CJUE: Anularea unui zbor: rambursarea prețului biletului de avion trebuie să includă comisionul perceput de un intermediar la momentul achiziției
Bizlaw.md, 15 ianuarie 2026 13:10
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis că, în cazu...
• • •
Acum 30 minute
13:10
Acum 4 ore
10:00
Consiliul Concurenței analizează o operațiune de concentrare economică pe piața construcțiilor # Bizlaw.md
Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ...
Acum 6 ore
08:40
Google a lansat în beta ceea ce numeşte Personal Intelligence - ...
Acum 24 ore
15:50
În ce măsură îți poți apăra drepturile când ai cumpărat un bun/serviciu de la o persoană care desfășoară ilegal activitatea de întreprinzător? # Bizlaw.md
În Republica Moldova există un cadru normativ cuprinzător de pro...
Ieri
13:20
Inspectorii de muncă primesc atribuții extinse, inclusiv suspendarea activităților și aplicarea sancțiunilor # Bizlaw.md
În temeiul prevederilor Legii nr. 311 din 18 decembrie 2025 pent...
10:20
Este obligat contribuabilul să utilizeze echipamentul de casă și să elibereze bonul la achitările prin MIA Plăți Instant? # Bizlaw.md
Achitările efectuate prin sistemul MIA Plăți Instant sunt tot mai fr...
09:00
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, audiat repetat de Comisia de evaluare a procurorilor # Bizlaw.md
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat &ici...
08:20
Valoarea tranzacțiilor globale de fuziuni și achiziții în sectorul serviciilor financiare s-au majorat cu 49%, în 2025 # Bizlaw.md
Valoarea totală a tranzacțiilor de fuziuni și achiziții în sec...
13 ianuarie 2026
14:10
În anul 2026 suma scutirilor personale rămâne la nivelul...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
15 ianuarie 2026 – termen limită de prezentare a dării de seamă CAS18-AN pentru perioada fiscală 2025 # Bizlaw.md
În data de 15 ianuarie 2026 survine termenul limită de prezent...
09:50
CSM pune sub lupă dosarele vechi. Instanțele vor fi monitorizate și evaluate după modul cum reduc restanțele # Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat un meca...
09:00
Peste 70 de candidați s-au înscris la admiterea în baza vechimii în muncă pentru funcțiile de judecător și procuror # Bizlaw.md
Peste 70 de persoane s-au înscris pentru admiterea la instruir...
08:00
Acorduri „no-poaching”: Opt companii din România, amendate cu 32,15 milioane de euro pentru înțelegeri la recrutarea angajaților # Bizlaw.md
Consiliul Concurenței din România a sancționat opt companii cu...
12 ianuarie 2026
14:50
Contestațiile în achizițiile publice au scăzut cu aproximativ 45% după introducerea taxei de stat # Bizlaw.md
La 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 94 din 8 mai 2...
12:50
Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 12 ianuarie &ndash...
10:40
Ce documente sunt necesare pentru deducerea cheltuielilor de studii ale copiilor întreținuți # Bizlaw.md
Persoanele fizice pot beneficia de deducerea cheltuielilor achitate ...
09:10
Mijloacele de transport al căror termen de plasare sub regim vamal de admitere temporară a expirat: condițiile închiderii regimului # Bizlaw.md
Legea nr. 318/2025 pentru modificarea unor acte normative (domeniul fi...
08:40
Plata cu cardul a devenit un gest extrem de obișnuit. De fapt, trept...
9 ianuarie 2026
09:00
Cum se calculează valoarea impozabilă cu TVA când prețul se reduce prin bonusuri, puncte de loialitate și alte instrumente de promovare # Bizlaw.md
Potrivit prevederilor art.2114 alin.(4) din Legea cu priv...
08:30
17 candidați pentru 6 funcții. Cine sunt avocații care vor să devină membri ai Comisiei de licențiere # Bizlaw.md
17 avocați candidează pentru funcția de membru al Comisiei de licenț...
08:10
Cinci avocați s-au înscris în cursa pentru funcția de pr...
