Cine sunt avocații aleși în Comisia de licențiere a profesiei

Bizlaw.md, 21 ianuarie 2026 17:50

Alegerile pentru Comisia de licențiere a profesiei de avocat s-au &i...

Acum 30 minute
17:50
Acum o oră
17:20
Uniunea Avocaților are un nou președinte Bizlaw.md
Congresul ordinar al avocaților pentru anul 2025 s-a încheiat....
Acum 2 ore
16:30
Cum evităm fraudele în tranzacțiile cu active virtuale Bizlaw.md
Succesul impresionant al criptomonedelor precum Bitcoin (BTC), Ether...
Acum 4 ore
14:20
18 candidați admiși la examenul de calificare în profesia de notar Bizlaw.md
Comisia de licențiere a activității notariale a decis admiterea a 18...
Acum 6 ore
12:40
Un avocat, candidat la funcția de judecător la CSJ, se retrage din concurs Bizlaw.md
Avocatul Radu Jigău și-a retras candidatura din concursul pentru fun...
Acum 8 ore
11:40
CSM convoacă Adunarea Generală a Judecătorilor Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii a dispus convocarea ședinței ordin...
10:40
Societățile de investiții ar putea fi obligate să dețină un capital inițial mai mare Bizlaw.md
Societățile de investiții licențiate ar putea fi obligate să majoreze ...
Acum 12 ore
08:40
Bătălie juridică între niște vecini din Austria, din cauza broaştelor dintr-un iaz Bizlaw.md
O dispută între vecini pe tema orăcăitului puternic al broaştelo...
Ieri
17:00
CSM a selectat doi membri ai Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din societatea civilă Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a desfășurat concursul pentr...
15:50
CSP a anunțat concurs pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției procurorilor Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a dispus inițierea concursulu...
14:50
Șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare ar putea fi amendați chiar și după ce părăsesc Republica Moldova Bizlaw.md
Încălcările regulilor de circulație comise pe teritoriul Republi...
11:00
Ex-președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, demis din magistratură Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu nouă voturi &b...
10:40
Primul ciclu investițional prin evms.md, finalizat cu succes. Obligațiunile de stat răscumpărate integral Bizlaw.md
Investițiile realizate prin platforma evms.md se desfășoară în...
08:50
Philip Morris celebrează 30 de ani în Moldova cu o nouă certificare Angajator de Top Bizlaw.md
Philip Morris Moldova a fost desemnat Angajator de Top pentru a cincea...
08:00
Un procuror din cadrul Procuraturii Anticorupție nu promovează evaluarea. Motivul invocat de Comisie Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea procurorului ...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Cine prezintă Darea de seamă cu privire la impozitul unic pentru tranzacţii cu persoane afiliate pentru anul 2024 (forma IUPT24) Bizlaw.md
Potrivit Art. XXVI alin. (4) din Legea nr. 187/2025 pentru modificarea...
15:30
Temu egalează Amazon la anumite achiziții: cum arată datele unui nou studiu Bizlaw.md
Într-un timp foarte scurt, Temu a reușit să devină unul dintre c...
13:40
De ce a refuzat CtEDO să examineze o cauză privind dreptul de proprietate asupra unui teren, afectat din cauza erorilor autorităților cadastrale Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat decizia de inadmis...
10:50
Crearea Operatorului de piață ,,Bursa Internațională a Moldovei”, analizată de Consiliul Concurenței Bizlaw.md
Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice ...
08:30
Începe Congresul avocaților 2025. Cinci candidați pentru funcția de președinte al Uniunii Bizlaw.md
Astăzi începe Congresul ordinar al avocaților pentru anul 2025...
16 ianuarie 2026
16:40
Consiliul pentru examinarea investițiilor strategice a amendat Lukoil Bizlaw.md
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru secur...
16:20
Peste 90,5 milioane de lei investiți prin platforma eVMS.md în primele 5 zile ale subscrierii din ianuarie Bizlaw.md
În primele cinci zile ale perioadei de subscriere, desfășurate...
15:40
Contracte pe perioadă determinată și la preț fix între furnizorii de gaze naturale și consumatorii finali. ANRE propune noi reguli Bizlaw.md
Agenţia Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) propu...
13:30
CSP anunță concurs pentru desemnarea unui membru în Consiliul INJ Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) anunță că a recepționat o n...
10:50
Republica Moldova, condamnată la CtEDO după ce judecătorii au scos de pe rol un proces prin care acționarii unei companii cereau separarea activelor Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &ici...
08:50
