Ambasadoarea UE în Moldova, Iwona Piórko, în prima vizită oficială în Găgăuzia

06:10

Guvernul nu susține, în forma actuală, proiectul de lege care prevede majorarea impozitului pe venit pentru bănci și organizațiile financiare nebancare. Cabinetul de miniștri a aprobat, pe 22 ianuarie, un aviz prin care cere revizuirea inițiativei înainte ca aceasta să fie adoptată de Parlament. Executivul atrage atenția că proiectul nu este însoțit de o analiză […] Articolul De ce nu susține Guvernul majorarea impozitului pentru bănci apare prima dată în SafeNews.