DOC | Universitatea din Oradea critică decizia de a desființa Universitatea din Cahul și cere respectarea autonomiei universitare

25 ianuarie 2026
Universitatea din Oradea, România, a transmis un punct de vedere oficial în care își exprimă îngrijorarea față de intenția de comasare a Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei. Instituția subliniază necesitatea respectării autonomiei universitare și a continuității instituționale, în spiritul valorilor și practicilor europene.
• • •
Economiile României și Republicii Moldova evoluează aparent în tandem, însă diferențele de scară rămân uriașe. O analiză publicată de Profit.ro arată că Republica Moldova are o dimensiune economică similară cu cea a unui singur județ mai mare din România, cum ar fi Timiș. Potrivit sursei citate, schimburile comerciale bilaterale dintre cele două state s-au dublat
Gata cu sărbătorile de iarnă. Târgul de Crăciun din Chișinău se încheie astăzi, printr-un concert și o tombolă cu premii
Târgul de Crăciun din centrul capitalei acest an se încheie duminică, 25 ianuarie, cu un concert în Piața Marii Adunări Naționale, dar și o tombolă, unde premiul mare va fi o motocicletă. De asemenea, pe scena din PMAN vor evolua DoReDoS, SunStroke Project și interpretul Adrian Ursu. Programul începe la ora 18:00.
Ceață densă și polei pe drumurile naționale. Autoritățile avertizează șoferii să circule cu prudență
Administrația Națională a Drumurilor și Poliția avertizează participanții la trafic că, în această dimineață, pe mai multe trasee naționale din Republica Moldova se circulă în condiții dificile, din cauza ceții dense și a poleiului format pe carosabil. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, vizibilitatea este redusă pe mai multe sectoare de drum, în special în zona
Schema cu „ruda implicată în accident" funcționează în continuare. O femeie din capitală a fost păgubită de 100.000 de lei
Un nou caz de escrocherie a fost înregistrat, prin schema cunoscută ca „ruda implucată în accident". În seara zilei de sâmbătă, o femeie din Chișinău a sesizat poliția, după ce a căzut victimă a unei înșelăciuni telefonice. Potrivit informațiilor preliminare, o persoană necunoscută, de gen feminin, a contactat telefonic victima, prezentându-se în limba rusă drept
Întrebarea corectă în cazul soldatului apatrid Pavel Voicu nu e de ce a fost încorporat nevând buletin, dar de ce i-a fost retrasă cetățenia moldovenească! Și cum e posibil ca un copil al acestui petec de pământ să devină apatrid?! Putea să nu facă armata, nu aici e buba. Cum să-i retragi bre cetățenia? Voi
Sărbători ortodoxe pe 25 ianuarie: Sfântul Grigorie, în calendarul îndreptat, și Sfânta Tatiana, pe stil vechi
Creștinii ortodocși de stil nou îl cinstesc astăzi pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, mare părinte al Bisericii și apărător al Sfintei Treimi, iar credincioșii care țin de vechiul calendar o prăznuiesc pe Sfânta Muceniță Tatiana, ocrotitoarea studenților. Sfântul Ierarh Grigorie Teologul Sfântul Ierarh Grigorie Teologul este unul dintre cei mai importanți Părinți ai Bisericii creștine.
