Universitățile au primit sprijin bugetar
Logos-Press, 23 ianuarie 2026 18:00
Instituțiile de învățământ superior de stat care funcționează în regim de autonomie financiară și sunt subordonate Ministerului Educației și Științei, Ministerului Sănătății și Ministerului Culturii vor primi de la bugetul de stat în 2026 un total de 1,1 miliarde de lei. Aceasta este cu aproximativ 108 milioane de lei mai mult decât în 2025.
• • •
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 30 minute
18:00
Instituțiile de învățământ superior de stat care funcționează în regim de autonomie financiară și sunt subordonate Ministerului Educației și Științei, Ministerului Sănătății și Ministerului Culturii vor primi de la bugetul de stat în 2026 un total de 1,1 miliarde de lei. Aceasta este cu aproximativ 108 milioane de lei mai mult decât în 2025.
Acum o oră
17:30
Filmul de groază și folclor cu vampiri Sinners (sau Păcătoșii) al lui Ryan Coogler a bătut recordul all-time pentru cele mai multe nominalizări la premiile Academiei Americane, cu 16 nominalizări, informează Logos Press.
Acum 2 ore
16:45
Povara fiscală asupra salariilor a devenit prea împovărătoare. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliţa, a recunoscut problema. Și, dacă ar exista „oportunități și condiții”, și-ar stabili un obiectiv pentru a o rezolva în următorul an sau doi. În opinia sa, acest lucru ar ajuta, pe de o parte, cetățenii să câștige mai mult, iar pe de altă parte, ar reduce presiunea asupra unor cheltuieli, în timp ce companiile și-ar putea crește profiturile. Statul ar câștiga pe profituri, nu pe cheltuieli.
16:45
Investitorii ar trebui să cumpere acțiuni ale companiilor europene din domeniul apărării în orice scădere, deoarece situația se află acum „în stadiile incipiente ale unei creșteri globale a cheltuielilor pentru apărare care ar putea dura încă un deceniu”, potrivit Logos Press.
Acum 4 ore
16:15
Ministerul Energiei din Moldova discută o serie de proiecte energetice strategice cu Statele Unite, inclusiv posibilitatea de a construi reactoare nucleare modulare mici (SMR), a raportat Logos Press.
15:30
Drepturile deținătorilor de bonuri de masă vor fi protejate la încetarea contractului de muncă, iar posibilitățile de utilizare a acestor mijloace de plată au fost extinse și optimizate, informează Logos Press.
15:00
În această săptămână, între 19 și 23 ianuarie 2026, peste 80 dintre primele 100 de criptomonede au înregistrat scăderi între 19 și 23 ianuarie 2026, spre marea consternare a participanților la piață, potrivit Logos Press.
Acum 6 ore
14:15
În perioada 2026-2030, limita totală (volumul admisibil) de recoltare a celulozei de lemn în cadrul exploatării forestiere principale este aprobată în valoare de 1 723,3 mii metri³, informează Logos Press.
14:15
De la 1 aprilie 2026, marii consumatori non-casnici vor putea achiziționa gaze direct la prețuri negociate sau prin intermediul platformei BRM EST Moldova, informează Logos Press.
13:30
Indicele costului vieții în capitala Moldovei a crescut cu 7% pentru doar șase luni, și cu 14% pentru întregul an, informează Logos Press.
13:00
Construită în urmă cu mai puțin de doi ani, mașina exclusivistă Bugatti Chiron „White Elephant” este scoasă la vânzare și va fi vândută la o licitație Bonhams în SUA, potrivit Logos Press.
Acum 8 ore
12:15
În planificarea urbană și statală normală, reforma administrativă este un instrument, nu un scop, iar fără a lua în considerare acest principiu fundamental, Moldova va obține un „deșert optimizat” în loc de o reformă administrativ-teritorială, a raportat Logos Press.
11:45
Autoritățile moldovenești analizează posibilitatea de a introduce măsuri de protecție și antidumping împotriva importurilor de zahăr din Belarus, informează Logos Press.
11:45
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a sprijinit Chișinăul cu un împrumut de 11,5 milioane de euro pentru finanțarea unui program cuprinzător de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor publice, în special a grădinițelor, informează Logos Press.
