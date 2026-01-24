PLDM subliniază importanța Micii Uniri în contextul regional actual
Partidul Liberal Democrat din Moldova a emis o declarație cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, marcată anual la 24 ianuarie, subliniind importanța istorică a Micii Uniri din 1859 și relevanța acesteia pentru prezentul Republicii Moldova. În mesajul său, PLDM afirmă că Unirea Principatelor Române a fost un act de curaj și responsabilitate, realizat prin voința
Poliția solicită sâmbătă, 24 ianuarie 2026, sprijinul cetățenilor pentru identificarea bărbatului din imagine, cu vârsta de 28 de ani, implicat în incidentul armat produs în sectorul Botanica din capitală. „Conform informațiilor operative, există indicii că acesta s-ar putea afla în stânga Nistrului și că poate deține asupra sa o armă de foc, reprezentând un pericol pentru
FALSURI noi de la Igor Dodon: Un presupus „Acord militar cu Ucraina" și „SUA ar fi excluse din lista partenerilor strategici"
În cadrul emisiunii «На грани» din 23 ianuarie 2026 de la postul de televiziune Exclusiv TV, liderul PSRM și deputatul Igor Dodon a reluat mai multe din afirmațiile sale false și manipulatoare, în consonanță cu retorica Kremlinului, despre „curatorii occidentali" care ar încerca să atragă R. Moldova în războiul din Ucraina și despre „militarizarea" țării.
În Québec, Canada, a fost inaugurat oficial Consulatul Onorific al Republicii Moldova. Evenimentul a avut loc la 20 ianuarie curent. Potrivit informațiilor publicate de Ambasada R. Moldova în Canada, acesta este un pas important pentru consolidarea relațiilor moldo-canadiene și pentru cea mai mare comunitate moldovenească din Canada, formată din aproximativ 15 000 de persoane. „Cu
Statele Unite vor rămâne un aliat cheie al NATO și un partener al Europei, dar vor acorda prioritate apărării interne și descurajării Chinei, conform noii strategii naționale de apărare a administrației președintelui Donald Trump, publicată vineri seară, informează dpa. Documentul precizează că Washingtonul va continua să joace un rol central în cadrul NATO, chiar dacă
Un tânăr de 26 de ani din Capitală a fost rănit prin împușcare de către persoane necunoscute, fiind transportat la spital. Sunt primele informații oficiale despre incidentul armat produs în sectorul Botanica din Capitală, acestea fiind prezentate în spațiul public la douǎ zile distanțǎ de la incident. Totul a avut loc la data de 22 ianuarie
Negociatorii ruşi, ucraineni şi americani reiau sâmbătă discuţiile la Abu Dhabi, pentru prima dată în acest format, cu privire la condiţiile unui acord pentru încheierea războiului de patru ani din Ucraina, un obiectiv care se blochează pe problema spinoasă a Donbasului, relatează AFP. Anunţând negocieri dificile, Kremlinul a repetat în preambulul său că cere Kievului
Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a calculat care au fost costurile Rusiei legate de atacul care a întrerupt sistemul electric și cel de termoficare din Kiev. Rusia a cheltuit peste 10,2 miliarde de ruble (131 de milioane de dolari) pentru atacul aerian din 20 ianuarie care a distrus rețelele electrice și de încălzire
Colonelul de poliție în rezervă Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției Operațiuni Speciale a Inspectoratului General al Poliției, a declarat public că se află în prezent în Germania, unde a solicitat azil politic. Declarațiile au fost făcute în urma informațiilor apărute în spațiul public privind anunțarea sa în căutare internațională. Potrivit lui Cojocaru, acesta se
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că speră ca preşedintele american Donald Trump să pună capăt conflictului din Ucraina, astfel încât să-l poată nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace, relatează The Guardian. „Sper că într-o zi vom putea acorda Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump. Am încredere că, dacă va face o diferenţă
Cauțiunea pentru eliberarea deputatei ucrainene Iulia Timoșenko a fost achitată integral. Serviciul de presă al Înaltei Curți Anticorupție din Ucraina a confirmat informația pentru Transparency International Ukraine, după care Timoșenko a publicat o reacție oficială. „Draga mea echipă! (…) nu există cuvinte prin care să-mi pot exprima recunoștința pentru că m-ați ajutat să plătesc această
Astăzi se împlinesc 167 de ani de la Mica Unire, eveniment istoric marcat la 24 ianuarie 1859, când Moldova și Țara Românească l-au ales ca domnitor pe Alexandru Ioan Cuza. Cu acest prilej, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj în care a subliniat importanța momentului pentru istoria și identitatea românească. Potrivit lui Igor
Armata SUA atacă o ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific. Doi morți și un singur supraviețuitor
