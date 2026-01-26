Propunere neobișnuită în Germania, dreptul la munca part-time ar putea fi restricționat
Bizlaw.md, 26 ianuarie 2026 08:20
O propunere neobișnuită a generat reacții negative în Germania, ...
Acum 30 minute
08:20
O propunere neobișnuită a generat reacții negative în Germania, ...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare...
14:40
Ministerul Justiției a elaborat Lista domeniilor de formare profesională corespunzător specialităților de expertiză judiciară # Bizlaw.md
Ministerul Justiției a elaborat
12:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a numit în funcție noi judecători. Decretele, publicate în Monitorul Oficial # Bizlaw.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a numit în funcții ...
09:00
Investitorii prioritizează aurul și Bitcoin ca refugii strategice pe fondul deprecierii monedelor # Bizlaw.md
Tot mai mulți investitori au început să pună aceeași între...
22 ianuarie 2026
16:00
Un fost președinte interimar și vicepreședinte al Judecătoriei Cahul nu promovează evaluarea # Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că a finalizat evaluar...
14:20
Anul 2026 a început cu un interes crescut pentru investițiile ...
12:50
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că a finalizat evaluarea ...
11:20
evo.gov.md. Portalul integrat EVO devine punctul unic de acces la serviciile publice și interacțiune digitală cu statul # Bizlaw.md
A fost lansat Portalul guvernamental integrat EVO. Astfel,
08:00
Parlamentul European: Pasagerilor aerieni ar trebui să li se permită gratuit un obiect personal plus un mic bagaj de mână # Bizlaw.md
Parlamentul European anunţă că sprijină drepturile pasagerilor aerieni...
21 ianuarie 2026
17:50
Alegerile pentru Comisia de licențiere a profesiei de avocat s-au &i...
17:20
Congresul ordinar al avocaților pentru anul 2025 s-a încheiat....
16:30
Succesul impresionant al criptomonedelor precum Bitcoin (BTC), Ether...
14:20
Comisia de licențiere a activității notariale a decis admiterea a 18...
12:40
Avocatul Radu Jigău și-a retras candidatura din concursul pentru fun...
11:40
Consiliul Superior al Magistraturii a dispus convocarea ședinței ordin...
10:40
Societățile de investiții licențiate ar putea fi obligate să majoreze ...
08:40
O dispută între vecini pe tema orăcăitului puternic al broaştelo...
20 ianuarie 2026
17:00
CSM a selectat doi membri ai Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din societatea civilă # Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a desfășurat concursul pentr...
15:50
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a dispus inițierea concursulu...
14:50
Șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare ar putea fi amendați chiar și după ce părăsesc Republica Moldova # Bizlaw.md
Încălcările regulilor de circulație comise pe teritoriul Republi...
11:00
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu nouă voturi &b...
10:40
Primul ciclu investițional prin evms.md, finalizat cu succes. Obligațiunile de stat răscumpărate integral # Bizlaw.md
Investițiile realizate prin platforma evms.md se desfășoară în...
08:50
Philip Morris Moldova a fost desemnat Angajator de Top pentru a cincea...
08:00
Un procuror din cadrul Procuraturii Anticorupție nu promovează evaluarea. Motivul invocat de Comisie # Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea procurorului ...
19 ianuarie 2026
16:20
Cine prezintă Darea de seamă cu privire la impozitul unic pentru tranzacţii cu persoane afiliate pentru anul 2024 (forma IUPT24) # Bizlaw.md
Potrivit Art. XXVI alin. (4) din Legea nr. 187/2025 pentru modificarea...
15:30
Într-un timp foarte scurt, Temu a reușit să devină unul dintre c...
13:40
De ce a refuzat CtEDO să examineze o cauză privind dreptul de proprietate asupra unui teren, afectat din cauza erorilor autorităților cadastrale # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat decizia de inadmis...
10:50
Crearea Operatorului de piață ,,Bursa Internațională a Moldovei”, analizată de Consiliul Concurenței # Bizlaw.md
Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice ...
08:30
Începe Congresul avocaților 2025. Cinci candidați pentru funcția de președinte al Uniunii # Bizlaw.md
Astăzi începe Congresul ordinar al avocaților pentru anul 2025...
16 ianuarie 2026
16:40
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru secur...
16:20
Peste 90,5 milioane de lei investiți prin platforma eVMS.md în primele 5 zile ale subscrierii din ianuarie # Bizlaw.md
În primele cinci zile ale perioadei de subscriere, desfășurate...
15:40
Contracte pe perioadă determinată și la preț fix între furnizorii de gaze naturale și consumatorii finali. ANRE propune noi reguli # Bizlaw.md
Agenţia Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) propu...
13:30
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) anunță că a recepționat o n...
10:50
Republica Moldova, condamnată la CtEDO după ce judecătorii au scos de pe rol un proces prin care acționarii unei companii cereau separarea activelor # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &ici...
08:50
Securitatea cibernetică, principalul risc pentru companii; AI-ul are cea mai rapidă ascensiune, până pe locul 2 # Bizlaw.md
Riscurile cibernetice, în special atacurile de tip ransomware, s...
15 ianuarie 2026
17:50
Statele Unite au prelungit până la 28 februarie 2026 termenul-...
15:40
Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina # Bizlaw.md
Iute Group, grup bancar fondat în Estonia, a obținut apr...
13:10
CJUE: Anularea unui zbor: rambursarea prețului biletului de avion trebuie să includă comisionul perceput de un intermediar la momentul achiziției # Bizlaw.md
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis că, în cazu...
10:00
Consiliul Concurenței analizează o operațiune de concentrare economică pe piața construcțiilor # Bizlaw.md
Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ...
08:40
Google a lansat în beta ceea ce numeşte Personal Intelligence - ...
14 ianuarie 2026
15:50
În ce măsură îți poți apăra drepturile când ai cumpărat un bun/serviciu de la o persoană care desfășoară ilegal activitatea de întreprinzător? # Bizlaw.md
În Republica Moldova există un cadru normativ cuprinzător de pro...
13:20
Inspectorii de muncă primesc atribuții extinse, inclusiv suspendarea activităților și aplicarea sancțiunilor # Bizlaw.md
În temeiul prevederilor Legii nr. 311 din 18 decembrie 2025 pent...
10:20
Este obligat contribuabilul să utilizeze echipamentul de casă și să elibereze bonul la achitările prin MIA Plăți Instant? # Bizlaw.md
Achitările efectuate prin sistemul MIA Plăți Instant sunt tot mai fr...
09:00
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, audiat repetat de Comisia de evaluare a procurorilor # Bizlaw.md
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat &ici...
08:20
Valoarea tranzacțiilor globale de fuziuni și achiziții în sectorul serviciilor financiare s-au majorat cu 49%, în 2025 # Bizlaw.md
Valoarea totală a tranzacțiilor de fuziuni și achiziții în sec...
13 ianuarie 2026
14:10
În anul 2026 suma scutirilor personale rămâne la nivelul...
10:30
15 ianuarie 2026 – termen limită de prezentare a dării de seamă CAS18-AN pentru perioada fiscală 2025 # Bizlaw.md
În data de 15 ianuarie 2026 survine termenul limită de prezent...
09:50
CSM pune sub lupă dosarele vechi. Instanțele vor fi monitorizate și evaluate după modul cum reduc restanțele # Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat un meca...
09:00
Peste 70 de candidați s-au înscris la admiterea în baza vechimii în muncă pentru funcțiile de judecător și procuror # Bizlaw.md
Peste 70 de persoane s-au înscris pentru admiterea la instruir...
