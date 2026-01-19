Crearea Operatorului de piață ,,Bursa Internațională a Moldovei”, analizată de Consiliul Concurenței
Bizlaw.md, 19 ianuarie 2026 10:50
Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice ...
Acum 4 ore
08:30
Începe Congresul avocaților 2025. Cinci candidați pentru funcția de președinte al Uniunii # Bizlaw.md
Astăzi începe Congresul ordinar al avocaților pentru anul 2025...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru secur...
16:20
Peste 90,5 milioane de lei investiți prin platforma eVMS.md în primele 5 zile ale subscrierii din ianuarie # Bizlaw.md
În primele cinci zile ale perioadei de subscriere, desfășurate...
15:40
Contracte pe perioadă determinată și la preț fix între furnizorii de gaze naturale și consumatorii finali. ANRE propune noi reguli # Bizlaw.md
Agenţia Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) propu...
13:30
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) anunță că a recepționat o n...
10:50
Republica Moldova, condamnată la CtEDO după ce judecătorii au scos de pe rol un proces prin care acționarii unei companii cereau separarea activelor # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &ici...
08:50
Securitatea cibernetică, principalul risc pentru companii; AI-ul are cea mai rapidă ascensiune, până pe locul 2 # Bizlaw.md
Riscurile cibernetice, în special atacurile de tip ransomware, s...
15 ianuarie 2026
17:50
Statele Unite au prelungit până la 28 februarie 2026 termenul-...
15:40
Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina # Bizlaw.md
Iute Group, grup bancar fondat în Estonia, a obținut apr...
13:10
CJUE: Anularea unui zbor: rambursarea prețului biletului de avion trebuie să includă comisionul perceput de un intermediar la momentul achiziției # Bizlaw.md
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis că, în cazu...
10:00
Consiliul Concurenței analizează o operațiune de concentrare economică pe piața construcțiilor # Bizlaw.md
Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ...
08:40
Google a lansat în beta ceea ce numeşte Personal Intelligence - ...
14 ianuarie 2026
15:50
În ce măsură îți poți apăra drepturile când ai cumpărat un bun/serviciu de la o persoană care desfășoară ilegal activitatea de întreprinzător? # Bizlaw.md
În Republica Moldova există un cadru normativ cuprinzător de pro...
13:20
Inspectorii de muncă primesc atribuții extinse, inclusiv suspendarea activităților și aplicarea sancțiunilor # Bizlaw.md
În temeiul prevederilor Legii nr. 311 din 18 decembrie 2025 pent...
10:20
Este obligat contribuabilul să utilizeze echipamentul de casă și să elibereze bonul la achitările prin MIA Plăți Instant? # Bizlaw.md
Achitările efectuate prin sistemul MIA Plăți Instant sunt tot mai fr...
09:00
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, audiat repetat de Comisia de evaluare a procurorilor # Bizlaw.md
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat &ici...
08:20
Valoarea tranzacțiilor globale de fuziuni și achiziții în sectorul serviciilor financiare s-au majorat cu 49%, în 2025 # Bizlaw.md
Valoarea totală a tranzacțiilor de fuziuni și achiziții în sec...
13 ianuarie 2026
14:10
În anul 2026 suma scutirilor personale rămâne la nivelul...
10:30
15 ianuarie 2026 – termen limită de prezentare a dării de seamă CAS18-AN pentru perioada fiscală 2025 # Bizlaw.md
În data de 15 ianuarie 2026 survine termenul limită de prezent...
09:50
CSM pune sub lupă dosarele vechi. Instanțele vor fi monitorizate și evaluate după modul cum reduc restanțele # Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat un meca...
09:00
Peste 70 de candidați s-au înscris la admiterea în baza vechimii în muncă pentru funcțiile de judecător și procuror # Bizlaw.md
Peste 70 de persoane s-au înscris pentru admiterea la instruir...
08:00
Acorduri „no-poaching”: Opt companii din România, amendate cu 32,15 milioane de euro pentru înțelegeri la recrutarea angajaților # Bizlaw.md
Consiliul Concurenței din România a sancționat opt companii cu...
12 ianuarie 2026
14:50
Contestațiile în achizițiile publice au scăzut cu aproximativ 45% după introducerea taxei de stat # Bizlaw.md
La 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 94 din 8 mai 2...
