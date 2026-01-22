Lista rutelor turistice europene care traversează Moldova
#diez, 22 ianuarie 2026 12:45
Gastronomie, vin, biserici, cafenele și cimitire evreiești – Republica Moldova este străbătută de o rețea diversă de rute turistice europene interesante, care merită a fi cunoscute de mai multă lume. Acestea se întind pe sute de kilometri și ne oferă oportunitatea să descoperim legăturile țării noastre cu spațiul european. Astfel, mai jos vă prezentăm mai multe detalii despre fiecare.
• • •
Acum 15 minute
12:45
„Nu veți avea condiții ca la mama și tata acasă.” Un tânăr din Moldova, despre viața în căminele universitare din România # #diez
„Nu veți avea condiții ca la mama și tata acasă." Un tânăr din Moldova, despre viața în căminele universitare din România # #diez

Căminul studențesc este considerat „acasă" pentru Vasile Munteanu. Timp de șapte ani, încă din perioada liceului și până în prezent, tânărul a locuit la cămin. După absolvirea celor nouă clase, acesta a ales să își continue studiile în România. S-a stabilit la Iași, unde a venit inițial pentru liceu și a rămas ulterior pentru facultate. Astăzi, este student în anul III la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași, specialitatea Tehnologii și sisteme de telecomunicații. În acest interviu, Vasile vorbește despre viața în căminele studențești, despre dificultățile primilor ani, când împărțea camera cu alți trei colegi, despre distracțiile specifice studenților și despre lecțiile învățate de-a lungul acestei perioade.
12:45
Acum 2 ore
11:45
Trimite propunerile tale pentru elaborarea unui plan de prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor din Chișinău # #diez
Trimite propunerile tale pentru elaborarea unui plan de prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor din Chișinău # #diez

Un plan municipal de prevenție a consumului de droguri și alte substanțe nocive a fost pus la consultări publice. Astfel, părinții, profesorii și alte persoane interesate pot veni cu sugestii privind măsurile necesare pentru a oferi un mediu sigur și sănătos în rândul tinerilor.
Acum 24 ore
18:30
Lista activităților recomandate școlilor pentru comemorarea victimelor Holocaustului. MEC a emis o circulară în acest sens # #diez
Lista activităților recomandate școlilor pentru comemorarea victimelor Holocaustului. MEC a emis o circulară în acest sens # #diez

Instituțiile de învățământ general și organele locale de specialitate în domeniul educației sunt încurajate să organizeze activități dedicate comemorării victimelor Holocaustului. O circulară în acest sens a fost emisă de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
18:30
Cine sunt sportivii care vor reprezenta Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 # #diez
Cine sunt sportivii care vor reprezenta Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 # #diez

Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 se vor desfășura în perioada 6-22 februarie în Italia și vor reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări. Patru dintre aceștia vor reprezenta Republica Moldova. Mai exact, trei tineri și o tânără. Așadar, vă invităm să-i cunoașteți.
16:30
Super Linella din Grand Hall – o nouă experiență de cumpărături

În Grand Hall s-a deschis un magazin nou care schimbă ritmul obișnuit al cumpărăturilor. Super Linella – un spațiu larg, luminos, în care lucrurile sunt așezate cu grijă, astfel încât să nu te grăbești și să ai o experiență frumoasă de cumpărături. Rafturile sunt bine poziționate, gândite logic, iar varietatea de produse este suficient de mare încât să acopere atât nevoile zilnice, cât și micile descoperiri neplanificate.
16:30
O nouă oportunitate de voluntariat! Două dintre departamentele organizației de tineret PNTP te invită să te alături echipei # #diez
O nouă oportunitate de voluntariat! Două dintre departamentele organizației de tineret PNTP te invită să te alături echipei # #diez

