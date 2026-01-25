Școlile din Chișinău nu vor activa mâine, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile
#diez, 25 ianuarie 2026 22:00
Instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău nu vor activa mâine, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, decizia fiind luată de municipalitate.
Instituțiile școlare și direcțiile de învățământ pot decide modul de desfășurare a orelor de mâine, 26 ianuarie. Anunțul vine din partea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) în contextul condițiilor meteorologice dificile, generate de polei și ghețuș.
19:00
Încă nu ți-ai planificat serile din ultima săptămână a lunii ianuarie din acest an? Ei, bine, #diez e aici să te ajute. Am selectat cinci evenimente pe care ți le recomandăm să le treci în calendar. Spectacolele, concertele și filmele cu siguranță îți vor curturaliza serile.
18:00
Planifici să îți continui studiile în Asia? Lista celor mai bune universități în 2026, după Webometrics # #diez
Suntem la început de an, deci, veste bună pentru cei care se gândesc unde să își înceapă studiile universitare! Ranking Web of Universities (Webometrics) a revenit cu un nou top al celor mai bune universități din întreaga lume, ediția ianuarie 2025.
(grafic) Ce universități din Moldova au cei mai mulți profesori și câți dintre ei sunt tineri # #diez
În universitățile din Republica Moldova activează 3.601 cadre didactice, arată datele de la Biroul Național de Statistică. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), cei mai mulți profesori sunt la Universitatea de Stat din Moldova – 869 – și la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu" – 836.
15:00
Ranking Web of Universities (Webometrics) revine cu un nou top al celor mai bune universități din întreaga lume, ediția ianuarie 2026. Pentru că mulți tineri din Republica Moldova aleg să studieze peste hotare, în special pe continentul european, în acest articol găsești lista celor 21 de universități care oferă cele mai bune oportunități pentru studenți.
Elevii de clasa a XII-a din România de la profilul real vor susține examenul de bacalaureat la matematică pe 30 iunie 2026. Dacă te numeri și tu printre ei, atunci cu siguranță ai început pregătirea pentru examen. În acest articol găsești testele de la bac din ultimii 10 ani.
E luna ianuarie, ceea ce înseamnă că Ranking Web of Universities (Webometrics) a publicat un nou top al celor mai bune universități din lume. Pe primele 10 locuri se regăsesc nouă din Statele Unite ale Americii și o universitatea din Marea Britanie.
O treime dintre studenți Republicii Moldova spun că în universitatea lor se copiază la examene. Datele apar într-un studiu privind integritatea academică, publicat recent de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
Începând cu anul 2028, în orașele din Republica Moldova ar putea fi deschise primele centre de colectare a hainelor vechi. Cetățenii vor putea preda textilele uzate fără a le mai arunca la gunoi.
După o perioadă îndelungată de temperaturi cu minus, vremea se va încălzi ușor. Începând cu ziua de luni, 26 ianuarie, vom avea parte de zile mai calde, iar termometrele vor indica maxime de +8 °C.
„Primești o parte sau chiar toți banii înapoi pentru bilet”. Ce e util să știi despre transportul public din Danemarca dacă vrei să studiezi acolo # #diez
Alexandra Moraru studiază în anul II la Facultatea de Inginerie Software din cadrul University of Southern Denmark (Universitatea Danemarcei de Sud), iar pentru a ajunge la cursuri folosește aproape în fiecare zi transportul public. Spune că, la început, i-a fost dificil să se orienteze și să înțeleagă cum funcționează totul, însă colegii mai mari au ajutat-o să se adapteze. Acum, Alexandra e cea care vrea să-i ajute pe tinerii care se gândesc să studieze în Danemarca.
Evenimentul Demo Day al acceleratorului de tracțiune UpNext, organizat de Dreamups, va avea loc pe 30 ianuarie la Fintech Hub, Chișinău. Cinci start-upuri vor ieși pe scenă pentru a-și prezenta ideile de afaceri în fața publicului.
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a publicat topul angajatorilor care oferă locuri de muncă bine plătite în zona Centru a Republicii Moldova. Salariile ajung până la 40.000 de lei pe lună. Mai jos vom lăsa pozițiile vacante pe piața muncii.
Fetele din Moldova sunt invitate la Technovation Girls pentru a crea aplicații mobile cu impact global # #diez
Technovation Girls, cea mai mare competiție globală de tehnologie pentru tinere, revine în Republica Moldova cu o misiune pentru 2026: să transforme liceenele în fondatoare de start-upuri tehnologice.
