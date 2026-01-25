Capitala Groenlandei a rămas fără electricitate după un accident
SafeNews, 25 ianuarie 2026 09:10
Capitala Groenlandei, Nuuk, a rămas fără curent electric sâmbătă, după ceea ce operatorul reţelei de electricitate, Nukissiorfiit, a descris drept un accident, relatează Reuters. Pana de curent a afectat întregul oraş, potrivit martorilor. Nukissiorfiit şi Poliţia Groenlandei au postat declaraţii despre pană pe Facebook, fără a oferi detalii despre accident. Acest incident vine după ce
Acum 10 minute
09:30
Arma secretă folosită de americani în operațiunea din Venezuela. „Aveau rachete rusești și chinezești, dar nu au putut lansa niciuna” # SafeNews
Președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu publicat sâmbătă, că armata americană a folosit un nou tip de armă în operațiunea prin care a fost capturat președintele venezuelean Nicolas Maduro, armă despre care a susținut că a scos din funcțiune echipamentele militare ale armatei venezuelene, relatează agenția EFE, citată de Agerpres. În acest interviu,
Acum 30 minute
09:20
Președintele Vladimir Zelenski afirmă că „s-au discutat multe" în cadrul discuțiilor trilaterale, pe care le-a calificat drept „constructive". El a adăugat că discuțiile s-au concentrat în principal pe parametrii posibili pentru încheierea războiului, scrie mediafax.ro. „Apreciez foarte mult înțelegerea necesității monitorizării și supravegherii de către SUA a procesului de încheiere a războiului și de asigurare a
09:10
Acum o oră
09:00
Noua strategie de Apărare a SUA aduce o schimbare istorică: Ierarhia amenințărilor este complet schimbată, în timp ce Europa primește un avertisment # SafeNews
Pentagonul a publicat, vineri, noua Strategie de Apărare Națională, care marchează o schimbare de priorități fără precedent. În timp ce China este retrogradată din poziția de amenințare principală, aliații europeni primesc un semnal alarmant: ajutorul militar american va deveni „limitat", potrivit BBC. Documentul de 34 de pagini, publicat o dată la patru ani, afirmă că securitatea teritoriului
08:50
Bărbat ucis de agenții federali la Minneapolis. Este a treia persoană împușcată de autoritățile federale în oraș în această lună # SafeNews
Un bărbat a fost împușcat mortal de agenții federali, sâmbătă, la Minneapolis, la aproape trei săptămâni de când o femeie a fost ucisă în același oraș american de un angajat al Serviciului pentru imigrație și control vamal (ICE), potrivit CNN și The Guardian. Bărbatul ucis era un cetățean american de 37 de ani, a precizat șeful poliției orașului.
08:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a participat astăzi, 24 ianuarie, la lansarea Reprezentanței Asociației Investitorilor din România (AIR). Evenimentul, care marchează opt ani de activitate a organizației în Republica Moldova, s-a desfășurat la Palatul Parlamentului din București. În cadrul panelului de discuții „Istorii de succes – AIR pe cele două maluri ale
Acum 2 ore
08:30
Tehnologia militară avansează rapid, dar forța umană rămâne o componentă esențială a puterii militare. Numărul trupelor active este unul dintre indicatorii principali ai capacității și influenței unui stat în domeniul apărării. Iată topul țărilor în funcție de dimensiunea forțelor armate active și a bugetelor de apărare pentru anul 2024. Folosind date din raportul Military Balance
08:20
Creatura misterioasă de 6 metri din apele Groenlandei, care trăiește 500 de ani. Până acum se credea că este oarbă # SafeNews
Rechinul din Groenlanda este una dintre cele mai mari enigme ale științei. Biologii marini consideră că trăiește chiar și 500 de ani și că ar fi cel mai longeviv vertebrat de pe Pământ. Peștele a fost puțin studiat și până acum se credea că este orb. Oamenii de știință, însă, au făcut o descoperite uluitoare.