08:00
Decizie-șoc luată de Lidl în Franța după o condamnare severă pentru „practici comerciale înșelătoare” # Bizlaw.md
La șase luni după o condamnare severă pentru „practici comercial...
6 ianuarie 2026
13:30
Procedurile vamale explicate pentru importatori și exportatori. Serviciul Vamal a elaborat ghiduri informative # Bizlaw.md
Serviciul Vamal a publicat o serie de ghiduri informative destinate pe...
13:00
Cum se face, pas cu pas, înregistrarea online a antreprenorilor independenți (freelanceri) # Bizlaw.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a lansat, din data de 5 ianuarie, un se...
11:00
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a anunțat convocarea Adunării...
09:20
08:40
La început de an, preţul Bitcoin începe să crească din nou și ajunge la 92.500 de dolari # Bizlaw.md
Preţul bitcoin a început să crească, la începutul acestui ...
5 ianuarie 2026
11:30
Judecătorul Alvin Hellerstein, un judecător federal în vâr...
11:00
Amenzile rutiere aplicate moldovenilor peste hotare ar putea fi recunoscute și executate în Republica Moldova # Bizlaw.md
Sancțiunile contravenționale aplicate cetățenilor Republicii Moldova...
09:40
Din 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare un nou regim fiscal d...
08:20
Începând din 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare ...
2 ianuarie 2026
14:10
Prețul asigurării medicale pentru avocați și notari, majorat semnificativ. Cât trebuie să achite în 2026 # Bizlaw.md
Persoanele care se asigură în mod individual pot achita, &icir...
12:00
Retrospectiva anului 2025: evoluția prețurilor la carburanți și factorii care vor influența nivelul acestora la începutul anului 2026 # Bizlaw.md
Pe parcursul anului 2025, piața produselor petroliere din Republica ...
11:20
Contribuțiile sociale obligatorii pentru liber-profesioniștii din justiție, stabilite pentru 2026 # Bizlaw.md
Liber-profesioniștii care activează în sectorul justiției vor ...
10:00
Concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliul Centrului de Instruire a Avocaților # Bizlaw.md
Uniunea Avocaților din Republica Moldova organizează concurs pentru ...
09:50
Este obligat contribuabilul, la încasarea bacșișului, să utilizeze echipamentul de casă și de control și să elibereze bonul de casă? # Bizlaw.md
La primirea notei de plată, bacșișul rămâne, de multe ori, o che...
09:20
GDPR: Decathlon România, amendat cu 10.000 de euro pentru o breșă de securitate cibernetică. Ce date personale au accesat hackerii # Bizlaw.md
Roumasport SRL, firma care operează rețeaua de magazine Decathlon &ici...
31 decembrie 2025
13:50
Comisia de evaluare a procurorilor a propus ca Gheorghe Borș, procur...
11:40
În Monitorul Oficial din 31 decembrie curent a fost publicată ...
11:30
Regimul fiscal al antreprenorilor independenți – prevederi aplicabile din 1 ianuarie 2026 # Bizlaw.md
Începând din 1 ianuarie 2026, intră în vigoare un ...
10:50
Diferența dintre clauzele abuzive și practicile comerciale incorecte - criterii și exemple utile pentru consumatori # Bizlaw.md
În viața de zi cu zi, procurarea unui produs sau semnarea unui c...
08:40
Anul 2025 a fost unul istoric pentru bursele europene, iar sectorul ba...
30 decembrie 2025
15:50
CSM constată nepromovarea evaluării externe a judecătoarei Curții de Apel Centru Ruxanda Pulbere # Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu opt voturi &...
11:50
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu șapte voturi &...
11:10
Intrarea în vigoare a legii prin care au fost revizuite mai mu...
09:30
Autori: Ina Jimbei, doctor în drept, avocat ”E...
09:00
Materialele obținute cu ajutorul tehnologiilor de inteligență artifici...
29 decembrie 2025
17:20
Actele normative ale Consiliului Superior al Magistraturii (CS...
16:50
Agenția Servicii Publice (ASP) lansează noul Sistem Informațional &b...
16:10
Parlamentul a adoptat proiectul unei noi legi privind achizițiile pu...
