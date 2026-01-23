Costul vieții în Chișinău a crescut

10:30

Costul aurului a început să scadă, retrăgându-se de la recordurile istorice, pe fondul informațiilor privind un acord între SUA și țările europene. În seara zilei de 21 ianuarie, cotațiile aurului au scăzut cu 1,93% în mai puțin de o jumătate de oră, atingând un minim de 4762,3 dolari. În dimineața zilei de 22 ianuarie 2026, scăderea a continuat. Contractele futures pentru luna februarie pe COMEX se tranzacționau la 4796,6 dolari pe uncie.