Platforma Națională a Tinerilor pentru Participare Activă (PNTP) lansează o nouă rundă de recrutări pentru tinerii care își doresc să devină voluntari. Ai ocazia să te alături celor mai active departamente ale organizației – Departamentul Proiecte pentru Tineri și Departamentul Resurse Umane.
15:30
Ce faci în această sâmbătă? Participă la un eveniment dedicat maturității emoționale și învață cum să-ți recunoști trăirile # #diez
Ce faci în această sâmbătă? Participă la un eveniment dedicat maturității emoționale și învață cum să-ți recunoști trăirile # #diez

Vrei să înțelegi cum arată relațiile sănătoase, comunicarea matură și emoțiile trăite conștient? În această sâmbătă, Pagina Psihologului te invită la un eveniment offline dedicat tinerilor și adulților, într-o atmosferă degajată, cu muzică live.
14:30
10 asociații vor organiza programe afterschool pentru copiii din mediul rural. În ce raioane din Moldova vor avea loc activitățile # #diez
10 asociații vor organiza programe afterschool pentru copiii din mediul rural. În ce raioane din Moldova vor avea loc activitățile # #diez

Cel puțin 2.500 de copii din comunitățile rurale ale Republicii Moldova vor beneficia de programe afterschool educative. Activitățile vor fi livrate de către 10 organizații ale societății civile care vor primi subgranturi în valoare totală de până la 500.000 de euro pentru implementarea proiectelor.
14:30
Lista magazinelor din Chișinău unde găsești suvenire despre Moldova

Fiecare suvenir ascunde în spatele său o poveste despre oameni, locuri și emoții trăite într-un oraș sau într-o țară. În Chișinău, aceste povești prind formă în atelierele creative și buticurile alternative. Descoperă în rândurile de mai jos cele mai interesante destinații pentru altfel de amintiri.
13:30
ASEM a semnat un memorandum cu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

În data de 19 ianuarie 2025, Academia de Studii Economice din Moldova a semnat Memorandumul de Înțelegere cu proiectul „Promovarea Angajării Tineretului în Moldova" (YEP), implementat de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) și finanțat de Guvernul Germaniei. Proiectul va fi implementat în Republica Moldova pe o perioadă de doi ani, având ca obiectiv creșterea gradului de integrare pe piața muncii a tinerilor NEET.
Ieri
12:30
„Cititorul ia o decizie în locul personajului.” Ce este romanul interactiv și cum ar putea crea un nou curent literar # #diez
„Cititorul ia o decizie în locul personajului." Ce este romanul interactiv și cum ar putea crea un nou curent literar # #diez

Ce-ar fi dacă, după ce citești un capitol dintr-un roman, ai putea decide soarta personajul sau încotro va merge firul narativ? Poți face acest lucru în cartea „Mamă, merg în Mariupol", scrisă de Nikolai Profir. După ce a publicat „Necunoscuta din Sena" în anul 2022, Nikolai și-a dorit să experimenteze literar și să popularizeze o nouă tehnică a scrisului – interactivitatea.
11:30
Cum AI-ul a schimbat studiile universitare din Moldova

Vara trecută am cunoscut o studentă care spunea că nu a utilizat niciodată ChatGPT. Acest lucru suna atât de ieșit din comun, încât la următoarea ședință redacțională am discutat cu echipa cum putem aborda subiectul. Într-un final, nu am vrut să promovăm renunțarea totală la AI, deci am lăsat ideea „să se mai coacă". Totuși, faptul că noi vorbim despre aceasta, la doar doi ani de la popularizarea inteligenței artificiale, pentru mine era un fel de: „Uau! Ce rapid am ajuns aici!".
11:30
Maib susține parcursul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest și în 2026

Pentru al cincilea an consecutiv, maib susține vocea care reprezintă Republica Moldova pe cea mai mare scenă europeană a muzicii. La sfârșitul săptămânii precedente, am trăit emoțiile Finalei Naționale Eurovision 2026, în urma căreia a fost selectat artistul care va reprezenta țara noastră pe scena internațională a concursului.
11:30
(video) Pregătește popcornul! Patru filme pe care le poți viziona săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex din Chișinău # #diez
(video) Pregătește popcornul! Patru filme pe care le poți viziona săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex din Chișinău # #diez

