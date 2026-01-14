Inspectorii de muncă primesc atribuții extinse, inclusiv suspendarea activităților și aplicarea sancțiunilor

Bizlaw.md, 14 ianuarie 2026 13:20

În temeiul prevederilor Legii nr. 311 din 18 decembrie 2025 pent...

Acum 30 minute
13:20
Acum 4 ore
10:20
Este obligat contribuabilul să utilizeze echipamentul de casă și să elibereze bonul la achitările prin MIA Plăți Instant? Bizlaw.md
Achitările efectuate prin sistemul MIA Plăți Instant sunt tot mai fr...
Acum 6 ore
09:00
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, audiat repetat de Comisia de evaluare a procurorilor Bizlaw.md
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat &ici...
08:20
Valoarea tranzacțiilor globale de fuziuni și achiziții în sectorul serviciilor financiare s-au majorat cu 49%, în 2025 Bizlaw.md
Valoarea totală a tranzacțiilor de fuziuni și achiziții în sec...
Acum 24 ore
14:10
Scutirile personale aplicate pentru anul 2026 Bizlaw.md
În anul 2026 suma scutirilor personale rămâne la nivelul...
Ieri
10:30
15 ianuarie 2026 – termen limită de prezentare a dării de seamă CAS18-AN pentru perioada fiscală 2025 Bizlaw.md
În data de 15 ianuarie 2026 survine termenul limită de prezent...
09:50
CSM pune sub lupă dosarele vechi. Instanțele vor fi monitorizate și evaluate după modul cum reduc restanțele Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat un meca...
09:00
Peste 70 de candidați s-au înscris la admiterea în baza vechimii în muncă pentru funcțiile de judecător și procuror Bizlaw.md
Peste 70 de persoane s-au înscris pentru admiterea la instruir...
08:00
Acorduri „no-poaching”: Opt companii din România, amendate cu 32,15 milioane de euro pentru înțelegeri la recrutarea angajaților Bizlaw.md
Consiliul Concurenței din România a sancționat opt companii cu...
12 ianuarie 2026
14:50
Contestațiile în achizițiile publice au scăzut cu aproximativ 45% după introducerea taxei de stat Bizlaw.md
La 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 94 din 8 mai 2...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
12–21 ianuarie 2026 – o nouă rundă de subscriere prin platforma eVMS.md Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 12 ianuarie &ndash...
10:40
Ce documente sunt necesare pentru deducerea cheltuielilor de studii ale copiilor întreținuți Bizlaw.md
Persoanele fizice pot beneficia de deducerea cheltuielilor achitate ...
09:10
Mijloacele de transport al căror termen de plasare sub regim vamal de admitere temporară a expirat: condițiile închiderii regimului Bizlaw.md
Legea nr. 318/2025 pentru modificarea unor acte normative (domeniul fi...
08:40
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii Bizlaw.md
Plata cu cardul a devenit un gest extrem de obișnuit. De fapt, trept...
9 ianuarie 2026
09:00
Cum se calculează valoarea impozabilă cu TVA când prețul se reduce prin bonusuri, puncte de loialitate și alte instrumente de promovare Bizlaw.md
Potrivit prevederilor art.2114 alin.(4) din Legea cu priv...
08:30
17 candidați pentru 6 funcții. Cine sunt avocații care vor să devină membri ai Comisiei de licențiere Bizlaw.md
17 avocați candidează pentru funcția de membru al Comisiei de licenț...
08:10
Cinci candidați la funcția de președinte al Uniunii Avocaților Bizlaw.md
Cinci avocați s-au înscris în cursa pentru funcția de pr...
08:00
Decizie-șoc luată de Lidl în Franța după o condamnare severă pentru „practici comerciale înșelătoare” Bizlaw.md
La șase luni după o condamnare severă pentru „practici comercial...
6 ianuarie 2026
13:30
Procedurile vamale explicate pentru importatori și exportatori. Serviciul Vamal a elaborat ghiduri informative Bizlaw.md
Serviciul Vamal a publicat o serie de ghiduri informative destinate pe...
13:00
Cum se face, pas cu pas, înregistrarea online a antreprenorilor independenți (freelanceri) Bizlaw.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a lansat, din data de 5 ianuarie, un se...
11:00
CSP convoacă Adunarea Generală a Procurorilor Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a anunțat convocarea Adunării...
09:20
Iute câștigă licitația de stat din Ucraina pentru crearea unei bănci digitale Bizlaw.md
  Aproxi...
08:40
La început de an, preţul Bitcoin începe să crească din nou și ajunge la 92.500 de dolari Bizlaw.md
Preţul bitcoin a început să crească, la începutul acestui ...
5 ianuarie 2026
11:30
Judecătorul desemnat în cazul lui Nicolas Maduro are 92 de ani și încă profesează Bizlaw.md
Judecătorul Alvin Hellerstein, un judecător federal în vâr...
