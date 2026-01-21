Maib susține parcursul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest și în 2026
Pentru al cincilea an consecutiv, maib susține vocea care reprezintă Republica Moldova pe cea mai mare scenă europeană a muzicii. La sfârșitul săptămânii precedente, am trăit emoțiile Finalei Naționale Eurovision 2026, în urma căreia a fost selectat artistul care va reprezenta țara noastră pe scena internațională a concursului.
Vara trecută am cunoscut o studentă care spunea că nu a utilizat niciodată ChatGPT. Acest lucru suna atât de ieșit din comun, încât la următoarea ședință redacțională am discutat cu echipa cum putem aborda subiectul. Într-un final, nu am vrut să promovăm renunțarea totală la AI, deci am lăsat ideea „să se mai coacă". Totuși, faptul că noi vorbim despre aceasta, la doar doi ani de la popularizarea inteligenței artificiale, pentru mine era un fel de: „Uau! Ce rapid am ajuns aici!".
Pentru al cincilea an consecutiv, maib susține vocea care reprezintă Republica Moldova pe cea mai mare scenă europeană a muzicii. La sfârșitul săptămânii precedente, am trăit emoțiile Finalei Naționale Eurovision 2026, în urma căreia a fost selectat artistul care va reprezenta țara noastră pe scena internațională a concursului.
(video) Pregătește popcornul! Patru filme pe care le poți viziona săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex din Chișinău # #diez
Hai la film! Săptămâna viitoare, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc patru premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate joi, 29 ianuarie.
Învață cum să-ți folosești telefonul pentru a face jurnalism mobil. Tinerii care au între 15 și 18 ani sunt invitați să participe # #diez
Îți place să creezi conținut pentru rețelele sociale și vrei să-ți dezvolți abilitățile în acest sens? Institutului de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM" organizează o instruire în jurnalism mobil pentru tinerii începători. Vei învăța cum să folosești telefonul pentru a documenta și pentru a-ți informa comunitatea despre subiecte actuale.
Nu știi cum să-ți planifici bugetul? Răsfoiește ghidul „Primii pași în educație financiară” și răspunde-ți la întrebări # #diez
Copiii, adolescenții și tinerii din Republica Moldova au acum la dispoziție un nou instrument pentru a învăța cum să-și gestioneze banii. E vorba despre ghidul „Primii pași în educație financiară". Prin explicații clare și accesibile, acesta contribuie la formarea unor comportamente financiare responsabile, sprijinind cititorii să ia decizii informate privind banii.
Elevii nu vor mai putea rămâne repetenți. Astfel, cei care nu vor promova anul școlar și vor avea note mai mici de 5 la un număr prea mare de materii nu vor fi nevoiți să repete întregul an școlar.
Moldova, pe agenda Parlamentului European de la Strasbourg. Ce a spus președintele Ciprului despre extinderea UE # #diez
În perioada 19-22 ianuarie, Parlamentul European se reunește la Strasbourg pentru patru zile de dezbateri axate pe urgențe geopolitice și pe crizele interne din statele membre. În acest context, președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a susținut un discurs în fața eurodeputaților, marcând astfel începutul președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Mandatul a fost preluat oficial la 1 ianuarie 2026 pentru următoarele șase luni. Șeful statului cipriot a prezentat principalele priorități ale președinției, subliniind rolul strategic al extinderii Uniunii Europene. În discursul său, acesta a făcut referire și la Republica Moldova, evidențiind importanța sprijinirii parcursului european al statelor candidate.
Tot ce trebuie să știi ca freelancer în Republica Moldova. Asociația Companiilor de Creație a lansat un ghid # #diez
Pe 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova a intrat în vigoare un cadru legal actualizat privind activitatea economică independentă a persoanelor fizice. Noua lege recunoaște oficial activitatea freelancerilor, simplifică impozitarea și reduce birocrația. În acest context, Asociația Companiilor de Creație din Moldova (COR) a lansat un ghid practic.
Se va pune mai mult accent pe comunicarea orală. Prevederile noului program național de învățare a limbii române # #diez
Ministerul Educației și Cercetării a lansat Programul național de învățare a limbii române pentru anii 2026-2028. O atenție sporită este acordată minorităților naționale, persoanelor revenite din diaspora, refugiaților, precum și elevilor nou-veniți din alte comunități lingvistice și culturale.