Hai la film! Săptămâna viitoare, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc patru premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate joi, 29 ianuarie.
10:30
Învață cum să-ți folosești telefonul pentru a face jurnalism mobil. Tinerii care au între 15 și 18 ani sunt invitați să participe # #diez
Învață cum să-ți folosești telefonul pentru a face jurnalism mobil. Tinerii care au între 15 și 18 ani sunt invitați să participe # #diez

Îți place să creezi conținut pentru rețelele sociale și vrei să-ți dezvolți abilitățile în acest sens? Institutului de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM" organizează o instruire în jurnalism mobil pentru tinerii începători. Vei învăța cum să folosești telefonul pentru a documenta și pentru a-ți informa comunitatea despre subiecte actuale.
20 ianuarie 2026
18:15
Nu știi cum să-ți planifici bugetul? Răsfoiește ghidul „Primii pași în educație financiară” și răspunde-ți la întrebări # #diez
Nu știi cum să-ți planifici bugetul? Răsfoiește ghidul „Primii pași în educație financiară" și răspunde-ți la întrebări # #diez

Copiii, adolescenții și tinerii din Republica Moldova au acum la dispoziție un nou instrument pentru a învăța cum să-și gestioneze banii. E vorba despre ghidul „Primii pași în educație financiară". Prin explicații clare și accesibile, acesta contribuie la formarea unor comportamente financiare responsabile, sprijinind cititorii să ia decizii informate privind banii.
17:15
Elevii care nu vor promova anul școlar nu vor mai rămâne repetenți

Elevii nu vor mai putea rămâne repetenți. Astfel, cei care nu vor promova anul școlar și vor avea note mai mici de 5 la un număr prea mare de materii nu vor fi nevoiți să repete întregul an școlar.
17:15
Moldova, pe agenda Parlamentului European de la Strasbourg. Ce a spus președintele Ciprului despre extinderea UE # #diez
Moldova, pe agenda Parlamentului European de la Strasbourg. Ce a spus președintele Ciprului despre extinderea UE # #diez

În perioada 19-22 ianuarie, Parlamentul European se reunește la Strasbourg pentru patru zile de dezbateri axate pe urgențe geopolitice și pe crizele interne din statele membre. În acest context, președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a susținut un discurs în fața eurodeputaților, marcând astfel începutul președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Mandatul a fost preluat oficial la 1 ianuarie 2026 pentru următoarele șase luni. Șeful statului cipriot a prezentat principalele priorități ale președinției, subliniind rolul strategic al extinderii Uniunii Europene. În discursul său, acesta a făcut referire și la Republica Moldova, evidențiind importanța sprijinirii parcursului european al statelor candidate.
17:15
Tot ce trebuie să știi ca freelancer în Republica Moldova. Asociația Companiilor de Creație a lansat un ghid # #diez
Tot ce trebuie să știi ca freelancer în Republica Moldova. Asociația Companiilor de Creație a lansat un ghid # #diez

Pe 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova a intrat în vigoare un cadru legal actualizat privind activitatea economică independentă a persoanelor fizice. Noua lege recunoaște oficial activitatea freelancerilor, simplifică impozitarea și reduce birocrația. În acest context, Asociația Companiilor de Creație din Moldova (COR) a lansat un ghid practic.
16:15
Se va pune mai mult accent pe comunicarea orală. Prevederile noului program național de învățare a limbii române # #diez
Se va pune mai mult accent pe comunicarea orală. Prevederile noului program național de învățare a limbii române # #diez

Ministerul Educației și Cercetării a lansat Programul național de învățare a limbii române pentru anii 2026-2028. O atenție sporită este acordată minorităților naționale, persoanelor revenite din diaspora, refugiaților, precum și elevilor nou-veniți din alte comunități lingvistice și culturale.
15:15
Ai nevoie de o pauză? Participă la un training gratuit în Cehia și află cum să te reconectezi cu tine însuți # #diez
Ai nevoie de o pauză? Participă la un training gratuit în Cehia și află cum să te reconectezi cu tine însuți # #diez

