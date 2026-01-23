O femeie de 75 de ani a rămas fără jumătate de milion de lei. Minciuna pe care i-au spus-o doi străini

15:40

Stabilitatea Republicii Moldova este influențată de modul în care autoritățile gestionează două dosare sensibile: criza politică din Găgăuzia, unde miza imediată este organizarea unor alegeri „libere și corecte”, și regiunea transnistreană, unde procesul de reintegrare rămâne blocat, în primul rând, de „prezența ilegală a trupelor ruse”. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu, joi, 22 ianuarie, după conferința de presă, în care a prezentat prioritățile Președinției pentru anul 2026.