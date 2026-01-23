Decizia CCM: sesizarea lui Ciochină, fost primar de Boldurești, respinsă
SafeNews, 23 ianuarie 2026 13:30
Curtea Constituțională (CC) a respins vineri, 23 ianuarie, sesizarea depusă de Nicanor Ciochină, fost primar al comunei Boldurești, acuzat că a lovit mortal un copil. Fostul edil invocase neconstituționalitatea unei prevederi din Codul de procedură penală. Decizia CC este definitivă, nu poate fi atacată și intră în vigoare de la data adoptării. Curtea a precizat […] Articolul Decizia CCM: sesizarea lui Ciochină, fost primar de Boldurești, respinsă apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 15 minute
13:40
Autoritățile moldovenești au demarat căutarea internațională a lui Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției nr. 5, după ce ambii au fost implicați în cazul lui Dorin Damir, angajat ca „agent sub acoperire” în structura condusă de aceștia. Informația a fost confirmată de […] Articolul Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru, dați în urmărire internațională apare prima dată în SafeNews.
13:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru perioada 24-26 ianuarie. Prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,94 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,62 lei, transmite Știri.md. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 4 […] Articolul Prețuri mai mari la benzină și motorină în weekend, potrivit ANRE apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
13:30
Curtea Constituțională (CC) a respins vineri, 23 ianuarie, sesizarea depusă de Nicanor Ciochină, fost primar al comunei Boldurești, acuzat că a lovit mortal un copil. Fostul edil invocase neconstituționalitatea unei prevederi din Codul de procedură penală. Decizia CC este definitivă, nu poate fi atacată și intră în vigoare de la data adoptării. Curtea a precizat […] Articolul Decizia CCM: sesizarea lui Ciochină, fost primar de Boldurești, respinsă apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
13:20
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, efectuează astăzi prima sa vizită în Găgăuzia de la preluarea mandatului. În cadrul deplasării, ea s-a întâlnit cu primarii orașelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, discutând despre nevoile și prioritățile comunităților locale. Reprezentanta UE a subliniat importanța implicării tuturor comunităților din țară în parcursul european al Republicii Moldova […] Articolul Ambasadoarea UE în Moldova, Iwona Piórko, în prima vizită oficială în Găgăuzia apare prima dată în SafeNews.
13:10
Negocierile de pace de la Abu Dhabi au început: Este prima întâlnire trilaterală de la începutul Războiului din Ucraina # SafeNews
Negocierile de pace dintre Rusia, Ucraina și SUA au început, vineri, la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite. Negocierile care se desfășoară vineri și sâmbătă devin primele negocieri în format trilateral petrecute încă de la începutul Invaziei din Ucraina, în 2022. La negocieri participă diplomați din partea Rusiei și Ucrainei, dar și SUA. Din partea […] Articolul Negocierile de pace de la Abu Dhabi au început: Este prima întâlnire trilaterală de la începutul Războiului din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
13:00
MAE: Spionul moldovean are și cetățenie rusă, ceea ce restrânge posibilitățile de asistență # SafeNews
Ambasada Moldovei de la Moscova are capacități limitate de intervenție, deoarece presupusul „spion” moldovean reținut de FSB deține și cetățenia rusă. Precizările au fost făcute pentru jurnaliști de către serviciul de presă al diplomației de la Chișinău. „În acest context, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 368/2002 privind aprobarea Statutului Consular, funcționarul consular va […] Articolul MAE: Spionul moldovean are și cetățenie rusă, ceea ce restrânge posibilitățile de asistență apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
12:40
Șefa statului, Maia Sandu, a numit în funcții cinci judecători, care vor activa la Curtea de Apel Centru, Judecătoriile Chișinău, Orhei, Bălți și Ungheni. Decretele prezidențiale au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, Vladislav Schibin a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru. De asemenea, Ion Bocan a fost […] Articolul DOC | Președinta Maia Sandu semnează decrete pentru noi judecători apare prima dată în SafeNews.
12:30
Structurile separatiste din Transnistria anunță despre producerea unei noi avarii la la Centrala Termoelectrică Moldovenească de la Cuciurgan (MGRES). Potrivit informațiilor comunicate, unul dintre blocurile energetice a fost afectat. În acest context, locuitorii raionului Camenca au fost avertizați cu privire la posibile întreruperi de energie electrică în perioada următoare. „În timpul lucrărilor, în unele zone […] Articolul Probleme la MGRES: Consumatorii din Camenca, afectați de o nouă avarie apare prima dată în SafeNews.