Zelenski califică drept „constructive" negocierile de pace de la Abu Dhabi. O nouă rundă urmează săptămâna viitoare
Negocierile trilaterale de pace pentru Ucraina, la Abu Dhabi, între delegațiile ucraineană, rusă și americană s-au încheiat. Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a fost singurul, deocamdată, care a comentat întrevederea. Potrivit acestuia, delegația ucraineană a apreciat discuțiile ca fiind constructive, iar părțile au convenit că următoarea rundă ar putea avea loc săptămâna viitoare. Nici
În România vor fi instalate garduri electrice, pentru a proteja oamenii de urși și alte animale sălbatice
Mii de kilometri de garduri electrice vor fi instalate în România, pentru a limita situațiile în care oamenii ajung în contact cu animale sălbatice, mai ales în comunitățile unde se înregistrează frecvent incidente cu implicarea urșilor. Despre aceasta a anunțat ministrul Mediului de la București, Diana Buzoianu, care a precizat că aceste garduri reduc semnificativ
OPINII | Dr. Andrei Olaru, despre ieșirea SUA din OMS: Acest model nu mai răspunde necesităților noii ere
Faptul că SUA ies din OMS nu este un detaliu administrativ. Este un semnal. Nu vorbim despre negarea științei. Nu este despre sfârșitul cooperării globale. Vorbim despre contestarea guvernanței. Mulți vor vedea în această decizie în cheie politică. Dar miza reală este mai profundă: se schimbă modul în care lumea înțelege autoritatea în sănătate. OMS
Academia Română și cea a Moldovei, mesaj comun de Ziua Unirii: Reîntregirea poporului român, imperativ strategic al secolului 21
Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, și președintele Academiei de Științe a Moldovei, Ion Tighineanu, afirmă că apropierea celor două maluri ale Prutului trebuie să conducă, în mod firesc, la reîntregirea poporului român, obiectiv pe care îl definesc drept un imperativ strategic al secolului 21. Într-un mesaj comun, cei doi academicieni subliniază avertizează că amânarea deciziilor
VIDEO | Doru Petruți: Referendumul pe tema Reunirii trebuie să fie finalul unui proces, nu punctul de pornire
Sociologul și analistul politic Doru Petruți consideră inoportună invocarea unui potențial referendum pentru Reunirea cu România, înainte ca despre asta să se discute la modul serios. Potrivit lui, un asemenea demers trebuie să fie rezultatul unui proces amplu de dezbatere publică, pregătire conceptuală și în coordonare cu Bucureștiul. El a subliniat, în cadrul emisiunii Contrasens,
Incendiul din Crans-Montana: Giorgia Meloni consideră drept „o insultă" eliberarea proprietarului localului care a ars
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni şi-a exprimat nemulţumirea, vineri, când a aflat de eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation din Crans-Montana, unde 40 de persoane au pierit într-un teribil incendiu. „Consider acest lucru o insultă la adresa memoriei victimelor tragediei de Anul Nou şi o insultă la adresa familiilor lor, îndoliate de pierderea celor
VIDEO | Afirmația precum că cetățenii moldoveni ar fi împotriva Unirii este exagerată și forțată, spune Doru Petruți: Cifrele arată altceva
Afirmația potrivit căreia cetățenii Republicii Moldova ar fi majoritar împotriva Reunirii cu România reprezintă o exagerare forțată, care nu este susținută de datele sociologice din ultimii ani. Concluzia aparține sociologului român Doru Petruți, care a prezentat o analiză detaliată privind evoluția sprijinului pentru ideea unionistă. „Legat de procentul de unioniști, haideți să facem niște precizări
BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Basarabia și Unirea Principatelor. Românii de la est de Prut, parte la marele eveniment
Acum 167 de ani, românii din Basarabia nu au fost simpli martori ai Unirii Principatelor Române, ci chiar parte a procesului. În ianuarie 1859, un teritoriu de 9 mii de kilometri pătrați din sudul Basarabiei, inclusiv părți din actualele raioane Leova, Cantemir, Cahul, Taraclia, cu o comunitate de peste 140 de mii de oameni, a
Un nou atac masiv cu rachete asupra Kievului și altor orașe din Ucraina. Cel puțin un mort și peste 20 de răniți
Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, vizând în special cele mai mari orașe ale țării, Kiev și Harkov. Potrivit Forțelor de Apărare Antiaeriană ale Ucrainei, armata rusă a folosit aproximativ 400 de rachete și drone de diferite tipuri, dintre care 372 au fost doborâte sau
SUA publică noua Strategie Națională de Apărare. Prioritatea este descurajarea Chinei. Rusia, calificată drept „amenințare gestionabilă"
