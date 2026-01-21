10 asociații vor organiza programe afterschool pentru copiii din mediul rural. În ce raioane din Moldova vor avea loc activitățile

10:45

Pe parcursul ultimilor ani, presa din România, în special jurnalista de investigație Emilia Șercan, a relatat despre zeci de cazuri în care politicieni de rang înalt ar fi plagiat în lucrările lor de doctorat. De la premieri până la miniștri din diferite guverne, unii dintre ei și-au plagiat chiar mai mult de 50 % din lucrări. Cel mai recent caz, apărut în spațiul public săptămâna trecută, este al actualului ministru al justiției din România, Radu Marinescu. Cu toate acestea, în țara vecină plagiatul la doctorat a devenit ceva „normal”, iar multe dintre cazuri au trecut fără o reacție fermă din partea autorităților. Сообщение De ce în România este „normal” ca politicienii să aibă doctorate plagiate появились сначала на #diez.