Peste 340 de mii de metri cubi de lemne, recoltate anual: Reguli noi pentru gestionarea pădurilor din R. Moldova

10:00

Valoarea maximă a tichetului de masă ar putea fi majorată de la 55 la 70 de lei pe zi, potrivit unui proiect de hotărâre elaborat de Ministerul Finanțelor, care prevede modificarea Regulamentului privind modul de operare cu tichetele de masă. Potrivit autorilor, inițiativa vizează adaptarea sistemului la realitățile economice actuale și la utilizarea predominantă a tichetelor în format electronic