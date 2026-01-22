Băncile internaționale au evaluat climatul de afaceri din Moldova

16:45

Președintele american Donald Trump a declarat că nu va impune taxe vamale de 10 % împotriva a opt țări europene, care ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 februarie. Declarația a fost făcută la câteva ore după discursul lui Trump de la Davos, în care acesta a menționat progresele înregistrate în discuțiile cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu privire la Groenlanda.