11:00
Un grup de deputați ai Partidului Nostru propune introducerea scutirii de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile importate în Moldova, donate autorităților administrației publice locale, informează Logos Press.
10:30
Costul aurului a început să scadă, retrăgându-se de la recordurile istorice, pe fondul informațiilor privind un acord între SUA și țările europene. În seara zilei de 21 ianuarie, cotațiile aurului au scăzut cu 1,93% în mai puțin de o jumătate de oră, atingând un minim de 4762,3 dolari. În dimineața zilei de 22 ianuarie 2026, scăderea a continuat. Contractele futures pentru luna februarie pe COMEX se tranzacționau la 4796,6 dolari pe uncie.
Acum 12 ore
09:45
Fostul vicepreședinte al SUA Kamala Harris a cumpărat o proprietate în Malibu, California, pentru 8 milioane de dolari.
09:45
În 2025, cetățenii moldoveni care locuiesc în regiunea transnistreană au primit plăți sociale în valoare totală de 138,53 milioane de lei – cu 40 de milioane de lei mai mult decât în 2024 (+40,7%), informează Logos Press.
08:30
Moldova va implementa un portofel digital și identificarea la distanță pentru a oferi fiecărui antreprenor și cetățean un cabinet digital oriunde în Europa, a raportat Logos Press.
08:30
Trei dintre cele mai mari companii producătoare de lactate din lume, Nestlé, Danone și Lactalis, au rechemat loturi mari de lapte praf pentru sugari după ce au descoperit o contaminare cu cerulidă, o toxină care poate provoca vărsături, diaree și dureri abdominale, a raportat Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
De la începutul anului 2026, temerile legate de bula inteligenței artificiale au crescut, investitorii și factorii de decizie politică concentrându-se pe întrebarea dacă și când ar putea exploda. Dar adevărata întrebare nu este dacă estimările actuale sunt exagerate, ci dacă noul model de afaceri al inteligenței artificiale este diferit de modelele de afaceri ale revoluțiilor tehnologice anterioare.
19:15
Clubul de fotbal Milsami a anunțat rezilierea anticipată a contractului cu Igor Pikuschak, care a condus staff-ul tehnic de la Orhei timp de mai bine de un an și jumătate, potrivit Logos Press.
18:45
Moldova este pe deplin angajată în procesul de aliniere a sectorului bancar al țării la standardele europene în vigoare în sectorul financiar, a devenit parte a zonei unice de plăți în euro (SEPA) și aplică din ce în ce mai mult soluții de digitalizare, informează Logos Press.
18:45
Începând cu 12 august 2026, barurile și restaurantele din Uniunea Europeană vor interzice utilizarea pungilor de unică folosință pentru cei care iau masa în unitate, potrivit Logos Press.
Ieri
17:30
Cererea oamenilor pentru împrumuturi de la organizațiile nebancare a crescut în 2025, ducând la o creștere semnificativă a portofoliilor de împrumuturi ale acestora, a raportat Logos Press.
17:30
Moldova se află într-o situație socio-economică catastrofală, țara este complet dependentă de „acul de credit” al Uniunii Europene, relatează Logos Press.
16:45
Președintele american Donald Trump a declarat că nu va impune taxe vamale de 10 % împotriva a opt țări europene, care ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 februarie. Declarația a fost făcută la câteva ore după discursul lui Trump de la Davos, în care acesta a menționat progresele înregistrate în discuțiile cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu privire la Groenlanda.
16:45
Mai mult de 90% din reformele pentru primirea următoarei tranșe de 300 de milioane de euro din partea UE au fost implementate în Moldova, informează Logos Press.
16:15
Sprijinul financiar al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) joacă un rol-cheie în implementarea programului de transformare lansat în Moldova în cadrul agendei europene și atragerea investițiilor străine în economia țării, relatează Logos Press.
16:15
În China, așa-numitele „închisori de grăsime” câștigă popularitate – tabere închise pentru pierderea intensivă în greutate, unde participanții timp de o lună își schimbă complet stilul de viață, informează Logos Press.
15:30
Rata de solvabilitate a societăților de asigurări a fost de 180 % pentru asigurările generale și de 695 % pentru asigurările de viață, cu mult peste cerința minimă (≥100 % plus o marjă de siguranță de 10 %), reflectând poziția financiară solidă și capacitatea societăților de a-și îndeplini obligațiile și de a asigura stabilitatea pe termen lung a sectorului, a informat Logos Press.