Statele Unite au publicat noua Strategie Națională de Apărare pentru 2026, document prezentat de Departamentul Apărării al SUA la 23 ianuarie, care marchează o reconfigurare majoră a priorităților militare americane și vine să completeze Strategia de Securitate Națională de luna trecută. Accentul cade pe apărarea teritoriului național și pe descurajarea Chinei, în paralel cu o
Tânăr rănit în urma unor focuri de armă pe bd. Dacia. Poliția cere sprijinul populației pentru identificarea principalului suspect
Un incident armat grav a avut loc pe 22 ianuarie, în sectorul Botanica al capitalei. Poliția a fost sesizată despre tragerea unor focuri de armă în curtea unui bloc de pe bulevardul Dacia. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost rănit prin împușcare
VIDEO | Doru Petruți: Aluzia Maiei Sandu la Reunire pare un mesaj cinic transmis Europei, pe fondul incertitudinii privind integrarea în UE
Sociologul Doru Petruți Petruți consideră că declarația Maiei Sandu, cu privire la Reunirea cu România, făcut într-un podcast al unor jurnaliști britanici, poate fi interpretată ca o formă de presiune asupra Uniunii Europene, în contextul blocajelor în negocierile de integrare europeană. Petruți a sugerat, în cadrul emisiunii Contrasens, că această ieșire publică nu a fost
Universitatea de Stat a dat start procesului de alegere a noului rector. Ses
Episcopia Basarabiei de Sud, în dezvoltare continuă. Mai multe botezuri decât înmormântări și o prezență tot mai activă a tinerilor # Ziua
Episcopia Basarabiei de Sud a înregistrat, pe parcursul anului 2025, o evoluție pastorală vizibilă și o implicare mai activă a tinerilor în viața eparhiei, arată datele din raportul de activitate al eparhiei, citate de Basilica. Anul trecut, aici au fost săvârșite 889 de botezuri, 350 de cununii și 870 de înmormântări, numărul celor botezați fiind […] Articolul Episcopia Basarabiei de Sud, în dezvoltare continuă. Mai multe botezuri decât înmormântări și o prezență tot mai activă a tinerilor apare prima dată în ZIUA.md.
Fostul șef al Direcției 5, Valeriu Cojocaru, condamnat la închisoare, solicită azil politic în Germania # Ziua
Fostul șef al Direcției 5 din cadrul Inspectoratului General al Poliției, Valeriu Cojocaru, condamnat luni la trei ani de închisoare, anunță că a inițiat procedura de solicitare a azilului politic în Germania. Declarația a fost făcută într-un mesaj public, transmis de la Berlin, citat de IPN. Potrivit lui Valeriu Cojocaru, acesta se află legal pe […] Articolul Fostul șef al Direcției 5, Valeriu Cojocaru, condamnat la închisoare, solicită azil politic în Germania apare prima dată în ZIUA.md.
27 de antreprenori au primit granturi municipale în cadrul programului „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI” # Ziua
Primăria Chișinău a înmânat certificatele de grant pentru 27 de beneficiari ai Programului municipal „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI”, destinat sprijinirii tinerilor și persoanelor care au migrat aici, inclusiv din Ucraina, și care doresc să lanseze sau să dezvolte afaceri pe teritoriul capitalei. Potrivit administrației municipale, în cadrul ediției din acest an au fost depuse […] Articolul 27 de antreprenori au primit granturi municipale în cadrul programului „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI” apare prima dată în ZIUA.md.
Încă o „mică unire” între localitățile din R. Moldova și România. Orașul Sângera și comuna Ciurea din județul Iași s-au înfrățit # Ziua
Orașul Sângera, din municipiul Chișinău, și comuna Ciurea, din județul Iași, au semnat un acord de înfrățire, în ajunul celebrării a 167 de ani de la „Mica Unire” din 1859. Anunțul a fost făcut de liderul PSD România în Republica Moldova, Iurie Ciocan. Documentul a fost semnat de primarul orașului Sângera, Valeriu Popa, și de […] Articolul Încă o „mică unire” între localitățile din R. Moldova și România. Orașul Sângera și comuna Ciurea din județul Iași s-au înfrățit apare prima dată în ZIUA.md.
Militarul din unitatea din Florești, care s-a împușcat din greșeală, a decedat la spital, anunță Ministerul Apărării # Ziua
Militarul prin Armatei Naționale, rănit grav după un incident produs în timpul serviciului într-o unitate din garnizoana Florești, a decedat astăzi, la ora 03:50, la spital. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării. Instituția a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și apropiaților și a exprimat regretul profund pentru pierderea suferită. „Ministerul Apărării regretă profund […] Articolul Militarul din unitatea din Florești, care s-a împușcat din greșeală, a decedat la spital, anunță Ministerul Apărării apare prima dată în ZIUA.md.
