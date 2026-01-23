Piața criptografică reacționează la incertitudine

Logos-Press, 23 ianuarie 2026 15:00

În această săptămână, între 19 și 23 ianuarie 2026, peste 80 dintre primele 100 de criptomonede au înregistrat scăderi între 19 și 23 ianuarie 2026, spre marea consternare a participanților la piață, potrivit Logos Press.

Acum o oră
14:15
A fost aprobată o limită de cinci ani pentru recoltarea lemnului Logos-Press
În perioada 2026-2030, limita totală (volumul admisibil) de recoltare a celulozei de lemn în cadrul exploatării forestiere principale este aprobată în valoare de 1 723,3 mii metri³, informează Logos Press.
14:15
Piața gazelor va fi liberalizată Logos-Press
De la 1 aprilie 2026, marii consumatori non-casnici vor putea achiziționa gaze direct la prețuri negociate sau prin intermediul platformei BRM EST Moldova, informează Logos Press.
Acum 2 ore
13:30
Costul vieții în Chișinău a crescut Logos-Press
Indicele costului vieții în capitala Moldovei a crescut cu 7% pentru doar șase luni, și cu 14% pentru întregul an, informează Logos Press.
Acum 4 ore
13:00
Singurul Elefant Alb din lume va fi scos la licitație. Logos-Press
Construită în urmă cu mai puțin de doi ani, mașina exclusivistă Bugatti Chiron „White Elephant” este scoasă la vânzare și va fi vândută la o licitație Bonhams în SUA, potrivit Logos Press.
12:15
„Curățarea teritorială” în loc de o reformă teritorială reală Logos-Press
În planificarea urbană și statală normală, reforma administrativă este un instrument, nu un scop, iar fără a lua în considerare acest principiu fundamental, Moldova va obține un „deșert optimizat” în loc de o reformă administrativ-teritorială, a raportat Logos Press.
11:45
Zahărul din Belarus poate intra sub incidența măsurilor antidumping Logos-Press
Autoritățile moldovenești analizează posibilitatea de a introduce măsuri de protecție și antidumping împotriva importurilor de zahăr din Belarus, informează Logos Press.
11:45
BERD va sprijini „trecerea verde” pentru 30 de grădinițe Logos-Press
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a sprijinit Chișinăul cu un împrumut de 11,5 milioane de euro pentru finanțarea unui program cuprinzător de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor publice, în special a grădinițelor, informează Logos Press.
Acum 6 ore
11:00
Deputații vor să scutească de taxe cadourile către autoritățile locale Logos-Press
Un grup de deputați ai Partidului Nostru propune introducerea scutirii de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile importate în Moldova, donate autorităților administrației publice locale, informează Logos Press.
10:30
De ce au scăzut prețurile aurului Logos-Press
Costul aurului a început să scadă, retrăgându-se de la recordurile istorice, pe fondul informațiilor privind un acord între SUA și țările europene. În seara zilei de 21 ianuarie, cotațiile aurului au scăzut cu 1,93% în mai puțin de o jumătate de oră, atingând un minim de 4762,3 dolari. În dimineața zilei de 22 ianuarie 2026, scăderea a continuat. Contractele futures pentru luna februarie pe COMEX se tranzacționau la 4796,6 dolari pe uncie.
09:45
Vilă de lux pentru un fost vicepreședinte Logos-Press
Fostul vicepreședinte al SUA Kamala Harris a cumpărat o proprietate în Malibu, California, pentru 8 milioane de dolari.
09:45
Reintegrarea socială depășește reintegrarea politică Logos-Press
În 2025, cetățenii moldoveni care locuiesc în regiunea transnistreană au primit plăți sociale în valoare totală de 138,53 milioane de lei – cu 40 de milioane de lei mai mult decât în 2024 (+40,7%), informează Logos Press.
