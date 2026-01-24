SUA au publicat o nouă strategie națională de apărare, în care Rusia este calificată drept o „amenințare gestionabilă” pentru membrii estici ai NATO

19:30

Calitatea unei cantități din motorina care a fost importată în R. Moldova în sezonul rece ar fi fost „oleacă ieșită din parametri”, spune ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ce mai mulți consumatori au semnalat posibile neconformități privind calitatea motorinei comercializate la unele stații de alimentare cu combustibili. „Adevărul este că motorina de iarnă trebuie să...