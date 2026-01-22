Locuitorii din regiunea transnistreană au rămas fără curent electric. Ministrul Energiei: „O centrală destul de veche”
Moldova1, 22 ianuarie 2026 20:20
Pană de curent în regiunea transnistreană, după ce unul din blocurile energetice ale Centralei de la Cuciurgan a cedat. Pe întreg teritoriul regiunii au avut loc deconectări de la rețea, iar pretinsele autorități de la Tiraspol dau asigurări că situația ar fi fost remediată treptat.
Locuitorii din regiunea transnistreană au rămas fără curent electric. Ministrul Energiei: „O centrală destul de veche” # Moldova1
Pană de curent în regiunea transnistreană, după ce unul din blocurile energetice ale Centralei de la Cuciurgan a cedat. Pe întreg teritoriul regiunii au avut loc deconectări de la rețea, iar pretinsele autorități de la Tiraspol dau asigurări că situația ar fi fost remediată treptat.
Centrul de Sănătate din Anenii Noi va fi modernizat. Contractul de grant din partea Japoniei, de 50.980 de dolari, semnat # Moldova1
Centrul de Sănătate din Anenii Noi va fi modernizat cu sprijinul financiar al Japoniei. Un contract de grant în valoare de 50.980 de dolari a fost semnat pe 22 ianuarie, de către ambasadorul Japoniei în R. Moldova, Takeuchi Kazuyuki împreună cu directoarea instituției medicale, Ina Gurschii.
Franța a sechestrat în Marea Mediterană un petrolier al Rusiei. Macron: „Nu vom tolera nicio încălcare” # Moldova1
Marina militară franceză a interceptat joi dimineață, 22 ianuarie, în Marea Mediterană un petrolier suspectat că ar aparține „flotei din umbră” prin care Rusia exportă petrol ocolind sancțiunile care i-au fost impuse de țările occidentale. Anunțul a fost făcut de președintele francez Emmanuel Macron.
Peste 340 de mii de metri cubi de lemne, recoltate anual: Reguli noi pentru gestionarea pădurilor din R. Moldova # Moldova1
Pădurile din Republica Moldova vor fi îngrijite și gestionate mai responsabil, fiind anunțate lucrări planificate de curățare, pentru ca acestea să se dezvolte sănătos. Guvernul a aprobat, pe 22 ianuarie, noi reguli pentru administrarea pădurilor în perioada 2026 - 2030.
Tichete de masă pentru persoanele care muncesc în schimbul de noapte: Guvernul a modificat Regulamentul # Moldova1
Persoanele care muncesc în schimbul de noapte vor avea dreptul la tichete de masă, care vor fi eliberate, mai nou, în format electronic. Guvernul a modificat, pe 22 ianuarie, Regulamentul privind tichetele de masă, fiind clarificate condițiile de acordare a acestor beneficii.
Zelenski anunță prima întâlnire trilaterală Ucraina - SUA - Rusia: Va avea loc în Emiratele Arabe Unite # Moldova1
Ucraina, SUA și Rusia vor organiza pentru prima dată o întâlnire trilaterală la nivel tehnic. Aceasta va avea loc pe 23 și 24 ianuarie în Emiratele Arabe Unite, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos.
Drona căzută la Crocmaz a fost detonată. Premierul Alexandru Munteanu: „Toți localnicii sunt în siguranță” # Moldova1
Drona depistată în dimineața zilei de 22 ianuarie la Crocmaz, raionul Ștefan Vodǎ, a fost detonată controlat, iar localnicii sunt în siguranță. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, înaintea ședinței Guvernului. Experții au stabilit cǎ drona era de model „Gheran- 2” și avea 50 de kilograme de explozibil.
Un lot de motorină de calitate îndoielnică, comercializat în R. Moldova. Ministrul Energiei: Impactul asupra consumatorilor va fi minim # Moldova1
La benzinăriile din R. Moldova ar fi ajuns un lot de motorină care nu respectă pe deplin standardele de calitate. Autoritățile urmează să confirme situația și să stabilească dacă lotul respectă sau nu criteriile impuse, a precizat Ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
Buzu: Reforma administrației publice locale este inevitabilă. Amalgamare voluntară și normativă, iar conceptul este în elaborare # Moldova1
Reforma administrației publice locale (APL) va fi implementată, iar procesul de reorganizare va include atât amalgamarea voluntară, cât și cea normativă. Guvernul anunță că un concept final va fi prezentat după încheierea primei runde de consultări, obiectivul fiind consolidarea capacității autorităților locale și îmbunătățirea serviciilor publice. Precizările au fost făcute de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, înainte de ședința Executivului de joi, 22 ianuarie.