Gerul bate în retragere. În următoarele zile, vremea se încălzește simțitor și sunt prognozate ploi # Ziua
Meteorologii anunță că vremea se încălzește în următoarele zile. Duminică, luni și marți vor cădea ploi slabe. Presiunea atmosferică va fi normală, iar cerul va fi predominant noros. Izolat se va forma ceață și polei. Pe drumuri se va menține gheața, în special noaptea și dimineața. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, sâmbătă ziua, temperaturile vor […] Articolul Gerul bate în retragere. În următoarele zile, vremea se încălzește simțitor și sunt prognozate ploi apare prima dată în ZIUA.md.
Ziua în care a fost pusă temelia statului român modern. 167 de ani de la Unirea Principatelor Române # Ziua
Astăzi se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, cunoscută și ca Mica Unire de la 1859. A fost momentul fondator al statului român modern, realizat prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei și al Țării Românești. Unirea de la 24 ianuarie a fost rezultatul unui amplu proces […] Articolul Ziua în care a fost pusă temelia statului român modern. 167 de ani de la Unirea Principatelor Române apare prima dată în ZIUA.md.
EDITORIAL | Republica Moldova, statul care-și transformă propriii cetățeni în „apatrizi”. Alo, casa de nebuni?! # Ziua
În Republica Moldova dacă omori pe cineva, dacă furi, dacă… comiți crime de tot felul, ești condamnat la închisoare. Sau nu ești condamnat, depinde… În orice caz, nu ești lipsit de drepturile cetățenești de bază. Inclusiv în închisoare ești hrănit, beneficiezi de o minimă protecție, chiar și să votezi ai dreptul. Adică rămâi oricum în […] Articolul EDITORIAL | Republica Moldova, statul care-și transformă propriii cetățeni în „apatrizi”. Alo, casa de nebuni?! apare prima dată în ZIUA.md.
CONTRASENS | Doru Petruți: Integrarea în UE vs Reunirea și prioritățile anunțate de Maia Sandu # Ziua
Ce ne spune conferința Maiei Sandu despre prioritățile Republicii Moldova? Reunirea – soluție reală sau temă tabu? Sunt, într-adevăr, moldovenii majoritar anti-unioniști? Este binevenit un referendum despre Reunire și ce ar presupune asta? Guvernul Munteanu – guvernare sau mimare? Și încremenirea în proiect a opoziției. Alegerile locale, reforma APL și atmosfera social-politică. Analiză directă, fără […] Articolul CONTRASENS | Doru Petruți: Integrarea în UE vs Reunirea și prioritățile anunțate de Maia Sandu apare prima dată în ZIUA.md.
Un polițist din Capitală, condamnat la închisoare pentru luare de mită de la un cetățean dat în căutare în România # Ziua
Un ofițer de investigații al Inspectoratului de Poliție din sectorul Râșcani al Capitalei a fost condamnat la șase ani de închisoare, dintre care trei cu ispășire în penitenciar, și obligat să achite o amendă de 300 de mii de lei. Polițistul este învinuit că a luat mită de 500 de euro de la un cetățean […] Articolul Un polițist din Capitală, condamnat la închisoare pentru luare de mită de la un cetățean dat în căutare în România apare prima dată în ZIUA.md.
Zelenski: „Fără un milion de ucraineni, nu veți reuși”. Liderul de la Kiev susține că armata Ucrainei ar trebui să devină nucleul unei armate europene comune # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că armata ucraineană, care numără aproximativ un milion de militari, ar trebui să constituie coloana vertebrală a unei viitoare armate europene comune, în contextul amenințării militare tot mai mari reprezentate de Rusia. Declarația a fost făcută pe 23 ianuarie, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii, la scurt timp după […] Articolul Zelenski: „Fără un milion de ucraineni, nu veți reuși”. Liderul de la Kiev susține că armata Ucrainei ar trebui să devină nucleul unei armate europene comune apare prima dată în ZIUA.md.