Acum 8 ore
08:30
Primul pas către un portofel digital Logos-Press
Moldova va implementa un portofel digital și identificarea la distanță pentru a oferi fiecărui antreprenor și cetățean un cabinet digital oriunde în Europa, a raportat Logos Press.
08:30
Nestlé, Danone și Lactalis retrag loturi de produse pentru sugari Logos-Press
Trei dintre cele mai mari companii producătoare de lactate din lume, Nestlé, Danone și Lactalis, au rechemat loturi mari de lapte praf pentru sugari după ce au descoperit o contaminare cu cerulidă, o toxină care poate provoca vărsături, diaree și dureri abdominale, a raportat Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
De ce inteligența artificială este diferită de boom-urile tehnologice anterioare Logos-Press
De la începutul anului 2026, temerile legate de bula inteligenței artificiale au crescut, investitorii și factorii de decizie politică concentrându-se pe întrebarea dacă și când ar putea exploda. Dar adevărata întrebare nu este dacă estimările actuale sunt exagerate, ci dacă noul model de afaceri al inteligenței artificiale este diferit de modelele de afaceri ale revoluțiilor tehnologice anterioare.
19:15
Campionul în exercițiu a rămas fără antrenor Logos-Press
Clubul de fotbal Milsami a anunțat rezilierea anticipată a contractului cu Igor Pikuschak, care a condus staff-ul tehnic de la Orhei timp de mai bine de un an și jumătate, potrivit Logos Press.
18:45
Băncile internaționale au evaluat climatul de afaceri din Moldova Logos-Press
Moldova este pe deplin angajată în procesul de aliniere a sectorului bancar al țării la standardele europene în vigoare în sectorul financiar, a devenit parte a zonei unice de plăți în euro (SEPA) și aplică din ce în ce mai mult soluții de digitalizare, informează Logos Press.
18:45
Pachetele cu ketchup și zahăr vor dispărea în cafenelele și restaurantele din UE Logos-Press
Începând cu 12 august 2026, barurile și restaurantele din Uniunea Europeană vor interzice utilizarea pungilor de unică folosință pentru cei care iau masa în unitate, potrivit Logos Press.
17:30
Sectorul nebancar este mai activ în creditarea populației Logos-Press
Cererea oamenilor pentru împrumuturi de la organizațiile nebancare a crescut în 2025, ducând la o creștere semnificativă a portofoliilor de împrumuturi ale acestora, a raportat Logos Press.
17:30
Zakharova: Moldova depinde de „acul de credit” al UE Logos-Press
Moldova se află într-o situație socio-economică catastrofală, țara este complet dependentă de „acul de credit” al Uniunii Europene, relatează Logos Press.
16:45
Trump s-a răzgândit cu privire la impunerea de taxe vamale asupra produselor UE Logos-Press
Președintele american Donald Trump a declarat că nu va impune taxe vamale de 10 % împotriva a opt țări europene, care ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 februarie. Declarația a fost făcută la câteva ore după discursul lui Trump de la Davos, în care acesta a menționat progresele înregistrate în discuțiile cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu privire la Groenlanda.
16:45
Autoritățile speră să primească o tranșă de la UE după 1 martie Logos-Press
Mai mult de 90% din reformele pentru primirea următoarei tranșe de 300 de milioane de euro din partea UE au fost implementate în Moldova, informează Logos Press.
16:15
Investițiile BERD în economia Moldovei ajung la aproape 3 miliarde de euro Logos-Press
Sprijinul financiar al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) joacă un rol-cheie în implementarea programului de transformare lansat în Moldova în cadrul agendei europene și atragerea investițiilor străine în economia țării, relatează Logos Press.
16:15
Dacă vreți să slăbiți, mergeți la închisoare Logos-Press
În China, așa-numitele „închisori de grăsime” câștigă popularitate – tabere închise pentru pierderea intensivă în greutate, unde participanții timp de o lună își schimbă complet stilul de viață, informează Logos Press.
