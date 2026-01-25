Moldova extinde interdicția de zbor pentru 200 de companii aeriene
Logos-Press, 25 ianuarie 2026 13:15
Autoritățile moldovenești vor extinde interdicția asupra zborurilor a peste 200 de companii aeriene. Proiectul corespunzător al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost publicat pe portalul guvernamental pentru discuții publice”, informează Logos Press.
Acum o oră
13:15
Acum 2 ore
12:15
Costul futures la argint cu livrare în martie 2026 a depășit pentru prima dată în istorie 100 de dolari pe uncie troy. Acestea sunt datele bursei de mărfuri Comex la sfârșitul săptămânii curente.
Acum 4 ore
11:30
Investițiile în Republica Moldova reprezintă o oportunitate strategică pentru companii, spune Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, subliniind că economia țării este dinamică și se află pe un parcurs european care va genera creștere și dezvoltare, transmite Logos Press.
10:45
În dimineața zilei de 24 ianuarie, fabrica de dulciuri Roshen din Kiev a fost atacată, informează Logos Press cu referire la epravda.
Acum 6 ore
09:45
Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a declarat că prioritatea discuțiilor trilaterale dintre Rusia, SUA și Ucraina a fost de a discuta condițiile pentru încheierea războiului.
Acum 24 ore
19:15
Prima grevă a muncitorilor nepalezi a început în România, informează Logos Press.
18:45
România rămâne principalul investitor în Republica Moldova în ceea ce privește capitalul investit de întreprinderile românești. Aici sunt înregistrate 1.744 de întreprinderi cu capital românesc, investițiile totale ale acestora ridicându-se la aproximativ 7 miliarde de lei, informează Logos Press.
18:00
Progresul rapid al modelelor lingvistice mari (LLM) din ultimii doi ani i-a determinat pe unii să concluzioneze că IA va face în curând inutilă educația superioară, în special în domeniul științelor umaniste. Conform acestui punct de vedere, tinerii ar face mai bine să renunțe la universitate și să învețe direct de la locul de muncă.
17:30
Începând cu 2028, în orașele din Moldova vor fi deschise primele puncte de colectare, unde cetățenii vor putea preda textilele uzate fără a le arunca la gunoi, informează Logos Press.
16:45
Exporturile ucrainene de brânză în 2025 au crescut cu 17% față de 2024, ajungând la 14,5 mii de tone, a raportat Logos Press.
16:45
Aproximativ 4,7 milioane de lei din fondul de măsuri preventive al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) au fost alocate pentru implementarea proiectelor de prevenire și control al tuberculozei în Republica Moldova în 2026, informează Logos Press.
16:15
Moldova se află pe primul loc în topul celor cinci țări din lume care au nevoie în mod special de turiști, informează Logos Press.
15:45
Până în vara anului 2026, Moldova intenționează să lanseze o soluție tehnică pentru verificarea digitală a cărților de identitate în bănci prin intermediul platformei de stat EVO, relatează Logos Press.
14:30
După ce compania cehă de apărare Czechoslovak Group (CSG) a devenit publică, averea proprietarului și managerului acesteia, Michal Strnad, a ajuns la 37 de miliarde de dolari, devenind astfel cel mai bogat om de afaceri din industria militară, potrivit Logos Press.
Ieri
13:15
Republica Moldova va participa la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) de la Strasbourg, în perioada 26-30 ianuarie. Evenimentul se anunță a fi unul notabil: din delegație fac parte deputați din diferite partide, iar președintele Maia Sandu va sosi separat, informează Logos Press.
12:15
Reprezentanții Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR) au anunțat crearea unei criptomonede care poartă numele fondatorului partidului, Vladimir Jirinovski, ca parte a „primului lor cripto-forum politic”, informează Logos Press.
11:30
Săptămâna aceasta, SUA s-au retras destul de zgomotos din Organizația Mondială a Sănătății. Motivul retragerii a fost dat ca fiind un răspuns inadecvat la pandemia Covid-19: „eșecul de a adopta reforme urgente și de a demonstra independența față de influența politică a statelor membre ale OMS”. Plățile SUA, care au fost mai mari decât cele ale altor țări, au avut, de asemenea, un impact.
