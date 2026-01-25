Trump confirmă că raidul din Venezuela nu ar fi fost posibil fără o nouă armă secretă: „Ei au apăsat butoanele, nimic nu a funcționat”

Preşedintele Donald Trump a declarat presei din Statele Unite că o nouă armă secretă a fost esenţială pentru raidul spectaculos prin care SUA l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro. Trump s-a lăudat că arma misterioasă „a făcut ca echipamentul (inamicului) să nu funcţioneze” atunci când elicopterele americane au aterizat în Caracas, pe 3 ianuarie, […] Articolul Trump confirmă că raidul din Venezuela nu ar fi fost posibil fără o nouă armă secretă: „Ei au apăsat butoanele, nimic nu a funcționat” apare prima dată în SafeNews.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de SafeNews