Ai nevoie de o pauză? Participă la un training gratuit în Cehia și află cum să te reconectezi cu tine însuți # #diez
Lucrătorii de tineret, educatorii, profesorii și voluntarii din Republica Moldova sunt invitați să participe la trainingul Be Yourself, care se va desfășura în perioada 18-25 mai 2026 în Cehia. Participanții vor învăța să își întărească reziliența emoțională, să prevină burnoutul și să se reconecteze cu valorile personale.
Innovation Camp a ajuns la Cahul: tinerii din sudul țării transformă ideile în soluții pentru comunitate # #diez
Liceul Teoretic „Ioan Vodă" din Cahul a devenit pentru un weekend un spațiu al creativității și al gândirii strategice, găzduind o nouă ediție Innovation Camp, program educațional susținut de maib în cadrul proiectului „Educația economică și antreprenorială în școlile model". Evenimentul a adunat 145 de elevi și 20 de profesori din mai multe instituții de învățământ din regiunea de sud, dornici să își consolideze cunoștințele economice și antreprenoriale.
Oportunitate pentru start-upurile bazate pe tehnologie. A fost lansat Programul Star Venture al BERD # #diez
Start-upurile bazate pe tehnologie, care au potențialul de a atinge o scară semnificativă și o cifră de afaceri anuală de până la 1 milion de euro, pot participa la Programul Star Venture al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Prin intermediul acestuia, întreprinderile tehnologice nou-înființate vor beneficia inclusiv de mentorat și acces la finanțare.
Elevii sunt invitați să descopere procesul de elaborare și adoptare a legilor în Moldova printr-un joc educațional. Cum să participi # #diez
Liceele din întreaga țară sunt invitate să se înscrie la programul „LEGE pentru TINE(ri)", care oferă elevilor oportunitatea de a descoperi, printr-un exercițiu practic, cum sunt elaborate și adoptate legile în Republica Moldova. Prin această inițiativă, Parlamentul își reafirmă angajamentul de a promova educația civică, dialogul și implicarea activă a tinerilor în viața democratică.
Știai că Republica Moldova este străbătută de opt rute turistice? Trei dintre ele sunt naționale, adică se desfășoară exclusiv pe teritoriul țării, și ne oferă șansa de a descoperi cultura, istoria și frumusețile naturale din diferite regiuni. Mai jos vă prezentăm mai multe detalii despre fiecare.
„Nu vor exista repercusiuni asupra elevilor.” Dan Perciun s-a întâlnit cu tinerii căminului nr. 15, unde erau gândaci # #diez
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, s-a întâlnit astăzi cu elevii Colegiului „Alexei Mateevici". Aceștia au semnalat anterior condiții de trai nesatisfăcătoare și prezența gândacilor în căminul nr. 15 al Universității Tehnice a Moldovei, unde sunt cazați.
Perioada de aplicare la concursul „Destinația anului 2026” a fost extinsă. Până când poți să înscrii locația preferată în competiție # #diez
Organizatorii concursului „Destinația anului 2026" au anunțat prelungirea perioadei de aplicare pentru Republica Moldova până în data de 27 ianuarie 2026. Astfel, cei care nu au reușit sa își nominalizeze destinația sau atracția turistică preferată la competiția mai au o șansă.
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a găzduit, în weekendul 17-18 ianuarie 2026, un eveniment de referință pentru comunitatea educațională din Republica Moldova – Conferința Națională „Competențe pentru viață prin eTwinning". Evenimentul a reunit cadre didactice din întreaga țară, experți în educație și lideri de opinie, într-un dialog deschis despre școala contemporană, colaborarea europeană și formarea competențelor esențiale pentru viață.
Anul acesta, Serviciul protecție internă și anticorupție (SPIA) își continuă angajamentul să mențină un mediu de lucru bazat pe corectitudine și respect, atât pentru colegii din cadrul MAI, cât și pentru cetățeni. În acest context, SPIA încurajează cetățenii să raporteze orice faptă de corupție prin linia specializată anticorupție 1520, unde toate sesizările sunt examinate cu profesionalism, obiectivitate și confidențialitate deplină.