Politico: UE și SUA propun un plan de „prosperitate” de 800 de miliarde de dolari pentru Ucraina postbelică # Ziua
Uniunea Europeană și Statele Unite pregătesc un amplu plan de „prosperitate” în valoare de aproximativ 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei după încheierea războiului declanșat de invazia rusă, potrivit unui document intern obținut de Politico. Documentul, care are 18 pagini, conturează un program pe 10 ani destinat relansării economice a Ucrainei și prevede […] Articolul Politico: UE și SUA propun un plan de „prosperitate” de 800 de miliarde de dolari pentru Ucraina postbelică apare prima dată în ZIUA.md.
Carburanții continuă să se scumpească. În acest sfârșit de săptămână, prețul motorinei va crește cu 9 bani, iar cel al benzinei cu 4 ani. Conform tarifelor noi aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în perioada 24-26 ianuarie, un litru de benzină cu cifra octanică 95 se va vinde cu 22,94 de lei, iar […] Articolul Prețul benzinei se apropie de 23 de lei. Carburanți se scumpesc din nou în weekend apare prima dată în ZIUA.md.
R. Moldova planifică să crească exporturile în SUA și să reducă tarifele comerciale. Kulminski: Continuăm dialogul discret cu SUA # Ziua
Republica Moldova își propune să majoreze cu 25% volumul schimburilor comerciale cu Statele Unite ale Americii și să reducă tarifele aplicate exporturilor moldovenești de la 25% la cel mult 15%. Anunțul a fost făcut de ambasadorul moldovean în SUA, Vlad Kulminski, care a prezentat prioritățile misiunii diplomatice pentru acest an, cu accent pe economie, securitate […] Articolul R. Moldova planifică să crească exporturile în SUA și să reducă tarifele comerciale. Kulminski: Continuăm dialogul discret cu SUA apare prima dată în ZIUA.md.
Canoistul Serghei Tarnovschi a fost desemnat sportivul anului, iar luptătoarea Irina Rîngaci – sportiva anului în cadrul Galei Sportului 2025. În cadrul evenimentului au fost premiați sportivi, antrenori, federații, echipe și jurnaliști sportivi, la 20 de categorii, transmite IPN. Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a anunțat că sportivii din Moldova au obținut, în anul […] Articolul Serghei Tarnovschi și Irina Rîngaci – desemnați sportivii anului, la Gala Sportului 2025 apare prima dată în ZIUA.md.
Ger puternic și ninsori abundente în centrul și estul SUA. Furtuna va afecta până la 150 de milioane de oameni în acest weekend # Ziua
Temperaturile extrem de scăzute, ninsorile abundente și ploaia înghețată vor afecta aproximativ 150 de milioane de americani începând de vineri și pe parcursul weekendului, pe fondul unei furtuni majore care traversează Statele Unite din Câmpiile Centrale până la Coasta de Est, a anunțat Serviciul Național de Meteorologie al SUA (NWS), potrivit Reuters. Furtuna, care ar […] Articolul Ger puternic și ninsori abundente în centrul și estul SUA. Furtuna va afecta până la 150 de milioane de oameni în acest weekend apare prima dată în ZIUA.md.
Reforma administrației publice locale ar putea fi adoptată în vară. Radu Marian spune că miza este reducerea numărului primăriilor # Ziua
Reforma administrației publice locale ar urma să fie adoptată în vara acestui an. Despre acest lucru anunță șeful Comisiei parlamentare pentru economie, deputatul PAS Radu Marian, care susține că în urma revizuirilor numărul primăriilor va fi redus, iar raioanele „vor fi supuse consolidării”, fără a preciza dacă acestea vor fi lichidate ca unități de nivelul […] Articolul Reforma administrației publice locale ar putea fi adoptată în vară. Radu Marian spune că miza este reducerea numărului primăriilor apare prima dată în ZIUA.md.