De la opt ore la 60 de secunde: cum InSight KYC revoluționează procesul de onboarding și securizează datele a milioane de clienți # #diez
Implementat deja în cinci țări din regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa) și deservind peste 45 de milioane de clienți, soluția InSight KYC, dezvoltată în Republica Moldova, elimină peste 2 milioane de ore de lucru manual pe an și asigură o acuratețe de 98 % în procesarea datelor. Tehnologia reduce timpul de onboarding al clienților de la opt ore la mai puțin de 60 de secunde, lucru ce permite gestionarea a până la 20.000 de cereri zilnice prin procesare locală, fără necesitatea infrastructurii de tip cloud. Despre toate aceste lucruri am discutat cu Victor Bivol, Head of the Product and Solutions Team la Orange Systems, care coordonează dezvoltarea soluției tech.
Documentarul unei tinere din Moldova a câștigat premiul CEI la un festival de film din Italia # #diez
Raisa Răzmeriță din Republica Moldova, directoarea documentarului „Electing Ms Santa", a câștigat premiul Central European Initiative (CEI) la Trieste Film Festival – cel mai important festival de film italian dedicat cinematografiei din Europa Centrală și de Est. Acesta este primul documentar de lungmetraj al regizoarei din Moldova.
1.000 de euro pentru cel mai bun scurtmetraj. Cineaștii moldoveni au ocazia să participe la Film O’Clock International Festival # #diez
Cineaștii din Republica Moldova sunt invitați să participe la cea de-a șasea ediție a Competiției Internaționale de Scurtmetraje din cadrul Festivalului Film O'Clock, care va avea loc în perioada 16-19 aprilie 2026. Participanții vor avea șansa să câștige premii bănești și să-și consolideze vizibilitatea în comunitatea cinematografică.
Realitatea Groenlandei, planul pentru prosperitatea Ucrainei și investițiile în regiunea arctică. Despre ce au discutat liderii europeni la reuniunea Consiliului UE # #diez
Relațiile transatlantice, realitatea actuală a Groenlandei, dar și războiul din Ucraina s-au regăsit printre subiectele reuniunii informale a Consiliului Uniunii Europene din 22 ianuarie. Liderii sau șefii de guvern ai celor 27 de state membre s-au adunat la Bruxelles, într-un summit extraordinar, convocat pe fondul ultimelor tensiuni geopolitice. În urma discuțiilor, António Costa, președintele Consiliului UE, împreună cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, au susținut o conferință de presă privind principalele rezultate ale reuniunii.
Sportivii și antrenorii care, pe parcursul anului 2025, au demonstrat rezultate remarcabile pe arenele sportive naționale și internaționale, au fost premiați astăzi, 23 ianuarie 2026, în cadrul Galei Sportului. Mai jos vă prezentăm lista acestora.
În toate școlile din municipiul Chișinău au fost instalate dulapuri de depozitare pentru elevii de clasele primare # #diez
Toți elevii de clasele primare din municipiul Chișinău au dulapuri de depozitare a manualelor și a materialelor auxiliare. Despre acest lucru a menționat ministrul educației și cercetării, Dan Perciun în cadrul live-ului săptămânal.
Pleacă sau nu tinerii specialiști din educație? Ce spun profesorii debutanți despre învățământ și cum am putea să-i reținem în sistem # #diez
426 de tineri specialiști au fost integrați în sistemul educațional în acest an de învățământ. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) califică numărul drept un record. Este și cea mai mare participare a tinerilor la concursul de repartizare din ultimii cinci ani. Totuși, datele arată că nu toți cei care se angajează în educație rămân în sistem. Unii pleacă după prima lună de predare, alții – după primul an, iar unii chiar și după trei ani. Care este rata de retenție a tinerilor specialiști în învățământ, de ce renunță după o perioadă de activitate, dar și care sunt inițiativele MEC pentru a-i încuraja să rămână în profesie explicăm în materialul care urmează.
„Chișinăul de altădată – file de istorie medievală”. Copiii și tinerii din diaspora sunt invitați la o lecție de istorie online # #diez
Biroul Relații cu Diaspora organizează o nouă lecție de istorie dedicată copiilor și tinerilor din diaspora. De data aceasta, alături de profesorul Sergiu Musteață, participanții vor putea descoperi cum arăta Chișinăul în perioada medievală, care sunt primele sale atestări documentare și ce povești mai puțin cunoscute se ascund în paginile istoriei timpurii.
