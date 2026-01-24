Academia Română și cea a Moldovei, mesaj comun de Ziua Unirii: Reîntregirea poporului român, imperativ strategic al secolului 21

20:30

Un ofițer de investigații al Inspectoratului de Poliție din sectorul Râșcani al Capitalei a fost condamnat la șase ani de închisoare, dintre care trei cu ispășire în penitenciar, și obligat să achite o amendă de 300 de mii de lei. Polițistul este învinuit că a luat mită de 500 de euro de la un cetățean […] Articolul Un polițist din Capitală, condamnat la închisoare pentru luare de mită de la un cetățean dat în căutare în România apare prima dată în ZIUA.md.