În fiecare colț al țării, zi de zi, angajații Ministerului Afacerilor Interne își îndeplinesc datoria asumată pentru siguranța cetățenilor. În spatele fiecărei uniforme se află responsabilități majore, provocări continue și un efort constant pentru menținerea ordinii publice și protejarea vieților omenești.
Europe Café te invită vineri la un quiz despre muzică, oportunități și UE. Cum te poți înscrie # #diez
Vineri, după ore, poți merge cu prietenii la quiz-ul „Explorează Europa", organizat de Europe Café. Evenimentul îți va oferi informații despre cultura, muzica și oportunitățile din țările Uniunii Europene, dar și despre Republica Moldova.
O studentă internațională a fost expulzată din Moldova, la solicitarea universității. IGM: „Nu întrunea condițiile legale de ședere” # #diez
O studentă internațională, care își făcea studiile într-o universitate din Republica Moldova, a fost expulzată. Măsura a fost luată după ce universitatea la care era studentă a cerut autorităților să-i retragă dreptul de ședere în Moldova pentru studii, anunță Inspectoratul General pentru Migrație (IGM).
BAC 2026: Universitatea „Ion Creangă” te invită la cursuri gratuite pentru examene. Cum poți aplica # #diez
Universitatea Pedagogică „Ion Creangă" invite elevii din clasa a XII-a la lecții online despre bac. Acestea vor începe pe 2 februarie 2026 și vor fi gratuite.
Pasagerii aeroportului din Chișinău au fost evacuați, după ce o persoană a apăsat butonul de alarmă # #diez
Activitatea Aeroportului „Eugen Doga" din Chișinău a fost sistată pentru o oră după ce o persoană a apăsat butonul de alarmă. Reprezentanții aeroportului au menționat pentru #diez că persoana în cauză a fost deja identificată.
Tatiana Țîbuleac va participa la Târgul Internațional de Carte de la Cairo, din partea României # #diez
Tatiana Țîbuleac, scriitoare originară din Republica Moldova, va reprezenta România la Târgul Internațional de Carte de la Cairo. Târgul este cel mai important eveniment de profil din lumea arabă și din Africa și va avea loc între 22 ianuarie și 3 februarie 2026.
O kîirma este, de fapt, un acordeon din aluat cu brânză și smântână. O definește plămădeala rulată și pusă în tavă în straturi, așa încât umplutura și crema să pătrundă cât mai bine între cute. Rezultatul ne pune față în față cu un exterior rumen și solid, dar un interior moale și cremos. Kîirmaua se mănâncă cu aceeași poftă și la Cișmichioi, și la Slobozia Mare.
În fiecare zi, în toată țara se desfășoară o multitudine de evenimente interesante la care poți participa. Mai jos îți prezentăm câteva dintre cele programate în Chișinău pentru perioada 19-25 ianuarie, dacă îți dorești să savurezi din plin săptămâna.
În perioada 19-25 ianuarie, soarele se va ascunde după nori. Ne vom mai bucura de el doar luni și marți, după care vremea va fi mai mohorâtă. Partea bună, însă, este că va ninge iar. Conform prognozelor meteorologilor, ar fi posibil să ne bucurăm de fulgi joi și vineri.
Ai o idee de proiect cultural, dar nu și bani pentru implementare? Câștigă până la 900.000 de lei din bugetul de stat # #diez
Ministerul Culturii a lansat concursul pentru finanțarea din bugetul de stat a proiectelor culturale ale organizațiilor necomerciale pentru anul 2026. Acesta se organizează anual, în conformitate cu „Regulamentul cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale implementate de organizațiile necomerciale".
Când examenul devine concert. Cum studenții de la Instrumente jazz, AMTAP, au susținut prima evaluare publică # #diez
Un examen care s-a asemănat mai mult cu un concert decât cu o evaluare academică a avut loc la Artcor. Studenții de la catedra Instrumente și Muzică Jazz a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) și-au demonstrat abilităț
Elevii din România pot participa la ora de religie doar dacă aleg acest lucru, potrivit noii metodologii publicate în Monitorul Oficial. Deși disciplina rămâne inclusă în trunchiul comun, participarea la oră se face exclusiv pe bază de cerere scrisă, depusă de părinți sau de elevii majori. Totodată, începând cu anul viitor, disciplina va putea fi aleasă la bacalaureat. Сообщение Religia va putea fi aleasă la bacalaureat în România. Cum sunt organizate orele появились сначала на #diez.