Să presupunem că eu învăț la Universitatea de Stat din Moldova (USM). Recent, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a publicat un sondaj despre integritatea instituțiilor de învățământ superior din țară. La întrebări au răspuns și 856 de studenți de la universitatea mea, respectiv, în continuare am să vă relatez despre cât de integră este aceasta.
Faci parte dintr-o organizație sau structură de tineret? Poți merge gratuit într-o vizită de studiu în Finlanda # #diez
Ești lucrător de tineret, manager al unui centru de tineret, specialist în domeniul politicilor de tineret sau membru activ al unei organizații/structuri de tineret? Atunci această oportunitate este pentru tine. Ai ocazia să mergi gratuit într-o vizită de studiu în Finlanda și să vezi cum funcționează în practică modele europene de succes.
Cum crezi, care este cea mai bună universitate din Republica Moldova? Dacă nu știi, îți spunem noi! Mai bine zis, Webometrics, care a publicat topul instituțiilor de învățământ superior din întreaga lume, ediția ianuarie 2026. Printre acestea se regăsesc și 24 de universități de la noi din țară.
Lista celor mai bune universități din România la începutul anului 2026, potrivit topului Webometrics # #diez
Într-un articol publicat mai devreme ți-am zis care sunt cele mai bune universități din Republica Moldova la începutul acestui an, potrivit raportului Webometrics. Acum a venit rândul celor mai bune instituții de învățământ superior din România. Spoiler: pe primul loc s-a clasat Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca.
De ce elevii din România învață în două schimburi și cum încearcă statul să soluționeze această problemă până în 2030 # #diez
Pentru mulți elevi din România școala nu începe la ora 8 dimineața. Unii ajung la lecții după prânz, iar alții – chiar seara. Nu pentru că așa ar fi mai comod, ci pentru că școlile nu au suficient spațiu pentru toți elevii. Așa a apărut sistemul de învățământ în două sau trei schimburi – o soluție temporară care, în timp, a devenit o problemă pentru educație, pe care statul încearcă să o soluționeze în prezent.
Dorință de schimbare la început de an? Un credit pentru o mașină nouă sau la mâna a doua poate fi primul pas # #diez
Fiecare început de an vine cu planuri noi, obiective personale și dorința firească de a îmbunătăți confortul zilnic. Pentru mulți oameni una dintre cele mai importante schimbări este achiziția unui automobil.
La ce universități din Moldova au fost admiși cei mai mulți tineri cu media 8,00 și peste la bacalaureat # #diez
În anul de studii 2025/2026, cei mai mulți tineri cu media 8,00 și peste la bacalaureat au fost admiși la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu". Potrivit datelor de la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), numărul acestora reprezintă 69 %.
Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare va avea un departament de comunicare cu mass-media # #diez
Un Serviciu responsabil de informarea și comunicarea cu mass-media va fi înființat la Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE). O hotărâre în acest sens a fost luată de cabinetul de miniștri la ședința Guvernului de astăzi, 22 ianuarie.
Câți bani din partea statului va primi fiecare universitate publică în anul 2026 în urma evaluării performanțelor # #diez
Instituțiile publice de învățământ superior vor primi în anul 2026 finanțare de la bugetul de stat în sumă totală de 1,1 miliarde de lei. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), peste 198 de milioane de lei din această sumă sunt pentru finanțarea pentru performanță, menită să sprijine universitățile care înregistrează rezultate bune. Сообщение Câți bani din partea statului va primi fiecare universitate publică în anul 2026 în urma evaluării performanțelor появились сначала на #diez.
Cea de-a doua ediție a programului Data Analysis, realizat cu sprijinul Orange Moldova, s-a încheiat cu succes, culminând cu evenimentul Demo Day, desfășurat în incinta Orange Digital Center. Pe parcursul a opt săptămâni, 50 de participanți selectați din cele peste 85 de aplicări au învățat cum să înțeleagă corect datele și să le transforme în soluții inteligente, alături de mentorul Ghenadie Covalciuc, Data Analyst la Orange Systems. Сообщение Programul Data Analysis: opt săptămâni, 44 de absolvenți și șapte proiecte care inspiră появились сначала на #diez.
Concursul de eseuri și de recital „Pe aripile muzelor” revine cu o nouă ediție. Care sunt condițiile de participare # #diez
Teatrul „Veniamin Apostol” din orașul Soroca organizează cea de-a XIV-a ediție a concursului „Pe aripile muzelor”. În cadrul acestuia, participanții se pot înscrie la unul dintre cele două compartimente – „Declamatori” sau „Autori”. Organizatorii urmăresc să descopere tinere talente în arta vorbirii și a scrisului. Сообщение Concursul de eseuri și de recital „Pe aripile muzelor” revine cu o nouă ediție. Care sunt condițiile de participare появились сначала на #diez.