Securitatea cibernetică, principalul risc pentru companii; AI-ul are cea mai rapidă ascensiune, până pe locul 2 Bizlaw.md
Riscurile cibernetice, în special atacurile de tip ransomware, s...
15 ianuarie 2026
17:50
Trezoreria SUA extinde termenul pentru negocierile privind activele Lukoil Bizlaw.md
Statele Unite au prelungit până la 28 februarie 2026 termenul-...
15:40
Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina Bizlaw.md
Iute Group, grup bancar fondat în Estonia, a obținut apr...
13:10
CJUE: Anularea unui zbor: rambursarea prețului biletului de avion trebuie să includă comisionul perceput de un intermediar la momentul achiziției Bizlaw.md
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis că, în cazu...
10:00
Consiliul Concurenței analizează o operațiune de concentrare economică pe piața construcțiilor Bizlaw.md
Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ...
08:40
Gemini poate accesa datele conturilor Google pentru a oferi răspunsuri personalizate Bizlaw.md
Google a lansat în beta ceea ce numeşte Personal Intelligence - ...
14 ianuarie 2026
15:50
În ce măsură îți poți apăra drepturile când ai cumpărat un bun/serviciu de la o persoană care desfășoară ilegal activitatea de întreprinzător? Bizlaw.md
În Republica Moldova există un cadru normativ cuprinzător de pro...
13:20
Inspectorii de muncă primesc atribuții extinse, inclusiv suspendarea activităților și aplicarea sancțiunilor Bizlaw.md
În temeiul prevederilor Legii nr. 311 din 18 decembrie 2025 pent...
10:20
Este obligat contribuabilul să utilizeze echipamentul de casă și să elibereze bonul la achitările prin MIA Plăți Instant? Bizlaw.md
Achitările efectuate prin sistemul MIA Plăți Instant sunt tot mai fr...
09:00
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, audiat repetat de Comisia de evaluare a procurorilor Bizlaw.md
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat &ici...
08:20
Valoarea tranzacțiilor globale de fuziuni și achiziții în sectorul serviciilor financiare s-au majorat cu 49%, în 2025 Bizlaw.md
Valoarea totală a tranzacțiilor de fuziuni și achiziții în sec...
13 ianuarie 2026
14:10
Scutirile personale aplicate pentru anul 2026 Bizlaw.md
În anul 2026 suma scutirilor personale rămâne la nivelul...
10:30
15 ianuarie 2026 – termen limită de prezentare a dării de seamă CAS18-AN pentru perioada fiscală 2025 Bizlaw.md
În data de 15 ianuarie 2026 survine termenul limită de prezent...
09:50
CSM pune sub lupă dosarele vechi. Instanțele vor fi monitorizate și evaluate după modul cum reduc restanțele Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat un meca...
09:00
Peste 70 de candidați s-au înscris la admiterea în baza vechimii în muncă pentru funcțiile de judecător și procuror Bizlaw.md
Peste 70 de persoane s-au înscris pentru admiterea la instruir...
08:00
Acorduri „no-poaching”: Opt companii din România, amendate cu 32,15 milioane de euro pentru înțelegeri la recrutarea angajaților Bizlaw.md
Consiliul Concurenței din România a sancționat opt companii cu...
12 ianuarie 2026
14:50
Contestațiile în achizițiile publice au scăzut cu aproximativ 45% după introducerea taxei de stat Bizlaw.md
La 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 94 din 8 mai 2...
12:50
12–21 ianuarie 2026 – o nouă rundă de subscriere prin platforma eVMS.md Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 12 ianuarie &ndash...
10:40
Ce documente sunt necesare pentru deducerea cheltuielilor de studii ale copiilor întreținuți Bizlaw.md
Persoanele fizice pot beneficia de deducerea cheltuielilor achitate ...
09:10
Mijloacele de transport al căror termen de plasare sub regim vamal de admitere temporară a expirat: condițiile închiderii regimului Bizlaw.md
Legea nr. 318/2025 pentru modificarea unor acte normative (domeniul fi...
08:40
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii Bizlaw.md
Plata cu cardul a devenit un gest extrem de obișnuit. De fapt, trept...
9 ianuarie 2026
09:00
Cum se calculează valoarea impozabilă cu TVA când prețul se reduce prin bonusuri, puncte de loialitate și alte instrumente de promovare Bizlaw.md
Potrivit prevederilor art.2114 alin.(4) din Legea cu priv...
08:30
17 candidați pentru 6 funcții. Cine sunt avocații care vor să devină membri ai Comisiei de licențiere Bizlaw.md
17 avocați candidează pentru funcția de membru al Comisiei de licenț...
08:10
Cinci candidați la funcția de președinte al Uniunii Avocaților Bizlaw.md
Cinci avocați s-au înscris în cursa pentru funcția de pr...
08:00
Decizie-șoc luată de Lidl în Franța după o condamnare severă pentru „practici comerciale înșelătoare” Bizlaw.md
La șase luni după o condamnare severă pentru „practici comercial...