15:00
Președinta Maia Sandu a prezentat prioritățile pentru 2026, subliniind că politica externă și securitatea rămân domeniile principale, cu accent pe integrarea în Uniunea Europeană, relatează Logos Press.
15:00
Croația este un exemplu de referință pentru aderarea la Uniunea Europeană și servește drept sursă de inspirație și exemplu practic pentru parcursul european al Republicii Moldova, relatează Logos Press.
14:15
În Sri Lanka a fost descoperit un safir violet stelat rar, de 3 563 de carate, a cărui valoare este estimată la cel puțin 300 de milioane de dolari, informează Logos Press.
13:45
Programul Național de Studiere a Limbii Române pentru anii 2026-2028 prevede că stăpânirea limbii române asigură accesul egal la educație, la serviciile publice și la participarea la viața publică pentru membrii minorităților naționale, informează Logos Press.
13:45
În 2025, sectorul bancar din Moldova a înregistrat o creștere a profitabilității cu 23,5 la sută (sau cu 938 milioane de lei) față de 2024 (3,987 miliarde de lei), potrivit Logos Press.
13:00
Ofițerii FSB au reținut un rus la Moscova, care ar fi lucrat pentru Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, potrivit Logos Press.
12:30
În structura ofertei nete de valută din partea persoanelor fizice, ponderea principală aparține în continuare monedei unice europene (74,7%), potrivit Logos Press.
11:45
Acțiunile americane și-au revenit puternic miercuri după cea mai puternică vânzare din ultimele trei luni. Iată cum au reacționat investitorii la cuvintele lui Donald Trump despre refuzul său de a folosi forța în campania pentru achiziționarea Groenlandei.
11:45
Lucian Florea, un antreprenor din România, și-a dezvăluit intenția de a intra pe piața fast-food din Republica Moldova în 2026 cu lanțul de restaurante Fryday, informează Logos Press.
11:00
Fragmentarea ordinii economice globale, escaladarea geopolitică și eșecul „tranziției energetice” sunt identificate ca triada riscurilor economice cheie pentru anul 20265.
10:30
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor prelevează probe de combustibil de la benzinării din cauza plângerilor șoferilor cu privire la motorina înghețată, a raportat Logos Press.
10:00
În noiembrie 2025 față de noiembrie 2024, producția industrială din Moldova a crescut cu 11,6%, iar de la începutul anului, timp de 11 luni, rata de creștere a fost de 4,9%, informează Logos Press.
09:15
Eximbank, parte a Grupului Intesa Sanpaolo, a anunțat oficial că Marco Trevisan, noul CEO și președinte al Consiliului de Administrație, a preluat funcția. Acesta și-a început activitatea la 17 ianuarie, după ce a primit aprobarea din partea Băncii Naționale a Moldovei.
08:45
Producătorul ucrainean de carne de pasăre MHP, cu sediul la Vinnytsia, unul dintre cei mai mari producători de carne de pasăre din Europa, a început să vândă obligațiuni în valoare de 450 de milioane de dolari cu scadența în 2029. Acestea sunt primele obligațiuni emise de la începutul războiului.
08:45
Noul președinte al Baroului Avocaților din Moldova, Anatolie Barbacar, intenționează să se concentreze pe creșterea prestigiului profesiei, actualizarea Codului deontologic al avocatului și consolidarea dialogului cu autoritățile statului.
21 ianuarie 2026
20:30
În 2026, 56,4 milioane de lei urmează să fie transferați de la bugetul de stat pentru plata cotizațiilor de membru la 56 de organizații internaționale, informează Logos Press.
20:30
Sportivul moldovean Alexandru Ciuleanu a cucerit medaliile de aur și argint la Campionatul European IBJJF la Jiu-Jitsu Brazilian, desfășurat la Lisabona (Portugalia), informează Logos Press.
19:00
Declarațiile președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, cu privire la o posibilă unificare cu România au avut rezonanță nu numai în interiorul țării, ci și în Germania și alte țări europene, relatează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:15
Fostul editor Vogue Filipa Fino a scris un roman care este deja comparat cu iconicul „The Devil Wears Prada”, potrivit Logos Press.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.