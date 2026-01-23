Iliana Iotova, prima femeie din istoria Bulgariei care preia funcția de președintă, în urma unei decizii a Curții Constituționale

16:50

În unele raioane ale regiunii transnistrene și în Zona de Securitate este posibilă întreruperea temporară a furnizării energiei electrice. Despre acest lucru a anunțat așa-numitul minister al economiei al regiunii, scrie Zona de Securitate. Întreruperile vor afecta și localitățile din Zona de Securitate care sunt conectate la sistemul energetic al regiunii transnistrene. Potrivit comentariilor din...