12:10
SUA vor acces militar nerestricționat în Groenlanda și să nu informeze Danemarca despre ce fac pe insulă # SafeNews
Statele Unite vor să își revizuiască acordul de apărare cu Danemarca pentru a elimina orice restricții privind prezența militară americană în Groenlanda, relatează vineri agenția Bloomberg, citată de Meduza. Tratatul în cauză datează din 1951 și acordă armatei americane acces larg în Groenlanda pentru operațiuni, inclusiv construirea și operarea bazelor militare. Cu toate acestea, acordul stipulează că […] Articolul SUA vor acces militar nerestricționat în Groenlanda și să nu informeze Danemarca despre ce fac pe insulă apare prima dată în SafeNews.
12:10
Banca centrală a Poloniei, cel mai mare cumpărător de aur din lume, își majorează achizițiile cu încă 150 de tone, în contextul în care se pregătește pentru o instabilitate geopolitică tot mai accentuată, care a dus prețuri record ale aurului. Creșterea prețului aurului nu reprezintă un obstacol major pentru Banca Națională a Poloniei, care tocmai […] Articolul Polonia mai achiziționează 150 de tone de aur. E cel mai mare cumpărător din lume apare prima dată în SafeNews.
12:00
Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica, în colaborare cu Direcția de Poliție Chișinău, au reținut doi cetățeni străini, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani, suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în escrocherii. Potrivit anchetei, suspecții ar fi obținut prin înșelăciune suma de 550.000 de lei de la […] Articolul VIDEO | Doi cetățeni străini reținuți la Chișinău și Bălți pentru escrocherii apare prima dată în SafeNews.
12:00
Atacurile Rusiei provoacă noi întreruperi de curent electric în mai multe regiuni din Ucraina # SafeNews
Compania națională ucraineană de electricitate Ukrenergo a raportat vineri noi întreruperi de curent electric la Odesa (în sud) și în alte regiuni ale țării în urma atacului nocturn al Rusiei cu drone cu rază lungă de acțiune, care a afectat sistemul energetic al Ucrainei în plină iarnă, a anunțat compania într-un comunicat, citat de EFE. […] Articolul Atacurile Rusiei provoacă noi întreruperi de curent electric în mai multe regiuni din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
11:50
Casa Albă publică o imagine modificată digital a unei femei arestate după un protest faţă de ICE # SafeNews
Casa Albă a publicat o imagine modificată digital a unei femei arestate joi, într-un caz prezentat public de procurorul general al SUA, Pam Bondi, astfel încât aceasta să pară că plânge dramatic, arată o analiză a imaginii realizată de The Guardian. Femeia, Nekima Levy Armstrong, apare de asemenea cu pielea mai închisă la culoare în […] Articolul Casa Albă publică o imagine modificată digital a unei femei arestate după un protest faţă de ICE apare prima dată în SafeNews.
11:40
TikTok a anunțat că a finalizat tranzacția care va permite aplicației populare de videoclipuri scurte să își continue activitatea în Statele Unite. Tranzacția a fost încheiată după ani de confruntare între Washington și Beijing, începută în primul mandat prezidențial al lui Donald Trump, când acesta a încercat fără succes să interzică aplicația din motive de […] Articolul TikTok a separat definitiv aplicația din Statele Unite de afacerea sa globală apare prima dată în SafeNews.
11:40
Moldova se află într-o situație socio-economică catastrofală, țara este complet dependentă de „acul de credit” al Uniunii Europene. Această declarație a fost făcută de reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Ea a citat date statistice potrivit cărora rata sărăciei în Moldova este în continuă creștere, iar deficitul comercial este în continuă creștere, […] Articolul Zaharova: Moldova depinde de „acul de credit” al UE apare prima dată în SafeNews.
11:30
JD Vance îşi reia atacurile şi spune că Europa „a apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei” # SafeNews
Vicepreşedintele JD Vance a criticat dur, joi, ţările europene, spunând că acestea se îndreaptă spre ceea ce el a numit „sinuciderea civilizaţiei”, relatează CNN. „Europa a apucat cu siguranţă pe această cale, din fericire, nu a ajuns încă acolo, dar a apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”, a spus Vance într-un interviu acordat Newsmax. Vicepreşedintele a […] Articolul JD Vance îşi reia atacurile şi spune că Europa „a apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei” apare prima dată în SafeNews.