Societatea de Cruce Roșie Moldova, filiala Chișinău, este în căutare de voluntari. Cum poți deveni parte a echipei # #diez
Mișcarea Internațională de Cruce Roșie este bine cunoscută pentru misiunea fundamentală de a proteja viața și sănătatea oamenilor, indiferent de naționalitate, religie sau clase sociale. În Republica Moldova există 19 filiale ale mișcării, iar una dintre ele își are sediul în orașul Chișinău. Acum, aceasta este în căutare de voluntari. Сообщение Societatea de Cruce Roșie Moldova, filiala Chișinău, este în căutare de voluntari. Cum poți deveni parte a echipei появились сначала на #diez.
Startup Moldova Summit 2026: vino la cel mai așteptat eveniment dedicat start-upurilor din țară # #diez
Cel mai așteptat eveniment dedicat start-upurilor din Moldova, Startup Moldova Summit 2026, revine și în acest an pentru a-i aduna împreună pe fondatorii de start-upuri, pe investitori și experți din industrie din întreaga lume. După succesul ediției anterioare, care a reunit peste 1.200 de participanți din 25 de țări, organizatorii summitului promit că evenimentul din 2026 va avea un impact și mai mare. Сообщение Startup Moldova Summit 2026: vino la cel mai așteptat eveniment dedicat start-upurilor din țară появились сначала на #diez.
Eseul de la examenul din clasa a IX-a la istorie oferă 15 dintre acele 50 de puncte totale. Rezolvarea corectă a acestui subiect îți va influența direct nota finală. În acest articol am selectat subiectele eseurilor de examenul la istorie, care au apărut în testele din anii precedenți. Сообщение Examenele din a IX-a: ce subiecte au avut eseurile la istorie din ultimii cinci ani появились сначала на #diez.
Cum a votat juriul și publicul la etapa națională a concursului Eurovision Song Contest 2026 # #diez
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la etapa internațională a concursului muzical Eurovision Song Contest 2026. Piesa „Viva, Moldova!” a acumulat 229 de puncte din partea juriului și 13.084 puncte din partea publicului. În acest material vezi cum arată clasamentul final în urma voturilor obținute din partea juriului și ale publicului. Сообщение Cum a votat juriul și publicul la etapa națională a concursului Eurovision Song Contest 2026 появились сначала на #diez.
(video) Satoshi ne va reprezenta țara la Eurovision Song Contest 2026 cu piesa „Viva, Moldova!” # #diez
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la etapa internațională a concursului muzical Eurovision Song Contest 2026. Sâmbătă, 16 mai, tânărul interpret va urca pe scena celei mai mari arene indoor din Austria. Сообщение (video) Satoshi ne va reprezenta țara la Eurovision Song Contest 2026 cu piesa „Viva, Moldova!” появились сначала на #diez.
În această seară, moldovenii vor alege artistul, artista sau trupa care ne va reprezenta țara la etapa internațională a concursului Eurovision Song Contest 2026. 16 interpreți și interprete urmează să concureze pentru un loc pe scena de la Viena, locul unde se va desfășura competiția în acest an. Finaliștii au fost desemnați marți, 16 decembrie, în cadrul audițiilor live. Сообщение (live) Urmărește în direct etapa națională a concursului Eurovision Song Contest 2026 появились сначала на #diez.
Ești elev(ă) și ai un proiect original? Participă la un concurs de inovație tehnică și promovează-ți invenția # #diez
Elevii din Republica Moldova sunt încurajați să participe la Concursul Internațional de Inovație Tehnică și IT DaVinci din România. Scopul competiției este de a încuraja, de a promova și de a recunoaște valorile în domeniul de inovare tehnică și de a da un impuls antreprenorial bazat pe inovare. Сообщение Ești elev(ă) și ai un proiect original? Participă la un concurs de inovație tehnică și promovează-ți invenția появились сначала на #diez.
