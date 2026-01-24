Băncile vor putea verifica online cărțile de identitate
Logos-Press, 24 ianuarie 2026 15:45
Până în vara anului 2026, Moldova intenționează să lanseze o soluție tehnică pentru verificarea digitală a cărților de identitate în bănci prin intermediul platformei de stat EVO, relatează Logos Press.
Acum 30 minute
15:45
Acum 2 ore
14:30
După ce compania cehă de apărare Czechoslovak Group (CSG) a devenit publică, averea proprietarului și managerului acesteia, Michal Strnad, a ajuns la 37 de miliarde de dolari, devenind astfel cel mai bogat om de afaceri din industria militară, potrivit Logos Press.
Acum 4 ore
13:15
Republica Moldova va participa la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) de la Strasbourg, în perioada 26-30 ianuarie. Evenimentul se anunță a fi unul notabil: din delegație fac parte deputați din diferite partide, iar președintele Maia Sandu va sosi separat, informează Logos Press.
12:15
Reprezentanții Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR) au anunțat crearea unei criptomonede care poartă numele fondatorului partidului, Vladimir Jirinovski, ca parte a „primului lor cripto-forum politic”, informează Logos Press.
Acum 6 ore
11:30
Săptămâna aceasta, SUA s-au retras destul de zgomotos din Organizația Mondială a Sănătății. Motivul retragerii a fost dat ca fiind un răspuns inadecvat la pandemia Covid-19: „eșecul de a adopta reforme urgente și de a demonstra independența față de influența politică a statelor membre ale OMS”. Plățile SUA, care au fost mai mari decât cele ale altor țări, au avut, de asemenea, un impact.
10:30
Un nou model de inteligență artificială este antrenat cu ajutorul datelor din laboratoarele de somn pentru a recunoaște posibilitatea apariției unor boli grave cu mult înainte de apariția simptomelor.
Acum 8 ore
09:15
Reprezentanții Rusiei, SUA și Ucrainei poartă discuții la Abu Dhabi, care vor dura două zile – 23 și 24 ianuarie. Primele întâlniri, care sunt dedicate problemelor de securitate, vor avea loc într-un mod cât mai închis posibil. Niciun reprezentant al mass-media nu este așteptat să participe la acestea, iar locul exact al discuțiilor nu a fost anunțat.
Acum 24 ore
01:45
Reforma administrativă și teritorială necesită un cadru clar și previzibil pentru o bază financiară adaptată la noile realități, relatează Logos Press.
23 ianuarie 2026
19:45
Comitetul Național Olimpic și Sportiv (CNOS) a anunțat numele celor cinci sportivi care s-au calificat la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia, informează Logos Press.
19:00
În cadrul programului municipal „Startup pentru tineri și migranți”, pe 23 ianuarie a avut loc o ceremonie de semnare a 27 de contracte de finanțare a proiectelor în valoare de 5,74 milioane de lei, informează Logos Press.
18:30
Laboratorul pentru controlul calității medicamentelor din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Moldova și-a confirmat profesionalismul înalt la nivel internațional, informează Logos Press.
18:00
Instituțiile de învățământ superior de stat care funcționează în regim de autonomie financiară și sunt subordonate Ministerului Educației și Științei, Ministerului Sănătății și Ministerului Culturii vor primi de la bugetul de stat în 2026 un total de 1,1 miliarde de lei. Aceasta este cu aproximativ 108 milioane de lei mai mult decât în 2025.
17:30
Filmul de groază și folclor cu vampiri Sinners (sau Păcătoșii) al lui Ryan Coogler a bătut recordul all-time pentru cele mai multe nominalizări la premiile Academiei Americane, cu 16 nominalizări, informează Logos Press.
16:45
Povara fiscală asupra salariilor a devenit prea împovărătoare. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliţa, a recunoscut problema. Și, dacă ar exista „oportunități și condiții”, și-ar stabili un obiectiv pentru a o rezolva în următorul an sau doi. În opinia sa, acest lucru ar ajuta, pe de o parte, cetățenii să câștige mai mult, iar pe de altă parte, ar reduce presiunea asupra unor cheltuieli, în timp ce companiile și-ar putea crește profiturile. Statul ar câștiga pe profituri, nu pe cheltuieli.
