De ce elevii din România învață în două schimburi și cum încearcă statul să soluționeze această problemă până în 2030

Pentru mulți elevi din România școala nu începe la ora 8 dimineața. Unii ajung la lecții după prânz, iar alții – chiar seara. Nu pentru că așa ar fi mai comod, ci pentru că școlile nu au suficient spațiu pentru toți elevii. Așa a apărut sistemul de învățământ în două sau trei schimburi – o soluție temporară care, în timp, a devenit o problemă pentru educație, pe care statul încearcă să o soluționeze în prezent. Сообщение De ce elevii din România învață în două schimburi și cum încearcă statul să soluționeze această problemă până în 2030 появились сначала на #diez.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de #diez