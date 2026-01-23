Câte 13 lei pentru apă în Chișinău și aproape 40 de lei la Edineț: Tarifele ar putea fi uniformizate prin regionalizare, în 2026
Moldova1, 23 ianuarie 2026 15:10
Anul 2026 va fi decisiv pentru inițierea procesului de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din Republica Moldova, reformă care ar putea reduce diferențele mari de tarif existente între localități. În prezent, tarifele la apa de la robinet variază semnificativ: de la aproximativ 13 lei pentru un metru cub la Chișinău, până la aproape 40 de lei la Edineț.
• • •
Detenții arbitrare și condiții inumane în regiunea transnistreană: încă 18 cauze ajung pe masa CtEDO # Moldova1
Detenții ilegale, condiții inumane de detenție și alte abuzuri comise în regiunea transnistreană, de la rețineri arbitrare și condamnări pronunțate de „instanțe” nerecunoscute, până la restricții de circulație, percheziții și încălcarea dreptului la viață de familie, fac obiectul unui nou grup de 18 cauze aflate acum în procedură la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO).
Facturi la gaz mai mari decât consumul real. Energocom: „Unii consumatori nu permit accesul în case, se merge pe estimare” # Moldova1
Mai mulți consumatori se plâng pe facturile exagerate pentru consumul de gaze, situații care, potrivit Energocom, pot apărea din mai multe motive. Printre acestea se numără refuzul unor persoane de a permite verificarea contoarelor, precum și accesul limitat în blocuri pentru colectarea datelor. Reprezentanții Energocom dau asigurări că discută permanent cu operatorii pentru a identifica și remedia aceste probleme.
Noi întreruperi de curent în regiunea transnistreană, după o avarie repetată la MGRES: Cine va plăti energia electrică pentru malul stâng? # Moldova1
Regiunea transnistreană se confruntă din nou cu întreruperi de curent electric, pe fondul unei noi defecțiuni la termocentrala de la Cuciurgan (MGRES). Incidentul este deja al doilea înregistrat în ultimele 24 de ore. Experții atenționează că lipsa unui control efectiv asupra regiunii din stânga Nistrului menține Republica Moldova vulnerabilă la crize energetice repetate.
N-a „văzut” un bărbat dat în căutare, după ce a primit mită 500 de euro: Polițist din Chișinău, condamnat la închisoare # Moldova1
Un polițist de la Chișinău, care a pretins o mită de 500 de euro de la un moldovean pentru a nu-l preda autorităților din România, a fost condamnat la șase ani de închisoare, dintre care trei ani cu executare. Totodată, omul legii a fost amendat cu 300.000 de lei pentru corupere pasivă.
Ministrul Shmihal: „22 ianuarie, cea mai dificilă zi pentru sistemul energetic al Ucrainei de la întreruperea totală din noiembrie 2022” # Moldova1
Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 45 rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultimele 24 de ore. Rusia a lansat, pe timp de noapte, peste 100 de drone, inclusiv aproximativ 60 de vehicule aeriene fără pilot de tip Shahed, cu rază mare de acțiune.
Nicușor Dan, optimist în privința unei eventuale reuniri a României cu R. Moldova: „Când majoritatea va avea altă opinie, vom acționa” # Moldova1
Președintele României, Nicușor Dan, s-a declarat optimist în legătură cu viitorul relației dintre România și Republica Moldova, inclusiv în ceea ce privește posibilitatea unei eventuale reuniri a celor două state, subliniind, însă, că orice astfel de pas depinde exclusiv de voința cetățenilor Republicii Moldova.
O femeie de 75 de ani a rămas fără jumătate de milion de lei. Minciuna pe care i-au spus-o doi străini # Moldova1
O femeie de 75 de ani din R. Moldova a rămas fără 550.000 de lei, fiind păcălită să transmită banii pentru a preveni pretinse fraude bancare în conturile sale. Victima a fost telefonată de două persoane, care s-au prezentat ca fiind angajați ai instituțiilor de drept.