Armata SUA a efectuat vineri, 23 ianuarie 2026, încă un atac împotriva unei alte ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific. Barca a fost scufundată și două persoane au murit, potrivit Comandamentului Sud al Statelor Unite, care a precizat că există și un supraviețuitor. „Pe 23 ianuarie, la ordinul secretarului de război
Militarul prin contract al Armatei Naționale care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare, în data de 20 ianuarie, a decedat. Anunțul a fost făcut sâmbătă dimineață, 24 ianuarie 2026, de Ministerul Apărării. Potrivit instituției, tânărul a murit la ora 3:50, la spital, unde fusese internat în stare gravă. Ministerul Apărării a transmis că
Consiliul orașului Amsterdam a votat pentru interzicerea publicității pentru produse și servicii din carne care utilizează combustibili fosili (inclusiv croaziere și călătorii aeriene) pe panouri publicitare și în stații. Amsterdam a devenit cel mai recent oraș important din Olanda care a introdus o interdicție privind serviciile de publicitate legate de utilizarea combustibililor fosili – înainte
Peste 100 de persoane reținute în Kosovo, pe fondul acuzațiilor care au marcat alegerile din decembrie. Criza politică se prelungește
Autoritățile kosovare au reținut 109 persoane într-un dosar cu acuzații de fraudă electorală, care au dus la o renumărare a voturilor după alegerile parlamentare anticipate care au avut loc luna trecută, potrivit The Washington Post. Procurorii din Prizrez, oraș situat în sudul Kosovo, au spus că persoanele în cauză se confruntă cu acuzații de falsificare a
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul latino-american Mercosur, aflat în proces de ratificare, ar putea avea efecte indirecte asupra economiei Republicii Moldova, în special asupra sectorului agricol, avertizează experții. Presiunile asupra prețurilor produselor agricole sunt considerate principalul risc, în timp ce autoritățile de la Chișinău susțin că noul context obligă agricultura moldovenească să devină
O femeie în vârstă de 108 ani a aflat, după zeci de ani, că printre amintirile păstrate într-o casă moștenită se afla un bon poștal de economisire emis în anii '50, cu o valoare estimată astăzi la aproximativ 100.000 de euro. Titlul, inițial de 1.000 de lire, a fost descoperit întâmplător de badanta ei, o
Mihai Popșoi: Mandatul Moldovei la Consiliul Europei va promova democrația și statul de drept
Președinția Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei are loc într-un moment în care continentul european se confruntă cu provocări profunde, dar și cu un context de speranță reînnoită și solidaritate. O spune vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe. Într-un mesaj public, oficialul a subliniat angajamentul ferm al țării față de valorile
Casa Albă a făcut o confuzie şi a trecut Belgia în locul Belarusului în „Consiliul de Pace" al lui Trump. Reacţia Bruxelles-ului
Belgia a fost prezentată pentru scurt timp ca făcând parte din „Consiliul de Pace" lansat joi la Davos de preşedintele american Donald Trump. Informaţia eronată a fost rapid dezminţită de ministrul belgian al afacerilor externe, Maxime Prévot, după publicarea de către Casa Albă a unei liste oficiale a ţărilor semnatare, relatează Le Figaro. Din cauza
Miniștrii Energiei din Republica Moldova și SUA, Dorin Junghietu și Chris Wright, au discutat despre cooperare și consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. Întâlnirea a avut loc în timpul recentei vizite a lui Junghietu la Washington. Discuțiile s-au concentrat pe securitatea energetică a Republicii Moldova, scrie Infotag. „Pentru Moldova, energia nu este doar o problemă economică,
Canoistul Serghei Tarnovschi a fost desemnat sportivul anului, iar luptătoarea Irina Rîngaci – sportiva anului în cadrul Galei Sportului 2025. În cadrul evenimentului au fost premiați sportivi, antrenori, federații, echipe și jurnaliști sportivi, la 20 de categorii, transmite IPN. Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a anunțat că sportivii din Moldova au obținut, în anul
Autoritățile atenționează cetățenii despre pericolul aflării pe gheața subțire a bazinelor acvatice. Și asta pentru că în următoarele zile, 23–30 ianuarie, se așteaptă o creștere a temperaturii aerului și la o subțiere a stratului de gheață. În acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Administrația prezidențială vine cu detalii despre vizitele pe care urmează să le întreprindă Maia Sandu în perioada 25-27 ianuarie la Varșovia și Strasbourg. Astfel, în perioada 25–26 ianuarie, șeful statului va efectua o vizită oficială în Polonia, la invitația omologului său Karol Nawrocki. La Varșovia, Sandu va o avea o întrevedere cu Nawrocki, iar ulterior, […] Articolul Maia Sandu, așteptată la Varșovia și Strasbourg. Programul vizitelor apare prima dată în SafeNews.