11:30
Vortex polar, ninsori masive şi polei. Un val de frig de proporţii urmează să lovească SUA şi Canada # SafeNews
Un val de frig intens urmează să aducă ninsori, polei şi gheaţă într-o mare parte a Canadei, precum şi în centrul şi estul Statelor Unite începând de vineri, în timp ce un vortex polar aduce aerul arctic spre sud, relatează AFP. Vortexul polar este o masă de aer rece care circulă în sens invers acelor […] Articolul Vortex polar, ninsori masive şi polei. Un val de frig de proporţii urmează să lovească SUA şi Canada apare prima dată în SafeNews.
11:20
Începând cu anul 2028, în mai multe orașe din Republica Moldova ar putea fi deschise primele centre de colectare a textilelor, unde cetățenii vor putea preda hainele uzate, în loc să le arunce la gunoi. Textilele colectate vor fi sortate în funcție de tipul de fibră și material, urmând să fie reutilizate sau transformate în […] Articolul Reciclarea textilelor, următorul pas al Ministerului Mediului apare prima dată în SafeNews.
11:20
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un dosar de tâlhărie, în care un bărbat de 40 de ani a fost găsit vinovat de complicitate la comiterea infracțiunii. Instanța i-a stabilit pedeapsa de 8 ani de închisoare, care urmează să fie executată într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în februarie 2022, […] Articolul Jaf de peste 300.000 de lei în Chișinău: un complice condamnat apare prima dată în SafeNews.
11:10
Omenirea va putea învinge îmbătrânirea după ce va identifica cauzele fundamentale ale acestui proces. Declarația a fost făcută de antreprenorul american Elon Musk în timpul discursului său la Forumul Economic Mondial de la Davos. Elon Musk a sugerat că cauza îmbătrânirii este un lucru „incredibil de evident”. „Motivul pentru care spun că nu este ceva […] Articolul Elon Musk a anunțat că problema îmbătrânirii poate fi rezolvată apare prima dată în SafeNews.
11:10
Uniunea Europeană răspunde criticilor lui Zelenski: „Faptele vorbesc mai tare decât vorbele” # SafeNews
Uniunea Europeană a reacționat la criticile dure formulate de președintele ucrainean în discursul său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, subliniind sprijinul pe care blocul comunitar l-a acordat Ucrainei, notează Mediafax. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a respins acuzațiile președintelui Zelenski și a subliniat rolul major al Uniunii în sprijinirea Kievului. „De […] Articolul Uniunea Europeană răspunde criticilor lui Zelenski: „Faptele vorbesc mai tare decât vorbele” apare prima dată în SafeNews.
10:50
Funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional Chișinău, împreună cu polițiștii de frontieră, au prevenit transportarea ilegală a unei cantități semnificative de produse de tutun. În timpul controlului de specialitate al pasagerilor de pe cursa Chișinău–Tel Aviv, echipa comună a depistat un bagaj încărcat cu 120 de pachete de țigări, nedeclarate autorităților vamale. Pe caz a […] Articolul FOTO | Țigări ilegale, confiscate la plecarea spre Tel Aviv apare prima dată în SafeNews.
10:40
Ministrul Apărării: Radarul dublu al Republicii Moldova va spori siguranța spațiului aerian # SafeNews
Cele două sisteme radar ale Republicii Moldova se vor completa reciproc și vor oferi o vizibilitate sporită a spațiului aerian. O spune ministrul apărării, Anatolie Nosatîi, în contextul identificării unei drone cu explozibil în localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă. Potrivit oficialului, radarul achiziționat în 2023 are capacități limitate, însă acestea vor fi consolidate prin […] Articolul Ministrul Apărării: Radarul dublu al Republicii Moldova va spori siguranța spațiului aerian apare prima dată în SafeNews.
10:40
Transferurile de bani ale moldovenilor din străinătate au continuat să joace un rol important în economia Republicii Moldova în anul 2025. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei, în perioada ianuarie–decembrie 2025, totalul intrărilor de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice a constituit aproximativ 1,66 miliarde de dolari, cu 3% mai mult față de […] Articolul Diaspora contribuie masiv la bugetul Moldovei: 1,6 miliarde de dolari remitențe apare prima dată în SafeNews.
10:30
Președintele Maia Sandu și o delegație a Parlamentului R. Moldova vor participa la sesiunea de iarnă a Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), care se va desfășura în perioada 26–30 ianuarie, la Strasbourg, Franța. În cadrul sesiunii, șeful statului va susține o adresare în plenul APCE și va răspunde la întrebările parlamentarilor europeni. Totodată, viceprim-ministrul […] Articolul Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de iarnă a APCE apare prima dată în SafeNews.