Estonia a pierdut dreptul de a găzdui Campionatul European de Scrimă, după refuzul de a acorda vize sportivilor din Rusia și Belarus # Ziua
Campionatul European de Scrimă, programat să aibă loc la Tallinn în vara anului 2026, a fost transferat în Franța, după ce autoritățile estoniene au refuzat să acorde vize sportivilor din Rusia și Belarus. Informația a fost confirmată de radiodifuzorul public estonian ERR, care îl citează pe secretarul general al Uniunii Estoniene de Scrimă, Aivar Paalberg. […] Articolul Estonia a pierdut dreptul de a găzdui Campionatul European de Scrimă, după refuzul de a acorda vize sportivilor din Rusia și Belarus apare prima dată în ZIUA.md.
Membrii Consiliului de Observatori al Moldovagaz, desemnați de concernul rus Gazprom, au cerut suspendarea din funcție a președintelui interimar, Vadim Ceban. De asemenea, aceștia au solicitat un audit al cheltuielilor, investițiilor și deciziilor luate de Vadim Ceban. Vadim Ceban a calificat informațiile drept aberații. „Sunt niște aberații, care nu corespund realității. Nu este niciun audit […] Articolul Reprezentanții Gazprom în Consiliul de observatori al Moldovagaz cer demisia lui Vadim Ceban apare prima dată în ZIUA.md.
SUA au părăsit oficial Organizația Mondială a Sănătății. OMS rămâne fără unul dintre cei mai mari donatori # Ziua
Statele Unite au ieșit oficial din Organizația Mondială a Sănătății, lăsând agenția ONU fără unul dintre cei mai importanți finanțatori ai săi. Decizia finalizează ordinul semnat de președintele american Donald Trump în urmă cu un an, prin care Washingtonul acuza OMS de „orientare pro-chineză” în gestionarea pandemiei de Covid-19, relatează BBC. Potrivit Departamentului Sănătății din […] Articolul SUA au părăsit oficial Organizația Mondială a Sănătății. OMS rămâne fără unul dintre cei mai mari donatori apare prima dată în ZIUA.md.
O bătrână din Italia i-ar putea da îngrijitoarei sale din R. Moldova 100 de mii de euro, după ce conaționala a găsit un bon poștal vechi # Ziua
O îngrijitoare din R. Moldova, care în Italia are grijă de o bătrână de 108 ani, ar putea primi o donație de 100 de mii de euro. Conaționala a găsit, recent, într-o casă a pensionarei din regiunea Apulia, sudul Italiei, un bon poștal vechi, cumpărat de bătrână încă acum 70 de ani. Titlul, inițial de […] Articolul O bătrână din Italia i-ar putea da îngrijitoarei sale din R. Moldova 100 de mii de euro, după ce conaționala a găsit un bon poștal vechi apare prima dată în ZIUA.md.
IGP a transmit către Interpol un demers oficial pentru căutarea internațională a lui Pînzari și Cojocaru # Ziua
Inspectoratul General al Poliției a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției 5. Cei doi au fost condamnați la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5. Reprezentanții IGP au declarat, citați […] Articolul IGP a transmit către Interpol un demers oficial pentru căutarea internațională a lui Pînzari și Cojocaru apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Strigător la cer! Un tânăr care a făcut armata a devenit apatrid, din cauză că părinții nu i-au făcut buletin de identitate # Ziua
Legea cetățeniei lovește dur chiar în propriii cetățeni. Un tânăr din Republica Moldova, care tocmai a terminat serviciul militar obligatoriu, a rămas fără cetățenia statului pe care l-a apărat. Totul din cauză că părinții săi nu i-au făcut buletin de identitate cât timp era minor. Cazul a fost făcut public de liderul Partidului Democrația Acasă, […] Articolul VIDEO | Strigător la cer! Un tânăr care a făcut armata a devenit apatrid, din cauză că părinții nu i-au făcut buletin de identitate apare prima dată în ZIUA.md.
SUA anunță trimiterea unei „armade” navale spre Iran. Israelul avertizează că este pregătită să acționeze „împotriva oricărui inamic” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a ordonat trimiterea unei „mari flotile” de nave militare în direcția Iranului, „pentru orice eventualitate”, invocând riscul unor execuții în masă ale protestatarilor iranieni. Declarațiile au fost făcute la bordul avionului prezidențial Air Force One, la revenirea de la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Se poate întâmpla […] Articolul SUA anunță trimiterea unei „armade” navale spre Iran. Israelul avertizează că este pregătită să acționeze „împotriva oricărui inamic” apare prima dată în ZIUA.md.