08:10
Autoritățile sanitare din India se confruntă cu un focar al virusului Nipah, care are „potențial epidemic" și pentru care nu există vaccin sau tratament. În articol se menționează că în țară au fost confirmate cinci cazuri de infectare. În această săptămână, virusul a fost depistat la un medic, o asistentă medicală și un angajat al
08:00
Ministerul Energiei din Moldova discută o serie de proiecte energetice strategice cu Statele Unite, inclusiv posibilitatea de a construi reactoare nucleare modulare mici (SMR). Ministrul moldovean a discutat posibilitatea construirii unui SMR în Moldova în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai Institutului pentru Energie Nucleară din SUA, transmite logos-pres.md. „Reprezentanții institutului și-au exprimat dorința de a-și
07:50
Mii de kilometri de garduri electrice vor fi instalate în România, pentru a limita situațiile în care oamenii ajung în conflict cu animale sălbatice, mai ales în comunitățile unde incidentele cu ursul brun sunt frecvente. Despre aceasta a anunțat ministra mediului de la București, Diana Buzoianu, care a precizat că aceste garduri reduc semnificativ riscul
07:40
Cel mai lung tunel subacvatic din lume traversează Japonia, unind insulele Honshu și Hokkaido. A costat aproximativ 5,85 miliarde de euro, a fost construit în 15 ani, iar 34 de muncitori și-au pierdut viața în timpul lucrărilor. Proiectul a fost inițiat după scufundarea a cinci feriboturi în 1954, eveniment care a subliniat necesitatea unui mijloc
Acum 4 ore
07:30
Ministerul Educației și Cercetării anunță că instituțiile publice de învățământ superior vor beneficia în anul 2026 de un pachet de finanțare de 1,1 miliarde de lei de la bugetul de stat, cu aproximativ 108 milioane de lei mai mult decât în 2025. Resursele sunt destinate asigurării stabilității financiare și dezvoltării continue a universităților din țară.
07:20
Trump confirmă că raidul din Venezuela nu ar fi fost posibil fără o nouă armă secretă: „Ei au apăsat butoanele, nimic nu a funcționat” # SafeNews
Preşedintele Donald Trump a declarat presei din Statele Unite că o nouă armă secretă a fost esenţială pentru raidul spectaculos prin care SUA l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro. Trump s-a lăudat că arma misterioasă „a făcut ca echipamentul (inamicului) să nu funcţioneze" atunci când elicopterele americane au aterizat în Caracas, pe 3 ianuarie,
07:10
„Discuţiile trilaterale Ucraina-SUA-Rusia ar putea continua săptămâna viitoare cu noi întâlniri”, anunță Zelenski # SafeNews
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a calificat drept constructive negocierile trilaterale cu Rusia și SUA din Abu Dhabi, care s-au concentrat pe posibile criterii de încheiere a războiului și crede că vor fi curând noi întâlniri. „Delegaţia noastră a prezentat un raport; întâlnirile din Emiratele Arabe Unite s-au încheiat. Şi acesta a fost primul format de acest
Acum 12 ore
20:40
O persoană din capitală a rămas sâmbătă, 24 ianuarie 2026, fără aproximativ 100.000 de lei de lei după ce a primit un telefon în care i s-a spus că o rudă a fost implicată într-un accident rutier. „Cu puțin timp în urmă, Poliția a fost sesizată despre un caz de escrocherie în capitală. O persoană
Acum 24 ore
16:20
FOTO | Boris Volosatîi, mesaj de Ziua Unirii: Alexandru Ioan Cuza, simbol al unității românești # SafeNews
Cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, marcată la 24 ianuarie, președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a transmis un mesaj în care a evidențiat importanța istorică a evenimentului din 1859 și rolul decisiv al lui Alexandru Ioan Cuza în realizarea Unirii. Potrivit lui Boris Volosatîi, Alexandru Ioan Cuza rămâne figura-simbol a Unirii Principatelor Române,
15:20
Partidul Liberal Democrat din Moldova a emis o declarație cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, marcată anual la 24 ianuarie, subliniind importanța istorică a Micii Uniri din 1859 și relevanța acesteia pentru prezentul Republicii Moldova. În mesajul său, PLDM afirmă că Unirea Principatelor Române a fost un act de curaj și responsabilitate, realizat prin voința