Lukoil nu a predat infrastructura petrolieră de la aeroport nici după amenda de cinci milioane de lei # Moldova1
Compania Lukoil-Moldova nu a predat statului infrastructura complexului petrolier de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, deși termenul suplimentar de cinci zile, stabilit de autorități sătpămâna trecută, a expirat.
R. Moldova trimite lunar peste hotare aproape 2.700 de pensii: În ce state sunt stabiliți cei mai mulți beneficiari # Moldova1
R. Moldova transferă lunar peste hotare aproape 2.7 mii de pensii, în crește cu peste 400 pe parcursul anului 2025. Datele Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) arată că beneficiarii de pensii moldovenești sunt stabiliți pe teritoriul a 17 țări, cei mai mulți fiind în Germania și România.
Șapte femei, printre cei 41 de militari din R. Moldova detașați în Kosovo pentru operațiuni de menținere a păcii # Moldova1
Patruzeci și unu de militari moldoveni, printre care șapte femei, vor participa, în următoarele șase luni, la misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. Cel de-al 24-lea contingent de militari al Armatei Naționale a fost detașat pe 23 ianuarie și urmează să execute misiuni de securitate, pază a obiectivelor militare și de patrulare în aria de responsabilitate.
Peste 1.1 miliarde de lei pentru universitățile din R. Moldova, în 2026. UTM - cea mai mare sumă, USMF - lider la performanță # Moldova1
Instituțiile de învățământ superior care activează în condiții de autonomie financiară, vor primi, în anul 2026, finanțare de la bugetul de stat în sumă totală de 1.1 miliarde de lei, cu aproximativ 108 milioane de lei mai mult față de anul 2025.
FCSB a fost învinsă de Dinamo Zagreb cu scorul de 1-4. Echipa bucureșteană a avut un început de meci de coșmar. Deja în minutul 11, oaspeții erau conduși cu 0-2. Monsef Bakrar și Dion Beljo au marcat într-un interval de doar 4 minute.
Cinci cetățeni turci, lăsați fără 335 de mii de lei în timp ce erau plimbați cu taxiul prin Chișinău. Pedepsele primite de făptași # Moldova1
Cinci cetățeni turci au fost tâlhăriți la Chișinău și au rămas fără 335 de mii de lei. Un bărbat de 40 de ani a fost condamnat la opt ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis pentru complicitate la comiterea acestei infracțiuni.
Regulament: Liceenii care nu-și lichidează corigențele în termenele stabilite de profesori vor fi exmatriculați # Moldova1
Elevii din ciclul primar și gimnazial nu repetă anul, indiferent de notele obținute, prevede noul Regulament privind evaluarea elevilor. Totuși, acest lucru nu înseamnă că situațiile școlare rămân nerezolvate. Elevii sunt obligați să-și lichideze corigențele sau situațiile neîncheiate înainte de examenele de absolvire a gimnaziului. În cazul elevilor de la liceu, aceștia pot fi exmatriculați, dacă nu obțin promovarea în termele stabilite.
Agenții economici din stânga Nistrului, obligați să vândă până la 40% din venituri în valută, pentru a susține pretinsa rublă transnistreană # Moldova1
Situația în regiunea transnistreană s-ar putea agrava, în contextul unor noi măsuri adoptate de pretinsa administrație de la Tiraspol, avertizează experții. Așa-zisele autorități din stânga Nistrului au decis ca agenții economici să vândă până la 40% din veniturile lor în valută, pentru a susține „rublă transnistreană”, ceea ce reflectă dificultățile economice cu care se confruntă regiunea.
Școala cu predare în limba română din stânga Nistrului care și-a majorat de 3.5 ori numărul de elevi, deși nu are un sediu propriu # Moldova1
Numărul părinților din regiunea transnistreană care aleg să-și înscrie copiii la cele opt școli cu predare în limba română este în creștere. Instituțiile, care își continuă activitatea în pofida presiunilor la care sunt supuse din partea regimului nerecunoscut de la Tiraspol, devin, în ultimii ani, tot mai atractive pentru locuitorii din stânga Nistrului.