10:30
Ministerul Energiei: Unele loturi de motorină nu sunt potrivite pentru temperaturi scăzute # SafeNews
Recent pe piață a ajuns o cantitate de motorină care nu ar respecta în totalitate standardele de calitate pentru sezonul rece, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, problema vizează un parametru tehnic esențial pentru motorina de iarnă – punctul de curgere la rece (CFPP), transmite IPN. „Motorina trebuie să urmeze un anumit standard de […] Articolul Ministerul Energiei: Unele loturi de motorină nu sunt potrivite pentru temperaturi scăzute apare prima dată în SafeNews.
10:30
VIDEO | Incident rutier la Anenii Noi: Vehicul în șanț, conducătorul transportat la spital # SafeNews
Un șofer a fost preluat de ambulanță și transportat la spital, după ce a fost implicat într-un accident grav. Impactul s-a produs joi, 22 ianuarie, în raionul Anenii Noi. Potrivit Poliției, conducătorul auto, în vârstă de 43 de ani, aflat la volanul unui automobil Toyota Hilux, a derapat de pe traseu, s-a ciocnit de un […] Articolul VIDEO | Incident rutier la Anenii Noi: Vehicul în șanț, conducătorul transportat la spital apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
09:40
Sistemul de transmisiuni live din Parlament urmează să fie modernizat, pentru această investiție fiind alocate aproximativ 2 milioane de lei. Șeful legislativului, Igor Grosu, susține că aceste cheltuieli sunt necesare pentru a asigura transparența activității tuturor comisiilor parlamentare, nu doar a ședințelor plenare. Potrivit lui Igor Grosu, actualul sistem de transmisiuni live este învechit și […] Articolul Sistemul de transmisiuni online al Parlamentului va fi modernizat apare prima dată în SafeNews.
09:30
În cadrul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat, polițiștii de frontieră din cadrul SPF Ocnița au depistat și documentat un caz de tăiere ilegală de arbori în zona de frontieră, pe direcția „s. Ocnița – Sokireanî”. Oamenii legii au identificat un mijloc de transport de model UAZ, în interiorul căruia se afla masă […] Articolul FOTO | Poliția de Frontieră a amendat un bărbat din Ocnița pentru defrișări ilegale apare prima dată în SafeNews.
09:30
Autoritățile de la Chișinău au optat pentru nerecunoașterea oficială a statutului ambasadorului desemnat al Federației Ruse la Chișinău în urma unei evaluări atente a posibilelor consecințe. Afirmațiile au fost făcute de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, la emisiunea „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV, scrie moldpres. Ambasadorului desemnat în toamna anului 2024 al […] Articolul De ce R. Moldova nu a acreditat ambasadorul Rusiei, explică Mihail Popșoi apare prima dată în SafeNews.
09:20
Ungaria nu poate sprijini eforturile de război ale Ucrainei, dar va continua să furnizeze electricitate, combustibil și ajutor umanitar refugiaților ucraineni, a precizat prim-ministrul ungar Viktor Orban. Mesajul a fost postat pe pagina de Facebook a oficialului și îi este destinat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, scrie stirileprotv.ro. ‘Dragă Volodimir, se pare că nu ne vom înțelege […] Articolul Mesajul lui Viktor Orban pentru Zelenski: Lingușeala nu ne va schimba poziția apare prima dată în SafeNews.
09:20
Republica Moldova trebuie să aloce 1% din PIB pentru apărare, pentru a-și consolida securitatea națională, a declarat președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă. Șefa statului a subliniat că, deși bugetul apărării a crescut în ultimii ani, acesta rămâne modest în raport cu riscurile actuale și cu nivelul investițiilor altor state. „În ultimii […] Articolul Sandu: Investițiile în apărare sunt necesare pentru securitatea țării apare prima dată în SafeNews.
09:20
Trump spune că o „armadă” se îndreaptă spre Iran. Portavionul USS Abraham Lincoln și mai multe distrugătoare cu rachete ghidate, în Orientul Mijlociu # SafeNews
Președintele Donald Trump a declarat joi că Statele Unite au o „armadă” care se îndreaptă spre Iran, dar speră că nu va fi nevoie să o folosească, în timp ce a reiterat avertismentele către Teheran împotriva uciderii protestatarilor sau reluării programului nuclear, informează Reuters. Oficialii americani, care au vorbit sub condiția anonimatului, spun că portavionul […] Articolul Trump spune că o „armadă” se îndreaptă spre Iran. Portavionul USS Abraham Lincoln și mai multe distrugătoare cu rachete ghidate, în Orientul Mijlociu apare prima dată în SafeNews.