Trump lansează „Consiliul Păcii”: un nou format global pentru conflicte, cu rol extins dincolo de Gaza # Moldova1
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat joi, 22 ianuarie, la Davos, un nou format diplomatic - „Consiliul Păcii” - conceput inițial pentru a sprijini încetarea focului în Fâșia Gaza, dar pe care liderul de la Casa Albă îl vede cu un rol mai larg în gestionarea conflictelor internaționale. Trump a declarat că structura va funcționa „în conjuncție cu Organizația Națiunilor Unite”, notează Reuters.
Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei și-a revocat, pe 22 ianuarie, hotărârea anterioară privind stabilirea datei alegerilor pentru 22 martie. Deputații locali au propus ca scrutinul să aibă loc pe 10 mai, însă propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi.
Circa 300 de femei din R. Moldova sunt depistate anual cu cancer de col uterin. Boala afectează femeile de orice vârstă și reprezintă a doua cauză de cancer la femeile sub vârsta de 45 de ani din întreaga lume, avertizează medicii, în contextul Săptămânii europene de prevenire a cancerului de col uterin.
Președinții Statelor Unite și Ucrainei, Donald Trump și Volodimir Zelenski, au discutat joi, 22 ianuarie, la Davos, în marja Forumul Economic Mondial, într-o întrevedere care a durat aproximativ o oră. Întâlnirea s-a desfășurat cu ușile închise și s-a încheiat fără anunțuri concrete.
Prestațiile sociale pentru locuitorii din regiunea transnistreană, mai mari cu peste 40% în 2025: Câte pensii trimitem în stânga Nistrului # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat, în anul 2025, de prestații sociale în valoare totală de peste 138.5 milioane de lei, bani achitați din bugetul național al asigurărilor sociale de stat. Suma mai mare cu 40.7% față de cea din anul 2024, când plățile au constituit aproape peste 98.4 milioane de lei.
Instituțiile statului trebuie să asigure organizarea unor „alegeri libere și corecte” în Găgăuzia, afirmă șefa statului # Moldova1
Stabilitatea Republicii Moldova este influențată de modul în care autoritățile gestionează două dosare sensibile: criza politică din Găgăuzia, unde miza imediată este organizarea unor alegeri „libere și corecte”, și regiunea transnistreană, unde procesul de reintegrare rămâne blocat din cauza „prezenței ilegale a trupelor ruse”. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu, joi, 22 ianuarie, după conferința în care a prezentat prioritățile Președinției pentru anul 2026.
Găgăuzia și regiunea transnistreană, dosare-cheie pentru stabilitatea țării, afirmă șefa statului # Moldova1
Stabilitatea Republicii Moldova este influențată de modul în care autoritățile gestionează două dosare sensibile: criza politică din Găgăuzia, unde miza imediată este organizarea unor alegeri „libere și corecte”, și regiunea transnistreană, unde procesul de reintegrare rămâne blocat, în primul rând, de „prezența ilegală a trupelor ruse”. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu, joi, 22 ianuarie, după conferința de presă, în care a prezentat prioritățile Președinției pentru anul 2026.
Experți, despre prioritățile Președinției în 2026: „E nevoie de implementarea reformelor care să aducă bunăstare populației” # Moldova1
Securitatea națională, reziliența digitală și integrarea europeană definesc pilonii strategici ai celui de-al doilea mandat prezidențial al Maiei Sandu. În actualul climat geopolitic, șefa statului își propune să fortifice sistemul defensiv și să accelereze aderarea la Uniunea Europeană (UE), proces considerat de experții Andrei Curăraru și Ștefan Bejan drept singura strategie realistă pentru stabilitatea și dezvoltarea pe termen lung a Republicii Moldova.