Lipsa coordonării între instituții favorizează fuga condamnaților, recunosc autoritățile: Problema va fi abordată în Parlament # Moldova1
Lacunele legislative și lipsa unei coordonări eficiente între instituțiile statului ajută persoanele certate cu legea să fugă în stânga Nistrului sau peste hotare cu puțin timp înainte de a fi condamnate de instanțele de judecată, recunoaște președintele Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul promite modificări legislative pentru a preveni astfel de cazuri pe viitor.
Președinta Maia Sandu va efectua, la finele săptămânii curente, o vizită în Polonia. Ulterior, la începutul săptămânii viitoare, șefa statului va merge la Strasbourg, Franța, la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), unde va ține un discurs și va răspunde la întrebările parlamentarilor.
Organizarea, în acest moment, a unui referendum privind reunirea Republicii Moldova cu România ar fi o acțiune „populistă”, lipsită de șanse reale de succes și cu potențial de a compromite însăși ideea unirii, susține președintele Parlamentului, Igor Grosu.
După plecarea a 7 jucători în această pauză de mercato, Zimbru Chișinău urmează să se întărească în vederea meciurilor din primăvară. Clubul din capitală are în vizor câțiva fotbaliști, iar conform presei, sub comanda lui Oleg Kubarev ar putea ajunge un fundaș din Panama, unul din Ucraina și un atacant din Belarus.
Autoritățile anunță achiziționarea unui radar suplimentar pentru supravegherea aeriană. Nosatîi: „Avem nevoie de sisteme mai puternice” # Moldova1
Republica Moldova se află în proces de achiziționare a unui nou radar de supraveghere aeriană, în condițiile în care sistemul cumpărat anterior nu acoperă integral noile riscuri de securitate. Informația a fost comunicată de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, pe fondul intensificării amenințărilor din regiune.
Precipitațiile mixte, poleiul și ceața fac circulația rutieră dificilă. Autoritățile avertizează asupra riscului de deconectări electrice # Moldova1
Precipitațiile mixte, poleiul și ceața, semnalate pentru ziua de vineri, 23 ianuarie, reduc vizibilitatea și creează condiții dificile de circulație, motiv pentru care drumarii, poliția și echipele din sectorul energetic sunt mobilizate, iar șoferii și cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită.
„A apucat pe calea sinuciderii civilizației”: Vicepreședintele american reia atacurile la adresa Europei # Moldova1
Vicepreședintele american JD Vance a criticat dur, pe 22 ianuarie, țările europene, spunând că acestea se îndreaptă spre ceea ce el a numit „sinuciderea civilizației”, relatează CNN.
Negocieri trilaterale SUA - Ucraina - Rusia la Abu Dhabi. Kremlinul: fără soluție teritorială nu va fi pace # Moldova1
SUA, Ucraina și Rusia vor purta vineri, 23 ianuarie, discuții de securitate la Abu Dhabi, în cadrul unor negocieri menite să exploreze posibilitatea încheierii unui acord de pace. Kremlinul avertizează însă că o soluție durabilă nu este posibilă fără rezolvarea chestiunilor teritoriale, scrie Reuters.
Corespondență Dan Alexe | Summit UE de urgență: în fața lui Trump, cei 27 se confruntă cu interesele lor divergente # Moldova1
Un nou eșec la Bruxelles în fața SUA… Chiar dacă Donald Trump a renunțat surprinzător de ușor la tarifele pe care amenințase că le va impune Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Finlandei, Franței, Germaniei, Regatului Unit și Olandei, António Costa, președintele Consiliului European, a decis să convoace un summit european de criză, obiectivul fiind coordonarea răspunsului european în fața ofensivei lui Trump. Liderii europeni s-au reunit însă la Bruxelles, joi seara, 22 ianuarie, din nou fără a găsi un răspuns comun.