12:50
Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 12 ianuarie &ndash...
10:40
Ce documente sunt necesare pentru deducerea cheltuielilor de studii ale copiilor întreținuți # Bizlaw.md
Persoanele fizice pot beneficia de deducerea cheltuielilor achitate ...
09:10
Mijloacele de transport al căror termen de plasare sub regim vamal de admitere temporară a expirat: condițiile închiderii regimului # Bizlaw.md
Legea nr. 318/2025 pentru modificarea unor acte normative (domeniul fi...
08:40
Plata cu cardul a devenit un gest extrem de obișnuit. De fapt, trept...
9 ianuarie 2026
09:00
Cum se calculează valoarea impozabilă cu TVA când prețul se reduce prin bonusuri, puncte de loialitate și alte instrumente de promovare # Bizlaw.md
Potrivit prevederilor art.2114 alin.(4) din Legea cu priv...
08:30
17 candidați pentru 6 funcții. Cine sunt avocații care vor să devină membri ai Comisiei de licențiere # Bizlaw.md
17 avocați candidează pentru funcția de membru al Comisiei de licenț...
08:10
Cinci avocați s-au înscris în cursa pentru funcția de pr...
08:00
Decizie-șoc luată de Lidl în Franța după o condamnare severă pentru „practici comerciale înșelătoare” # Bizlaw.md
La șase luni după o condamnare severă pentru „practici comercial...
6 ianuarie 2026
13:30
Procedurile vamale explicate pentru importatori și exportatori. Serviciul Vamal a elaborat ghiduri informative # Bizlaw.md
Serviciul Vamal a publicat o serie de ghiduri informative destinate pe...
13:00
Cum se face, pas cu pas, înregistrarea online a antreprenorilor independenți (freelanceri) # Bizlaw.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a lansat, din data de 5 ianuarie, un se...
11:00
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a anunțat convocarea Adunării...
09:20
08:40
La început de an, preţul Bitcoin începe să crească din nou și ajunge la 92.500 de dolari # Bizlaw.md
Preţul bitcoin a început să crească, la începutul acestui ...
5 ianuarie 2026
11:30
Judecătorul Alvin Hellerstein, un judecător federal în vâr...
11:00
Amenzile rutiere aplicate moldovenilor peste hotare ar putea fi recunoscute și executate în Republica Moldova # Bizlaw.md
Sancțiunile contravenționale aplicate cetățenilor Republicii Moldova...
09:40
Din 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare un nou regim fiscal d...
08:20
Începând din 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare ...
2 ianuarie 2026
14:10
Prețul asigurării medicale pentru avocați și notari, majorat semnificativ. Cât trebuie să achite în 2026 # Bizlaw.md
Persoanele care se asigură în mod individual pot achita, &icir...
12:00
Retrospectiva anului 2025: evoluția prețurilor la carburanți și factorii care vor influența nivelul acestora la începutul anului 2026 # Bizlaw.md
Pe parcursul anului 2025, piața produselor petroliere din Republica ...
11:20
Contribuțiile sociale obligatorii pentru liber-profesioniștii din justiție, stabilite pentru 2026 # Bizlaw.md
Liber-profesioniștii care activează în sectorul justiției vor ...
10:00
Concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliul Centrului de Instruire a Avocaților # Bizlaw.md
Uniunea Avocaților din Republica Moldova organizează concurs pentru ...
09:50
Este obligat contribuabilul, la încasarea bacșișului, să utilizeze echipamentul de casă și de control și să elibereze bonul de casă? # Bizlaw.md
La primirea notei de plată, bacșișul rămâne, de multe ori, o che...
09:20
GDPR: Decathlon România, amendat cu 10.000 de euro pentru o breșă de securitate cibernetică. Ce date personale au accesat hackerii # Bizlaw.md
Roumasport SRL, firma care operează rețeaua de magazine Decathlon &ici...
31 decembrie 2025
13:50
Comisia de evaluare a procurorilor a propus ca Gheorghe Borș, procur...
11:40
În Monitorul Oficial din 31 decembrie curent a fost publicată ...
11:30
Regimul fiscal al antreprenorilor independenți – prevederi aplicabile din 1 ianuarie 2026 # Bizlaw.md
Începând din 1 ianuarie 2026, intră în vigoare un ...