Devino următorul câștigător al Premiului European Charlemagne pentru Tineret și primește 7.500 de euro pentru proiectul tău # #diez
Parlamentul European a dat start înregistrărilor pentru Premiul European Charlemagne. Dacă gestionezi sau lucrezi la un proiect destinat tinerilor, care promovează democrația, cetățenia activă și unește comunitățile, atunci nu ezita să aplici. Ai oportunitatea să câștigi până la 7.500 de euro pentru a-ți dezvolta în continuare inițiativa. Сообщение Devino următorul câștigător al Premiului European Charlemagne pentru Tineret și primește 7.500 de euro pentru proiectul tău появились сначала на #diez.
Dintre cele patru examene de bacalaureat pe care ar trebui să le susții, scrii doar la unul. Cum ți se pare ideea? La sesiunea din 2025, șapte elevi din clasele a XII-a au obținut trei sau patru note de 10 din oficiu și au fost scutiți de examene. În acest material am adunat toate opțiunile care îți permit să fii scutit(ă) de examene. Сообщение Cum poți fi eliberat(ă) cu 10 din oficiu la examenele de bacalaureat появились сначала на #diez.
Ce tipuri de vaccinuri obligatorii sunt în Republica Moldova și care este calendarul de vaccinare pentru copii # #diez
În 2026 în Republica Moldova există mai multe tipuri de vaccinuri obligatorii. Acestea sunt stabilite prin Calendarul național de vaccinare, al cărui scop este prevenirea bolilor transmisibile. Așadar, mai jos vă spunem ce vaccinuri nu pot fi ignorate, când trebuie făcute și de ce. Сообщение Ce tipuri de vaccinuri obligatorii sunt în Republica Moldova și care este calendarul de vaccinare pentru copii появились сначала на #diez.
Doctoranzii din Moldova sunt invitați să realizeze proiecte de cercetare în Polonia. Cum poți obține bursa Kirkland Research # #diez
Tinerii din Republica Moldova sunt invitați să se înscrie la Programul de burse Kirkland Research 2026. Oportunitatea sprijină dezvoltarea individuală a tinerilor din Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală. Сообщение Doctoranzii din Moldova sunt invitați să realizeze proiecte de cercetare în Polonia. Cum poți obține bursa Kirkland Research появились сначала на #diez.
Pe parcursul ultimilor ani, presa din România, în special jurnalista de investigație Emilia Șercan, a relatat despre zeci de cazuri în care politicieni de rang înalt ar fi plagiat în lucrările lor de doctorat. De la premieri până la miniștri din diferite guverne, unii dintre ei și-au plagiat chiar mai mult de 50 % din lucrări. Cel mai recent caz, apărut în spațiul public săptămâna trecută, este al actualului ministru al justiției din România, Radu Marinescu. Cu toate acestea, în țara vecină plagiatul la doctorat a devenit ceva „normal”, iar multe dintre cazuri au trecut fără o reacție fermă din partea autorităților. Сообщение De ce în România este „normal” ca politicienii să aibă doctorate plagiate появились сначала на #diez.
Lucrezi în sectorul de tineret? Participă la o conferință internațională în Slovenia și contribuie cu perspective naționale # #diez
150 de lucrători din domeniul tineretului sunt invitați la cea de-a patra ediție a Academiei Europene pentru Munca în Domeniul Tineretului. Dacă lucrezi în sectorul tineretului din Republica Moldova și vrei să contribui la comunitatea internațională a tineretului cu idei, inițiative și practici naționale, atunci nu ezita să te alături. Conferința se va desfășura în perioada 5-8 mai în localitatea Kranjska Gora din Slovenia. Сообщение Lucrezi în sectorul de tineret? Participă la o conferință internațională în Slovenia și contribuie cu perspective naționale появились сначала на #diez.
Ucraina va primi 90 de miliarde de euro din partea UE: „Avem nevoie de asistență militară pentru a continua să rezistăm agresiunii ruse” # #diez
Ucraina urmează să primească un împrumut în valoare de 90 de miliarde de dolari din partea Uniunii Europene pentru asistență miliară și pentru susținerea bugetară a țării. Pe 14 ianuarie, Comisia Europeană a adoptat un pachet de propuneri legislative care va asigura susținerea financiară a țării vecine în anii 2026 și 2027. Сообщение Ucraina va primi 90 de miliarde de euro din partea UE: „Avem nevoie de asistență militară pentru a continua să rezistăm agresiunii ruse” появились сначала на #diez.