09:10
Cazul reținerii la Moscova a unui cetățean moldovean de către forțele de securitate rusești „pentru spionaj” este unul straniu, consideră președintele Parlamentului, Igor Grosu, în condițiile în care este vorba despre un fost consilier al ex-președintelui Igor Dodon. Șeful Legislativului de la Chișinău nu exclude reglări de conturi între „simpatizanții” Kremlinului, aflați în competiție pentru […] Articolul Igor Grosu: Reținerea moldoveanului la Moscova ar putea fi o reglare de conturi apare prima dată în SafeNews.
09:10
SUA au părăsit OMS cu o datorie restantă de 260 de milioane de dolari. Ordinul privind retragerea din Organizația Mondială a Sănătății a fost semnat de președintele SUA, Donald Trump, cu aproape un an în urmă. Washingtonul a încetat finanțarea organizației și a retras angajații OMS din toate birourile și de la sediul central, relatează […] Articolul SUA au părăsit OMS cu o datorie restantă de 260 de milioane de dolari apare prima dată în SafeNews.
09:00
O nuntă cu sute de invitați s-a transformat într-o scenă de groază, în Germania, după ce un bărbat a fost împușcat mortal chiar în timpul petrecerii. Victima, un român de 47 de ani, a fost executată cu șase focuri de armă chiar de către fostul ginere. Nimic nu avea să anunțe tragedia care a zguduit […] Articolul Un român a fost executat în stil mafiot la o nuntă în Germania apare prima dată în SafeNews.
09:00
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că scenariul unei uniri cu Republica Moldova ar fi posibil în momentul în care o majoritate din Republica Moldova va dori asta, dar „pentru moment, nu suntem acolo”. Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la sosirea la Consiliul European informal dacă România este pregătită să ia în serios scenariul […] Articolul Scenariul unirii cu Republica Moldova, comentat de Nicușor Dan apare prima dată în SafeNews.
09:00
Ucraina: Kremlinul anunță o întâlnire trilaterală pe teme de securitate vineri, în Emiratele Arabe Unite # SafeNews
Kremlinul a anunțat vineri o reuniune trilaterală cu reprezentanți ucraineni și americani în Emiratele Arabe Unite în aceeași zi, după o întâlnire considerată ”utilă” între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff la Moscova, scriu Reuters și AFP, preluat de agerpres.ro. ”S-a convenit ca prima întâlnire a unui grup de lucru trilateral pe […] Articolul Ucraina: Kremlinul anunță o întâlnire trilaterală pe teme de securitate vineri, în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în SafeNews.
08:50
VIDEO | Grosu: Tema vizelor SUA pentru moldoveni nu a fost abordată cu autoritățile americane # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că subiectul suspendării vizelor de imigrare pentru cetățenii Republicii Moldova nu a fost discutat în cadrul vizitelor oficiale efectuate în Statele Unite, în pofida faptului că autoritățile de la Chișinău au avut întrevederi la nivel înalt cu reprezentanți ai Congresului american. „Nu a fost nici adiere, nici un subiect atins […] Articolul VIDEO | Grosu: Tema vizelor SUA pentru moldoveni nu a fost abordată cu autoritățile americane apare prima dată în SafeNews.
08:30
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei de stat au fost tranzitate de 42.098 de persoane și 10.649 de mijloace de transport, potrivit datelor Poliției de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Palanca și Otaci, unde s-au înregistrat cele mai mari fluxuri de călători. […] Articolul Trafic intens la frontieră: Aeroportul Chișinău și Leușeni, cele mai aglomerate puncte apare prima dată în SafeNews.
08:20
Ziua de astăzi aduce vreme instabilă în Republica Moldova. Meteorologii anunță precipitații slabe, care vor începe sub formă de ploaie și se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, pe fondul temperaturilor apropiate de pragul de îngheț. Din cauza combinației dintre precipitații și valorile negative ale temperaturii, pe arii extinse se va forma polei, iar […] Articolul METEO | Vreme instabilă în toată țara: precipitații mixte și polei pe drumuri apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
07:50
Guvernul a anunțat numirea a doi noi conducători pentru instituțiile de protecție a mediului și silvicultură. Nicu Belitei va prelua funcția de director al Agenției de Mediu, iar Nicolae Munteanu va conduce Agenția „Moldsilva”. Mandatele celor doi vor începe la sfârșitul acestei luni: 23 ianuarie pentru Belitei și 29 ianuarie pentru Munteanu. Ministrul Mediului, Gheorghe […] Articolul Schimbări la vârful Agențiilor de Mediu și Silvică: Doi noi directori numiți de Guvern apare prima dată în SafeNews.
