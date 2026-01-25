FOTO | O mașină s-a răsturnat, pentru că nu avea cauciucuri de iarnă. Poliția avertizează repetat șoferii să nu circule cu mașini neechipate

O mașină a derapat de pe traseu și s-a răsturnat, din cauză că nu era echipată cu roți de iarnă. Poliția anunță că nu au fost raportate victime, dar avertizează repetat șoferii să să nu pornească la drum dacă autovehiculele nu sunt echipate corespunzător. De menționat că poleiul format pe străzile din Chișinău și pe […]

