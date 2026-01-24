VIDEO | Valeriu Cojocaru anunță din Germania că a solicitat azil politic

10:30

Recent pe piață a ajuns o cantitate de motorină care nu ar respecta în totalitate standardele de calitate pentru sezonul rece, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, problema vizează un parametru tehnic esențial pentru motorina de iarnă – punctul de curgere la rece (CFPP), transmite IPN. „Motorina trebuie să urmeze un anumit standard de […] Articolul Ministerul Energiei: Unele loturi de motorină nu sunt potrivite pentru temperaturi scăzute apare prima dată în SafeNews.