10:30
Un nou model de inteligență artificială este antrenat cu ajutorul datelor din laboratoarele de somn pentru a recunoaște posibilitatea apariției unor boli grave cu mult înainte de apariția simptomelor.
09:15
Reprezentanții Rusiei, SUA și Ucrainei poartă discuții la Abu Dhabi, care vor dura două zile – 23 și 24 ianuarie. Primele întâlniri, care sunt dedicate problemelor de securitate, vor avea loc într-un mod cât mai închis posibil. Niciun reprezentant al mass-media nu este așteptat să participe la acestea, iar locul exact al discuțiilor nu a fost anunțat.
01:45
Reforma administrativă și teritorială necesită un cadru clar și previzibil pentru o bază financiară adaptată la noile realități, relatează Logos Press.
23 ianuarie 2026
19:45
Comitetul Național Olimpic și Sportiv (CNOS) a anunțat numele celor cinci sportivi care s-au calificat la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia, informează Logos Press.
19:00
În cadrul programului municipal „Startup pentru tineri și migranți”, pe 23 ianuarie a avut loc o ceremonie de semnare a 27 de contracte de finanțare a proiectelor în valoare de 5,74 milioane de lei, informează Logos Press.
18:30
Laboratorul pentru controlul calității medicamentelor din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Moldova și-a confirmat profesionalismul înalt la nivel internațional, informează Logos Press.
18:00
Instituțiile de învățământ superior de stat care funcționează în regim de autonomie financiară și sunt subordonate Ministerului Educației și Științei, Ministerului Sănătății și Ministerului Culturii vor primi de la bugetul de stat în 2026 un total de 1,1 miliarde de lei. Aceasta este cu aproximativ 108 milioane de lei mai mult decât în 2025.
17:30
Filmul de groază și folclor cu vampiri Sinners (sau Păcătoșii) al lui Ryan Coogler a bătut recordul all-time pentru cele mai multe nominalizări la premiile Academiei Americane, cu 16 nominalizări, informează Logos Press.
16:45
Povara fiscală asupra salariilor a devenit prea împovărătoare. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliţa, a recunoscut problema. Și, dacă ar exista „oportunități și condiții”, și-ar stabili un obiectiv pentru a o rezolva în următorul an sau doi. În opinia sa, acest lucru ar ajuta, pe de o parte, cetățenii să câștige mai mult, iar pe de altă parte, ar reduce presiunea asupra unor cheltuieli, în timp ce companiile și-ar putea crește profiturile. Statul ar câștiga pe profituri, nu pe cheltuieli.
16:45
Investitorii ar trebui să cumpere acțiuni ale companiilor europene din domeniul apărării în orice scădere, deoarece situația se află acum „în stadiile incipiente ale unei creșteri globale a cheltuielilor pentru apărare care ar putea dura încă un deceniu”, potrivit Logos Press.
16:15
Ministerul Energiei din Moldova discută o serie de proiecte energetice strategice cu Statele Unite, inclusiv posibilitatea de a construi reactoare nucleare modulare mici (SMR), a raportat Logos Press.
15:30
Drepturile deținătorilor de bonuri de masă vor fi protejate la încetarea contractului de muncă, iar posibilitățile de utilizare a acestor mijloace de plată au fost extinse și optimizate, informează Logos Press.
15:00
În această săptămână, între 19 și 23 ianuarie 2026, peste 80 dintre primele 100 de criptomonede au înregistrat scăderi între 19 și 23 ianuarie 2026, spre marea consternare a participanților la piață, potrivit Logos Press.
14:15
În perioada 2026-2030, limita totală (volumul admisibil) de recoltare a celulozei de lemn în cadrul exploatării forestiere principale este aprobată în valoare de 1 723,3 mii metri³, informează Logos Press.
14:15
De la 1 aprilie 2026, marii consumatori non-casnici vor putea achiziționa gaze direct la prețuri negociate sau prin intermediul platformei BRM EST Moldova, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Indicele costului vieții în capitala Moldovei a crescut cu 7% pentru doar șase luni, și cu 14% pentru întregul an, informează Logos Press.
13:00
Construită în urmă cu mai puțin de doi ani, mașina exclusivistă Bugatti Chiron „White Elephant” este scoasă la vânzare și va fi vândută la o licitație Bonhams în SUA, potrivit Logos Press.