UE, securitate și accesul copiilor la rețele sociale. Care sunt prioritățile Președinției pentru în anul 2026 # #diez
„Moldova trebuie să fie cunoscută și respectată în fiecare stat membru al UE” a declarat președinta țării, Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă. Șefa statului a prezentat care sunt cele cinci priorități ale instituției prezidențiale pentru anul 2026. Сообщение UE, securitate și accesul copiilor la rețele sociale. Care sunt prioritățile Președinției pentru în anul 2026 появились сначала на #diez.
„Nu veți avea condiții ca la mama și tata acasă.” Un tânăr din Moldova, despre viața în căminele universitare din România # #diez
Căminul studențesc este considerat „acasă” pentru Vasile Munteanu. Timp de șapte ani, încă din perioada liceului și până în prezent, tânărul a locuit la cămin. După absolvirea celor nouă clase, acesta a ales să își continue studiile în România. S-a stabilit la Iași, unde a venit inițial pentru liceu și a rămas ulterior pentru facultate. Astăzi, este student în anul III la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, specialitatea Tehnologii și sisteme de telecomunicații. În acest interviu, Vasile vorbește despre viața în căminele studențești, despre dificultățile primilor ani, când împărțea camera cu alți trei colegi, despre distracțiile specifice studenților și despre lecțiile învățate de-a lungul acestei perioade. Сообщение „Nu veți avea condiții ca la mama și tata acasă.” Un tânăr din Moldova, despre viața în căminele universitare din România появились сначала на #diez.
Gastronomie, vin, biserici, cafenele și cimitire evreiești – Republica Moldova este străbătută de o rețea diversă de rute turistice europene interesante, care merită a fi cunoscute de mai multă lume. Acestea se întind pe sute de kilometri și ne oferă oportunitatea să descoperim legăturile țării noastre cu spațiul european. Astfel, mai jos vă prezentăm mai multe detalii despre fiecare. Сообщение Lista rutelor turistice europene care traversează Moldova появились сначала на #diez.
Trimite propunerile tale pentru elaborarea unui plan de prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor din Chișinău # #diez
Un plan municipal de prevenție a consumului de droguri și alte substanțe nocive a fost pus la consultări publice. Astfel, părinții, profesorii și alte persoane interesate pot veni cu sugestii privind măsurile necesare pentru a oferi un mediu sigur și sănătos în rândul tinerilor. Сообщение Trimite propunerile tale pentru elaborarea unui plan de prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor din Chișinău появились сначала на #diez.
Lista activităților recomandate școlilor pentru comemorarea victimelor Holocaustului. MEC a emis o circulară în acest sens # #diez
Instituțiile de învățământ general și organele locale de specialitate în domeniul educației sunt încurajate să organizeze activități dedicate comemorării victimelor Holocaustului. O circulară în acest sens a fost emisă de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Сообщение Lista activităților recomandate școlilor pentru comemorarea victimelor Holocaustului. MEC a emis o circulară în acest sens появились сначала на #diez.
Cine sunt sportivii care vor reprezenta Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 # #diez
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 se vor desfășura în perioada 6-22 februarie în Italia și vor reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări. Patru dintre aceștia vor reprezenta Republica Moldova. Mai exact, trei tineri și o tânără. Așadar, vă invităm să-i cunoașteți. Сообщение Cine sunt sportivii care vor reprezenta Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 появились сначала на #diez.
În Grand Hall s-a deschis un magazin nou care schimbă ritmul obișnuit al cumpărăturilor. Super Linella – un spațiu larg, luminos, în care lucrurile sunt așezate cu grijă, astfel încât să nu te grăbești și să ai o experiență frumoasă de cumpărături. Rafturile sunt bine poziționate, gândite logic, iar varietatea de produse este suficient de mare încât să acopere atât nevoile zilnice, cât și micile descoperiri neplanificate. Сообщение Super Linella din Grand Hall – o nouă experiență de cumpărături появились сначала на #diez.
O nouă oportunitate de voluntariat! Două dintre departamentele organizației de tineret PNTP te invită să te alături echipei # #diez
Platforma Națională a Tinerilor pentru Participare Activă (PNTP) lansează o nouă rundă de recrutări pentru tinerii care își doresc să devină voluntari. Ai ocazia să te alături celor mai active departamente ale organizației – Departamentul Proiecte pentru Tineri și Departamentul Resurse Umane. Сообщение O nouă oportunitate de voluntariat! Două dintre departamentele organizației de tineret PNTP te invită să te alături echipei появились сначала на #diez.