Lucrătorii de tineret, educatorii, profesorii și voluntarii din Republica Moldova sunt invitați să participe la trainingul Be Yourself, care se va desfășura în perioada 18-25 mai 2026 în Cehia. Participanții vor învăța să își întărească reziliența emoțională, să prevină burnoutul și să se reconecteze cu valorile personale.
14:00
Innovation Camp a ajuns la Cahul: tinerii din sudul țării transformă ideile în soluții pentru comunitate # #diez
Innovation Camp a ajuns la Cahul: tinerii din sudul țării transformă ideile în soluții pentru comunitate # #diez

Liceul Teoretic „Ioan Vodă" din Cahul a devenit pentru un weekend un spațiu al creativității și al gândirii strategice, găzduind o nouă ediție Innovation Camp, program educațional susținut de maib în cadrul proiectului „Educația economică și antreprenorială în școlile model". Evenimentul a adunat 145 de elevi și 20 de profesori din mai multe instituții de învățământ din regiunea de sud, dornici să își consolideze cunoștințele economice și antreprenoriale.
13:00
Oportunitate pentru start-upurile bazate pe tehnologie. A fost lansat Programul Star Venture al BERD # #diez
Oportunitate pentru start-upurile bazate pe tehnologie. A fost lansat Programul Star Venture al BERD # #diez