Veaceslav Platon nu a putut depune mărturii în dosarul fostului procuror, Alexandr Stoianoglo # Moldova1
Omul de afaceri Veaceslav Platon nu a putut depune astăzi, 22 ianuarie, mărturii prin videoconferință în dosarul fostului procuror general, Alexandr Stoianoglo, care este învinuit de corupție și abuz de serviciu. Asta deși anterior anunțase că va dezvălui detalii despre grupurile criminale din Republica Moldova.
Milsami Orhei, deocamdată fără antrenor principal, va pleca în cantonament în Turcia pe o perioadă de o lună # Moldova1
Milsami Orhei, campioana Republicii Moldova, este în plină pregătire pentru partea a doua a sezonului, însă fără antrenorul principal Igor Picușceac, care a părăsit clubul. După plecarea acestuia, antrenamentele sunt conduse de Vladimir Gudev, membrul al staff-ului tehnic, iar în trecut și fost antrenor principal.
Ambasador, rechemat la mai puțin de un an de la numire: șefi noi la Moldsilva și Agenția de Mediu # Moldova1
R. Moldova are patru ambasadori noi. Totodată, Guvernul a rechemat, pe 22 ianuarie, ambasadorii din Franța și Kazahstan – Corina Călugăru și Ștefan Gorda, ultimul numit în funcție în martie 2025.
Locuitorii din regiunea transnistreană au rămas fără curent electric. Ministrul Energiei: „O centrală destul de veche” # Moldova1
Pană de curent în regiunea transnistreană, după ce unul din blocurile energetice ale Centralei de la Cuciurgan a cedat. Pe întreg teritoriul regiunii au avut loc deconectări de la rețea, iar pretinsele autorități de la Tiraspol dau asigurări că situația ar fi fost remediată treptat.
Centrul de Sănătate din Anenii Noi va fi modernizat. Contractul de grant din partea Japoniei, de 50.980 de dolari, semnat # Moldova1
Centrul de Sănătate din Anenii Noi va fi modernizat cu sprijinul financiar al Japoniei. Un contract de grant în valoare de 50.980 de dolari a fost semnat pe 22 ianuarie, de către ambasadorul Japoniei în R. Moldova, Takeuchi Kazuyuki împreună cu directoarea instituției medicale, Ina Gurschii.
Franța a sechestrat în Marea Mediterană un petrolier al Rusiei. Macron: „Nu vom tolera nicio încălcare” # Moldova1
Marina militară franceză a interceptat joi dimineață, 22 ianuarie, în Marea Mediterană un petrolier suspectat că ar aparține „flotei din umbră” prin care Rusia exportă petrol ocolind sancțiunile care i-au fost impuse de țările occidentale. Anunțul a fost făcut de președintele francez Emmanuel Macron.
Peste 340 de mii de metri cubi de lemne, recoltate anual: Reguli noi pentru gestionarea pădurilor din R. Moldova # Moldova1
Pădurile din Republica Moldova vor fi îngrijite și gestionate mai responsabil, fiind anunțate lucrări planificate de curățare, pentru ca acestea să se dezvolte sănătos. Guvernul a aprobat, pe 22 ianuarie, noi reguli pentru administrarea pădurilor în perioada 2026 - 2030.
Tichete de masă pentru persoanele care muncesc în schimbul de noapte: Guvernul a modificat Regulamentul # Moldova1
Persoanele care muncesc în schimbul de noapte vor avea dreptul la tichete de masă, care vor fi eliberate, mai nou, în format electronic. Guvernul a modificat, pe 22 ianuarie, Regulamentul privind tichetele de masă, fiind clarificate condițiile de acordare a acestor beneficii.
Zelenski anunță prima întâlnire trilaterală Ucraina - SUA - Rusia: Va avea loc în Emiratele Arabe Unite # Moldova1
Ucraina, SUA și Rusia vor organiza pentru prima dată o întâlnire trilaterală la nivel tehnic. Aceasta va avea loc pe 23 și 24 ianuarie în Emiratele Arabe Unite, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos.
