(video) Pregătește popcornul! Patru filme pe care le poți viziona săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex din Chișinău

Imaginează-ți cum ar fi să-ți împachetezi strictul necesar într-un ghiozdan, să cumperi un bilet de avion doar dus și să mergi într-o călătorie pentru o perioadă nedeterminată. Acum un an, așa a decis să procedeze Lavinia Dănilă, o tânără originară din orașul Sibiu, România. Pentru ea dorința de a vedea întreaga lume a fost dintotdeauna un vis din copilărie, iar acum, la maturitate, călătorește și face voluntariat în țările pe care le vizitează. Lavinia practică voluntariatul în schimbul cazării, al alimentației, iar astfel reușește să călătorească cu un buget restrâns, dar cel mai important – să trăiască cei mai frumoși ani din viața ei. Tânăra ne-a povestit cum alege locurile în care să meargă, de ce experiențe a avut parte până acum, dar și cum se asigură că hostelurile sau casele în care se cazează nu prezintă riscuri și nu îi pun viața în pericol.