Alertă alimentară: Nestlé, Danone și Lactalis retrag lapte praf pentru sugari din zeci de țări # SafeNews
Nestlé, Danone și Lactalis au retras de pe piață mai multe loturi de lapte praf pentru sugari, în numeroase țări, din cauza suspiciunilor de contaminare cu cerulidă toxică, o substanță asociată bacteriei Bacillus cereus, relatează Euronews. Sursa contaminării ar fi un furnizor chinez de ulei ARA, ingredient esențial în formulele pentru sugari, iar Lactalis a […] Articolul Alertă alimentară: Nestlé, Danone și Lactalis retrag lapte praf pentru sugari din zeci de țări apare prima dată în SafeNews.
Vremea va rămâne schimbătoare în acest weekend, 24–26 ianuarie, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Cerul va fi predominant noros pe tot parcursul perioadei, iar precipitațiile nu vor lipsi, însă vor fi slabe. În noaptea de vineri spre sâmbătă, izolat, se așteaptă ninsori slabe, iar pe parcursul zilei de vineri nu sunt prognozate precipitații esențiale. Sâmbătă […] Articolul METEO | Cer noros și ploi slabe în zilele de weekend, anunță meteorologii apare prima dată în SafeNews.
În această săptămână, Centrul Național Anticorupție a desfășurat mai multe activități de informare în raioanele Fălești și Sîngerei, la care au participat aproximativ 150 de angajați din sectorul public. Scopul acțiunilor a fost creșterea nivelului de conștientizare privind riscurile de corupție și promovarea unui comportament corect în instituțiile statului. Ofițerii CNA au ajuns în Inspectoratele […] Articolul Angajați ai MAI și din sistemul medical, informați despre prevenirea corupției apare prima dată în SafeNews.
Ministerul Energiei reacționează după ce Gazprom cere audit și suspendarea lui Ceban la Moldovagaz # SafeNews
Membrii Consiliului de Observatori al Moldovagaz, desemnați de concernul rus Gazprom, au cerut suspendarea din funcție a președintelui interimar, Vadim Ceban. De asemenea, aceștia au solicitat un audit al cheltuielilor, investițiilor și deciziilor luate de Vadim Ceban. Contactat de IPN pentru o reacție, Vadim Ceban a calificat informațiile drept aberații. „Sunt niște aberații, care nu […] Articolul Ministerul Energiei reacționează după ce Gazprom cere audit și suspendarea lui Ceban la Moldovagaz apare prima dată în SafeNews.
Autoritățile moldovenești au demarat căutarea internațională a lui Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției nr. 5, după ce ambii au fost implicați în cazul lui Dorin Damir, angajat ca „agent sub acoperire” în structura condusă de aceștia. Informația a fost confirmată de […] Articolul Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru, dați în urmărire internațională apare prima dată în SafeNews.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru perioada 24-26 ianuarie. Prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,94 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,62 lei, transmite Știri.md. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 4 […] Articolul Prețuri mai mari la benzină și motorină în weekend, potrivit ANRE apare prima dată în SafeNews.
Curtea Constituțională (CC) a respins vineri, 23 ianuarie, sesizarea depusă de Nicanor Ciochină, fost primar al comunei Boldurești, acuzat că a lovit mortal un copil. Fostul edil invocase neconstituționalitatea unei prevederi din Codul de procedură penală. Decizia CC este definitivă, nu poate fi atacată și intră în vigoare de la data adoptării. Curtea a precizat […] Articolul Decizia CCM: sesizarea lui Ciochină, fost primar de Boldurești, respinsă apare prima dată în SafeNews.
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, efectuează astăzi prima sa vizită în Găgăuzia de la preluarea mandatului. În cadrul deplasării, ea s-a întâlnit cu primarii orașelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, discutând despre nevoile și prioritățile comunităților locale. Reprezentanta UE a subliniat importanța implicării tuturor comunităților din țară în parcursul european al Republicii Moldova […] Articolul Ambasadoarea UE în Moldova, Iwona Piórko, în prima vizită oficială în Găgăuzia apare prima dată în SafeNews.