07:40
Meteorologii anunță că zilele următoare vor aduce ninsori, vânt puternic și polei, iar efectele se pot resimți puternic asupra rețelelor electrice din țară. În acest sens, Ministerul Energiei avertizează că stâlpii și conductoarele ar putea fi deteriorate, ceea ce poate provoca pene de curent temporare, mai ales în zonele rurale și greu accesibile. Specialiștii recomandă […] Articolul Vremea rea amenință rețelele electrice: Autoritățile recomandă prudență apare prima dată în SafeNews.
07:30
Autoritățile moldovenești fac un pas important în lupta împotriva comerțului ilegal cu tutun. Cabinetul de Miniștri a aprobat joi un regulament care stabilește standarde clare pentru colectarea și gestionarea datelor despre produsele din tutun în țară. Documentul detaliază cum trebuie să funcționeze Sistemul național de urmărire a tutunului și ce informații trebuie să fie păstrate […] Articolul Comerțul ilegal cu tutun, sub control: reguli noi pentru stocarea datelor apare prima dată în SafeNews.
07:20
Armata franceză a plasat prima comandă de drone kamikaze la companii din industria națională de apărare, marcând un pas important în dezvoltarea propriilor capacități militare moderne. Decizia vine pe fondul experienței acumulate din războiul din Ucraina, unde dronele au jucat un rol esențial pe câmpul de luptă. Dronele vor fi fabricate de compania MBDA, cunoscută […] Articolul Dronele kamikaze devin prioritate pentru armata franceză apare prima dată în SafeNews.
07:10
Adunarea Populară a Găgăuziei a renunțat la propria decizie de a organiza alegeri în regiunea autonomă pe data de 22 martie. Deputații locali au anulat această dată, însă nu au reușit să stabilească una nouă pentru desfășurarea scrutinului. În cadrul ședinței, a fost propusă organizarea alegerilor pe 10 mai, dar inițiativa nu a întrunit numărul […] Articolul Alegerile din Găgăuzia, în impas: data de 22 martie a fost anulată apare prima dată în SafeNews.
07:00
Fructele de afin, dar și frunzele acestei plante, conțin substanțe care pot ajuta la încetinirea proceselor de îmbătrânire la nivel celular. Concluzia aparține cercetătorilor de la Universitatea Dankook din Coreea de Sud, care au analizat mai multe studii despre compoziția chimică a afinelor. Oamenii de știință au descoperit că afinele sunt bogate în antioxidanți și […] Articolul Studiu: Afinele și frunzele lor ar putea încetini îmbătrânirea celulelor apare prima dată în SafeNews.
06:50
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a lansat o licitație publică pentru selectarea unei companii care să asigure serviciile de transport aerian de pasageri pentru anul 2026. Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 1,5 milioane de lei. Potrivit anunțului, licitația vizează rezervarea și emiterea biletelor de avion necesare deplasărilor oficiale, precum și oferirea de […] Articolul SIS caută companie pentru biletele de avion ale deplasărilor oficiale din 2026 apare prima dată în SafeNews.
06:40
Autoritățile din Letonia vor trimite citații pentru serviciul militar obligatoriu către 400 de tineri, aleși prin tragere la sorți dintr-un total de aproximativ 8.000 de candidați eligibili. Este a treia rundă de recrutare realizată prin acest sistem, de la reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Tinerii selectați vor fi chemați mai întâi la un control medical militar. […] Articolul Letonia cheamă la armată 400 de tineri, selectați prin tragere la sorți apare prima dată în SafeNews.
06:30
Pedepse mai dure pentru traficul de arme: Procuratura Generală propune până la 15 ani de închisoare # SafeNews
Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege care prevede înăsprirea pedepselor pentru circulația ilegală a armelor, munițiilor și componentelor acestora. Inițiativa are ca scop sporirea siguranței publice și combaterea mai eficientă a criminalității violente. Potrivit proiectului, persoanele implicate în traficul ilegal de arme ar putea fi sancționate cu amenzi, muncă neremunerată în folosul comunității […] Articolul Pedepse mai dure pentru traficul de arme: Procuratura Generală propune până la 15 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.