Start-upurile bazate pe tehnologie, care au potențialul de a atinge o scară s
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Elevii sunt invitați să descopere procesul de elaborare și adoptare a legilor în Moldova printr-un joc educațional. Cum să participi # #diez
Liceele din întreaga țară sunt invitate să se înscrie la programul „LEGE pentru TINE(ri)”, care oferă elevilor oportunitatea de a descoperi, printr-un exercițiu practic, cum sunt elaborate și adoptate legile în Republica Moldova. Prin această inițiativă, Parlamentul își reafirmă angajamentul de a promova educația civică, dialogul și implicarea activă a tinerilor în viața democratică. Сообщение Elevii sunt invitați să descopere procesul de elaborare și adoptare a legilor în Moldova printr-un joc educațional. Cum să participi появились сначала на #diez.
11:00
Știai că Republica Moldova este străbătută de opt rute turistice? Trei dintre ele sunt naționale, adică se desfășoară exclusiv pe teritoriul țării, și ne oferă șansa de a descoperi cultura, istoria și frumusețile naturale din diferite regiuni. Mai jos vă prezentăm mai multe detalii despre fiecare. Сообщение Câte rute turistice naționale avem și ce reprezintă fiecare dintre ele появились сначала на #diez.
19 ianuarie 2026
17:45
„Nu vor exista repercusiuni asupra elevilor.” Dan Perciun s-a întâlnit cu tinerii căminului nr. 15, unde erau gândaci # #diez
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, s-a întâlnit astăzi cu elevii Colegiului „Alexei Mateevici”. Aceștia au semnalat anterior condiții de trai nesatisfăcătoare și prezența gândacilor în căminul nr. 15 al Universității Tehnice a Moldovei, unde sunt cazați. Сообщение „Nu vor exista repercusiuni asupra elevilor.” Dan Perciun s-a întâlnit cu tinerii căminului nr. 15, unde erau gândaci появились сначала на #diez.
17:45
Perioada de aplicare la concursul „Destinația anului 2026” a fost extinsă. Până când poți să înscrii locația preferată în competiție # #diez
Organizatorii concursului „Destinația anului 2026” au anunțat prelungirea perioadei de aplicare pentru Republica Moldova până în data de 27 ianuarie 2026. Astfel, cei care nu au reușit sa își nominalizeze destinația sau atracția turistică preferată la competiția mai au o șansă. Сообщение Perioada de aplicare la concursul „Destinația anului 2026” a fost extinsă. Până când poți să înscrii locația preferată în competiție появились сначала на #diez.
16:45
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a găzduit, în weekendul 17-18 ianuarie 2026, un eveniment de referință pentru comunitatea educațională din Republica Moldova – Conferința Națională „Competențe pentru viață prin eTwinning”. Evenimentul a reunit cadre didactice din întreaga țară, experți în educație și lideri de opinie, într-un dialog deschis despre școala contemporană, colaborarea europeană și formarea competențelor esențiale pentru viață. Сообщение Competențe pentru viață prin eTwinning: educația care conectează oameni, idei și valori появились сначала на #diez.
16:45
Anul acesta, Serviciul protecție internă și anticorupție (SPIA) își continuă angajamentul să mențină un mediu de lucru bazat pe corectitudine și respect, atât pentru colegii din cadrul MAI, cât și pentru cetățeni. În acest context, SPIA încurajează cetățenii să raporteze orice faptă de corupție prin linia specializată anticorupție 1520, unde toate sesizările sunt examinate cu profesionalism, obiectivitate și confidențialitate deplină. Сообщение Serviciul protecție internă și anticorupție te încurajează să raportezi ilegalitățile появились сначала на #diez.
15:45
În fiecare colț al țării, zi de zi, angajații Ministerului Afacerilor Interne își îndeplinesc datoria asumată pentru siguranța cetățenilor. În spatele fiecărei uniforme se află responsabilități majore, provocări continue și un efort constant pentru menținerea ordinii publice și protejarea vieților omenești. Сообщение Securitatea cetățenilor, asigurată zi de zi de structurile Ministerului Afacerilor Interne появились сначала на #diez.
15:45
Europe Café te invită vineri la un quiz despre muzică, oportunități și UE. Cum te poți înscrie # #diez
Vineri, după ore, poți merge cu prietenii la quiz-ul „Explorează Europa”, organizat de Europe Café. Evenimentul îți va oferi informații despre cultura, muzica și oportunitățile din țările Uniunii Europene, dar și despre Republica Moldova. Сообщение Europe Café te invită vineri la un quiz despre muzică, oportunități și UE. Cum te poți înscrie появились сначала на #diez.
14:45
O studentă internațională a fost expulzată din Moldova, la solicitarea universității. IGM: „Nu întrunea condițiile legale de ședere” # #diez
