnalist internațional pentru publicația israeliană „Ynet”, dar și în calitate de ghid turistic și traducător. Fără falsă modestie, subliniez aici că dețin mai multe premii jurnalistice prin care este apreciată munca mea. Din martie 2022, am activat periodic în...