Drona căzută la Crocmaz a fost detonată. Premierul Alexandru Munteanu: „Toți localnicii sunt în siguranță” # Moldova1
Drona depistată în dimineața zilei de 22 ianuarie la Crocmaz, raionul Ștefan Vodǎ, a fost detonată controlat, iar localnicii sunt în siguranță. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, înaintea ședinței Guvernului. Experții au stabilit cǎ drona era de model „Gheran- 2” și avea 50 de kilograme de explozibil.
Un lot de motorină de calitate îndoielnică, comercializat în R. Moldova. Ministrul Energiei: Impactul asupra consumatorilor va fi minim # Moldova1
La benzinăriile din R. Moldova ar fi ajuns un lot de motorină care nu respectă pe deplin standardele de calitate. Autoritățile urmează să confirme situația și să stabilească dacă lotul respectă sau nu criteriile impuse, a precizat Ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
Buzu: Reforma administrației publice locale este inevitabilă. Amalgamare voluntară și normativă, iar conceptul este în elaborare # Moldova1
Reforma administrației publice locale (APL) va fi implementată, iar procesul de reorganizare va include atât amalgamarea voluntară, cât și cea normativă. Guvernul anunță că un concept final va fi prezentat după încheierea primei runde de consultări, obiectivul fiind consolidarea capacității autorităților locale și îmbunătățirea serviciilor publice. Precizările au fost făcute de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, înainte de ședința Executivului de joi, 22 ianuarie.
Trump lansează „Consiliul Păcii”: un nou format global pentru conflicte, cu rol extins dincolo de Gaza # Moldova1
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat joi, 22 ianuarie, la Davos, un nou format diplomatic - „Consiliul Păcii” - conceput inițial pentru a sprijini încetarea focului în Fâșia Gaza, dar pe care liderul de la Casa Albă îl vede cu un rol mai larg în gestionarea conflictelor internaționale. Trump a declarat că structura va funcționa „în conjuncție cu Organizația Națiunilor Unite”, notează Reuters.
Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei și-a revocat, pe 22 ianuarie, hotărârea anterioară privind stabilirea datei alegerilor pentru 22 martie. Deputații locali au propus ca scrutinul să aibă loc pe 10 mai, însă propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi.
Circa 300 de femei din R. Moldova sunt depistate anual cu cancer de col uterin. Boala afectează femeile de orice vârstă și reprezintă a doua cauză de cancer la femeile sub vârsta de 45 de ani din întreaga lume, avertizează medicii, în contextul Săptămânii europene de prevenire a cancerului de col uterin.
Președinții Statelor Unite și Ucrainei, Donald Trump și Volodimir Zelenski, au discutat joi, 22 ianuarie, la Davos, în marja Forumul Economic Mondial, într-o întrevedere care a durat aproximativ o oră. Întâlnirea s-a desfășurat cu ușile închise și s-a încheiat fără anunțuri concrete.
Prestațiile sociale pentru locuitorii din regiunea transnistreană, mai mari cu peste 40% în 2025: Câte pensii trimitem în stânga Nistrului # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat, în anul 2025, de prestații sociale în valoare totală de peste 138.5 milioane de lei, bani achitați din bugetul național al asigurărilor sociale de stat. Suma mai mare cu 40.7% față de cea din anul 2024, când plățile au constituit aproape peste 98.4 milioane de lei.
Instituțiile statului trebuie să asigure organizarea unor „alegeri libere și corecte” în Găgăuzia, afirmă șefa statului # Moldova1
Stabilitatea Republicii Moldova este influențată de modul în care autoritățile gestionează două dosare sensibile: criza politică din Găgăuzia, unde miza imediată este organizarea unor alegeri „libere și corecte”, și regiunea transnistreană, unde procesul de reintegrare rămâne blocat din cauza „prezenței ilegale a trupelor ruse”. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu, joi, 22 ianuarie, după conferința în care a prezentat prioritățile Președinției pentru anul 2026.
