Temu egalează Amazon la anumite achiziții: cum arată datele unui nou studiu

Bizlaw.md, 19 ianuarie 2026 15:30

Într-un timp foarte scurt, Temu a reușit să devină unul dintre c...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Bizlaw.md

Acum 30 minute
15:30
Temu egalează Amazon la anumite achiziții: cum arată datele unui nou studiu Bizlaw.md
Într-un timp foarte scurt, Temu a reușit să devină unul dintre c...
Acum 4 ore
13:40
De ce a refuzat CtEDO să examineze o cauză privind dreptul de proprietate asupra unui teren, afectat din cauza erorilor autorităților cadastrale Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat decizia de inadmis...
Acum 6 ore
10:50
Crearea Operatorului de piață ,,Bursa Internațională a Moldovei”, analizată de Consiliul Concurenței Bizlaw.md
Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice ...
Acum 8 ore
08:30
Începe Congresul avocaților 2025. Cinci candidați pentru funcția de președinte al Uniunii Bizlaw.md
Astăzi începe Congresul ordinar al avocaților pentru anul 2025...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Consiliul pentru examinarea investițiilor strategice a amendat Lukoil Bizlaw.md
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru secur...
16:20
Peste 90,5 milioane de lei investiți prin platforma eVMS.md în primele 5 zile ale subscrierii din ianuarie Bizlaw.md
În primele cinci zile ale perioadei de subscriere, desfășurate...
15:40
Contracte pe perioadă determinată și la preț fix între furnizorii de gaze naturale și consumatorii finali. ANRE propune noi reguli Bizlaw.md
Agenţia Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) propu...
13:30
CSP anunță concurs pentru desemnarea unui membru în Consiliul INJ Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) anunță că a recepționat o n...
10:50
Republica Moldova, condamnată la CtEDO după ce judecătorii au scos de pe rol un proces prin care acționarii unei companii cereau separarea activelor Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &ici...
08:50
Securitatea cibernetică, principalul risc pentru companii; AI-ul are cea mai rapidă ascensiune, până pe locul 2 Bizlaw.md
Riscurile cibernetice, în special atacurile de tip ransomware, s...
15 ianuarie 2026
17:50
Trezoreria SUA extinde termenul pentru negocierile privind activele Lukoil Bizlaw.md
Statele Unite au prelungit până la 28 februarie 2026 termenul-...
15:40
Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina Bizlaw.md
Iute Group, grup bancar fondat în Estonia, a obținut apr...
13:10
CJUE: Anularea unui zbor: rambursarea prețului biletului de avion trebuie să includă comisionul perceput de un intermediar la momentul achiziției Bizlaw.md
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis că, în cazu...
10:00
Consiliul Concurenței analizează o operațiune de concentrare economică pe piața construcțiilor Bizlaw.md
Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ...
08:40
Gemini poate accesa datele conturilor Google pentru a oferi răspunsuri personalizate Bizlaw.md
Google a lansat în beta ceea ce numeşte Personal Intelligence - ...
14 ianuarie 2026
15:50
În ce măsură îți poți apăra drepturile când ai cumpărat un bun/serviciu de la o persoană care desfășoară ilegal activitatea de întreprinzător? Bizlaw.md
În Republica Moldova există un cadru normativ cuprinzător de pro...
13:20
Inspectorii de muncă primesc atribuții extinse, inclusiv suspendarea activităților și aplicarea sancțiunilor Bizlaw.md
În temeiul prevederilor Legii nr. 311 din 18 decembrie 2025 pent...
10:20
Este obligat contribuabilul să utilizeze echipamentul de casă și să elibereze bonul la achitările prin MIA Plăți Instant? Bizlaw.md
Achitările efectuate prin sistemul MIA Plăți Instant sunt tot mai fr...
09:00
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, audiat repetat de Comisia de evaluare a procurorilor Bizlaw.md
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat &ici...
08:20
Valoarea tranzacțiilor globale de fuziuni și achiziții în sectorul serviciilor financiare s-au majorat cu 49%, în 2025 Bizlaw.md
Valoarea totală a tranzacțiilor de fuziuni și achiziții în sec...
13 ianuarie 2026
14:10
Scutirile personale aplicate pentru anul 2026 Bizlaw.md
În anul 2026 suma scutirilor personale rămâne la nivelul...
10:30
15 ianuarie 2026 – termen limită de prezentare a dării de seamă CAS18-AN pentru perioada fiscală 2025 Bizlaw.md
În data de 15 ianuarie 2026 survine termenul limită de prezent...
09:50
CSM pune sub lupă dosarele vechi. Instanțele vor fi monitorizate și evaluate după modul cum reduc restanțele Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat un meca...
09:00
Peste 70 de candidați s-au înscris la admiterea în baza vechimii în muncă pentru funcțiile de judecător și procuror Bizlaw.md
Peste 70 de persoane s-au înscris pentru admiterea la instruir...