15:30
Sectorul asigurărilor oferă protecție consumatorilor Logos-Press
Rata de solvabilitate a societăților de asigurări a fost de 180 % pentru asigurările generale și de 695 % pentru asigurările de viață, cu mult peste cerința minimă (≥100 % plus o marjă de siguranță de 10 %), reflectând poziția financiară solidă și capacitatea societăților de a-și îndeplini obligațiile și de a asigura stabilitatea pe termen lung a sectorului, a informat Logos Press.
Ieri
15:00
Maia Sandu: Domeniile principale în 2026 sunt politica externă și securitatea Logos-Press
Președinta Maia Sandu a prezentat prioritățile pentru 2026, subliniind că politica externă și securitatea rămân domeniile principale, cu accent pe integrarea în Uniunea Europeană, relatează Logos Press. 
15:00
Munteanu a îndemnat oamenii de afaceri croați să investească în Moldova Logos-Press
Croația este un exemplu de referință pentru aderarea la Uniunea Europeană și servește drept sursă de inspirație și exemplu practic pentru parcursul european al Republicii Moldova, relatează Logos Press.
14:15
„Pure Earth Star a fost evaluată la 300 de milioane de dolari. Logos-Press
În Sri Lanka a fost descoperit un safir violet stelat rar, de 3 563 de carate, a cărui valoare este estimată la cel puțin 300 de milioane de dolari, informează Logos Press.
13:45
Rolul limbii române ca ascensor social este în creștere Logos-Press
Programul Național de Studiere a Limbii Române pentru anii 2026-2028 prevede că stăpânirea limbii române asigură accesul egal la educație, la serviciile publice și la participarea la viața publică pentru membrii minorităților naționale, informează Logos Press.
13:45
Băncile și-au majorat profiturile în detrimentul ratelor dobânzilor Logos-Press
În 2025, sectorul bancar din Moldova a înregistrat o creștere a profitabilității cu 23,5 la sută (sau cu 938 milioane de lei) față de 2024 (3,987 miliarde de lei), potrivit Logos Press.
13:00
Un „agent” moldovean al SIS a fost reținut în Rusia Logos-Press
Ofițerii FSB au reținut un rus la Moscova, care ar fi lucrat pentru Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, potrivit Logos Press.
12:30
Euro continuă să conducă piața valutară Logos-Press
În structura ofertei nete de valută din partea persoanelor fizice, ponderea principală aparține în continuare monedei unice europene (74,7%), potrivit Logos Press.
11:45
Piețele bursiere au reacționat la discursul lui Trump de la Davos Logos-Press
Acțiunile americane și-au revenit puternic miercuri după cea mai puternică vânzare din ultimele trei luni. Iată cum au reacționat investitorii la cuvintele lui Donald Trump despre refuzul său de a folosi forța în campania pentru achiziționarea Groenlandei.
11:45
Fryday-ul românesc îi va hrăni rapid pe moldoveni Logos-Press
Lucian Florea, un antreprenor din România, și-a dezvăluit intenția de a intra pe piața fast-food din Republica Moldova în 2026 cu lanțul de restaurante Fryday, informează Logos Press.
11:00
Primele trei riscuri la adresa economiei mondiale în 2026 Logos-Press
Fragmentarea ordinii economice globale, escaladarea geopolitică și eșecul „tranziției energetice” sunt identificate ca triada riscurilor economice cheie pentru anul 20265.
10:30
Benzinăriile au fost examinate pentru motorina înghețată Logos-Press
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor prelevează probe de combustibil de la benzinării din cauza plângerilor șoferilor cu privire la motorina înghețată, a raportat Logos Press.
10:00
Producția industrială a crescut cu 4,9% Logos-Press
În noiembrie 2025 față de noiembrie 2024, producția industrială din Moldova a crescut cu 11,6%, iar de la începutul anului, timp de 11 luni, rata de creștere a fost de 4,9%, informează Logos Press.