Negocierile de pace de la Abu Dhabi au început: Este prima întâlnire trilaterală de la începutul Războiului din Ucraina # SafeNews
Negocierile de pace dintre Rusia, Ucraina și SUA au început, vineri, la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite. Negocierile care se desfășoară vineri și sâmbătă devin primele negocieri în format trilateral petrecute încă de la începutul Invaziei din Ucraina, în 2022. La negocieri participă diplomați din partea Rusiei și Ucrainei, dar și SUA. Din partea […] Articolul Negocierile de pace de la Abu Dhabi au început: Este prima întâlnire trilaterală de la începutul Războiului din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
MAE: Spionul moldovean are și cetățenie rusă, ceea ce restrânge posibilitățile de asistență # SafeNews
Ambasada Moldovei de la Moscova are capacități limitate de intervenție, deoarece presupusul „spion” moldovean reținut de FSB deține și cetățenia rusă. Precizările au fost făcute pentru jurnaliști de către serviciul de presă al diplomației de la Chișinău. „În acest context, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 368/2002 privind aprobarea Statutului Consular, funcționarul consular va […] Articolul MAE: Spionul moldovean are și cetățenie rusă, ceea ce restrânge posibilitățile de asistență apare prima dată în SafeNews.
Șefa statului, Maia Sandu, a numit în funcții cinci judecători, care vor activa la Curtea de Apel Centru, Judecătoriile Chișinău, Orhei, Bălți și Ungheni. Decretele prezidențiale au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, Vladislav Schibin a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru. De asemenea, Ion Bocan a fost […] Articolul DOC | Președinta Maia Sandu semnează decrete pentru noi judecători apare prima dată în SafeNews.
Structurile separatiste din Transnistria anunță despre producerea unei noi avarii la la Centrala Termoelectrică Moldovenească de la Cuciurgan (MGRES). Potrivit informațiilor comunicate, unul dintre blocurile energetice a fost afectat. În acest context, locuitorii raionului Camenca au fost avertizați cu privire la posibile întreruperi de energie electrică în perioada următoare. „În timpul lucrărilor, în unele zone […] Articolul Probleme la MGRES: Consumatorii din Camenca, afectați de o nouă avarie apare prima dată în SafeNews.
SUA vor acces militar nerestricționat în Groenlanda și să nu informeze Danemarca despre ce fac pe insulă # SafeNews
Statele Unite vor să își revizuiască acordul de apărare cu Danemarca pentru a elimina orice restricții privind prezența militară americană în Groenlanda, relatează vineri agenția Bloomberg, citată de Meduza. Tratatul în cauză datează din 1951 și acordă armatei americane acces larg în Groenlanda pentru operațiuni, inclusiv construirea și operarea bazelor militare. Cu toate acestea, acordul stipulează că […] Articolul SUA vor acces militar nerestricționat în Groenlanda și să nu informeze Danemarca despre ce fac pe insulă apare prima dată în SafeNews.
Banca centrală a Poloniei, cel mai mare cumpărător de aur din lume, își majorează achizițiile cu încă 150 de tone, în contextul în care se pregătește pentru o instabilitate geopolitică tot mai accentuată, care a dus prețuri record ale aurului. Creșterea prețului aurului nu reprezintă un obstacol major pentru Banca Națională a Poloniei, care tocmai […] Articolul Polonia mai achiziționează 150 de tone de aur. E cel mai mare cumpărător din lume apare prima dată în SafeNews.
Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica, în colaborare cu Direcția de Poliție Chișinău, au reținut doi cetățeni străini, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani, suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în escrocherii. Potrivit anchetei, suspecții ar fi obținut prin înșelăciune suma de 550.000 de lei de la […] Articolul VIDEO | Doi cetățeni străini reținuți la Chișinău și Bălți pentru escrocherii apare prima dată în SafeNews.
Atacurile Rusiei provoacă noi întreruperi de curent electric în mai multe regiuni din Ucraina # SafeNews
Compania națională ucraineană de electricitate Ukrenergo a raportat vineri noi întreruperi de curent electric la Odesa (în sud) și în alte regiuni ale țării în urma atacului nocturn al Rusiei cu drone cu rază lungă de acțiune, care a afectat sistemul energetic al Ucrainei în plină iarnă, a anunțat compania într-un comunicat, citat de EFE. […] Articolul Atacurile Rusiei provoacă noi întreruperi de curent electric în mai multe regiuni din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
Casa Albă publică o imagine modificată digital a unei femei arestate după un protest faţă de ICE # SafeNews
Casa Albă a publicat o imagine modificată digital a unei femei arestate joi, într-un caz prezentat public de procurorul general al SUA, Pam Bondi, astfel încât aceasta să pară că plânge dramatic, arată o analiză a imaginii realizată de The Guardian. Femeia, Nekima Levy Armstrong, apare de asemenea cu pielea mai închisă la culoare în […] Articolul Casa Albă publică o imagine modificată digital a unei femei arestate după un protest faţă de ICE apare prima dată în SafeNews.