FOTO | Eveniment comemorativ și slujbă de mulțumire la Cahul, cu ocazia celor 167 de ani de la Unirea Principatelor Române # Ziua
Cea de a 167-a aniversare de ani de la Unirea Principatelor Române, din 24 ianuarie 1859, a fost marcată astăzi la Cahul printr-un șir de evenimente festive. Cu acest prilej, la Paraclisul episcopal „Învierea Domnului”, al Episcopiei Basarabiei de Sud, a fost săvârșită și o slujbă de Te Deum, de către un sobor de preoți, […] Articolul FOTO | Eveniment comemorativ și slujbă de mulțumire la Cahul, cu ocazia celor 167 de ani de la Unirea Principatelor Române apare prima dată în ZIUA.md.
Primarul Capitalei, Ion Ceban acuză guvernarea PAS și presa afiliată puterii că evită să reflecte datele Raportului Comitetului European pentru Drepturile Sociale, publicat acum două zile, care ar reprezenta „un diagnostic al eșecului administrativ”. Potrivit lui Ceban, Raportul spulberă retorica triumfalistă a guvernării și expune o realitate crudă: statul eșuează sistemic în a-și proteja cetățenii. […] Articolul Ion Ceban: Republica Moldova primește „cartonașul roșu” la capitolul drepturi fundamentale apare prima dată în ZIUA.md.
Universitatea din Cahul va primi 8,6 milioane de lei pentru performanțe, mai mult decât Universitatea din Comrat # Ziua
Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul urmează să primească în acest an o finanțare compensatorie pentru performanțe de 8,6 milioane de lei. Suma este cu peste 1,4 milioane de lei mai mare decât cea a Universității din Comrat și aproape similară cu cea a Academiei de Arte de la Chișinău. În total, bugetul Universității de […] Articolul Universitatea din Cahul va primi 8,6 milioane de lei pentru performanțe, mai mult decât Universitatea din Comrat apare prima dată în ZIUA.md.
Kremlinul, înaintea reuniunii trilaterale de la Abu Dhabi: Armata ucraineană trebuie să părăsească Donbasul # Ziua
Kremlinul a declarat, înaintea primei reuniuni trilaterale dintre delegațiile Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite la Abu Dhabi, că retragerea forțelor armate ucrainene din Donbas reprezintă o condiție esențială pentru Moscova. Declarațiile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Comentând informațiile potrivit cărora chestiunea teritorială va fi abordată la reuniunea trilaterală, Peskov […] Articolul Kremlinul, înaintea reuniunii trilaterale de la Abu Dhabi: Armata ucraineană trebuie să părăsească Donbasul apare prima dată în ZIUA.md.
O nouă avarie la Centrala electrică de la Cuciurgan. În regiunea transnistreană sunt anunțate deconectări de la rețeaua electrică # Ziua
Pentru a doua zi la Centrala Electrică din orașul Dnestrovsk are loc o avarie la unul dintre blocurile energetice ale întreprinderii. Conducerea companiei anunță că pe durata lucrărilor de remediere vor avea loc sistări de furnizare a energiei electrice în mai multe raioane și orașe din regiunea transnistreană. De asemenea, din cauza acestei avarii furnizorul […] Articolul O nouă avarie la Centrala electrică de la Cuciurgan. În regiunea transnistreană sunt anunțate deconectări de la rețeaua electrică apare prima dată în ZIUA.md.
Orban spune că Bruxelles-ul vrea Ucraina în UE până în 2027 și avertizează: „În următorii 100 de ani, Ungaria nu va aproba acest lucru” # Ziua
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că liderilor europeni le-a fost prezentat, la summitul extraordinar al UE, un document confidențial al Comisiei Europene care ar prevedea aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană până în anul 2027, precum și acceptarea integrală a solicitărilor financiare formulate de Kiev. Declarațiile au fost făcute de Orban în cadrul unei conferințe […] Articolul Orban spune că Bruxelles-ul vrea Ucraina în UE până în 2027 și avertizează: „În următorii 100 de ani, Ungaria nu va aproba acest lucru” apare prima dată în ZIUA.md.