09:15
Banca Națională a aprobat schimbarea echipei de conducere a Eximbank Logos-Press
Eximbank, parte a Grupului Intesa Sanpaolo, a anunțat oficial că Marco Trevisan, noul CEO și președinte al Consiliului de Administrație, a preluat funcția. Acesta și-a început activitatea la 17 ianuarie, după ce a primit aprobarea din partea Băncii Naționale a Moldovei.
08:45
O companie ucraineană emite primele obligațiuni de la începutul războiului Logos-Press
Producătorul ucrainean de carne de pasăre MHP, cu sediul la Vinnytsia, unul dintre cei mai mari producători de carne de pasăre din Europa, a început să vândă obligațiuni în valoare de 450 de milioane de dolari cu scadența în 2029. Acestea sunt primele obligațiuni emise de la începutul războiului.
08:45
„Preluarea” Uniunii Avocaților a eșuat Logos-Press
Noul președinte al Baroului Avocaților din Moldova, Anatolie Barbacar, intenționează să se concentreze pe creșterea prestigiului profesiei, actualizarea Codului deontologic al avocatului și consolidarea dialogului cu autoritățile statului.
21 ianuarie 2026
20:30
Moldova trebuie să plătească 56,4 milioane de lei organizațiilor internaționale Logos-Press
În 2026, 56,4 milioane de lei urmează să fie transferați de la bugetul de stat pentru plata cotizațiilor de membru la 56 de organizații internaționale, informează Logos Press.
20:30
Alexandru Tiuleanu este printre cei mai buni luptători de jiu-jitsu din Europa Logos-Press
Sportivul moldovean Alexandru Ciuleanu a cucerit medaliile de aur și argint la Campionatul European IBJJF la Jiu-Jitsu Brazilian, desfășurat la Lisabona (Portugalia), informează Logos Press.
19:00
Presa germană: Declarația lui Sandu privind unificarea este o tendință europeană Logos-Press
Declarațiile președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, cu privire la o posibilă unificare cu România au avut rezonanță nu numai în interiorul țării, ci și în Germania și alte țări europene, relatează Logos Press.
18:15
Roman „exploziv” despre industria modei Logos-Press
Fostul editor Vogue Filipa Fino a scris un roman care este deja comparat cu iconicul „The Devil Wears Prada”, potrivit Logos Press.
18:15
Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor cu dublă cetățenie Logos-Press
România nu se află pe lista țărilor cu care Ucraina este de acord cu dubla cetățenie, ceea ce a dus deja la acuzații de discriminare din partea comunității românești, potrivit Logos Press.
17:45
Analiști: calculatoarele cu inteligență artificială sunt supraevaluate Logos-Press
Conform Logos Press, în 2025, consumatorii vor cumpăra computere mai degrabă din cauza necesității de a le actualiza, decât din cauza disponibilității funcțiilor de inteligență artificială (AI).
17:45
Patronatele românești au venit în Moldova „nu pentru strângeri de mână” Logos-Press
Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR), prima confederație națională de întreprinzători creată în România după revoluție, a deschis oficial o filială în Republica Moldova, informează Logos Press.
17:00
Criza în relațiile cu SUA ar putea fi un dezastru pentru Europa Logos-Press
Un război comercial cu Statele Unite ar fi un dezastru pentru Europa, care suferă deja de stagnare, dar pe termen lung ar putea avea un impact extrem de negativ și asupra economiei americane, potrivit Logos Press.
17:00
Proiecte românești de anvergură vor fi lansate la Giurgiulești Logos-Press
În următoarele luni, portul Giurgiulești va începe implementarea unor proiecte investiționale de anvergură cu participarea antreprenorilor români, care vizează dezvoltarea infrastructurii logistice și extinderea oportunităților de export pentru producătorii moldoveni, informează Logos Press.
15:45
Fondurile au fost returnate cumpărătorilor de SS Logos-Press
Peste 104 milioane de lei au fost achitate investitorilor care au achiziționat VMS cu scadența de 1 an prin evms.md în 2025, potrivit Logos Press.