TikTok a anunțat că a finalizat tranzacția care va permite aplicației populare de videoclipuri scurte să își continue activitatea în Statele Unite. Tranzacția a fost încheiată după ani de confruntare între Washington și Beijing, începută în primul mandat prezidențial al lui Donald Trump, când acesta a încercat fără succes să interzică aplicația din motive de […] Articolul TikTok a separat definitiv aplicația din Statele Unite de afacerea sa globală apare prima dată în SafeNews.
Moldova se află într-o situație socio-economică catastrofală, țara este complet dependentă de „acul de credit” al Uniunii Europene. Această declarație a fost făcută de reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Ea a citat date statistice potrivit cărora rata sărăciei în Moldova este în continuă creștere, iar deficitul comercial este în continuă creștere, […] Articolul Zaharova: Moldova depinde de „acul de credit” al UE apare prima dată în SafeNews.
JD Vance îşi reia atacurile şi spune că Europa „a apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei” # SafeNews
Vicepreşedintele JD Vance a criticat dur, joi, ţările europene, spunând că acestea se îndreaptă spre ceea ce el a numit „sinuciderea civilizaţiei”, relatează CNN. „Europa a apucat cu siguranţă pe această cale, din fericire, nu a ajuns încă acolo, dar a apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”, a spus Vance într-un interviu acordat Newsmax. Vicepreşedintele a […] Articolul JD Vance îşi reia atacurile şi spune că Europa „a apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei” apare prima dată în SafeNews.
Vortex polar, ninsori masive şi polei. Un val de frig de proporţii urmează să lovească SUA şi Canada # SafeNews
Un val de frig intens urmează să aducă ninsori, polei şi gheaţă într-o mare parte a Canadei, precum şi în centrul şi estul Statelor Unite începând de vineri, în timp ce un vortex polar aduce aerul arctic spre sud, relatează AFP. Vortexul polar este o masă de aer rece care circulă în sens invers acelor […] Articolul Vortex polar, ninsori masive şi polei. Un val de frig de proporţii urmează să lovească SUA şi Canada apare prima dată în SafeNews.
Începând cu anul 2028, în mai multe orașe din Republica Moldova ar putea fi deschise primele centre de colectare a textilelor, unde cetățenii vor putea preda hainele uzate, în loc să le arunce la gunoi. Textilele colectate vor fi sortate în funcție de tipul de fibră și material, urmând să fie reutilizate sau transformate în […] Articolul Reciclarea textilelor, următorul pas al Ministerului Mediului apare prima dată în SafeNews.
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un dosar de tâlhărie, în care un bărbat de 40 de ani a fost găsit vinovat de complicitate la comiterea infracțiunii. Instanța i-a stabilit pedeapsa de 8 ani de închisoare, care urmează să fie executată într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în februarie 2022, […] Articolul Jaf de peste 300.000 de lei în Chișinău: un complice condamnat apare prima dată în SafeNews.
Omenirea va putea învinge îmbătrânirea după ce va identifica cauzele fundamentale ale acestui proces. Declarația a fost făcută de antreprenorul american Elon Musk în timpul discursului său la Forumul Economic Mondial de la Davos. Elon Musk a sugerat că cauza îmbătrânirii este un lucru „incredibil de evident”. „Motivul pentru care spun că nu este ceva […] Articolul Elon Musk a anunțat că problema îmbătrânirii poate fi rezolvată apare prima dată în SafeNews.
Uniunea Europeană răspunde criticilor lui Zelenski: „Faptele vorbesc mai tare decât vorbele” # SafeNews
Uniunea Europeană a reacționat la criticile dure formulate de președintele ucrainean în discursul său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, subliniind sprijinul pe care blocul comunitar l-a acordat Ucrainei, notează Mediafax. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a respins acuzațiile președintelui Zelenski și a subliniat rolul major al Uniunii în sprijinirea Kievului. „De […] Articolul Uniunea Europeană răspunde criticilor lui Zelenski: „Faptele vorbesc mai tare decât vorbele” apare prima dată în SafeNews.
Funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional Chișinău, împreună cu polițiștii de frontieră, au prevenit transportarea ilegală a unei cantități semnificative de produse de tutun. În timpul controlului de specialitate al pasagerilor de pe cursa Chișinău–Tel Aviv, echipa comună a depistat un bagaj încărcat cu 120 de pachete de țigări, nedeclarate autorităților vamale. Pe caz a […] Articolul FOTO | Țigări ilegale, confiscate la plecarea spre Tel Aviv apare prima dată în SafeNews.
