Vor exista puncte de colectare a hainelor vechi în Moldova

Povara fiscală asupra salariilor a devenit prea împovărătoare. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliţa, a recunoscut problema. Și, dacă ar exista „oportunități și condiții”, și-ar stabili un obiectiv pentru a o rezolva în următorul an sau doi. În opinia sa, acest lucru ar ajuta, pe de o parte, cetățenii să câștige mai mult, iar pe de altă parte, ar reduce presiunea asupra unor cheltuieli, în timp ce companiile și-ar putea crește profiturile. Statul ar câștiga pe profituri, nu pe cheltuieli.