15:10
Poliția solicită sâmbătă, 24 ianuarie 2026, sprijinul cetățenilor pentru identificarea bărbatului din imagine, cu vârsta de 28 de ani, implicat în incidentul armat produs în sectorul Botanica din capitală. „Conform informațiilor operative, există indicii că acesta s-ar putea afla în stânga Nistrului și că poate deține asupra sa o armă de foc, reprezentând un pericol pentru
15:10
FALSURI noi de la Igor Dodon: Un presupus „Acord militar cu Ucraina” și „SUA ar fi excluse din lista partenerilor strategici” # SafeNews
În cadrul emisiunii «На грани» din 23 ianuarie 2026 de la postul de televiziune Exclusiv TV, liderul PSRM și deputatul Igor Dodon a reluat mai multe din afirmațiile sale false și manipulatoare, în consonanță cu retorica Kremlinului, despre „curatorii occidentali" care ar încerca să atragă R. Moldova în războiul din Ucraina și despre „militarizarea" țării.
15:10
În Québec, Canada, a fost inaugurat oficial Consulatul Onorific al Republicii Moldova. Evenimentul a avut loc la 20 ianuarie curent. Potrivit informațiilor publicate de Ambasada R. Moldova în Canada, acesta este un pas important pentru consolidarea relațiilor moldo-canadiene și pentru cea mai mare comunitate moldovenească din Canada, formată din aproximativ 15 000 de persoane. „Cu
15:10
Statele Unite vor rămâne un aliat cheie al NATO și un partener al Europei, dar vor acorda prioritate apărării interne și descurajării Chinei, conform noii strategii naționale de apărare a administrației președintelui Donald Trump, publicată vineri seară, informează dpa. Documentul precizează că Washingtonul va continua să joace un rol central în cadrul NATO, chiar dacă
15:00
Un tânăr de 26 de ani din Capitală a fost rănit prin împușcare de către persoane necunoscute, fiind transportat la spital. Sunt primele informații oficiale despre incidentul armat produs în sectorul Botanica din Capitală, acestea fiind prezentate în spațiul public la douǎ zile distanțǎ de la incident. Totul a avut loc la data de 22 ianuarie
11:30
Negociatorii ruşi, ucraineni şi americani reiau sâmbătă discuţiile la Abu Dhabi, pentru prima dată în acest format, cu privire la condiţiile unui acord pentru încheierea războiului de patru ani din Ucraina, un obiectiv care se blochează pe problema spinoasă a Donbasului, relatează AFP. Anunţând negocieri dificile, Kremlinul a repetat în preambulul său că cere Kievului
11:20
Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a calculat care au fost costurile Rusiei legate de atacul care a întrerupt sistemul electric și cel de termoficare din Kiev. Rusia a cheltuit peste 10,2 miliarde de ruble (131 de milioane de dolari) pentru atacul aerian din 20 ianuarie care a distrus rețelele electrice și de încălzire
11:10
Colonelul de poliție în rezervă Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției Operațiuni Speciale a Inspectoratului General al Poliției, a declarat public că se află în prezent în Germania, unde a solicitat azil politic. Declarațiile au fost făcute în urma informațiilor apărute în spațiul public privind anunțarea sa în căutare internațională. Potrivit lui Cojocaru, acesta se
10:40
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că speră ca preşedintele american Donald Trump să pună capăt conflictului din Ucraina, astfel încât să-l poată nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace, relatează The Guardian. „Sper că într-o zi vom putea acorda Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump. Am încredere că, dacă va face o diferenţă
10:30
Cauțiunea pentru eliberarea deputatei ucrainene Iulia Timoșenko a fost achitată integral. Serviciul de presă al Înaltei Curți Anticorupție din Ucraina a confirmat informația pentru Transparency International Ukraine, după care Timoșenko a publicat o reacție oficială. „Draga mea echipă! (…) nu există cuvinte prin care să-mi pot exprima recunoștința pentru că m-ați ajutat să plătesc această