O studentă internațională, care își făcea studiile într-o universitate din Republica Moldova, a fost expulzată. Măsura a fost luată după ce universitatea la care era studentă a cerut autorităților să-i retragă dreptul de ședere în Moldova pentru studii, anunță Inspectoratul General pentru Migrație (IGM). Сообщение O studentă internațională a fost expulzată din Moldova, la solicitarea universității. IGM: „Nu întrunea condițiile legale de ședere” появились сначала на #diez.
12:45
BAC 2026: Universitatea „Ion Creangă” te invită la cursuri gratuite pentru examene. Cum poți aplica # #diez
Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” invite elevii din clasa a XII-a la lecții online despre bac. Acestea vor începe pe 2 februarie 2026 și vor fi gratuite. Сообщение BAC 2026: Universitatea „Ion Creangă” te invită la cursuri gratuite pentru examene. Cum poți aplica появились сначала на #diez.
11:45
Pasagerii aeroportului din Chișinău au fost evacuați, după ce o persoană a apăsat butonul de alarmă # #diez
Activitatea Aeroportului „Eugen Doga” din Chișinău a fost sistată pentru o oră după ce o persoană a apăsat butonul de alarmă. Reprezentanții aeroportului au menționat pentru #diez că persoana în cauză a fost deja identificată. Сообщение Pasagerii aeroportului din Chișinău au fost evacuați, după ce o persoană a apăsat butonul de alarmă появились сначала на #diez.
10:45
Tatiana Țîbuleac va participa la Târgul Internațional de Carte de la Cairo, din partea României # #diez
Tatiana Țîbuleac, scriitoare originară din Republica Moldova, va reprezenta România la Târgul Internațional de Carte de la Cairo. Târgul este cel mai important eveniment de profil din lumea arabă și din Africa și va avea loc între 22 ianuarie și 3 februarie 2026. Сообщение Tatiana Țîbuleac va participa la Târgul Internațional de Carte de la Cairo, din partea României появились сначала на #diez.
09:45
O kîirma este, de fapt, un acordeon din aluat cu brânză și smântână. O definește plămădeala rulată și pusă în tavă în straturi, așa încât umplutura și crema să pătrundă cât mai bine între cute. Rezultatul ne pune față în față cu un exterior rumen și solid, dar un interior moale și cremos. Kîirmaua se mănâncă cu aceeași poftă și la Cișmichioi, și la Slobozia Mare. Сообщение Coacem kîirmaua #diez. Ce ne-a marcat în 2025 și cum vrem să creștem în 2026 появились сначала на #diez.
18 ianuarie 2026
17:15
În fiecare zi, în toată țara se desfășoară o multitudine de evenimente interesante la care poți participa. Mai jos îți prezentăm câteva dintre cele programate în Chișinău pentru perioada 19-25 ianuarie, dacă îți dorești să savurezi din plin săptămâna. Сообщение Ți-ai făcut planuri pentru săptămâna viitoare? Șapte evenimente la care să mergi появились сначала на #diez.
16:15
În perioada 19-25 ianuarie, soarele se va ascunde după nori. Ne vom mai bucura de el doar luni și marți, după care vremea va fi mai mohorâtă. Partea bună, însă, este că va ninge iar. Conform prognozelor meteorologilor, ar fi posibil să ne bucurăm de fulgi joi și vineri. Сообщение Mai frig și fără soare. Cum va fi vremea în perioada 19-25 ianuarie появились сначала на #diez.
15:15
Ai o idee de proiect cultural, dar nu și bani pentru implementare? Câștigă până la 900.000 de lei din bugetul de stat # #diez
Ministerul Culturii a lansat concursul pentru finanțarea din bugetul de stat a proiectelor culturale ale organizațiilor necomerciale pentru anul 2026. Acesta se organizează anual, în conformitate cu „Regulamentul cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale implementate de organizațiile necomerciale”. Сообщение Ai o idee de proiect cultural, dar nu și bani pentru implementare? Câștigă până la 900.000 de lei din bugetul de stat появились сначала на #diez.
15:15
Când examenul devine concert. Cum studenții de la Instrumente jazz, AMTAP, au susținut prima evaluare publică # #diez
Un examen care s-a asemănat mai mult cu un concert decât cu o evaluare academică a avut loc la Artcor. Studenții de la catedra Instrumente și Muzică Jazz a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) și-au demonstrat abilitățile live. Pentru 10 dintre tinerii care au urcat pe scenă experiența a fost marcată și de faptul că era prima lor probă. Сообщение Când examenul devine concert. Cum studenții de la Instrumente jazz, AMTAP, au susținut prima evaluare publică появились сначала на #diez.
13:15
Elevii din România pot participa la ora de religie doar dacă aleg acest lucru, potrivit noii metodologii publicate în Monitorul Oficial. Deși disciplina rămâne inclusă în trunchiul comun, participarea la oră se face exclusiv pe bază de cerere scrisă, depusă de părinți sau de elevii majori. Totodată, începând cu anul viitor, disciplina va putea fi aleasă la bacalaureat. Сообщение Religia va putea fi aleasă la bacalaureat în România. Cum sunt organizate orele появились сначала на #diez.