Ce faci în această sâmbătă? Participă la un eveniment dedicat maturității emoționale și învață cum să-ți recunoști trăirile # #diez
Vrei să înțelegi cum arată relațiile sănătoase, comunicarea matură și emoțiile trăite conștient? În această sâmbătă, Pagina Psihologului te invită la un eveniment offline dedicat tinerilor și adulților, într-o atmosferă degajată, cu muzică live. Сообщение Ce faci în această sâmbătă? Participă la un eveniment dedicat maturității emoționale și învață cum să-ți recunoști trăirile появились сначала на #diez.
10 asociații vor organiza programe afterschool pentru copiii din mediul rural. În ce raioane din Moldova vor avea loc activitățile # #diez
Cel puțin 2.500 de copii din comunitățile rurale ale Republicii Moldova vor beneficia de programe afterschool educative. Activitățile vor fi livrate de către 10 organizații ale societății civile care vor primi subgranturi în valoare totală de până la 500.000 de euro pentru implementarea proiectelor. Сообщение 10 asociații vor organiza programe afterschool pentru copiii din mediul rural. În ce raioane din Moldova vor avea loc activitățile появились сначала на #diez.
Fiecare suvenir ascunde în spatele său o poveste despre oameni, locuri și emoții trăite într-un oraș sau într-o țară. În Chișinău, aceste povești prind formă în atelierele creative și buticurile alternative. Descoperă în rândurile de mai jos cele mai interesante destinații pentru altfel de amintiri. Сообщение Lista magazinelor din Chișinău unde găsești suvenire despre Moldova появились сначала на #diez.
În data de 19 ianuarie 2025, Academia de Studii Economice din Moldova a semnat Memorandumul de Înțelegere cu proiectul „Promovarea Angajării Tineretului în Moldova” (YEP), implementat de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) și finanțat de Guvernul Germaniei. Proiectul va fi implementat în Republica Moldova pe o perioadă de doi ani, având ca obiectiv creșterea gradului de integrare pe piața muncii a tinerilor NEET. Сообщение ASEM a semnat un memorandum cu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit появились сначала на #diez.
„Cititorul ia o decizie în locul personajului.” Ce este romanul interactiv și cum ar putea crea un nou curent literar # #diez
Ce-ar fi dacă, după ce citești un capitol dintr-un roman, ai putea decide soarta personajul sau încotro va merge firul narativ? Poți face acest lucru în cartea „Mamă, merg în Mariupol”, scrisă de Nikolai Profir. După ce a publicat „Necunoscuta din Sena” în anul 2022, Nikolai și-a dorit să experimenteze literar și să popularizeze o nouă tehnică a scrisului – interactivitatea. Сообщение „Cititorul ia o decizie în locul personajului.” Ce este romanul interactiv și cum ar putea crea un nou curent literar появились сначала на #diez.
Vara trecută am cunoscut o studentă care spunea că nu a utilizat niciodată ChatGPT. Acest lucru suna atât de ieșit din comun, încât la următoarea ședință redacțională am discutat cu echipa cum putem aborda subiectul. Într-un final, nu am vrut să promovăm renunțarea totală la AI, deci am lăsat ideea „să se mai coacă”. Totuși, faptul că noi vorbim despre aceasta, la doar doi ani de la popularizarea inteligenței artificiale, pentru mine era un fel de: „Uau! Ce rapid am ajuns aici!”. Сообщение Cum AI-ul a schimbat studiile universitare din Moldova появились сначала на #diez.
Pentru al cincilea an consecutiv, maib susține vocea care reprezintă Republica Moldova pe cea mai mare scenă europeană a muzicii. La sfârșitul săptămânii precedente, am trăit emoțiile Finalei Naționale Eurovision 2026, în urma căreia a fost selectat artistul care va reprezenta țara noastră pe scena internațională a concursului. Сообщение Maib susține parcursul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest și în 2026 появились сначала на #diez.
(video) Pregătește popcornul! Patru filme pe care le poți viziona săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex din Chișinău # #diez
Hai la film! Săptămâna viitoare, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc patru premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate joi, 29 ianuarie. Сообщение (video) Pregătește popcornul! Patru filme pe care le poți viziona săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex din Chișinău появились сначала на #diez.