10:20
Astăzi se împlinesc 167 de ani de la Mica Unire, eveniment istoric marcat la 24 ianuarie 1859, când Moldova și Țara Românească l-au ales ca domnitor pe Alexandru Ioan Cuza. Cu acest prilej, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj în care a subliniat importanța momentului pentru istoria și identitatea românească. Potrivit lui Igor
10:20
Armata SUA atacă o ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific. Doi morți și un singur supraviețuitor # SafeNews
Armata SUA a efectuat vineri, 23 ianuarie 2026, încă un atac împotriva unei alte ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific. Barca a fost scufund
10:10
Militarul prin contract al Armatei Naționale care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare, în data de 20 ianuarie, a decedat. Anunțul a fost făcut sâmbătă dimineață, 24 ianuarie 2026, de Ministerul Apărării. Potrivit instituției, tânărul a murit la ora 3:50, la spital, unde fusese internat în stare gravă. Ministerul Apărării a transmis că […] Articolul Militar din Armata Națională, rănit cu arma din dotare, a decedat apare prima dată în SafeNews.
Ieri
08:50
Consiliul orașului Amsterdam a votat pentru interzicerea publicității pentru produse și servicii din carne care utilizează combustibili fosili (inclusiv croaziere și călătorii aeriene) pe panouri publicitare și în stații. Amsterdam a devenit cel mai recent oraș important din Olanda care a introdus o interdicție privind serviciile de publicitate legate de utilizarea combustibililor fosili – înainte […] Articolul Amsterdam interzice publicitatea stradală pentru carne, croaziere și călătorii aeriene apare prima dată în SafeNews.
08:40
Peste 100 de persoane reținute în Kosovo, pe fondul acuzațiilor care au marcat alegerile din decembrie. Criza politică se prelungește # SafeNews
Autoritățile kosovare au reținut 109 persoane într-un dosar cu acuzații de fraudă electorală, care au dus la o renumărare a voturilor după alegerile parlamentare anticipate care au avut loc luna trecută, potrivit The Washington Post. Procurorii din Prizrez, oraș situat în sudul Kosovo, au spus că persoanele în cauză se confruntă cu acuzații de falsificare a […] Articolul Peste 100 de persoane reținute în Kosovo, pe fondul acuzațiilor care au marcat alegerile din decembrie. Criza politică se prelungește apare prima dată în SafeNews.
08:30
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul latino-american Mercosur, aflat în proces de ratificare, ar putea avea efecte indirecte asupra economiei Republicii Moldova, în special asupra sectorului agricol, avertizează experții. Presiunile asupra prețurilor produselor agricole sunt considerate principalul risc, în timp ce autoritățile de la Chișinău susțin că noul context obligă agricultura moldovenească să devină […] Articolul Presiuni noi asupra agricultorilor: ce riscuri aduce Acordul Mercosur apare prima dată în SafeNews.
08:20
O femeie în vârstă de 108 ani a aflat, după zeci de ani, că printre amintirile păstrate într-o casă moștenită se afla un bon poștal de economisire emis în anii ’50, cu o valoare estimată astăzi la aproximativ 100.000 de euro. Titlul, inițial de 1.000 de lire, a fost descoperit întâmplător de badanta ei, o […] Articolul Italia: O moldoveancă a găsit un bon poștal vechi care valorează 100.000 de euro apare prima dată în SafeNews.
08:10
Mihai Popșoi: Mandatul Moldovei la Consiliul Europei va promova democrația și statul de drept # SafeNews
Președinția Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei are loc într-un moment în care continentul european se confruntă cu provocări profunde, dar și cu un context de speranță reînnoită și solidaritate. O spune vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe. Într-un mesaj public, oficialul a subliniat angajamentul ferm al țării față de valorile […] Articolul Mihai Popșoi: Mandatul Moldovei la Consiliul Europei va promova democrația și statul de drept apare prima dată în SafeNews.