16:45
Investitorii ar trebui să cumpere acțiuni ale companiilor europene din domeniul apărării în orice scădere, deoarece situația se află acum „în stadiile incipiente ale unei creșteri globale a cheltuielilor pentru apărare care ar putea dura încă un deceniu”, potrivit Logos Press.
16:15
Ministerul Energiei din Moldova discută o serie de proiecte energetice strategice cu Statele Unite, inclusiv posibilitatea de a construi reactoare nucleare modulare mici (SMR), a raportat Logos Press.
Ieri
15:30
Drepturile deținătorilor de bonuri de masă vor fi protejate la încetarea contractului de muncă, iar posibilitățile de utilizare a acestor mijloace de plată au fost extinse și optimizate, informează Logos Press.
15:00
În această săptămână, între 19 și 23 ianuarie 2026, peste 80 dintre primele 100 de criptomonede au înregistrat scăderi între 19 și 23 ianuarie 2026, spre marea consternare a participanților la piață, potrivit Logos Press.
14:15
În perioada 2026-2030, limita totală (volumul admisibil) de recoltare a celulozei de lemn în cadrul exploatării forestiere principale este aprobată în valoare de 1 723,3 mii metri³, informează Logos Press.
14:15
De la 1 aprilie 2026, marii consumatori non-casnici vor putea achiziționa gaze direct la prețuri negociate sau prin intermediul platformei BRM EST Moldova, informează Logos Press.
13:30
Indicele costului vieții în capitala Moldovei a crescut cu 7% pentru doar șase luni, și cu 14% pentru întregul an, informează Logos Press.
13:00
Construită în urmă cu mai puțin de doi ani, mașina exclusivistă Bugatti Chiron „White Elephant” este scoasă la vânzare și va fi vândută la o licitație Bonhams în SUA, potrivit Logos Press.
12:15
În planificarea urbană și statală normală, reforma administrativă este un instrument, nu un scop, iar fără a lua în considerare acest principiu fundamental, Moldova va obține un „deșert optimizat” în loc de o reformă administrativ-teritorială, a raportat Logos Press.
11:45
Autoritățile moldovenești analizează posibilitatea de a introduce măsuri de protecție și antidumping împotriva importurilor de zahăr din Belarus, informează Logos Press.
11:45
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a sprijinit Chișinăul cu un împrumut de 11,5 milioane de euro pentru finanțarea unui program cuprinzător de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor publice, în special a grădinițelor, informează Logos Press.
11:00
Un grup de deputați ai Partidului Nostru propune introducerea scutirii de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile importate în Moldova, donate autorităților administrației publice locale, informează Logos Press.
10:30
Costul aurului a început să scadă, retrăgându-se de la recordurile istorice, pe fondul informațiilor privind un acord între SUA și țările europene. În seara zilei de 21 ianuarie, cotațiile aurului au scăzut cu 1,93% în mai puțin de o jumătate de oră, atingând un minim de 4762,3 dolari. În dimineața zilei de 22 ianuarie 2026, scăderea a continuat. Contractele futures pentru luna februarie pe COMEX se tranzacționau la 4796,6 dolari pe uncie.
09:45
Fostul vicepreședinte al SUA Kamala Harris a cumpărat o proprietate în Malibu, California, pentru 8 milioane de dolari.
09:45
În 2025, cetățenii moldoveni care locuiesc în regiunea transnistreană au primit plăți sociale în valoare totală de 138,53 milioane de lei – cu 40 de milioane de lei mai mult decât în 2024 (+40,7%), informează Logos Press.
08:30
Moldova va implementa un portofel digital și identificarea la distanță pentru a oferi fiecărui antreprenor și cetățean un cabinet digital oriunde în Europa, a raportat Logos Press.
08:30
Trei dintre cele mai mari companii producătoare de lactate din lume, Nestlé, Danone și Lactalis, au rechemat loturi mari de lapte praf pentru sugari după ce au descoperit o contaminare cu cerulidă, o toxină care poate provoca vărsături, diaree și dureri abdominale, a raportat Logos Press.
22 ianuarie 2026
19:15
De la începutul anului 2026, temerile legate de bula inteligenței artificiale au crescut, investitorii și factorii de decizie politică concentrându-se pe întrebarea dacă și când ar putea exploda. Dar adevărata întrebare nu este dacă estimările actuale sunt exagerate, ci dacă noul model de afaceri al inteligenței artificiale este diferit de modelele de afaceri ale revoluțiilor tehnologice anterioare.