Mai puține evaluări sumative și note pe parcursul unui semestru? Elevii vor fi evaluați după noi reguli # #diez
Elevii vor putea susține mai puține evaluări sumative pe parcursul unui semestru. Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a declarat că profesorii vor avea mai multă autonomie în evaluare și notarea elevilor. Сообщение Mai puține evaluări sumative și note pe parcursul unui semestru? Elevii vor fi evaluați după noi reguli появились сначала на #diez.
Perioada de susținere a tezelor se mărește, iar profesorii vor ave a la dispoziție mai multe zile pentru verificare lucrărilor # #diez
Liceenii vor avea posibilitatea să susțină tezele semestriale pe parcursul întregii luni finale a semestrului, nu doar în ultimele două săptămâni. Potrivit unor modificări la Regulamentul de evaluare și de notare a elevilor, schimbarea le va oferi elevilor mai mult timp pentru pregătire. Сообщение Perioada de susținere a tezelor se mărește, iar profesorii vor ave a la dispoziție mai multe zile pentru verificare lucrărilor появились сначала на #diez.
40 de tineri din Moldova pot merge într-un schimb cultural în Elveția. Școala de primăvară „Satul copiilor” a dat start înscrierilor # #diez
Consiliul Național al Tineretului din Moldova te invită la un schimb intercultural în Elveția. Organizația va selecta 40 de tineri din Republica Moldova care urmează să participe la Școala de primăvară „Satul copiilor”. Activitățile se vor desfășura în orașul elvețian Trogen. Сообщение 40 de tineri din Moldova pot merge într-un schimb cultural în Elveția. Școala de primăvară „Satul copiilor” a dat start înscrierilor появились сначала на #diez.
Toate manualele care ajung în școli din 2027 vor conține elemente din noile direcții educaționale # #diez
Până în 2027, în programa școlară din Republica Moldova se planifică introducerea unor noi direcții educaționale, care să corespundă cerințelor unei societăți moderne. De asemenea, începând cu anul 2027, elevii vor învăța din manuale noi. Acestea, la rândul lor, vor conține elemente din educație financiară, din educație pentru societate, din educație pentru sănătate sau din educație media, în funcție de specificul materiei. O precizare în acest sens a fostă făcută de către ministrul educației și cercetării, Dan Perciun. Сообщение Toate manualele care ajung în școli din 2027 vor conține elemente din noile direcții educaționale появились сначала на #diez.
„Am fost în junglă și am dormit într-o peșteră din Malaysia.” Experiența Laviniei Dănilă, tânăra care călătorește și face voluntariat în schimbul cazării # #diez
Imaginează-ți cum ar fi să-ți împachetezi strictul necesar într-un ghiozdan, să cumperi un bilet de avion doar dus și să mergi într-o călătorie pentru o perioadă nedeterminată. Acum un an, așa a decis să procedeze Lavinia Dănilă, o tânără originară din orașul Sibiu, România. Pentru ea dorința de a vedea întreaga lume a fost dintotdeauna un vis din copilărie, iar acum, la maturitate, călătorește și face voluntariat în țările pe care le vizitează. Lavinia practică voluntariatul în schimbul cazării, al alimentației, iar astfel reușește să călătorească cu un buget restrâns, dar cel mai important – să trăiască cei mai frumoși ani din viața ei. Tânăra ne-a povestit cum alege locurile în care să meargă, de ce experiențe a avut parte până acum, dar și cum se asigură că hostelurile sau casele în care se cazează nu prezintă riscuri și nu îi pun viața în pericol. Сообщение „Am fost în junglă și am dormit într-o peșteră din Malaysia.” Experiența Laviniei Dănilă, tânăra care călătorește și face voluntariat în schimbul cazării появились сначала на #diez.
Pe 16 ianuarie, Energbank marchează 29 de ani de activitate, consolidându-și statutul de instituție financiară stabilă pe piața bancară din Republica Moldova. Această aniversare nu reprezintă doar un reper temporal, ci confirmarea unei misiuni asumate în timp: dezvoltarea unor soluții bancare sigure, responsabile și adaptate realităților economice actuale. Сообщение Energbank: 29 de ani de stabilitate financiară și viziune strategică în Republica Moldova появились сначала на #diez.