08:00
Casa Albă a făcut o confuzie şi a trecut Belgia în locul Belarusului în „Consiliul de Pace” al lui Trump. Reacţia Bruxelles-ului # SafeNews
Belgia a fost prezentată pentru scurt timp ca făcând parte din „Consiliul de Pace” lansat joi la Davos de preşedintele american Donald Trump. Informaţia eronată a fost rapid dezminţită de ministrul belgian al afacerilor externe, Maxime Prévot, după publicarea de către Casa Albă a unei liste oficiale a ţărilor semnatare, relatează Le Figaro. Din cauza […] Articolul Casa Albă a făcut o confuzie şi a trecut Belgia în locul Belarusului în „Consiliul de Pace” al lui Trump. Reacţia Bruxelles-ului apare prima dată în SafeNews.
07:50
Miniștrii Energiei din Republica Moldova și SUA, Dorin Junghietu și Chris Wright, au discutat despre cooperare și consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. Întâlnirea a avut loc în timpul recentei vizite a lui Junghietu la Washington. Discuțiile s-au concentrat pe securitatea energetică a Republicii Moldova, scrie Infotag. „Pentru Moldova, energia nu este doar o problemă economică, […] Articolul Cooperarea energetică dintre Moldova și SUA, subiect de discuție oficială apare prima dată în SafeNews.
07:40
Canoistul Serghei Tarnovschi a fost desemnat sportivul anului, iar luptătoarea Irina Rîngaci – sportiva anului în cadrul Galei Sportului 2025. În cadrul evenimentului au fost premiați sportivi, antrenori, federații, echipe și jurnaliști sportivi, la 20 de categorii, transmite IPN. Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a anunțat că sportivii din Moldova au obținut, în anul […] Articolul Serghei Tarnovschi și Irina Rîngaci – desemnați sportivii anului, la Gala Sportului 2025 apare prima dată în SafeNews.
07:30
Autoritățile atenționează cetățenii despre pericolul aflării pe gheața subțire a bazinelor acvatice. Și asta pentru că în următoarele zile, 23–30 ianuarie, se așteaptă o creștere a temperaturii aerului și la o subțiere a stratului de gheață. În acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează populația asupra pericolului major de prăbușire sub podul de […] Articolul Atenție, gheață fragilă! IGSU face apel la responsabilitate apare prima dată în SafeNews.
07:20
Administrația prezidențială vine cu detalii despre vizitele pe care urmează să le întreprindă Maia Sandu în perioada 25-27 ianuarie la Varșovia și Strasbourg. Astfel, în perioada 25–26 ianuarie, șeful statului va efectua o vizită oficială în Polonia, la invitația omologului său Karol Nawrocki. La Varșovia, Sandu va o avea o întrevedere cu Nawrocki, iar ulterior, […] Articolul Maia Sandu, așteptată la Varșovia și Strasbourg. Programul vizitelor apare prima dată în SafeNews.
07:10
Alertă alimentară: Nestlé, Danone și Lactalis retrag lapte praf pentru sugari din zeci de țări # SafeNews
Nestlé, Danone și Lactalis au retras de pe piață mai multe loturi de lapte praf pentru sugari, în numeroase țări, din cauza suspiciunilor de contaminare cu cerulidă toxică, o substanță asociată bacteriei Bacillus cereus, relatează Euronews. Sursa contaminării ar fi un furnizor chinez de ulei ARA, ingredient esențial în formulele pentru sugari, iar Lactalis a […] Articolul Alertă alimentară: Nestlé, Danone și Lactalis retrag lapte praf pentru sugari din zeci de țări apare prima dată în SafeNews.