12:15
Societatea de Cruce Roșie Moldova, filiala Chișinău, este în căutare de voluntari. Cum poți deveni parte a echipei # #diez
Mișcarea Internațională de Cruce Roșie este bine cunoscută pentru misiunea fundamentală de a proteja viața și sănătatea oamenilor, indiferent de naționalitate, religie sau clase sociale. În Republica Moldova există 19 filiale ale mișcării, iar una dintre ele își are sediul în orașul Chișinău. Acum, aceasta este în căutare de voluntari. Сообщение Societatea de Cruce Roșie Moldova, filiala Chișinău, este în căutare de voluntari. Cum poți deveni parte a echipei появились сначала на #diez.
11:15
Startup Moldova Summit 2026: vino la cel mai așteptat eveniment dedicat start-upurilor din țară # #diez
Cel mai așteptat eveniment dedicat start-upurilor din Moldova, Startup Moldova Summit 2026, revine și în acest an pentru a-i aduna împreună pe fondatorii de start-upuri, pe investitori și experți din industrie din întreaga lume. După succesul ediției anterioare, care a reunit peste 1.200 de participanți din 25 de țări, organizatorii summitului promit că evenimentul din 2026 va avea un impact și mai mare. Сообщение Startup Moldova Summit 2026: vino la cel mai așteptat eveniment dedicat start-upurilor din țară появились сначала на #diez.
10:15
Eseul de la examenul din clasa a IX-a la istorie oferă 15 dintre acele 50 de puncte totale. Rezolvarea corectă a acestui subiect îți va influența direct nota finală. În acest articol am selectat subiectele eseurilor de examenul la istorie, care au apărut în testele din anii precedenți. Сообщение Examenele din a IX-a: ce subiecte au avut eseurile la istorie din ultimii cinci ani появились сначала на #diez.
00:00
Cum a votat juriul și publicul la etapa națională a concursului Eurovision Song Contest 2026 # #diez
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la etapa internațională a concursului muzical Eurovision Song Contest 2026. Piesa „Viva, Moldova!” a acumulat 229 de puncte din partea juriului și 13.084 puncte din partea publicului. În acest material vezi cum arată clasamentul final în urma voturilor obținute din partea juriului și ale publicului. Сообщение Cum a votat juriul și publicul la etapa națională a concursului Eurovision Song Contest 2026 появились сначала на #diez.
17 ianuarie 2026
23:00
(video) Satoshi ne va reprezenta țara la Eurovision Song Contest 2026 cu piesa „Viva, Moldova!” # #diez
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la etapa internațională a concursului muzical Eurovision Song Contest 2026. Sâmbătă, 16 mai, tânărul interpret va urca pe scena celei mai mari arene indoor din Austria. Сообщение (video) Satoshi ne va reprezenta țara la Eurovision Song Contest 2026 cu piesa „Viva, Moldova!” появились сначала на #diez.
19:00
În această seară, moldovenii vor alege artistul, artista sau trupa care ne va reprezenta țara la etapa internațională a concursului Eurovision Song Contest 2026. 16 interpreți și interprete urmează să concureze pentru un loc pe scena de la Viena, locul unde se va desfășura competiția în acest an. Finaliștii au fost desemnați marți, 16 decembrie, în cadrul audițiilor live. Сообщение (live) Urmărește în direct etapa națională a concursului Eurovision Song Contest 2026 появились сначала на #diez.
18:00
Ești elev(ă) și ai un proiect original? Participă la un concurs de inovație tehnică și promovează-ți invenția # #diez
Elevii din Republica Moldova sunt încurajați să participe la Concursul Internațional de Inovație Tehnică și IT DaVinci din România. Scopul competiției este de a încuraja, de a promova și de a recunoaște valorile în domeniul de inovare tehnică și de a da un impuls antreprenorial bazat pe inovare. Сообщение Ești elev(ă) și ai un proiect original? Participă la un concurs de inovație tehnică și promovează-ți invenția появились сначала на #diez.
16:00
Devino următorul câștigător al Premiului European Charlemagne pentru Tineret și primește 7.500 de euro pentru proiectul tău # #diez
Parlamentul European a dat start înregistrărilor pentru Premiul European Charlemagne. Dacă gestionezi sau lucrezi la un proiect destinat tinerilor, care promovează democrația, cetățenia activă și unește comunitățile, atunci nu ezita să aplici. Ai oportunitatea să câștigi până la 7.500 de euro pentru a-ți dezvolta în continuare inițiativa. Сообщение Devino următorul câștigător al Premiului European Charlemagne pentru Tineret și primește 7.500 de euro pentru proiectul tău появились сначала на #diez.
