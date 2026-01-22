Locuitorii din regiunea transnistreană au rămas fără curent electric. Ministrul Energiei: „O centrală destul de veche”

Pană de curent în regiunea transnistreană, după ce unul din blocurile energetice ale Centralei de la Cuciurgan a cedat. Pe întreg teritoriul regiunii au avut loc deconectări de la rețea, iar pretinsele autorități de la Tiraspol dau asigurări că situația ar fi fost remediată treptat.