23 ianuarie 2026
16:40
Vremea va rămâne schimbătoare în acest weekend, 24–26 ianuarie, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Cerul va fi predominant noros pe tot parcursul perioadei, iar precipitațiile nu vor lipsi, însă vor fi slabe. În noaptea de vineri spre sâmbătă, izolat, se așteaptă ninsori slabe, iar pe parcursul zilei de vineri nu sunt prognozate precipitații esențiale. Sâmbătă […] Articolul METEO | Cer noros și ploi slabe în zilele de weekend, anunță meteorologii apare prima dată în SafeNews.
16:40
În această săptămână, Centrul Național Anticorupție a desfășurat mai multe activități de informare în raioanele Fălești și Sîngerei, la care au participat aproximativ 150 de angajați din sectorul public. Scopul acțiunilor a fost creșterea nivelului de conștientizare privind riscurile de corupție și promovarea unui comportament corect în instituțiile statului. Ofițerii CNA au ajuns în Inspectoratele […] Articolul Angajați ai MAI și din sistemul medical, informați despre prevenirea corupției apare prima dată în SafeNews.
14:00
Ministerul Energiei reacționează după ce Gazprom cere audit și suspendarea lui Ceban la Moldovagaz # SafeNews
Membrii Consiliului de Observatori al Moldovagaz, desemnați de concernul rus Gazprom, au cerut suspendarea din funcție a președintelui interimar, Vadim Ceban. De asemenea, aceștia au solicitat un audit al cheltuielilor, investițiilor și deciziilor luate de Vadim Ceban. Contactat de IPN pentru o reacție, Vadim Ceban a calificat informațiile drept aberații. „Sunt niște aberații, care nu […] Articolul Ministerul Energiei reacționează după ce Gazprom cere audit și suspendarea lui Ceban la Moldovagaz apare prima dată în SafeNews.
13:40
Autoritățile moldovenești au demarat căutarea internațională a lui Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției nr. 5, după ce ambii au fost implicați în cazul lui Dorin Damir, angajat ca „agent sub acoperire” în structura condusă de aceștia. Informația a fost confirmată de […] Articolul Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru, dați în urmărire internațională apare prima dată în SafeNews.
13:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru perioada 24-26 ianuarie. Prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,94 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,62 lei, transmite Știri.md. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 4 […] Articolul Prețuri mai mari la benzină și motorină în weekend, potrivit ANRE apare prima dată în SafeNews.
13:30
Curtea Constituțională (CC) a respins vineri, 23 ianuarie, sesizarea depusă de Nicanor Ciochină, fost primar al comunei Boldurești, acuzat că a lovit mortal un copil. Fostul edil invocase neconstituționalitatea unei prevederi din Codul de procedură penală. Decizia CC este definitivă, nu poate fi atacată și intră în vigoare de la data adoptării. Curtea a precizat […] Articolul Decizia CCM: sesizarea lui Ciochină, fost primar de Boldurești, respinsă apare prima dată în SafeNews.
13:20
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, efectuează astăzi prima sa vizită în Găgăuzia de la preluarea mandatului. În cadrul deplasării, ea s-a întâlnit cu primarii orașelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, discutând despre nevoile și prioritățile comunităților locale. Reprezentanta UE a subliniat importanța implicării tuturor comunităților din țară în parcursul european al Republicii Moldova […] Articolul Ambasadoarea UE în Moldova, Iwona Piórko, în prima vizită oficială în Găgăuzia apare prima dată în SafeNews.
13:10
Negocierile de pace de la Abu Dhabi au început: Este prima întâlnire trilaterală de la începutul Războiului din Ucraina # SafeNews
Negocierile de pace dintre Rusia, Ucraina și SUA au început, vineri, la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite. Negocierile care se desfășoară vineri și sâmbătă devin primele negocieri în format trilateral petrecute încă de la începutul Invaziei din Ucraina, în 2022. La negocieri participă diplomați din partea Rusiei și Ucrainei, dar și SUA. Din partea […] Articolul Negocierile de pace de la Abu Dhabi au început: Este prima întâlnire trilaterală de la începutul Războiului din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