08:00
Acorduri „no-poaching”: Opt companii din România, amendate cu 32,15 milioane de euro pentru înțelegeri la recrutarea angajaților Bizlaw.md
Consiliul Concurenței din România a sancționat opt companii cu...
12 ianuarie 2026
14:50
Contestațiile în achizițiile publice au scăzut cu aproximativ 45% după introducerea taxei de stat Bizlaw.md
La 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 94 din 8 mai 2...
12:50
12–21 ianuarie 2026 – o nouă rundă de subscriere prin platforma eVMS.md Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 12 ianuarie &ndash...
10:40
Ce documente sunt necesare pentru deducerea cheltuielilor de studii ale copiilor întreținuți Bizlaw.md
Persoanele fizice pot beneficia de deducerea cheltuielilor achitate ...
09:10
Mijloacele de transport al căror termen de plasare sub regim vamal de admitere temporară a expirat: condițiile închiderii regimului Bizlaw.md
Legea nr. 318/2025 pentru modificarea unor acte normative (domeniul fi...
08:40
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii Bizlaw.md
Plata cu cardul a devenit un gest extrem de obișnuit. De fapt, trept...
9 ianuarie 2026
09:00
Cum se calculează valoarea impozabilă cu TVA când prețul se reduce prin bonusuri, puncte de loialitate și alte instrumente de promovare Bizlaw.md
Potrivit prevederilor art.2114 alin.(4) din Legea cu priv...
08:30
17 candidați pentru 6 funcții. Cine sunt avocații care vor să devină membri ai Comisiei de licențiere Bizlaw.md
17 avocați candidează pentru funcția de membru al Comisiei de licenț...
08:10
Cinci candidați la funcția de președinte al Uniunii Avocaților Bizlaw.md
Cinci avocați s-au înscris în cursa pentru funcția de pr...
08:00
Decizie-șoc luată de Lidl în Franța după o condamnare severă pentru „practici comerciale înșelătoare” Bizlaw.md
La șase luni după o condamnare severă pentru „practici comercial...
6 ianuarie 2026
13:30
Procedurile vamale explicate pentru importatori și exportatori. Serviciul Vamal a elaborat ghiduri informative Bizlaw.md
Serviciul Vamal a publicat o serie de ghiduri informative destinate pe...
13:00
Cum se face, pas cu pas, înregistrarea online a antreprenorilor independenți (freelanceri) Bizlaw.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a lansat, din data de 5 ianuarie, un se...
11:00
CSP convoacă Adunarea Generală a Procurorilor Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a anunțat convocarea Adunării...
09:20
Iute câștigă licitația de stat din Ucraina pentru crearea unei bănci digitale Bizlaw.md
  Aproxi...
08:40
La început de an, preţul Bitcoin începe să crească din nou și ajunge la 92.500 de dolari Bizlaw.md
Preţul bitcoin a început să crească, la începutul acestui ...
5 ianuarie 2026
11:30
Judecătorul desemnat în cazul lui Nicolas Maduro are 92 de ani și încă profesează Bizlaw.md
Judecătorul Alvin Hellerstein, un judecător federal în vâr...
11:00
Amenzile rutiere aplicate moldovenilor peste hotare ar putea fi recunoscute și executate în Republica Moldova Bizlaw.md
Sancțiunile contravenționale aplicate cetățenilor Republicii Moldova...
09:40
„Legea freelancerilor” a intrat în vigoare Bizlaw.md
Din 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare un nou regim fiscal d...
08:20
TVA. Modificările în vigoare din 1 ianuarie 2026 Bizlaw.md
Începând din 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare ...
2 ianuarie 2026
14:10
Prețul asigurării medicale pentru avocați și notari, majorat semnificativ. Cât trebuie să achite în 2026 Bizlaw.md
Persoanele care se asigură în mod individual pot achita, &icir...
12:00
Retrospectiva anului 2025: evoluția prețurilor la carburanți și factorii care vor influența nivelul acestora la începutul anului 2026 Bizlaw.md
Pe parcursul anului 2025, piața produselor petroliere din Republica ...
11:20
Contribuțiile sociale obligatorii pentru liber-profesioniștii din justiție, stabilite pentru 2026 Bizlaw.md
Liber-profesioniștii care activează în sectorul justiției vor ...
10:00
Concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliul Centrului de Instruire a Avocaților Bizlaw.md
Uniunea Avocaților din Republica Moldova organizează concurs pentru ...
09:50
Este obligat contribuabilul, la încasarea bacșișului, să utilizeze echipamentul de casă și de control și să elibereze bonul de casă? Bizlaw.md
La primirea notei de plată, bacșișul rămâne, de multe ori, o che...
09:20
GDPR: Decathlon România, amendat cu 10.000 de euro pentru o breșă de securitate cibernetică. Ce date personale au accesat hackerii Bizlaw.md
Roumasport SRL, firma care operează rețeaua de magazine Decathlon &ici...
31 decembrie 2025
13:50
Un procuror-șef interimar din cadrul Procuraturii Generale promovează evaluarea Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a propus ca Gheorghe Borș, procur...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.