Avertisment de la Președinție: Găgăuzia și regiunea transnistreană, dosare-cheie pentru stabilitatea țării # Moldova1
Stabilitatea Republicii Moldova este influențată de modul în care autoritățile gestionează două dosare sensibile: criza politică din Găgăuzia, unde miza imediată este organizarea unor alegeri „libere și corecte”, și regiunea transnistreană, unde procesul de reintegrare rămâne blocat, în primul rând, de „prezența ilegală a trupelor ruse”. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu, joi, 22 ianuarie, după conferința de presă, în care a prezentat prioritățile Președinției pentru anul 2026.
Câinii de la punctul de trecere a frontierei Sculeni au găsit sute de pachete de țigări în mașinile a doi bărbați # Moldova1
Două tentative de transportare ilegală a țigărilor prin punctul de trecere a frontierei Sculeni au fost deconspirate de către polițiștii de frontieră și funcționarii vamali, asistați de o echipă canină.
O „pace injustă” în Ucraina ar însemna „un risc” și pentru R. Moldova, recunoaște președinta Maia Sandu. Totuși, șefa statului nu vede, în acest moment, semnale că Kremlinul ar dori să semneze acordul de pace propus de administrația americană și să oprească războiul.
Independență energetică: Linia Electrică Aeriană Vulcănești - Chișinău, testată cu succes # Moldova1
Primele probe pe Linia Electrică Aeriană (LEA) Vulcănești - Chișinău, numită și „linia independenței energetice”, au avut loc joi, 22 ianuarie. Testările s-au încheiat cu rezultate pozitive: linia a fost pusă sub tensiune și operează în condiții normale, la parametrii tehnici prevăzuți, anunță Ministerul Energiei.
Sorana Cîrstea a fost eliminată de la Australian Open de Naomi Osaka: la finalul partidei, cele două jucătoare au avut un schimb de replici dur # Moldova1
Sorana Cîrstea și-a încheiat evoluția la Australian Open. Într-o partidă din turul 2, românca a fost învinsă de japoneza Naomi Osaka. Nipona a câștigat în trei seturi, scor 6:3, 4:6, 6:2. Cîrstea, care a anunțat că se va retrage la finalul acestui an, a pierdut ultima sa partidă la Australian Open după exact două ore de joc. Osaka, locul 17 în ierarhia mondială a fost net superioară la mingi direct câștigătoare, dar a comis și mai multe erori neforțate.
Promisiunile electorale făcute alegătorilor de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu se regăsesc în totalitate în Programul de guvernare al actualului Executiv, constată Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT) într-o analiză intitulată „De la promisiuni la guvernare: analiza Programului de guvernare PAS în raport cu angajamentele electorale”.
Corespondență Sabina Fati | Boicot UE împotriva lui Donald Trump și a Consiliul său pentru Pace? # Moldova1
În vreme ce președintele României Nicușor Dan a declarat că analizează participarea la Consiliul Păcii, unde a fost invitat de Donald Trump, șeful Guvernului sloven, Robert Golog, a anunțat că refuză invitația liderului de la Casa Albă pe motiv că noul organism „interferează în mod periculos cu actuala ordine internațională”.
Drona cu explozibil, căzută la Crocmaz, a lăsat mai mulți locuitori fără lumină încă de la ora 02:00: „Numai o aripă este cât omul de mare” # Moldova1
Drona depistată în dimineața zilei de 22 ianuarie la Crocmaz, raionul Ștefan Vodǎ, a lăsat mai mulți locuitori fără lumină, după ce aceasta a căzut peste liniile de electricitate, noaptea, în jurul orei 02:00. Localnicii povestesc înspăimântați despre aparatul de zbor încărcat cu explozibil, găsit în grădina unei case.
Un tânăr de 21 de ani din raionul Hâncești a fost împușcat cu o armă de foc de către un bărbat din aceeași localitate. Cazul s-a produs pe 22 ianuarie, pe o stradă din satul Secărenii Noi, iar poliția a reușit să rețină suspectul.
Un consilier MAN propune dizolvarea CMC: „Oricum orașul merge în continuare cu un buget provizoriu” # Moldova1
Consilierii municipali nu au aprobat nicio decizie nici pe 22 ianuarie, în a treia zi a aceleiași ședințe cu tentative de a dezbate subiectele incluse pe ordinea de zi. După o altă ceartă în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), un consilier din partea Mișcării Alternativa Națională (MAN), conduse de primarul Ion Ceban, a solicitat dizolvarea acestuia.