11:00
Amenzile rutiere aplicate moldovenilor peste hotare ar putea fi recunoscute și executate în Republica Moldova Bizlaw.md
Sancțiunile contravenționale aplicate cetățenilor Republicii Moldova...
09:40
„Legea freelancerilor” a intrat în vigoare Bizlaw.md
Din 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare un nou regim fiscal d...
08:20
TVA. Modificările în vigoare din 1 ianuarie 2026 Bizlaw.md
Începând din 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare ...
2 ianuarie 2026
14:10
Prețul asigurării medicale pentru avocați și notari, majorat semnificativ. Cât trebuie să achite în 2026 Bizlaw.md
Persoanele care se asigură în mod individual pot achita, &icir...
12:00
Retrospectiva anului 2025: evoluția prețurilor la carburanți și factorii care vor influența nivelul acestora la începutul anului 2026 Bizlaw.md
Pe parcursul anului 2025, piața produselor petroliere din Republica ...
11:20
Contribuțiile sociale obligatorii pentru liber-profesioniștii din justiție, stabilite pentru 2026 Bizlaw.md
Liber-profesioniștii care activează în sectorul justiției vor ...
10:00
Concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliul Centrului de Instruire a Avocaților Bizlaw.md
Uniunea Avocaților din Republica Moldova organizează concurs pentru ...
09:50
Este obligat contribuabilul, la încasarea bacșișului, să utilizeze echipamentul de casă și de control și să elibereze bonul de casă? Bizlaw.md
La primirea notei de plată, bacșișul rămâne, de multe ori, o che...
09:20
GDPR: Decathlon România, amendat cu 10.000 de euro pentru o breșă de securitate cibernetică. Ce date personale au accesat hackerii Bizlaw.md
Roumasport SRL, firma care operează rețeaua de magazine Decathlon &ici...
31 decembrie 2025
13:50
Un procuror-șef interimar din cadrul Procuraturii Generale promovează evaluarea Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a propus ca Gheorghe Borș, procur...
11:40
Modificările la Codul fiscal, publicate în Monitorul Oficial Bizlaw.md
În Monitorul Oficial din 31 decembrie curent a fost publicată ...
11:30
Regimul fiscal al antreprenorilor independenți – prevederi aplicabile din 1 ianuarie 2026 Bizlaw.md
Începând din 1 ianuarie 2026, intră în vigoare un ...
10:50
Diferența dintre clauzele abuzive și practicile comerciale incorecte - criterii și exemple utile pentru consumatori Bizlaw.md
În viața de zi cu zi, procurarea unui produs sau semnarea unui c...
08:40
An record pe bursele europene: băncile au fost marile câștigătoare ale lui 2025 Bizlaw.md
Anul 2025 a fost unul istoric pentru bursele europene, iar sectorul ba...
30 decembrie 2025
15:50
CSM constată nepromovarea evaluării externe a judecătoarei Curții de Apel Centru Ruxanda Pulbere Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu opt voturi &...
11:50
CSM aprobă raportul de reevaluare a unui judecător de la Curtea de Apel Centru Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu șapte voturi &...
11:10
Intrarea în vigoare a noilor reguli privind moștenirea ar putea fi amânată Bizlaw.md
Intrarea în vigoare a legii prin care au fost revizuite mai mu...
09:30
Cumpărarea de la un singur furnizor: ce este impunerea mărcii unice Bizlaw.md
Autori: Ina Jimbei, doctor în drept, avocat ”E...
09:00
Inteligență artificială și deepfake-uri: UE pregătește legea „AI Act” Bizlaw.md
Materialele obținute cu ajutorul tehnologiilor de inteligență artifici...
29 decembrie 2025
17:20
Vot final: Lista subiecților evaluării externe a fost completată cu o nouă categorie Bizlaw.md
Actele normative ale Consiliului Superior al Magistraturii  (CS...
16:50
ASP digitalizează Registrul de stat al unităților de drept Bizlaw.md
Agenția Servicii Publice (ASP) lansează noul Sistem Informațional &b...
16:10
Legislația privind achizițiile publice, modificată Bizlaw.md
Parlamentul a adoptat proiectul unei noi legi privind achizițiile pu...
15:50
Votat în lectura a doua: Medierea devine obligatorie în anumite tipuri de litigii Bizlaw.md
Medierea este obligatorie în cazul anumitor litigii. Parlament...
13:30
Modificări la cadrul normativ fiscal și vamal din 1 ianuarie 2026 Bizlaw.md
Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea u...
12:30
Un nou instrument pentru dezvoltarea pieței financiare, lansat de BNM Bizlaw.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează curba randamentelor, un inst...
12:00
Aprobat: Facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor pentru moldovenii care revin în țară din diasporă Bizlaw.md
Moldovenii care decid să revină în țară din diasporă vor benefic...