12:15
În planificarea urbană și statală normală, reforma administrativă este un instrument, nu un scop, iar fără a lua în considerare acest principiu fundamental, Moldova va obține un „deșert optimizat” în loc de o reformă administrativ-teritorială, a raportat Logos Press.
11:45
Autoritățile moldovenești analizează posibilitatea de a introduce măsuri de protecție și antidumping împotriva importurilor de zahăr din Belarus, informează Logos Press.
11:45
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a sprijinit Chișinăul cu un împrumut de 11,5 milioane de euro pentru finanțarea unui program cuprinzător de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor publice, în special a grădinițelor, informează Logos Press.
11:00
Un grup de deputați ai Partidului Nostru propune introducerea scutirii de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile importate în Moldova, donate autorităților administrației publice locale, informează Logos Press.
10:30
Costul aurului a început să scadă, retrăgându-se de la recordurile istorice, pe fondul informațiilor privind un acord între SUA și țările europene. În seara zilei de 21 ianuarie, cotațiile aurului au scăzut cu 1,93% în mai puțin de o jumătate de oră, atingând un minim de 4762,3 dolari. În dimineața zilei de 22 ianuarie 2026, scăderea a continuat. Contractele futures pentru luna februarie pe COMEX se tranzacționau la 4796,6 dolari pe uncie.
09:45
Fostul vicepreședinte al SUA Kamala Harris a cumpărat o proprietate în Malibu, California, pentru 8 milioane de dolari.
09:45
În 2025, cetățenii moldoveni care locuiesc în regiunea transnistreană au primit plăți sociale în valoare totală de 138,53 milioane de lei – cu 40 de milioane de lei mai mult decât în 2024 (+40,7%), informează Logos Press.
08:30
Moldova va implementa un portofel digital și identificarea la distanță pentru a oferi fiecărui antreprenor și cetățean un cabinet digital oriunde în Europa, a raportat Logos Press.
08:30
Trei dintre cele mai mari companii producătoare de lactate din lume, Nestlé, Danone și Lactalis, au rechemat loturi mari de lapte praf pentru sugari după ce au descoperit o contaminare cu cerulidă, o toxină care poate provoca vărsături, diaree și dureri abdominale, a raportat Logos Press.
22 ianuarie 2026
19:15
De la începutul anului 2026, temerile legate de bula inteligenței artificiale au crescut, investitorii și factorii de decizie politică concentrându-se pe întrebarea dacă și când ar putea exploda. Dar adevărata întrebare nu este dacă estimările actuale sunt exagerate, ci dacă noul model de afaceri al inteligenței artificiale este diferit de modelele de afaceri ale revoluțiilor tehnologice anterioare.
19:15
Clubul de fotbal Milsami a anunțat rezilierea anticipată a contractului cu Igor Pikuschak, care a condus staff-ul tehnic de la Orhei timp de mai bine de un an și jumătate, potrivit Logos Press.
18:45
Moldova este pe deplin angajată în procesul de aliniere a sectorului bancar al țării la standardele europene în vigoare în sectorul financiar, a devenit parte a zonei unice de plăți în euro (SEPA) și aplică din ce în ce mai mult soluții de digitalizare, informează Logos Press.
18:45
Începând cu 12 august 2026, barurile și restaurantele din Uniunea Europeană vor interzice utilizarea pungilor de unică folosință pentru cei care iau masa în unitate, potrivit Logos Press.
17:30
Cererea oamenilor pentru împrumuturi de la organizațiile nebancare a crescut în 2025, ducând la o creștere semnificativă a portofoliilor de împrumuturi ale acestora, a raportat Logos Press.
17:30
Moldova se află într-o situație socio-economică catastrofală, țara este complet dependentă de „acul de credit” al Uniunii Europene, relatează Logos Press.
16:45
Președintele american Donald Trump a declarat că nu va impune taxe vamale de 10 % împotriva a opt țări europene, care ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 februarie. Declarația a fost făcută la câteva ore după discursul lui Trump de la Davos, în care acesta a menționat progresele înregistrate în discuțiile cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu privire la Groenlanda.