Drona depistată în dimineața zilei de 22 ianuarie în satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, este activă și conține un dispozitiv explozibil, anunță Inspectoratul General al Poliției.
Siguranța copiilor și a tinerilor devine prioritatea Președinției în 2026. Maia Sandu: „Trebuie să ne îngrijim de ce lume le lăsăm copiilor” # Moldova1
Siguranța copiilor și a tinerilor va deveni una dintre prioritățile Președinției în 2026, a anunțat președinta Maia Sandu, avertizând asupra riscurilor tot mai mari generate de mediul digital, problemele de sănătate mintală, consumul de droguri și vulnerabilitatea socială în rândul minorilor. Șefa statului a declarat că datele disponibile indică o situație îngrijorătoare, care necesită intervenții rapide și coordonate ale autorităților, școlii și familiei.
Acuzațiile FSB-ului la adresa R. Moldova, după reținerea unui pretins agent sub acoperire al SIS, „sunt false”, afirmă șefa statului # Moldova1
Republica Moldova dezminte informațiile Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse precum că Serviciul de Informații și Securitate ar fi implicat într-o misiune în detrimentul securității statului rus colaborând cu un agent sub acoperire, care ar fi fost reținut la Moscova.
Sârbul s-a calificat în turul trei al primului turneu de Mare Șlem al anului. Djokovic l-a învins pe italianul Francesco Maestrelli și a obținut cu această ocazie victoria 101 din carieră la turneul de la Melbourne.
„Eu și UE”, la Moldova 1 | Timpul limitat, printre cele mai mari provocări ale reformei administrativ-teritoriale, avertizează experții # Moldova1
Timpul limitat și riscul grabei reprezintă unele dintre cele mai mari provocări ale reformei administrativ-teritoriale, avertizează experții și reprezentanții administrației publice locale. În timp ce autoritățile centrale insistă asupra adoptării rapide a reformei, pentru a putea fi aplicată înaintea următorului scrutin local, vocile din teritoriu atenționează că pașii făcuți în grabă pot compromite obiectivul esențial: beneficiul real pentru cetățeni.
Acord semnat la Chișinău: 30 de grădinițe vor fi eficientizate energetic cu sprijinul BERD: investiții de 11.5 milioane de euro # Moldova1
Treizeci de grădinițe din capitală vor fi renovate și eficientizate energetic. Acordul privind împrumutul a 11.5 milioane de euro dintre municipiul Chișinău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a fost semnat joi, 22 ianuarie, la Chișinău.
UE, „promisiune fermă” privind găsirea unei soluții pentru aderarea R. Moldova și Ucrainei la UE, în pofida vetoului Ungariei pentru Kiev # Moldova1
Toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene susțin deschiderea formală a negocierilor pentru aderarea R. Moldova la blocul comunitar, dar procesul este blocat, pe moment, de vetoul Ungariei în privința Ucrainei. Cu toate acestea, „promisiunea fermă” a Comisiei Europene este că se va găsi o soluție pentru ambele state, afirmă președinta Maia Sandu.
Bayern Munchen și Arsenal Londra s-au calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor # Moldova1
Bayern Munchen s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor. În etapa a 7-a a grupei unice, bavarezii au dispus de Royale Union Saint-Gilloise cu scorul de 2:0. În urma rezultetelor partidelor disputate miercuri-seară, și Arsenal Londra și-a asigurat un loc în această fază a competiției.
Moldovean de 29 de ani, implicat în tentativa de intrare ilegală în R. Moldova a opt cetățeni ucraineni # Moldova1
Un cetățean moldovean, în vârstă de 29 de ani, ar fi organizat șederea migranților pe teritoriul R. Moldova și tranzitarea acestora către statele Uniunii Europene (UE). Tânărul este implicat în cazul depistat la începutul lunii ianuarie, la vama Palanca, când opt persoane intenționau să pătrundă ilegal pe teritoriul R. Moldova, fiind ascunse într-un camion cu marfă.