19:15
Clubul de fotbal Milsami a anunțat rezilierea anticipată a contractului cu Igor Pikuschak, care a condus staff-ul tehnic de la Orhei timp de mai bine de un an și jumătate, potrivit Logos Press.
18:45
Moldova este pe deplin angajată în procesul de aliniere a sectorului bancar al țării la standardele europene în vigoare în sectorul financiar, a devenit parte a zonei unice de plăți în euro (SEPA) și aplică din ce în ce mai mult soluții de digitalizare, informează Logos Press.
18:45
Începând cu 12 august 2026, barurile și restaurantele din Uniunea Europeană vor interzice utilizarea pungilor de unică folosință pentru cei care iau masa în unitate, potrivit Logos Press.
17:30
Cererea oamenilor pentru împrumuturi de la organizațiile nebancare a crescut în 2025, ducând la o creștere semnificativă a portofoliilor de împrumuturi ale acestora, a raportat Logos Press.
17:30
Moldova se află într-o situație socio-economică catastrofală, țara este complet dependentă de „acul de credit” al Uniunii Europene, relatează Logos Press.
16:45
Președintele american Donald Trump a declarat că nu va impune taxe vamale de 10 % împotriva a opt țări europene, care ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 februarie. Declarația a fost făcută la câteva ore după discursul lui Trump de la Davos, în care acesta a menționat progresele înregistrate în discuțiile cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu privire la Groenlanda.
16:45
Mai mult de 90% din reformele pentru primirea următoarei tranșe de 300 de milioane de euro din partea UE au fost implementate în Moldova, informează Logos Press.
16:15
Sprijinul financiar al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) joacă un rol-cheie în implementarea programului de transformare lansat în Moldova în cadrul agendei europene și atragerea investițiilor străine în economia țării, relatează Logos Press.
16:15
În China, așa-numitele „închisori de grăsime” câștigă popularitate – tabere închise pentru pierderea intensivă în greutate, unde participanții timp de o lună își schimbă complet stilul de viață, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Rata de solvabilitate a societăților de asigurări a fost de 180 % pentru asigurările generale și de 695 % pentru asigurările de viață, cu mult peste cerința minimă (≥100 % plus o marjă de siguranță de 10 %), reflectând poziția financiară solidă și capacitatea societăților de a-și îndeplini obligațiile și de a asigura stabilitatea pe termen lung a sectorului, a informat Logos Press.
15:00
Președinta Maia Sandu a prezentat prioritățile pentru 2026, subliniind că politica externă și securitatea rămân domeniile principale, cu accent pe integrarea în Uniunea Europeană, relatează Logos Press.
15:00
Croația este un exemplu de referință pentru aderarea la Uniunea Europeană și servește drept sursă de inspirație și exemplu practic pentru parcursul european al Republicii Moldova, relatează Logos Press.
14:15
În Sri Lanka a fost descoperit un safir violet stelat rar, de 3 563 de carate, a cărui valoare este estimată la cel puțin 300 de milioane de dolari, informează Logos Press.
13:45
Programul Național de Studiere a Limbii Române pentru anii 2026-2028 prevede că stăpânirea limbii române asigură accesul egal la educație, la serviciile publice și la participarea la viața publică pentru membrii minorităților naționale, informează Logos Press.
13:45
În 2025, sectorul bancar din Moldova a înregistrat o creștere a profitabilității cu 23,5 la sută (sau cu 938 milioane de lei) față de 2024 (3,987 miliarde de lei), potrivit Logos Press.
13:00
Ofițerii FSB au reținut un rus la Moscova, care ar fi lucrat pentru Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, potrivit Logos Press.
12:30
În structura ofertei nete de valută din partea persoanelor fizice, ponderea principală aparține în continuare monedei unice europene (74,7%), potrivit Logos Press.
11:45
Acțiunile americane și-au revenit puternic miercuri după cea mai puternică vânzare din ultimele trei luni. Iată cum au reacționat investitorii la cuvintele lui Donald Trump despre refuzul său de a folosi forța în campania pentru achiziționarea Groenlandei.