Maia Sandu: Rusia rămâne principala amenințare, iar „integrarea europeană este ancora noastră de siguranță” # Moldova1
Republica Moldova trebuie să-și apere pacea și libertatea într-o lume tot mai instabilă, iar integrarea europeană reprezintă cea mai realistă strategie de supraviețuire, securitate și dezvoltare, a declarat președinta Maia Sandu, miercuri, 22 ianuarie, la prezentarea priorităților Președinției pentru anul 2026. Șefa statului a avertizat că Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare în regiune, iar războiul declanșat împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri directe pentru securitatea Republicii Moldova.
Dronă depistată în grădina unei case din Crocmaz. Oamenii legii anunță cercetări la fața locului # Moldova1
O dronă cu lungimea de 2.5 metri a fost depistată, în dimineața zilei de 22 ianuarie, în grădina unei case din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodǎ.
Portalul integrat EVO, lansat în R. Moldova: Oamenii pot accesa online peste 620 de servicii publice # Moldova1
Portalul integrat EVO - o platformă unică care reunește serviciile publice într-un singur ecosistem digital - a fost lansat oficial pe 22 ianuarie. Acesta integrează funcționalitățile fostelor servicii.gov.md și mcabinet.gov.md, devenind punctul unic de acces pentru toate serviciile statului.
Milsami a rămas fără antrenor. Clubul orheiean și tehnicianul Igor Picușceac au reziliat contractul de comun acord. Specialistul de 42 de ani a preluat banca tehnică a „vulturilor roșii" în vara anului 2024. Cu el la timonă, în sezonul trecut Milsami a devenit campioană și s-a calificat în finala Cupei Moldovei. În următoarele zile, echipa din Orhei se va deplasa în Turcia, unde va defășura un cantonament de pregătire.
Vicepremierul pentru Reintegrare, la Moldova 1: Prezența militară rusă din stânga Nistrului depinde de pacea din Ucraina # Moldova1
Prezența militară ilegală a Federației Ruse în regiunea transnistreană este legată de noua arhitectură de securitate regională și de deznodământul războiului din Ucraina. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a subliniat că soluționarea acestui dosar a depășit limitele unui conflict local, iar până la o rezolvare definitivă, eforturile autorităților se concentrează pe exercitarea presiunii internaționale și pe eliberarea cetățenilor moldoveni aflați în detenție ilegală la Tiraspol.
Un presupus agent al serviciilor secrete de la Chișinău, reținut de FSB. SIS: „Tentativă de manipulare a opiniei publice” # Moldova1
Angajații Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse anunță că au reținut, la Moscova, un „agent al serviciilor speciale moldovenești”, care urma „să îndeplinească o misiune în detrimentul securității” statului rus. Autoritățile de la Chișinău califică declarațiile FSB-ului ca fiind „o tentativă de manipulare a opiniei publice”.
Două ambulanțe aflate în misiune au fost tractate de salvatori, după ce au rămas blocate pe drumuri din cauza ghețușului și a ninsorii. Intervențiile au avut loc pe parcursul zilei de 21 ianuarie, în raioanele Criuleni și Leova, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Noi escrocherii telefonice, semnalate în R. Moldova: Cinci cazuri într-o singură zi la Cahul și prejudiciu de peste 765 de mii de lei # Moldova1
Cinci escrocherii telefonice au fost documentate de polițiști într-o singură zi la Cahul. Victimele apelurilor au fost înșelate de persoane necunoscute, iar prejudiciul total cauzat se ridică la suma de 765.800 de lei.
O misiune economică franceză va veni la Chișinău în martie 2026. Subiectul a fost discutat la Davos # Moldova1
O misiune economică a celei mai mari federații patronale din Franța va avea loc la Chișinău în martie 2026, în contextul intensificării cooperării comercial-economice dintre Republica Moldova și Franța. Anunțul a fost făcut joi, 22 ianuarie, în urma întrevederii dintre prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul delegat pentru Comerț Exterior și Atragerea de Investiții al Franței, Nicolas Forissier, în marja Forumul Economic Mondial de la Davos.
Două ambulanțe aflate în misiune au fost tractate de salvatori, după ce au rămas blocate pe drumuri din cauza ghețușului și a ninsorii. Intervențiile au avut loc pe parcursul zilei de 21 ianuarie, în raioanele Criuleni și Leova, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
